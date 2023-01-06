Росавтодор: Два пролета автомобильной части Крымского моста будут готовы в январе и ещё два в феврале

Работы на Крымском мосту идут круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года

Как передаётся в сообщении Росавтодора, в этом месяце будут установлены два пролета на Крымском мосту. Речь идёт о левой автомобильной стороне моста, которая ведёт из Крыма в сторону Краснодарского края.Остальные два пролета той же части моста будет готова в следующем месяце. Полное восстановление этого участка моста будет завершено в марте, говорится в сообщении ведомства.Для безопасного проведения работ на мосту будет дважды ограничено движение автотранспорта, отмечается в сообщении Росавтодора. После замены двух оставшихся повреждённых пролётов в феврале, будут проведены работы по благоустройству этого участка Крымского моста – установка барьерных ограждений и освящения, укладка асфальтобетонного покрытия и нанесение разметки.Несмотря на проведение восстановительных работ на левой части Крымского моста, это особо не влияет на движение по нему автотранспорта, говорят в Росавтодоре.- сообщает Росавтодор.Напомним, что Крымский мост был поврежден 8 октября прошлого года в результате взрыва, за которым стоит Киев.