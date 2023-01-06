Министр обороны Украины связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом»

Эта инициатива исходила со стороны военных, поскольку направлена она именно на искоренение нарушения служебной дисциплины в рядах украинских военнослужащих. Были и подстрекатели, финансируемые россиянами, избегая в дальнейшем ответственности. То есть, другими словами, принцип неотвратимости наказания не работал в данном случае. Когда кто-нибудь дезертирует на поле боя, его товарищи в этот момент погибают, а потому, это вопрос сохранения жизни и выживания не только наших военных, но и всей страны. Поэтому я доверяю нашему главнокомандующему, генералу Залужному, Генштабу, а также нашему военному командованию, будучи солидарным с их позицией

Министр обороны Украины Алексей Резников связал проблемы с дезертирством в украинской армии с «русским следом». По мнению главы украинского оборонного ведомства, за этим стоят некие «подстрекатели, финансируемые на деньги россиян». В связи с этим, военное руководство Украины выступило с предложением об ужесточении закона, повышающего ответственность военнослужащих ввиду проблем с дисциплиной.– рассказал Резников в интервью украинской журналистке и телеведущей Елене Фроляк.Напомним, что в своём новогоднем обращении к российским гражданам, Алексей Резников коснулся темы якобы вновь готовящейся волны мобилизации в России. Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», а ныне руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал заявления главы украинского минобороны очередным пропагандистским ходом со стороны преступного киевского режима, а все запугивания граждан РФ – неудавшейся попыткой оправдать свою причастность к преступным обстрелам мирного населения Донбасса, а также других приграничных регионов.