Военное обозрение
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В СВР рассекретили документы о попытках Англии и Франции возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР

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В СВР рассекретили документы о попытках Англии и Франции возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР

Согласно архивным документам, рассекреченным Службой внешней разведки (СВР) РФ, Англия, при поддержке Франции намеревалась возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР. Как следует из сведений СВР, Лондон, Париж и Варшава, таким образом, планировали «выйти сухими из воды», сделав из Советского Союза «козла отпущения» за трагические события, переросшие в глобальный конфликт XX-го века.


В документе также содержалась информация касательно выхода в свет так называемой «Голубой книги» об англо-советских переговорах от 1939 года, которая должна была состоять из перечня тщательно подобранных фальсифицированных «документов», призванных доказать всей мировой общественности, что Англия вела честные переговоры с Советским Союзом, «намереваясь заключить пакт» – подобно советско-немецкому договору, который стал основанием для развязывания европейской войны.

Как сообщает РИА Новости, изначально предполагалось, что данный сборник должен был быть опубликован в конце декабря 1939-го года, но его выход пришлось отложить до приезда в Лондон посла Великобритании в СССР Уильяма Сидса, поскольку пребывание его как автора ряда документов во время выхода в свет этой книги вызвало бы подозрения. По его прибытию в британскую столицу, так ничего и не произошло, а затем французы настойчиво просили отложить её публикацию до января-февраля, ссылаясь на доработку с тем, чтобы «придать» ей больше антисоветчины. В итоге сборнику так и не суждено было выйти в свет ввиду военных успехов нацистской Германии на западе Европы в 1940-м году, в связи с чем, Франции и Великобритании на тот момент было совсем не до этого, да и советско-финская война тогда тоже была уже позади.

Примечателен и тот факт, что публикация США в 1948-м году сборника документов по возложению ответственности на СССР за начало Второй мировой также встретили жёсткий отпор со стороны Советского Союза, которые ответили зеркальными мерами, выпустив в свет собственную публикацию «Фальсификаторы истории», повествующую о связях французских и английских политических элит с нацистской Германией. Более того, на прошедших в Москве англо-франко-советских переговорах с целью создания возможного тройственного союза против Германии, британцы и французы специально уворачивались от конкретных вопросов и предложений со стороны советского руководства, ведя, впоследствии тайные переговоры между собой, будучи незаинтересованными в поддержке СССР против нацистов.

В этой связи, многие историки сходятся во мнениях относительно единственно верного и вынужденного решения советского лидера Иосифа Сталина поддержать подписание пакта Молотова-Риббентропа главами внешнеполитических ведомств двух стран о ненападении с Германией, в целях обеспечения безопасности страны. Этому, разумеется, поспособствовало и сражение Красной Армии с японскими войсками на территории Монголии, дабы избежать втягивания страны в войну на двух фронтах.

Отметим, что об усилившейся за последние годы риторике западных государств, нацеленной на обвинения СССР в разжигании Второй мировой войны, высказывался и президент РФ Владимир Путин, написавший статью о Второй мировой в 2020-м году. В своей публикации он указал на то, что Запад своими действиями фактически поставил под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала, что, тем самым, разрушает основы всей послевоенной Европы.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальная страница британского парламента в соцсетях
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33 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:49
    +11
    Когда послов и послиц будем в МИД РФ вызывать,за каждое вяканье с той стороны.Они не стесняются,наших послов дёргают по поводу и без повода.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:58
      +4
      Жаль что дело давнее. А вообще такими темпами глядишь Лунную аферу расчехлят! laughing
      1. nikon7717
        nikon7717 Сегодня, 12:11
        +8
        Жаль что дело давнее.

        Со стороны РФ слишком мало работы в этом направлении. Всего-то одна статья ВВП и вот ещё документы.
        А там все учебники переписаны за давностью лет. Там Гитлер и Сталин развязали войну уже. Здесь за каждый факт требуется протест и инфовойна новая против очернения СССР, как победителя.
        Снова мы борьбу за умы проигрываем...
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 13:13
          +2
          Цитата: nikon7717
          Со стороны РФ слишком мало работы в этом направлении. Всего-то одна статья ВВП и вот ещё документы.

          А что Вы хотели, если уж Президент признал вину СССР в Катынском расстреле... Вины не было, а признание есть.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 13:28
            +1
            Намеривались, намериваются и будут намериваться.
            Пока Россия будет терпилой - так и будут делать.
            Жёстким надо быть. Очень жёстко требовать наказание за поддержку киевских нацистов. Жёстко требовать за фальсификации с делом "Новичка" и сбитом боинге.
            Тем более, что инструменты для санкций есть. ПОКА есть. ЕС потихоньку ищет других поставщиков нефти, газа и удобрений. И находит.
            Бить надо сейчас, а не потом.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:45
      -2
      И рогозин, и симоньян, и др патриоты могли бы...
      Но не будут тратиться на историческую правду.
      Нет в стране жесткой политики в отношении к ес и всему "западу".
      Мы 8 лет строили сп2, вот меркель и показала как купили наших.
      Теперяча газ в обмен на дружбу - китай свет в окошке
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:04
        +1
        Цитата: антивирус
        Нет в стране жесткой политики в отношении к ес и всему "западу".
        Мы 8 лет строили сп2, вот меркель и показала как купили наших.
        Теперяча газ в обмен на дружбу - китай свет в окошке

        Рамзай: "...И не надо недооценивать эту пятую колонну в ФСБ, в МВД, в ГРУ, в АП.
        Это не безобидный саботаж с фигой в кармане. В критической обстановке это главное тайное оружие врага, ведущего войну против нас. Главная его ставка.
        Напомню, ГКЧП в августе 1991 года, провалился именно потому, что за спиной членов ГКЧП руководство КГБ СССР уже выстроило «мосты» с Ельциным и, стоящими за ним американцами, и просто «сдало» ГКЧП. Именно руководство КГБ СССР не выполнило приказ об аресте Ельцина и роспуске Верховного совета РСФС. И потом руководство «Альфы» долго вешало обществу лапшу на уши о том, что приказ этот был бесчеловечен и незаконен, а они, такие гуманисты, что просто - боже мой! Невыполненный приказ, закончился тем, что страну захватили проходимцы и разрушили её до основания, опрокинув на тридцать лет в гражданскую войну, последнее сражение которой гремит сегодня на Донбассе!".
        1. Storog Dvornik
          Storog Dvornik Сегодня, 13:48
          -3
          Достаточно в Вики почитать биографию Путина, про то как 19.08.91 старший офицер КГБ СССР Путин В.В. уволился со службы...
          Вот бы узнать ФИО того кадровика КГБ, который во время общесоюзного ЧП и танков на улице, увольняет сотрудника сотрудника со службы...
          Но мы то знаем, что это была многоходовочка...
          А в пользу кого, мы узнали в октябре 1993, когда из танков расстреляли Верховный Совет РСФСР, и буржуазная контрреволюция в России окончательно взяла верх...
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:49
    0
    Смертельный удар в сердце мировой гидры империализма laughing
  3. TRex
    TRex Сегодня, 11:53
    +4
    Не хочется выглядеть провидцем, но, по-моему именно сейчас, на Украине, полным ходом идет ревизия итогов ВМВ. Польша пищит, но лезет к очередному переделу границ Европы... Ну-ну... Поживем - увидим. Особенно близко к сердцу принимаю положение Германии, которая тоже не прочь словить что-нибудь полезное по ситуации... Силезию, Данциг, например. Венгры с цыганами тоже в стороне стоять не будут - надо же защищать свое население на территории бывшей Украины. Зря что-ли паспорта раздавали?
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:55
    +4
    Я здесь встречал людей, которые не знают, что это вообще за война была и где wassat .
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:01
      +2
      Так и сейчас чуть не полукраины не знают ни наполеона ни гитлера. И вообще кто это такие перцы. Им историю из двух - трех слов написали "бандера , ледоруб..." фсё!
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:13
        +2
        чуть не полукраины
        Мое "здесь"- в Англии. Украина в этот раз не при делах.
        Справедливости ради, такие неумные здесь редко встречаются.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 12:19
        +1
        На самом деле мнения разделились. Одни считают, что Наполеон и Гитлер - это москали, угнетавшие украину. Другие наоборот, думают, что это истинные украинцы, борцы с большевизмом. Но точно никто не скажет, потому что давно они жили, лет двадцать назад, а то и больше.
        yes
    2. hohol95
      hohol95 Сегодня, 12:31
      0
      А по поводу "Фолклендской войны" они в курсе?
      Или, как насаждали "дэмокраси" в послевоенной Греции?
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:41
        +3
        Фолкленды болмен знают все- по телевизору раз в год стабильно показывают. А про Грецию знают лишь дешевые курорты типа Фалираки.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:30
          0
          Цитата: Болторез
          . А про Грецию знают лишь дешевые курорты типа Фалираки.

          Добрый день и с Рождеством.
          Не, ну все знают, что грецкие орехи из Греции, и кинофильм "Свадьба" знают - " А тигры у вас в Греции есть? Дымба. Есть. Жигалов. А львы? Дымба. И львы есть. Это в России ницего нету, а в Греции все есть. Там у меня и отец, и дядя, и братья, а тут ницего нету. Жигалов. Гм... А кашалоты в Греции есть? Дымба. Все есть. Настасья Тимофеевна (мужу). Что ж зря-то пить и закусывать? "
          И то что российское оружие переданное Греции, теперь греки отдают нацистам.
          "Хорошие" коореша ! Забыли, что судьбу Греции фактически решила русско-турецкая война 1828-1829 годов, закончившаяся победой России и заключением Адрианопольского мира (1829), по которому Османская империя признала автономию Греции.
        2. hohol95
          hohol95 Сегодня, 14:55
          0
          Значит, как обычно. О победах погромче. О "небольших промохах" потише. А о "дэмократических геноцидах" вообще молчёк...
          Правящий Дом и правительство не могёт быть причастной к разного рода нехорошим делам. Это личные пакости отдельных лиц!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:03
    +1
    В СВР рассекретили документы о попытках Англии и Франции возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР
    . Такие документы используются по разному и нечего тут секретить.. себе же хуже этим сделали.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 12:17
      0
      Есть соглашение(участники,страны победители) о неразглашении международных договоров за 1934-1940 годы на 175 лет единственное нарушение соглашения-огласка секретной части договора СССР-Третий рейх по Польше..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:38
        0
        Вопрос простой как три копейки... если/когда "партнёры" положили большой болт на все соглашения, отвечать надо или как?
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:39
        -1
        Цитата: Гуран33 Сергей
        единственное нарушение соглашения-огласка секретной части договора СССР-Третий рейх по Польше..

        И про то, что первой на 3-й Рейх, 1 сентября 1939 года напала Польша, тоже молчат.
  6. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 12:06
    +4
    Пусть они всегда помнят мюнхенское соглашение 1938 года.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:10
    +4
    А что мы хотим, если у нас в стране хватает голосов, которые утверждают тоже самое.
    Что виновен СССР.
    Закон приняли, а ХОТЬ ОДИН привлечён к ответственности?
  8. Falx
    Falx Сегодня, 12:23
    +4
    С больной головы на здоровую...
    Англосаксы взрастили гитлеровскую Германию, помогали с перевооружением, попустительствовали ликвидации Австрии и Чехословакии, кинули Польшу. и это всё ради того, чтоб столкнуть Германию и СССР.

    англосаксы несут за ВМВ ту же ответственность и вину, что и гитлер. Попытки переложить эту ответственность на СССР и Россию - это верх вероломства, подлости и цинизма. резун и ему подобные "историки" из той же оперы.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:32
    +1
    Цитата: Владимир_2У
    Жаль что дело давнее. А вообще такими темпами глядишь Лунную аферу расчехлят! laughing

    К лунной афере прямо или косвенно причастен и СССР. За молчание что-то получил от Штатов.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:42
      0
      Вполне возможно. Но допускаю также вариант что технический уровень развития не позволял провести расследование. Это сейчас в любого пользователя под рукой комп о котором НАСА тех лет и мечтать не смело. Любое фото и видео легко на составные части разобрать. А что было тогда?
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 13:14
        -1
        Вы тоже сторонник теории лунного заговора? what
  10. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 12:41
    -1
    "Каким он был таким он и остался", как в песне.
    Не надо питать иллюзий что Россия подружиться с Западом.
    Все ихние попытки навязывания "дружбы", стоит рассматривать с позиции очередной попытки развала России.
    Вся разница в том, насколько издалека Запад начинает свою очередную попытку по захвату, разделу, нападению или еще какой пакости для России.
  11. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 12:50
    +1
    Может понимаю извращенно, не судите строго. В тридцатых годах японцы вовсю воевали на Дальнем востоке. В Европе наглели лимитрофы, финны, поляки. Борзели немцы. 3 сентября 39-го Британия и Франция об'явили Вторую мировую войну.
  12. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:24
    0
    Историю не надо переписывать а надо официально закрепить как истину о начале второй мировой войны,которая юридически началась с мюнхенского сговора германии,италии,англии и франции а практически её развязали германия и польша,оккупировав Чехословакию.
  13. Комментарий был удален.
  14. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 13:38
    0
    Автор статьи не уместно упомянул Путина и его высказывания, события 75летней давности легко обсуждать и анализировать...
    Вот только...
    Семинарист\кавказец говорящий с акцентом Сталин, сумел злейших врагов приползти на карачках, и просить о союзе против Рейха...
    А супершпион с опытом службы в КиДжиБи Путин публично разочаровался, в том, что "партнеры" ФРГ и Франция его обманули по поводу Минских соглашений, вот ведь святая простота...
    Как говорится труба по ниже, и дым по жиже...
  15. Potomac
    Potomac Сегодня, 13:40
    -1
    Заявления это хорошо конечно, но пустой звук. Где факты? Где публикация документов с доказательствами подлинности? Что западные, что наши любят делать заявления бездоказательно.