Военное обозрение
Войти Регистрация

Росавтодор: Два пролета автомобильной части Крымского моста будут готовы в январе и ещё два в феврале

18
Росавтодор: Два пролета автомобильной части Крымского моста будут готовы в январе и ещё два в феврале

Как передаётся в сообщении Росавтодора, в этом месяце будут установлены два пролета на Крымском мосту. Речь идёт о левой автомобильной стороне моста, которая ведёт из Крыма в сторону Краснодарского края.


Остальные два пролета той же части моста будет готова в следующем месяце. Полное восстановление этого участка моста будет завершено в марте, говорится в сообщении ведомства.

Для безопасного проведения работ на мосту будет дважды ограничено движение автотранспорта, отмечается в сообщении Росавтодора. После замены двух оставшихся повреждённых пролётов в феврале, будут проведены работы по благоустройству этого участка Крымского моста – установка барьерных ограждений и освящения, укладка асфальтобетонного покрытия и нанесение разметки.

Несмотря на проведение восстановительных работ на левой части Крымского моста, это особо не влияет на движение по нему автотранспорта, говорят в Росавтодоре.

Работы на Крымском мосту идут круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года

- сообщает Росавтодор.

Напомним, что Крымский мост был поврежден 8 октября прошлого года в результате взрыва, за которым стоит Киев.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 10:49
    +8
    Только не освящения, а освещения.)
    1. Трус
      Трус Сегодня, 10:54
      +12
      Нууу, может сие таинство тоже входит в работы по благоустройству моста.
      1. Jager
        Jager Сегодня, 11:16
        0
        Думаю, на это и ушла большая часть бюджета laughing hi
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 10:56
      +5
      Цитата: Sergej1972
      Только не освящения, а освещения.)

      Может без освящения тоже не обойдется (чтоб крепче стояло)))
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 11:01
        +4
        Может без освящения тоже не обойдется (чтоб крепче стояло)))
        Это для православных. А как другим конфессиям? На пароме переправляться?
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 11:28
          +2
          Цитата: Авиатор_
          А как другим конфессиям?

          Да видимо то же самое, но в соответствии с их традициями - это не ко мне, это к министру-администратору.
        2. U_GOREC
          U_GOREC Сегодня, 11:37
          -1
          Цитата: Авиатор_
          Может без освящения тоже не обойдется (чтоб крепче стояло)))
          Это для православных. А как другим конфессиям? На пароме переправляться?

          А у других конфессий, видимо, и без попов крепко стоит! wassat
      2. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 11:55
        0
        "Чтоб крепче стояло", это было мощно...
    3. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:36
      -1
      Цитата: Sergej1972
      Только не освящения, а освещения.)

      Что, думаете без попов обойдётся?
    4. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Sergej1972
      Только не освящения, а освещения.)

      Ортодоксальненько!
  2. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 10:57
    +7
    Мутки какие-то с этим мостом. Вроде два пострадавших пролёта давно заменили, Путин протестил. Чего они там всё подряд менять начали?
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 11:39
      -1
      Цитата: RuAbel
      Чего они там всё подряд менять начали?

      А чего на тротуарах каждый год плитку меняют? wink
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 12:06
      +3
      Не мутки! Вы просто не внимательны или сознательно это пишите, для своих целей!
      Теперь меняют пролеты из соседней полосы! Их обследовали и разрешили использовать только легковым транспортом! Возможно при дефектации обнаружились проблемные места!
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 12:37
        0
        Я тоже не понял о какой замене пролетов идет речь, обрушенные пролеты поменяли давно а об этих я в курсе не был.
    3. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 14:10
      0
      Мутки какие-то с этим мостом. Вроде два пострадавших пролёта давно заменили,

      наверняка после взрыва и пожара там проводили дефектацию и соседних пролётов, что-то экспертизе не понравилось, например: из-за неконтролируемой "термообработки" стальных конструкций изменились их прочностные характеристики, или конструкцию повело... бывает, лучше перестраховаться в таких случаях.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:04
    +4
    Это все хорошо конечно ,что так быстро восстанавливают ..Но все же лучше сухопутный путь ..И коридор пробить до Приднестровья ,там наших ждут !!!
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:44
    -1
    Тута, в других ветках, писали и пишут, что по мостам через Днепр нужно обязательно по опорам, а тут ххлы показали, что можно вполне и не по опорам. И по этому я чего-то не понимаю "толи лыжи у меня сломались, толи я ку-ку... " или всё же наш мост, как те домики у поросят и кому-то незаслуженно "героя кап.труда дали"?
  5. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 12:07
    -1
    Цитата: RuAbel
    Вроде два пострадавших пролёта давно заменили

    4.
    Ну экспертиза-шмокпертиза говорит что надо всё поменять, + поменять 2 пролета ЖД моста.