В СВР рассекретили документы о попытках Англии и Франции возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР

Согласно архивным документам, рассекреченным Службой внешней разведки (СВР) РФ, Англия, при поддержке Франции намеревалась возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР. Как следует из сведений СВР, Лондон, Париж и Варшава, таким образом, планировали «выйти сухими из воды», сделав из Советского Союза «козла отпущения» за трагические события, переросшие в глобальный конфликт XX-го века.
В документе также содержалась информация касательно выхода в свет так называемой «Голубой книги» об англо-советских переговорах от 1939 года, которая должна была состоять из перечня тщательно подобранных фальсифицированных «документов», призванных доказать всей мировой общественности, что Англия вела честные переговоры с Советским Союзом, «намереваясь заключить пакт» – подобно советско-немецкому договору, который стал основанием для развязывания европейской войны.
Как сообщает РИА Новости, изначально предполагалось, что данный сборник должен был быть опубликован в конце декабря 1939-го года, но его выход пришлось отложить до приезда в Лондон посла Великобритании в СССР Уильяма Сидса, поскольку пребывание его как автора ряда документов во время выхода в свет этой книги вызвало бы подозрения. По его прибытию в британскую столицу, так ничего и не произошло, а затем французы настойчиво просили отложить её публикацию до января-февраля, ссылаясь на доработку с тем, чтобы «придать» ей больше антисоветчины. В итоге сборнику так и не суждено было выйти в свет ввиду военных успехов нацистской Германии на западе Европы в 1940-м году, в связи с чем, Франции и Великобритании на тот момент было совсем не до этого, да и советско-финская война тогда тоже была уже позади.
Примечателен и тот факт, что публикация США в 1948-м году сборника документов по возложению ответственности на СССР за начало Второй мировой также встретили жёсткий отпор со стороны Советского Союза, которые ответили зеркальными мерами, выпустив в свет собственную публикацию «Фальсификаторы истории», повествующую о связях французских и английских политических элит с нацистской Германией. Более того, на прошедших в Москве англо-франко-советских переговорах с целью создания возможного тройственного союза против Германии, британцы и французы специально уворачивались от конкретных вопросов и предложений со стороны советского руководства, ведя, впоследствии тайные переговоры между собой, будучи незаинтересованными в поддержке СССР против нацистов.
В этой связи, многие историки сходятся во мнениях относительно единственно верного и вынужденного решения советского лидера Иосифа Сталина поддержать подписание пакта Молотова-Риббентропа главами внешнеполитических ведомств двух стран о ненападении с Германией, в целях обеспечения безопасности страны. Этому, разумеется, поспособствовало и сражение Красной Армии с японскими войсками на территории Монголии, дабы избежать втягивания страны в войну на двух фронтах.
Отметим, что об усилившейся за последние годы риторике западных государств, нацеленной на обвинения СССР в разжигании Второй мировой войны, высказывался и президент РФ Владимир Путин, написавший статью о Второй мировой в 2020-м году. В своей публикации он указал на то, что Запад своими действиями фактически поставил под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала, что, тем самым, разрушает основы всей послевоенной Европы.