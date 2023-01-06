Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российские десантники прорвали оборону ВСУ на Артёмовском направлении

Позитивные новости приходят с Донецкого (Артемовского) направления, где российские войска прорвали оборону украинской армии в Соледаре и продвинулись, заняв новые рубежи. Информация подтверждается на официальном ТГ-канале "музыкантов".
По имеющимся данным, в ходе тяжелых боев штурмовым группам ЧВК "Вагнер" и десантникам ВС РФ удалось взять Бахмутское, продвинутся как в центе Соледара, так и на его окраинах, беря город в кольцо. Несмотря на ожесточенное сопротивление, украинские подразделения были вынуждены отступить севернее, фактически отдав весь центр нашим.
Бойцы ЧВК "Вагнер" и российские десантники прорвали оборону врага под Соледаром и успешно продвигаются вперед закрепляясь на рубежах. Идут бои в районе Краснополье, работает плотно артиллерия
- сообщается на сайте "музыкантов".
Согласно данным, поступившим накануне, в самом Артемовске (Бахмуте) подразделения российских войск продвинулись вдоль трассы Светлодарск-Славянск, вышли на южную окраину Подгородного, где завязали бои с подразделениями ВСУ. В городе ожесточенные бои идут в районе улицы Трудовых резервов, улицы Федора Максименко, где большая часть уже наша, а также полностью зачищена территория Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы. Кроме того, штурмовики "Вагнера" взяли одну из гипсовых шахт, использовавшихся украинскими военными для укрытия личного состава и техники.
Ранее основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что бои в городской застройке идут за каждый дом, поэтому продвижение очень медленное.
Что такое "прорвать оборону"? Оборону прорвать это сегодня с утра один дом взял — прорвал оборону. А за этим домом еще новая оборона и не одна оборона. И таких линий обороны... Сколько в Артемовске линий обороны? Если сказать пятьсот — не ошибёмся. Каждые десять метров рубеж обороны
- подчеркнул он, комментируя бои на Донецком направлении.