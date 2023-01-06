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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российские десантники прорвали оборону ВСУ на Артёмовском направлении

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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российские десантники прорвали оборону ВСУ на Артёмовском направлении

Позитивные новости приходят с Донецкого (Артемовского) направления, где российские войска прорвали оборону украинской армии в Соледаре и продвинулись, заняв новые рубежи. Информация подтверждается на официальном ТГ-канале "музыкантов".


По имеющимся данным, в ходе тяжелых боев штурмовым группам ЧВК "Вагнер" и десантникам ВС РФ удалось взять Бахмутское, продвинутся как в центе Соледара, так и на его окраинах, беря город в кольцо. Несмотря на ожесточенное сопротивление, украинские подразделения были вынуждены отступить севернее, фактически отдав весь центр нашим.

Бойцы ЧВК "Вагнер" и российские десантники прорвали оборону врага под Соледаром и успешно продвигаются вперед закрепляясь на рубежах. Идут бои в районе Краснополье, работает плотно артиллерия

- сообщается на сайте "музыкантов".


Согласно данным, поступившим накануне, в самом Артемовске (Бахмуте) подразделения российских войск продвинулись вдоль трассы Светлодарск-Славянск, вышли на южную окраину Подгородного, где завязали бои с подразделениями ВСУ. В городе ожесточенные бои идут в районе улицы Трудовых резервов, улицы Федора Максименко, где большая часть уже наша, а также полностью зачищена территория Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы. Кроме того, штурмовики "Вагнера" взяли одну из гипсовых шахт, использовавшихся украинскими военными для укрытия личного состава и техники.

Ранее основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что бои в городской застройке идут за каждый дом, поэтому продвижение очень медленное.

Что такое "прорвать оборону"? Оборону прорвать это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона и не одна оборона. И таких линий обороны... Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны

- подчеркнул он, комментируя бои на Донецком направлении.
Использованы фотографии:
ЧВК "Вагнер"
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33 комментария
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  1. Boris55
    Boris55 Сегодня, 10:56
    +14
    ... российские десантники прорвали оборону ВСУ на Артёмовском направлении

    Что и следовало ожидать. Молодцы!
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
      1. anykin
        anykin Сегодня, 11:24
        +2
        Цитата: Умник
        Вот только для командования есть ли смысл в этом селе?

        Рекомендуете обойти и на Киев?
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 12:03
          +3
          Ну если Вы могёте сейчас там все восстановить, ВСЕХ обогреть, переучить, накормить, то и ФЛАГ вам в руки.
        2. azkolt
          azkolt Сегодня, 12:17
          -2
          Цитата: anykin
          Цитата: Умник
          Вот только для командования есть ли смысл в этом селе?

          Рекомендуете обойти и на Киев?

          А вы рекомендуете каждое село брать по нескольку месяцев? Только не говорите мне иди покажи класс, все равно это путь в никуда и с огромными жертвами в то время как победа весной прошлого года просто про......
      2. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 11:30
        +1
        Нет особого смысла, да и задачи такой перед музыкантами не стоит, вроде Пригожин сам об этом говорил. Гораздо выгоднее занимать стратегические высоты и удобные позиции, с которых перемалываются вражеские силы. Ну если противник далеко убежал, то можно и занять н.п.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 12:20
          -3
          Цитата: Prjanik
          Гораздо выгоднее занимать стратегические высоты и удобные позиции, с которых перемалываются вражеские силы.

          Гораздо выгоднее при прорывах перерезать рокадные дороги, давить тылы, встречать подкрепления что называется со спущенными штанами, когда они не ожидают атаки. Но почему-то постоянно одергивают, не дают реализовать итоги прорыва. Странно и не понятно.
          1. Prjanik
            Prjanik Сегодня, 14:13
            -1
            Бесспорно, это идеально при атаке превосходящими силами широким фронтом с нескольких направлений, и желательно чтобы расстояние между сетью оборонительных опорников было побольше, а вражеских резервов для маневрирования поменьше. Но то не про линии Северск-Бахмут и Славянск-Константиновка, оборона там очень плотная, резервов украинцы подогнали прилично, с Херсонского направления все давно там, ротация подразделений частая, разведка отличная. Так противник даже с удовольствием позволит зайти поглубже с одного направления и растянуть снабжение, а потом закроет в огневом мешке. Поэтому имхо именно на том направлении сейчас пока самое эффективное -это постепенно стачивать силы врага с выгодных позиций, можно понемногу продвигаться параллельно в разных местах, как под Бахмутом-Соледаром, минимизируя риски обходных манёвров с ударами нам во фланг, и готовить атаку более широким фронтом ещё с нескольких направлений.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:58
    -1
    Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны

    Много вопросов очень ..Музыканты конечно молодцы ,но почему бы эти линии просто артой и ковровыми бомбардировками не сровнять с земле на глубину метра три и больше ..Ведь есть ФАБы ,вакумки ,да просто дальнобои крупного калибра ? Сколько бы жизней наших солдат сохранили бы ..Если враг не сдается,его уничтожают ..Эх Россия Добрая душа
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:02
      -8
      Значит есть на то причины . Нам не могут говорить о всех проблемах . Если очень интересно, можно поехать добровольцем и воочию наблюдать , ну и советы умные руководству давать. Про вопросы вообще молчу.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 11:10
        +9
        Михан опытный штурмовик, с Сирии советы даёт как воевать правильно.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 11:19
          -8
          Цитата: ASAD
          Михан опытный штурмовик, с Сирии советы даёт как воевать правильно.

          Ну хватит уже подкалывать и смешить laughing Просто пишу что что думаю и никому свое мнение не навязываю..
          Цитата: Аргон
          Значит есть на то причины . Нам не могут говорить о всех проблемах

          Скорее всего так ,многое мы не знаем ..
          Цитата: Аргон
          Если очень интересно, можно поехать добровольцем и воочию наблюдать , ну и советы умные руководству давать. Про вопросы вообще молчу.

          Не берут ,осталось только тут шашкой махать гоняя либерду и прочих по сайтам hi soldier
      2. U_GOREC
        U_GOREC Сегодня, 11:30
        -8
        Цитата: Аргон
        Значит есть на то причины . Нам не могут говорить о всех проблемах . Если очень интересно, можно поехать добровольцем и воочию наблюдать , ну и советы умные руководству давать. Про вопросы вообще молчу.

        То есть, проще говоря: закройте рот и кушайте что дают? А то нашлись тут умники, вопросы задавать! Если очень интересно - езжайте на фронт! Правда не факт, что до едите. Можете и остаться где-нибудь в Макеевке! Но опять же сами виноваты будете - нечего было по телефонам трындеть! А командование оно всегда право! Руководство, у нас, безгрешно и безошибочно!!!
        Я вас правильно понял?
        1. Дамир Шамаев
          Дамир Шамаев Сегодня, 12:00
          -3
          Как говорится, в партии не дураки сидят - ночью полетите!
    2. Комментарий был удален.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:28
      +5
      Цитата: LukaNord
      почему бы эти линии просто артой и ковровыми бомбардировками не сровнять с земле на глубину метра три и больше
      Может, вы просто не понимаете, о чём говорите и поэтому вам кажется, что существуют какие-то простые и эффектные методы, способные одним махом решить все проблемы? Потому что наши, вообще-то, именно так и делают, судя по картинке из соседней новости:

      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 12:05
        -7
        Тююю. Я думал это фотки ДОНБАССА 2015. А вы какута фото тут выложили и чё?
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 12:44
          +5
          Цитата: Alex Nevs
          Я думал это фотки ДОНБАССА 2015
          В соседней теме утверждают, что «на фотографии изображены южные окраины города – там, где заканчивается поселок Опытное и начинается Бахмут».
          Да, а ещё возле сообщения есть такая стрелочка, которая при нажатии показывает на какое сообщение было отвечено. Если вы подумаете ещё раз и догадаетесь, как воспользоваться этой функцией, то увидите, что речь шла о перепахивании украинских укрепрайонов артиллерией. А фоточка как раз иллюстрирует, что всё именно так и делается.
  3. Комментарий был удален.
  4. polinet
    polinet Сегодня, 11:02
    0
    Цитата: LukaNord
    Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны

    Много вопросов очень ..Музыканты конечно молодцы ,но почему бы эти линии просто артой и ковровыми бомбардировками не сровнять с земле на глубину метра три и больше ..Ведь есть ФАБы ,вакумки ,да просто дальнобои крупного калибра ? Сколько бы жизней наших солдат сохранили бы ..Если враг не сдается,его уничтожают ..Эх Россия Добрая душа

    у них еще ПВО есть, опасно летать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:26
      -6
      Да и с артой похоже проблемы.Что то потеряли,что то расходовали без толку
  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 11:05
    +3
    Неплохо так перемирие начинается)
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:09
      +10
      спасибо Зеленскому,что отказался от этого предательства в отношении российских военных и ЧВК...умный бы политик согласился на это ... указание "неклоуна" и позволил своим солдатам отдохнуть,подтянуть резервы и БК...странная СВО...один президент останавливает и без того тяжёлое наступление,когда у укров уже начинает сыпаться оборона,другой президент наоборот выступает за продолжение наступления Вагнера...и кто чей главнокомандующий-абсолютно не понятно...

      в Чечне боевики поумнее были и за всякие "миротворческие" инициативы алкаша из Свердловска(которому Путин центр выстроил) хватались радостно и обеими руками. и выгадывали максимум пользы...то ли Зеленский и Ко настолько тупы,то ли патриоты России сидят не в Москве,а матери городов русских...
      1. Storog Dvornik
        Storog Dvornik Сегодня, 12:51
        -3
        Времена были другие, воспитание, противник тоже учился в советских школах и ВУЗах, генерал авиации Дудаев был реальный генерал не паркетный...
        А нынешнему залужному тогда было 20+, а зеля, вообще в школу ходил...
        Даже свердловский алкаш, и тот в минуты протрезвления, относился к событиям на Кавказе, как к личному оскорблению, требовал решений...
        Но что в 90е, что нынче, короля играет свита...
        Со всеми вытекающими последствиями...
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:46
      -1
      Как бы не угробили этот прорыв. Низя у нас перемирие.
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 11:16
    +2
    Цитата: LukaNord
    Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны

    Много вопросов очень ..Музыканты конечно молодцы ,но почему бы эти линии просто артой и ковровыми бомбардировками не сровнять с земле на глубину метра три и больше ..Ведь есть ФАБы ,вакумки ,да просто дальнобои крупного калибра ? Сколько бы жизней наших солдат сохранили бы ..Если враг не сдается,его уничтожают ..Эх Россия Добрая душа

    скорее всего ,там сейчас наподобие Сталинграда, близко к друг другу подошли, кое какие методы не проходят....( арта.. и бомбардирование )
  7. красноярск
    красноярск Сегодня, 11:17
    +4
    Вот это - правильно - "Что такое "прорвать оборону"? Оборону прорвать это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона и не одна оборона. И таких линий обороны... Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны.
    - а то - "прорвали оборону..." Прорвали оборону, это когда - прорвали оборону и пошли по тылам противника, громя все на своем пути и не встречая активного сопротивления. Пока не упрутся в новую линию обороны противника. И главное в этом - разгром тылов обороны противника.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 11:28
      +8
      Сколько в Артемовске линий обороны?
       А сколько таких Артемовсков с пятьюстами линиями обороны?
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 14:01
      -1
      Тут как-то сообщали ,что укронацики прячутся сами и прячут технику в глубоких соляных шахтах...да ещё эти шахты соединены подземными тоннелями... Попробуй "взять" такое артой...да и авиация "затылок почешет" ! Думается ,есть 2 эффективных способа... реальный и "теоретический" ! 1.Реальный -это глыбоко под землёй ядерный взрыв ...если правильно бахнуть ,то шахты обрушатся ,тоннели завалятся...радиация останется под землёй и локально ! 2. "Теоретический"-это использовать наработки Теслы ! Ему много чего приписывают ! Вплоть до "Тунгусского метеорита" ! Похихикать ,конечно, можно...но вот американцы в своё время хихикать не стали ,а взялись изучать и претворять методы Теслы в дело ! В рамках DARPA ведутся исследования по возможности устройства управляемых землетрясений !В основе-исследования Теслы и описанные им результаты экспериментов ! (Вот где "новые физические принципы" ! tongue ; а не "какие-то" там "лазеры на гиперзвуке" ! fool )
  8. U_GOREC
    U_GOREC Сегодня, 11:24
    +1
    Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российские десантники прорвали оборону ВСУ на Артёмовском направлении

    Шо, опять??? wassat
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:25
      +1
      Да они ее каждые несколько дней"прорывают" судя по новостям.
    2. Панцуй
      Панцуй Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: U_GOREC
      Шо, опять???

      Завтра еще прорвут.
  9. IvanR
    IvanR Сегодня, 11:43
    +1
    Цитата: Кронос
    Да они ее каждые несколько дней"прорывают" судя по новостям.

    Так Пригожин же говорил,что там линий обороны штук 500 request
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:45
    +1
    Впридачу,пресслужба Музыкантов нлргов оттуда потролила и стоптанного не забыла.Жаль не напечатают.Удачи мужики и берегите себя.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:58
      0
      Кстати ,как сказали у музыкантов больше 60 ти норгов.После нашей победы,60 викингов,хватит устроить революцию в Норвегии.А править будет стоптаный.В молодости он продался один раз и навсегда.Бывших не бывает.
  11. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 14:06
    -2
    Оборону прорвать это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона и не одна оборона.

    Тогда это никакой не прорыв, а вклинивание в оборону.