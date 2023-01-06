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«Общее дело делаем»: Лукашенко прибыл на полигон на западе Белоруссии, где находится совместная группировка войск ВС РБ и ВС России

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«Общее дело делаем»: Лукашенко прибыл на полигон на западе Белоруссии, где находится совместная группировка войск ВС РБ и ВС России

Президент Белоруссии прибыл на военный полигон, находящийся на западе страны – в Брестской области. Речь идёт о полигоне Обуз-Лесновский, что в Барановичском районе. В данный момент на этом полигоне находится совместная группировка войск – ВС Белоруссии и Российской Федерации.


Во время посещения полигона под Барановичами президент РБ Александр Лукашенко заслушал доклад от командования о том, как идёт боевое слаживание частей и соединений.

В ходе доклада верховному главнокомандующему ВС РБ сообщили, что проведены учения, командно-штабные тренировки союзных сил.

Представитель ВС РФ:

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь. На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению.

Российский генерал поблагодарил Александра Лукашенко за помощь в развёртывании российских войск, в обеспечении части мероприятий по боевой подготовке.

Лукашенко в ответ на благодарность, высказанную в свой адрес отмел:

Общее же дело делаем.

Побывал президент Белоруссии и в расположении военнослужащих в полевых условиях. Ему показали, как обустроен солдатский быт в зимнее время, сообщили о том, как организовано снабжение, в том числе и питанием.


Напомним, что на Украине постоянно то говорят о якобы подготовке к наступлению ВС РФ со стороны Белоруссии, потом сами же себя опровергают, утверждая, что «сил и средств у российской армии на этом направлении недостаточно».
Использованы фотографии:
сайт президента Белоруссии
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:16
    +4
    да Григорыч, мути им мозги , пусть украинцы бошку сломают будет наступ оттуда или нет?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:25
      +1
      Будет, но своевременно, наповал чтобы
  2. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:17
    0
    Лукашенко с Путиным так преуспели в запускании дУрочки,что весь фашистский гОмосятник слабо понимает что,где а главное,когда будет. И правильно,кузькина мать должна прийти неожиданно.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 13:30
      +2
      Судя по тому, что эшелон с новыми БТР-82 прибыл в Брест для ДШБр, то волнение на украине должно увеличиться.
      1. Potomac
        Potomac Сегодня, 13:33
        -2
        Волноваться то зачем? Там смотрят и готовятся, группировку войск собрали, инженерные сооружения обустраивают