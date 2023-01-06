«Общее дело делаем»: Лукашенко прибыл на полигон на западе Белоруссии, где находится совместная группировка войск ВС РБ и ВС России

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь. На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению.

Общее же дело делаем.

Президент Белоруссии прибыл на военный полигон, находящийся на западе страны – в Брестской области. Речь идёт о полигоне Обуз-Лесновский, что в Барановичском районе. В данный момент на этом полигоне находится совместная группировка войск – ВС Белоруссии и Российской Федерации.Во время посещения полигона под Барановичами президент РБ Александр Лукашенко заслушал доклад от командования о том, как идёт боевое слаживание частей и соединений.В ходе доклада верховному главнокомандующему ВС РБ сообщили, что проведены учения, командно-штабные тренировки союзных сил.Представитель ВС РФ:Российский генерал поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в развёртывании российских войск, в обеспечении части мероприятий по боевой подготовке.Лукашенко в ответ на благодарность, высказанную в свой адрес отмел:Побывал президент Белоруссии и в расположении военнослужащих в полевых условиях. Ему показали, как обустроен солдатский быт в зимнее время, сообщили о том, как организовано снабжение, в том числе и питанием.Напомним, что на Украине постоянно то говорят о якобы подготовке к наступлению ВС РФ со стороны Белоруссии, потом сами же себя опровергают, утверждая, что «сил и средств у российской армии на этом направлении недостаточно».