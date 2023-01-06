Военкоры: Центр Соледара взят под контроль бойцами группы «Вагнера», противник отступает

В преддверии объявленного президентом России в одностороннем порядке рождественского перемирия на украинском фронте боевые действия за минувшие сутки скорее усилились, чем стихли. Напомним, официальный Киев на предложение Москвы о прекращении огня с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января ответил отказом.Сообщается о мощных артобстрелах в ночное время на Херсонском фронте, огонь ведется с обоих берегов Днепра. Украинские соцсети подтверждают удары ВС РФ по Херсону и Чернобаевке.Ни на секунду не прекращаются бои в районе Соледара, очень мощно работают наши батареи и бронетехника, следом в бой идут штурмовые подразделения российской армии. По сообщениям военкоров, бойцы группы «Вагнера» взяли под полный контроль центр города, противник поспешно отступает. Информация о потере ВСУ контроля над центральной частью Соледара подтверждается и украинской стороной. В частности, публикуются заявления самих украинских военных из этого города.Проблемы у ВСУ и в районе Артемовска (Бахмута), где штурмовые группы российских войск и ЧВК «Вагнер» продолжают медленное, но устойчивое продвижение в окрестностях и на окраинах города. К северо-востоку от города «музыканты» продвинулись вдоль трассы Светлодарск-Славянск и вышли уже на южную окраину населенного пункта Подгородное. В самом Бахмуте отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются одновременно на нескольких направлениях, расширив зону контроля в районе улицы Трудовых резервов. Полностью зачищена территория Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы.Дабы минимизировать потери, по зданиям, которые противник превратил в огневые оборонительные точки, предварительно отрабатывает наша артиллерия. Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки фронтового Бахмута летом 2022 года и сейчас. На фотографии изображены южные окраины города – там, где заканчивается поселок Опытное и начинается Бахмут.Потери противника в районе Артемовска столь значительны, что украинское командование восполняет их вспомогательными подразделениями. Так, стало известно, что на передовую брошены подразделения РХБЗ. В начале года здесь погиб командир роты РХБЗ 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Александр Белых.Российские войска продолжают бои за Водяное и Первомайское, интенсивные бои идут за укрепрайоны ВСУ у Невельского. Продвижение российских подразделений здесь невысокое, но оно есть.В Марьинке идут бои в западной части города. Противник отчаянно сопротивляется, пытаясь удержать каждый дом. Для усиления обороны и восполнения потерь командование ВСУ перебросило в город дополнительные резервы с Запорожского фронта, что сильно снизило активность противника на этом направлении.Противник продолжает атаки в направлении на Кременную, но пока так и не смог добиться существенного продвижения. Основная ставка Генштаба ВСУ делалась на захват Червонопоповки, но село по-прежнему остается под контролем наших войск.Украинский Генштаб в утренней сводке скупо отчитался о наступательных действиях ВС РФ в Бахмутском и Лиманском направлениях и тактических операциях в районе Купянска и Авдеевки. Сообщают об усилении обороны на Херсонском и Харьковском направлениях, сюда продолжают поступать дополнительные силы российских частей.Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал решение российского руководства о рождественском перемирии. Он считает, что одностороннее прекращение огня не означает, что ВС РФ не будут отвечать на провокации украинской стороны. Пушилин уверен, что российская армия не даст противнику в этот период улучшить свои позиции на линии соприкосновения.