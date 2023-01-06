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Военкоры: Центр Соледара взят под контроль бойцами группы «Вагнера», противник отступает

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Военкоры: Центр Соледара взят под контроль бойцами группы «Вагнера», противник отступает

В преддверии объявленного президентом России в одностороннем порядке рождественского перемирия на украинском фронте боевые действия за минувшие сутки скорее усилились, чем стихли. Напомним, официальный Киев на предложение Москвы о прекращении огня с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января ответил отказом.


Сообщается о мощных артобстрелах в ночное время на Херсонском фронте, огонь ведется с обоих берегов Днепра. Украинские соцсети подтверждают удары ВС РФ по Херсону и Чернобаевке.

Ни на секунду не прекращаются бои в районе Соледара, очень мощно работают наши батареи и бронетехника, следом в бой идут штурмовые подразделения российской армии. По сообщениям военкоров, бойцы группы «Вагнера» взяли под полный контроль центр города, противник поспешно отступает. Информация о потере ВСУ контроля над центральной частью Соледара подтверждается и украинской стороной. В частности, публикуются заявления самих украинских военных из этого города.

Проблемы у ВСУ и в районе Артемовска (Бахмута), где штурмовые группы российских войск и ЧВК «Вагнер» продолжают медленное, но устойчивое продвижение в окрестностях и на окраинах города. К северо-востоку от города «музыканты» продвинулись вдоль трассы Светлодарск-Славянск и вышли уже на южную окраину населенного пункта Подгородное. В самом Бахмуте отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются одновременно на нескольких направлениях, расширив зону контроля в районе улицы Трудовых резервов. Полностью зачищена территория Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы.

Дабы минимизировать потери, по зданиям, которые противник превратил в огневые оборонительные точки, предварительно отрабатывает наша артиллерия. Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки фронтового Бахмута летом 2022 года и сейчас. На фотографии изображены южные окраины города – там, где заканчивается поселок Опытное и начинается Бахмут.



Потери противника в районе Артемовска столь значительны, что украинское командование восполняет их вспомогательными подразделениями. Так, стало известно, что на передовую брошены подразделения РХБЗ. В начале года здесь погиб командир роты РХБЗ 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Александр Белых.

Российские войска продолжают бои за Водяное и Первомайское, интенсивные бои идут за укрепрайоны ВСУ у Невельского. Продвижение российских подразделений здесь невысокое, но оно есть.

В Марьинке идут бои в западной части города. Противник отчаянно сопротивляется, пытаясь удержать каждый дом. Для усиления обороны и восполнения потерь командование ВСУ перебросило в город дополнительные резервы с Запорожского фронта, что сильно снизило активность противника на этом направлении.

Противник продолжает атаки в направлении на Кременную, но пока так и не смог добиться существенного продвижения. Основная ставка Генштаба ВСУ делалась на захват Червонопоповки, но село по-прежнему остается под контролем наших войск.

Украинский Генштаб в утренней сводке скупо отчитался о наступательных действиях ВС РФ в Бахмутском и Лиманском направлениях и тактических операциях в районе Купянска и Авдеевки. Сообщают об усилении обороны на Херсонском и Харьковском направлениях, сюда продолжают поступать дополнительные силы российских частей.

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал решение российского руководства о рождественском перемирии. Он считает, что одностороннее прекращение огня не означает, что ВС РФ не будут отвечать на провокации украинской стороны. Пушилин уверен, что российская армия не даст противнику в этот период улучшить свои позиции на линии соприкосновения.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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27 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:43
    +8
    Молодцы Вагнеровцы! А им на голову БАЦ - "перемирие"! А оно им надо? Только взяли рубежи и погнали укропов, как выполнять Приказ Шойгу-всем остановиться. Надеюсь они проигнорируют этот "приказ" и командир предпочтёт взыскание потерям позиций! Вперёд, парни!
    1. Andron78
      Andron78 Сегодня, 10:48
      +12
      Проще относитесь к перемирию, его не бывает там, где идет бой
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:59
        0
        Все верно.Про это перемирие необходимо не только забыть,но и не вспоминать даже.Это больше не к нам,а к тем,кто наверху..Хороший был фильм "Забудьте слово ""смерть""
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:52
      +3
      По сообщениям военкоров, бойцы группы «Вагнера» взяли под полный контроль центр города, противник поспешно отступает. Информация о потере ВСУ контроля над центральной частью Соледара подтверждается и украинской стороной. В частности, публикуются заявления самих украинских военных из этого города.


      Ну как специально перемирие.Как всегда на самом интересном месте.Как раз именно здесь 128 бригада, почти полностью набранная после своего разгрома из мобиков, этими мобиками была покинута.Отсюда и продвижение.


      А к вечеру среды пришло сообщение о том, что наши войска выбили противника с позиций у железнодорожной станции Деконская в Соледаре. Значение взятия этой станции в битве за Артёмовск велико. Деконская – станция вывозки продукции гипсовых рудников, один из которых, к слову, был ещё в СССР приспособлен под огромные военные склады.

      Эта станция «режет» на две части Соледар, давая возможность подхода к соляным рудникам «Артёмсоли», которые сами по себе являются стратегическим промышленным объектом, равного которому в России, и всём СССР – просто нет.

      Падение Деконской открывает путь на дорогу между Соледаром и Северском, пишет канал «Донбасс решает».

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-stanciya-dekonskaya-v-soledare-vzyata
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 11:16
      -5
      Если это не очередной фейк от наших военкоров, то Прекращение огня это -Хороший подарок укровоинам от нашего Верховного к Рождеству! Надо восполнить потери, подтянуть технику, а то что- то мы разнаступались! И забыли что воля у нас все-таки добрая.
    4. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 11:16
      -6
      А Шойгу Вагнеру не начальник. В какой мере приказы МО касаются ЧВК вообще непонятно.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:28
        +8
        Цитата: mmaxx
        А Шойгу Вагнеру не начальник. В какой мере приказы МО касаются ЧВК вообще непонятно.

        Ну почему же ,это ЧВК создано под контролем государства И таким было,есть и будет За это так ненавидят Вагнеровцев на западе и вообще либерда Они воюют впервую очередь за Россию ,там где особо светится государству не стоит ..Ну и вот сейчас бойцы работают отлично ! Удачи им и храни их Бог hi
    5. monetam
      monetam Сегодня, 11:29
      -3
      нет там предпосылок для того, что бы стремительным маршем " прорываться вглубь", кого то там окружать, и гнать отступающего противника.
      Там - примерное равенство сил и тех. средств. Так что можно спокойно за эту паузу можно вывести раненых/убитых, закрепиться на новом месте, подвести резервы.
      Плохо было - в феврале 2015, когда под давление Олланда-Меркель дали стоп -приказ по разгрому уже бегущей группировки ВСУ, и остановили собственное большое наступление.
    6. Aleksandral
      Aleksandral Сегодня, 11:37
      +3
      Ничего страшного! Все в норме! Победа будет за нами!
    7. 22 dmdc
      22 dmdc Сегодня, 12:12
      -3
      Тяжело драться со скованными за спиной руками. Проверено на личном опыте.
    8. Хронос
      Хронос Сегодня, 12:52
      +2
      Цитата: Fisherman
      Молодцы Вагнеровцы! А им на голову БАЦ - "перемирие"! А оно им надо? Только взяли рубежи и погнали укропов, как выполнять Приказ Шойгу-всем остановиться. Надеюсь они проигнорируют этот "приказ" и командир предпочтёт взыскание потерям позиций! Вперёд, парни!

      Вы думаете, вам военкоры онлайн сводки дают? Продавили оборону в Соледаре ещё сутки назад. Нужно ещё закрепиться на занятых позициях. Или думаете, что прям сейчас штурмовые группы бегут в атаку, а тут раз и перемирие?
  2. DenD
    DenD Сегодня, 10:47
    -2
    Да какое перемирие??? Ну давайте по просьбе РПЦ, ещё пост на 40 дней введём. То что штурмовалось неделями, превратить на один день в "серую зону", так себе решение. Думаю военные на местах, будут очень сильно против.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 11:52
      -5
      Вот мы и окончательно убедимся кто во власти предатель, и кто работает на врага. Судят по делам и событиям, а остальное словестная шелуха.
  3. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 10:49
    -5
    А теперь раз, и рождественское перемирие со стороны России, стрелять в "партнеров" ни-ни. И куда мы с таким ведением боевых действий интересно придем, к стенам Кремля?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:10
      +7
      Цитата: Ronrew
      А теперь раз, и рождественское перемирие со стороны России, стрелять в "партнеров" ни-ни.

      Что Вы так распереживались, все сказанное маленький пропагандистский трюк -"мы предложили, но он отказались", продолжаем воевать дальше. Все это сказано, для западного обывателя.
      1. Ronrew
        Ronrew Сегодня, 14:02
        +1
        Ох, если бы. Да и зачем перед западным обывателем унижаться. Вы считаете, что они там все "неназываемого" слушают, разочарую Вас - они как поддерживали Украину так и дальше будут поддерживать, и на слова нашего "лидера" им глубоко наплевать.
  4. Falx
    Falx Сегодня, 10:50
    +6
    а что все так разволновались на счёт этого перемирия? итак ведь было ясно, что бандерлоги откажутся. тут и обсуждать то нечего...
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 10:57
      -2
      Цитата: Falx
      а что все так разволновались на счёт этого перемирия? итак ведь было ясно, что бандерлоги откажутся. тут и обсуждать то нечего...

      В одностороннем порядке.
      1. Rustic
        Rustic Сегодня, 11:30
        -2
        В одностороннем порядке.
        Ну хорошо. Пусть путин и шойгу будут этой одной стороной, и пусть по фашистам сами не стреляют. А всех остальных, в особенности кто на фронте это ни коим образом не касается.
  5. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:51
    +6
    Успехов нашим ребятам !
    Не будет там перемирия, там все себя европейцами считают, значит у них Рождество уже прошло , поэтому будут и дальше получать по сусалам.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:52
    +5
    Молодцы, бойцы. Всех с наступающим рождеством. Будьте живы и здоровы!
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:05
    +5
    Фото впечатляющее, в верхней части, еще город, а в нижней части, уже "хиросма".
  8. Дво
    Дво Сегодня, 11:21
    -4
    Одно печалит, сколько ребят погибло за штурм этого города Бахмута (Артемовска).
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 11:22
    +7
    Я чёта не пойму, а чего все так раскудахтались про перемирие? В указании же ясно сказано: «режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине». А Донецкая область – это не Украина, а субъект России. Стало быть к этому участку боевого соприкосновения указание не относится.
    Что, кстати, обсуждаемая новость и подтверждает...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:40
    +3
    Интересно ВСУшники сейчас завоют о "РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПЕРЕМЕРИИ"?У нас вчера "народ" повеселился под двумя статьями.Ни кто военное бюракратию не отменял.Алё, штаб ,связь плохая ,не понял! Что там про огонь,больше ?Могу больше!Связь плохая,даю больше !Конец связи!
  11. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 12:41
    0
    официальный Киев на предложение Москвы о прекращении огня с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января ответил отказом

    Как бы политес соблюден: не знаю кому это было нужно, но перемирие было предложено, украинцы отказались. Поэтому стоило бы благополучно о перемирии позабыть.
  12. VladMirU
    VladMirU Сегодня, 13:14
    -2
    Цитата: DenD
    Да какое перемирие??? Ну давайте по просьбе РПЦ, ещё пост на 40 дней введём. То что штурмовалось неделями, превратить на один день в "серую зону", так себе решение. Думаю военные на местах, будут очень сильно против.

    Вообще - жуткая связка РПЦ - ГК. Это крантец какой-то.
    Вместо того, что б выяснить оперативную обстановку на фронте он принимает просьбы РПЦ. Какое может быть перемирие при жестком противостоянии? Слов нет....Глаза б мои его ...........