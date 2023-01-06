Наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных

По словам зампреда совбеза России Дмитрия Медведева, в Киеве отвергли жест христианского милосердия в виде предложения Москвы прекратить огонь на Рождество. Отказ «главных украинских клоунов» позволил нашим военным, участвующим в спецоперации на Украине, спокойно выдохнуть, так как избавил их от ненужного лукавства. Об этом Медведев написал у себя в Телеграм.Зампредседателя совбеза отметил, что жалко христиан, которых лишили возможности сходить на Рождество в церковь. Однако, по его словам, нет никакой жалости к не имеющим никакой веры и врожденного чувства благодарности.«Люди» подобного рода понимаю лишь язык силы и постоянно выпрашивают «жратву» у своих хозяев, считает Дмитрий Медведев. Он добавил, что западные свинопасы (термин Медведева) успешно продолжают дрессировать своих подопечных на Украине.По словам Медведева, про недопустимость перемирия успел сказать и ряд представителей «миролюбивой» Европы, в частности, глава МИД Германии Анналена Бербок.- заключил зампред Совета Безопасности РФ.Напомним, что российская сторона по поручению президента страны объявила перемирие на 36 часов 6-7 января, но украинская сторона его не поддержала.