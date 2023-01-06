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Медведев: Киев отверг жест христианского милосердия по объявлению рождественского перемирия

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Медведев: Киев отверг жест христианского милосердия по объявлению рождественского перемирия

По словам зампреда совбеза России Дмитрия Медведева, в Киеве отвергли жест христианского милосердия в виде предложения Москвы прекратить огонь на Рождество. Отказ «главных украинских клоунов» позволил нашим военным, участвующим в спецоперации на Украине, спокойно выдохнуть, так как избавил их от ненужного лукавства. Об этом Медведев написал у себя в Телеграм.


Зампредседателя совбеза отметил, что жалко христиан, которых лишили возможности сходить на Рождество в церковь. Однако, по его словам, нет никакой жалости к не имеющим никакой веры и врожденного чувства благодарности.

«Люди» подобного рода понимаю лишь язык силы и постоянно выпрашивают «жратву» у своих хозяев, считает Дмитрий Медведев. Он добавил, что западные свинопасы (термин Медведева) успешно продолжают дрессировать своих подопечных на Украине.

По словам Медведева, про недопустимость перемирия успел сказать и ряд представителей «миролюбивой» Европы, в частности, глава МИД Германии Анналена Бербок.

Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных

- заключил зампред Совета Безопасности РФ.

Напомним, что российская сторона по поручению президента страны объявила перемирие на 36 часов 6-7 января, но украинская сторона его не поддержала.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Совета Безопасности РФ
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46 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:02
    +21
    А ничего, что официальный Киев вообще отрицает русское Православие, рожденное в Киеве и для них Рождество сейчас это 25 декабря, как у католиков...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:16
      +13
      Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных

      Это мощно Димон заявил ! И почему на эти его заявления запад обычно молчит ? Странно очень ..
      А вообще на окраине уже Православных мало осталось ,вернее церквей и храмов ..Вальцман там постарался разъединить все и всех И зеленский уже просто приказ отдал на захват Храмов и аресты служителей ..А еще их просто разграбляют ..
      Что то Сербия вспомнилась ,тогда еще все это бесогонство началось
      Так что народ Православный трудные времена настали ,но вместе со всеми народами многонациональными России ,мы выдержим все
      С праздником наступающим святым и храни Бог наших солдат ,это святая война и не только для Православных ,но и для Мусульман и т.д. России ! Война за веру ,война за культуру историю ..Война за души наших детей и внуков soldier
      ЛГБТ и прочии бесы не пройдут в Россию нашу великую .!
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 12:31
        +2
        «зеленский уже просто приказ отдал на захват Храмов и аресты служителей»
        Никакие приказы он не отдает. Там другие руководят страной
    2. SlavaS
      SlavaS Сегодня, 12:20
      -5
      Рождество 25 декабря всё же вернее, т.к. по солнцу
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:44
      +2
      Цитата: svp67
      А ничего, что официальный Киев вообще отрицает русское Православие, рожденное в Киеве и для них Рождество сейчас это 25 декабря, как у католиков...

      Тысячу лет как на Руси, так в Киеве, было православие, но вдруг в один момент украинцы выкрестились и стали католиками, хотя турки завоевав Балканские народы в XIV веке и Грецию в XV веке , так не смогли полностью их исламизировать. Отсюда выводы.
      1. Gromit
        Gromit Сегодня, 13:34
        -1
        И католики и православные празднуют рождество 25 декабря.
        Никакого рождества 7 января вообще нет.
        В православном юлианском календаре - это 25 декабря.

        Косяк юлианского календаря в ежегодной накапливающейся ошибке.
        Каждые 128 лет добавляется новый день.
        Идиотизм этой ситуации очевиден. С 2101 года православное рождество будет в ночь на 8 января.

        Большевики одним махом устранили в 1918 году это противоречие и население облегчённо вздохнуло.
        Но через 70 лет снова вылезли мракобесы отрицающие объективную реальность.
    4. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 12:54
      0
      Да они там вообще уссываются от решений великого демилитаризатора.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:03
    -2
    Ну вот а сколько стонов и воя тут было! как страдали тризубчатые волки, притворяясь патриотами России! Как отрабатывали свежую методичку про то что все опять сдали. Ан нет! было предложение, но враг отказался. А заодно под это дело и Соледар посыпался. Это самое Бахмусткое помнится с лета, с августа взять не могли, а вон как за один день. А ведь Соледар то и прикрывает Артёмовск с востока. Значит теперь и там дело веселее пойдет. Но укронацики пусть успокаивают себя тем что за этой обороной у них еще стопитсот линий. Скоро кислые лица увидим.
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 12:56
      -1
      Да вообще к вечеру к Лиссабону выйдем
  3. Комментарий был удален.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 12:25
      0
      Так он не "жертва ЕГЭ".
      Это (увы) как раз результат чисто советского образования, выпуск из школы в 1982, из университета в 1987, аспирантуру успешно закончил и получил кандидата наук в 1990.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:11
        -1
        Цитата: dump22
        Так он не "жертва ЕГЭ".

        Он жертва совсем другого процесса.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +2
    Отказ «главных украинских клоунов» позволил нашим военным, участвующим в спецоперации на Украине, спокойно выдохнуть, так как избавил их от ненужного лукавства.
    . Кто "главный ястреб" в наших башнях?
    Кстати, некоторым эту роль совсем зря, поручают... НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ И НЕ ПРОСТИЛ.
  5. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 12:06
    +6
    А не много ли его становится в медийном пространстве? Кто его опять и куда тянет за уши? А главное зачем? Сидел два года молчал, не видно не слышно было и тут на тебе, пошло поехало. Вообще это существо кроме смеха у нормального человека уже давно ничего не вызывает. Вопрос лишь в том, какие силы решили на него в очередной раз сделать ставку. Подозреваю, что с этими силами нам точно не по пути.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:18
      +4
      Ну так его сынка из омерик турнули, вот он сейчас от обиды и изображает "оскорбленную невинность" hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:57
        +1
        Так сынок подрывную деятельность вёл ,поэтому и турнули. bully
    2. VasyaRules
      VasyaRules Сегодня, 12:23
      -2
      24-й год не за горами, надо же кого-то поставить подержать пиво !
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 12:07
    +5
    жалко христиан, которых лишили возможности сходить на Рождество в церковь.

    Лицемерный бред. Россия светское государство. А господину Медведеву можно посоветовать съездить в Донецк и там сходить на Рождество в церковь.
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 12:11
    +9
    Год начался, а Медведева, уже слишком много.
  8. Dave36
    Dave36 Сегодня, 12:11
    +7
    Шел третий день СВО - Россия запросила переговоры...эта музыка будет вечной...
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:15
    +12
    У нас вечный идиотизм в виде ,,братских партий,, ,,братских народов,, и ,,гуманности и милосердия,,. Только нашу страну, враги не жалели а все наши ,,братья,,- нас предавали.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      . Только нашу страну, враги не жалели а все наши ,,братья,,- нас предавали.

      Да Европа на том и основана, все продают друг друга, "и оптом и в розницу".
      1. sent26
        sent26 Сегодня, 12:57
        +7
        Нас с лёгкостью продают и казахи, исскуственно созданные, как и украинцы.
        И туркмены, и грузины. Список длинный.
        1. Комментарий был удален.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:14
          +4
          Цитата: sent26
          Нас с лёгкостью продают и казахи, исскуственно созданные, как и украинцы.
          И туркмены, и грузины. Список длинный.


          Так они всю жизнь, кому то продавались, они никогда не были государствами, только рабами или вассалам. Большевики дали им государственность, и то они ее потеряли - скорее всего навсегда.
    2. Комментарий был удален.
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:15
    +5
    Странные эти политики , особенно СБ РФ( где было принято решение о СВО), в котором Медведев аж целый зампред. А ведь можно шагнуть дальше и глубже , а значит , что Путин и Ко могут организовать выходные для солдат ВСУ , санатори.
  11. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 12:15
    +5
    Очередной жест доброй воли которым воспользуется противник для слаживания и укрепления своих позиций. В ответ получим обстрелы мест скопления людей. Не делай добра не получишь зла.
    1. kasy
      kasy Сегодня, 12:39
      +4
      ребята на передке уже сказали что никаких перемирий соблюдать не будут, и укрепиться свиньям не дадут
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:15
    -1
    Suite à cette décision de trêve de Poutine, hier soir sur une chaîne de télévision de propagande , oups !! Pardon une chaîne « d'information »,,,je crois LCI
    Un général (ou un colonel?) qui a été sorti de la naphtaline et propulsé « consultant spécialiste de la Russie » a dit, au sujet de la santé de Poutine ;
    «  Dans un régime totalitaire on ne peut rien savoir de la vie privée, de la santé du dirigeant » sic !
    En entendant cela j'ai cru qu'il parlait de la France et d'un certains président nommé Mitterrand car :
    «  Dans un régime totalitaire on ne peut rien savoir de la vie privée,,,du dirigeant » comme Mitterrand sa (ses ) maîtresse, sa fille adultérine qui étaient logées, protégées, voyageaient aux frais de la France,,,
    «  Dans un régime totalitaire on ne peut rien savoir de la ,,,santé du dirigeant » comme Mitterrand malade dès son premier mandat , faux bulletins de très bonne santé pour être réélu et se maintenir au pouvoir malgré un état de santé déplorable et son cancer

    Moralité et messages à tous ces « spécialistes/propagandistes » avant de critiquer un pays, quel qu'il soit, regardez d'abord ce qui se passe en France !!!

    Et comme l'a dit un certain Jésus : « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre »,

    yandex
    После этого решения Путина о перемирии, прозвучавшего вчера вечером на пропагандистском телеканале, ой !! Извините за « информационный " канал,,, я считаю, что здесь
    Генерал (или полковник?), которого вытащили из нафталина и назвали " специалистом-консультантом по России», рассказал о здоровье Путина ;
    « При тоталитарном режиме нельзя ничего знать о личной жизни, о здоровье лидера » sic !
    Услышав это, я подумал, что он говорит о Франции и некоем президенте по имени Миттеран, потому что :
    « При тоталитарном режиме мы ничего не можем знать о личной жизни,,, правителя", как Миттеран, его любовница (а), его прелюбодейная дочь, которую приютили, защищали, путешествовали за счет Франции,,,
    « при тоталитарном режиме мы ничего не можем знать о,,, здоровье лидера » поскольку Миттеран заболел с первого срока своего пребывания в должности, поддельные бюллетени с очень хорошим состоянием здоровья, чтобы быть переизбранным и остаться у власти, несмотря на плачевное состояние здоровья и его рак

    Мораль и послания всем этим « специалистам/пропагандистам " прежде чем критиковать какую-либо страну, какой бы она ни была, сначала посмотрите, что происходит во Франции !!!

    И как сказал некий Иисус: "пусть тот, кто никогда не грешил, бросит первый камень »,
  13. g_ae
    g_ae Сегодня, 12:16
    +2
    Не надо больше "жестов", пожалуйста! Я пугаюсь и кушать не могу. Не, если нравится, когда рагули в рожу плюют, то тогда да.
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 12:17
    0
    Сатанисты, уже все признаки. Айфончик у нас мудрый, сразу это понял.
    На Пасху воюют, на Рождество воюют, на 8 марта воюют, на 1 мая воюют, даже на 7 ноября тоже воюют.
  15. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 12:21
    +2
    А с чего они должны его соблюдать ? Потому что наш патриарх и президент попросили ? Аргумент из серии: потому что сказал ! Вообще непонятно для кого это перемирие, что вообще хотел сказать президент ? Не хочу продвигать политический срач, но моя позиция к данному человеку неизменна, считаю лидер не должен так делать в данной ситуации. Тем более как было замечено, у них Рождество сейчас как и у католиков !
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:20
      -2
      Цитата: VasyaRules
      Вообще непонятно для кого это перемирие, что вообще хотел сказать президент ?

      Подозреваю, он сам не понял, что сказал.
      В переводе с русского на русский это звучит так: "Давайте устроим перемирие, чтоб мы могли спокойно помолиться за нашу над вами победу."
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:21
    +1
    Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных

    - заключил зампред Совета Безопасности РФ.


    Ну вот с этими словами, я согласен.
  17. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 12:24
    +3
    Киев отверг жест христианского милосердия
    Какие развесистые пропагандистские сопли! Приплыли! Ну вот зачем было так глупо пиариться на христианстве? Я даже не упоминаю о том, что рождественское перемирие могло быть предложено и пару недель назад, поскольку на Украине много католиков и греко-католиков. И уж тем более не упоминаю о том, что войну на Украине формально возглавили два еврея. Я говорю о том, что эта пропагандистская попытка усилить раскол в украинском обществе шита белыми нитками. Откровенно топорная работа, которая раскалывает обывателей россиян с обывателями стран НАТО.
    Д..., б....!
  18. kasy
    kasy Сегодня, 12:38
    +1
    предлагают рождество праздновать обрезанным? ой вей, так и вижу как коломойский снимает кипу и пускает скупую слезу...никаких перемирий быть не может, этих нелюдей уничтожать надо, тех что в днепропетровске особенно
  19. farelouz
    farelouz Сегодня, 12:39
    +6
    а еще в 2010 г Медведев отдал Норвегии 80тыс кв км нашей территории, об этом правда многие умалчивают, да и 300млрд резервов хранилось в США - тоже при нём, а сейчас РФ на "лишние" деньги скупает китайскую валюту, которая при обострении с Тайванем упадет в пол - и мы опять все потеряем! - хотя столько можно сделать в стране - и танкеры строить и пр и пр. PS: с прежним Димоном курс страны не изменится, хоть сколь угодно его не пиарь
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 14:38
      0
      хотя столько можно сделать в стране - и танкеры строить

      А кто их будет строить? Все люди заняты в производстве. 140 млн недостаточно чтобы всё производить.
  20. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 12:40
    +1
    Так фашисты уже Рождество справились - они же теперь це Еуропа. Да и опасно это дело - явно по храмам будут шмалять всю ночь!
  21. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:46
    +5
    Удивляет не 404 и их реакция, удивляет руководство РФ с со своими PR щиками. Христианами- миролюбцами, за счёт жизни российских бойцов. Одному зад прострелили, нужно других туда отправить
  22. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:06
    +1
    Странно, что ни ДАМ, ни ВВП, ни даже сам патриарх Кирилл не знают, что вна 404 Рождество Христово официально перенесли на 25 декабря, как у католиков. Видно у них есть более важные дела и отслеживать события в мире просто некогда.
    1. stelltok
      stelltok Сегодня, 14:41
      +1
      не знают, что вна 404 Рождество Христово официально перенесли на 25 декабря

      И что? Вы думаете все прям 100% начали отмечать 25 дек?
      У вас есть статистика сколько людей празднуют 25 дек и сколько 7 янв ?
      Оч интересно посмотреть.
  23. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 13:07
    +1
    Дима, ты о чём? Какие жители страны 404 на самом деле мы знаем давно. В вас то, что вселилось? Какое перемирие? Какой жест доброй воли?! Вас, дружно, деменция шваркнула?
  24. Комментарий был удален.
  25. Сергей028
    Сергей028 Сегодня, 13:27
    +4
    Минетчики кремлевские. Как тошнит уже от их "жестов". Раньше были "жесты доброй воли" и "перегруппировки", а теперь вон чО удумали - "жест христианского милосердия". Оне там вообще в своём уме? Володя, когда закончится этот позор? Неужели это маразм?
  26. алексей алексеев_2
    алексей алексеев_2 Сегодня, 13:29
    +1
    Димон,клали они на твой жест.И правильно делают.Может поумнеешь
  27. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:48
    0
    жест христианского милосердия

    Очередная "жесть доброй воли". Предыдущие ничему не научили. Умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих, ни на чьих не учатся только идиоты. Уже и Меркель, и Олланд признали, что Минские соглашения были просто затяжкой времени в пользу Украины. Про наши власти не скажешь, что там дураки и идиоты, значит всё делается со злым умыслом.
  28. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:51
    -1
    Иногда лучше молчать, а не говорить и позориться. Слишком много стало Медведева в последнее время, а что он из себя представляет все знают, решил громкими словами за которыми пустой пшик в реале привлечь к себе внимания, у многих память не как у рыби как бы этого не хотела руководство страны, мы знаем что вы из представляете и за 11 месяцев СВО ещё сильнее убедились
  29. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:00
    0
    Мне нравится тон Медведева. Но мы никогда больше не хотим слышать о перемирии или переговорах. Атакуй на Украину всей мощью арсенала.