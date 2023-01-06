Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Украины связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»

27
Министр обороны Украины связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»

Министр обороны Украины Алексей Резников связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом». По мнению главы украинского оборонного ведомства, за этим стоят некие «подстрекатели, финансируемые на деньги россиян». В связи с этим, военное руководство Украины выступило с предложением об ужесточении закона, повышающего ответственность военнослужащих ввиду проблем с дисциплиной.


Эта инициатива исходила со стороны военных, поскольку направлена она именно на искоренение нарушения служебной дисциплины в рядах украинских военнослужащих. Были и подстрекатели, финансируемые россиянами, избегая в дальнейшем ответственности. То есть, другими словами, принцип неотвратимости наказания не работал в данном случае. Когда кто-нибудь дезертирует на поле боя, его товарищи в этот момент погибают, а потому, это вопрос сохранения жизни и выживания не только наших военных, но и всей страны. Поэтому я доверяю нашему главнокомандующему, генералу Залужному, Генштабу, а также нашему военному командованию, будучи солидарным с их позицией

– рассказал Резников в интервью украинской журналистке и телеведущей Елене Фроляк.

Напомним, что в своём новогоднем обращении к российским гражданам, Алексей Резников коснулся темы якобы вновь готовящейся волны мобилизации в России. Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал заявления главы украинского минобороны очередным пропагандистским ходом со стороны преступного киевского режима, а все запугивания граждан РФ – неудавшейся попыткой оправдать свою причастность к преступным обстрелам мирного населения Донбасса, а также других приграничных регионов.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Резников
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:42
    +4
    Шеврончик ему поменять нужно на "Людоед"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:45
      +6
      Русский след.Понабрали 90 % мобиков в разгромленную ранее 128 бригаду(во 2 раз её собирали заново) и уже через 3 недели они все разбежались.

      Недолго воевала на Донбассе в районе Соледара 128-я горно-штурмовая Закарпатская бригада ВСУ.

      Мы уже сообщали о том, что военнослужащие этой бригады отказываются воевать и самовольно покидают позиции.

      Сегодня бегство продолжается и приобретает массовый характер.

      В результате серьёзных потерь, понесённых при бегстве с позиций, массовых случаев неподчинения приказам и дезертирства, 128-я бригада ВСУ за три недели на Донбассе полностью утратила свою боеспособность.
      Украинским командованием принято решение о её выводе в ближайшие дни из района Соледара на Запорожское направление для восстановления боеспособности. Кроме того, планируется раскидать выходцев из Закарпатья в другие бригады ВСУ. А вместо них пополнить 128-ю бригаду мобилизованными из русскоязычных регионов – преимущественно из Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, пишет Телеграмм-канал «Сварщики».

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-stanciya-dekonskaya-v-soledare-vzyata
      1. стар
        стар Сегодня, 10:59
        +4
        Быстрорастворимая бригада - это хорошая бригада, а набор из южных областей это просто праздник: доехали до места и по домам.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:34
          +3
          Задачка: Почему в войсках дезертирство?
          Условие: Войска воюют. С противником.
          Вывод: Виноват противник.
          А чё. Всё Логично же.
          А по уму, так им не бежать, а сдаваться надо. Так, по крайней мере, их точно до конца войны не мобилизуют (если только на наших пленных не обменяют - тогда по второму разу сдаваться придётся)
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:48
      +2
      Цитата: Andron78
      Шеврончик ему поменять нужно на "Людоед"

      «Свой доктор Менгеле у Зеленского уже есть. Нацизм – это уже официальная идеология Зеленского и «слуги народа» сказал глава Жилищного Союза Украины Александр Скубченко
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:45
    +7
    Русский след в виде отпечатка ноги будет на его заднице фашистской....жаль виселицы отменили - он бы смотрелся.....
  3. PPD
    PPD Сегодня, 10:45
    +1
    проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом

    Как там в фильме- " Что, часовню тоже я?" laughing
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:46
    +3
    Эйфория майдана ,скачек ,факельных шействий прошла ..Запад ни одного своего обещания типо вступление в ес и нато не выполнил ..Но денег дает на оружие ,чтобы мы друг друга убивали ..
    И особенно этот наркоман клоун еврей Зе у власти ..Болтает хорошо ,но и денег хапает столько ,что Коломойский с Вальцманом просто локти кусают ..Нет мотивации у ВСУ и потери огромные англосаксам не жалко таких продажных предателей и России их тже уже не жалко ..Моя хата скраю и резкльтат известен Даже сала украине уже НЕТ из польши поставляют резиновое !
  5. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 10:52
    -3
    А при чем тут Рогозин? Или он свои попойки начинает отбеливать?
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 11:05
      -2
      А при чем тут Рогозин?
      Ну, видимо это как раз его уровень с такими идиотами перелаиваться. Лично мне этому придурку сказать даже нечего. На столько глупого что б он понял, даже в голову ни чего не приходит.
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 10:55
    +1
    Министр обороны Украины Алексей Резников связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом». По мнению главы украинского оборонного ведомства, за этим стоят некие «подстрекатели, финансируемые на деньги россиян»

    нашел крайних, на большого ума не хватило.....
  7. роман66
    роман66 Сегодня, 10:57
    -1
    Роскосмос», а ныне руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин назва

    Он на ВО деньги, чтоль, заносит, ни дня без в жопу раненого, по собственной дурости, кстати
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 12:50
      -1
      Цитата: роман66
      Он на ВО деньги, чтоль, заносит

      Это не он заносит, это ВО на нем деньги делает. Рогозин-100% работающая кнопка для срача, а срач-это увеличение контента wink
      Здорова! hi
    2. tranquil
      tranquil Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: роман66
      в жопу раненого

      А откуда пошла инфа про место ранения? Пруфы есть?
  8. Гукетлов_Заур
    Гукетлов_Заур Сегодня, 11:00
    +1
    Хеллуин в укроспеции продолжается.
  9. pariarg
    pariarg Сегодня, 11:06
    -1
    Созданная евреями и грузинами так называемая "украина" по прежнему управляется евреем Резниковым, евреем Зеленским и грузином Арахамией.
    Естественно, что разрушить эту совковую химеру могут только русские, когда избавятся от друзей Эрдогана, поленьев и тиктокеров в верхушке.
  10. iouris
    iouris Сегодня, 11:08
    +2
    Резник - это уважаемая должность. Курочка не должна испугаться, иначе будет некошерно.
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 11:09
    0
    Разбегается украинское воинство? Правильно делает. Тем более что наполовину состоит из этнически русских. Не зря американские советники промывали мозги и чистили ГШ и офицерские кадры украинские в 14-15гг. Знали что та армия с тем офицерским составом воевать против России не будет.
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:10
    0
    Министр обороны Украины Алексей Резников связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»
    «Кошка бросила котят – это Путин виноват.
    Зайку бросила хозяйка – кто виновен, угадай ка?!»
    ..
    P.S. Уважаемы админы, а можно кнопочку с оповещениями таки прикрутить взад? Ну, неудобно же.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    0
    Министр обороны Украины связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»
    . Укроп, он и есть укроп... обсуждать такое, не, не..
  14. Aleksandral
    Aleksandral Сегодня, 11:41
    -1
    На войне все средства хороши! Не так ли пан резников?
  15. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:48
    +1
    Если даже этот признает проблемы с дезертирством и говорит о них, значит проблема эта у "защитников Европы" не то что стоит в полный рост, а влезла на пьедестал.
    Нет ли возможности через Белоруссию с помощью местного КГБ вывозить беглых укровоенов на границу с Прибалтикой? Если все организовать и рекламу в инете пустить, то можно будет не только пару дивизий у них увести, но еще и заработать laughing и литовцам бюджет обескровить.
  16. svp67
    svp67 Сегодня, 11:54
    -2
    Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал
    Вот бы кому сейчас "не отсвечивать", уж точно...
  17. К-50
    К-50 Сегодня, 11:54
    0
    Министр обороны Украины связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»

    То есть видение реальности и наличие здравого понимания её у людей он отвергает априори?
    Типа я командую, а вы за это убейтесь "об орков"?
    Так покажи пример "геройства" не сидя в кабинете. Возглавь атаку, отбейся в рукопашной или гранаты откидывай. Что мешает? lol
  18. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 12:48
    0
    Цитата: Andron78
    Шеврончик ему поменять нужно на "Людоед"

    Да, они в речах использовали слово "людожор" как перевод. Вот этот термин еще точнее выражает сущность! Да и не придерешься - на мове...
  19. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:27
    0
    Министр обороны Украины связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»

    Это можно понимать как,бандеровцы драпают а на следах написано"Россия".
  20. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 13:36
    0
    А кто захочет воевать по призыву в ВСУ под дулами бандеровских автоматов? Зеленский откровенно использует людей призванных в ВСУ в качестве пушечного мяса, бросая под пули необученных, практически безоружных призывников. Более того, бойцов ВСУ оставляют без пропитания и необходимого обмундирования. Бойцы ВСУ не желают быть пушечным мясом в руках бандеровцев под руководством Зеленского и поэтому покидают свои позиции и переходят на сторону России. Антибандеровская агитация и разъяснительная работа среди ВСУ приносит свои плоды. Надо и дальше активизировать разъяснительную работу и не только среди ВСУ, но и среди населения Украины, т.к. по команде Зеленского погибают от рук бандеровцев тысячи украинских граждан. Кому нужен такой президент, который убивает своих сограждан, который воюет не ради своего народа, а ради миллионов долларов, которые ему платит американский президент Байден?!