Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российские десантники прорвали оборону ВСУ на Артёмовском направлении

Бойцы ЧВК "Вагнер" и российские десантники прорвали оборону врага под Соледаром и успешно продвигаются вперед закрепляясь на рубежах. Идут бои в районе Краснополье, работает плотно артиллерия

Что такое "прорвать оборону"? Оборону прорвать это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона и не одна оборона. И таких линий обороны... Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны