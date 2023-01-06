В Анкаре прогнозируют обострение ситуации на Украине в «ближайшие месяцы»

Боевые действия на Украине в ближайшее время не закончатся, конфликт перерастает в более долгосрочный кризис с обострением ситуации, однако Турция продолжит предпринимать усилия по возобновлению переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Анкара выступает за мирные переговоры Москвы и Киева, но по прогнозам аналитиков ситуация в ближайшие месяцы только обострится. В то же время Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы конфликт завершился мирным соглашением. Для этого турки намерены выступать посредниками во всех сферах, включая обмен пленными или прекращение огня.
От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам
- заявил Калын.
О том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган желает выступить этаким миротворцем, примирив Россию и Украину, сообщалось уже не раз, но все попытки усадить за стол переговоров представителей Москвы и Киева заканчивались на уровне этих самых заявлений. А вот прогнозы, что ситуация может обостриться, вполне себе реальные, если исходить из ситуации на линии соприкосновения. На сегодняшний день в Киеве открыто заявляют о планах начать наступление весной этого года, чтобы выйти на границы 1991 года. Конечно, в большей степени это популистские заявления, но не брать их во внимание не стоит.
В командовании российской группировки обходятся без громких заявлений, но то, что что-то готовится, видно и невооруженным глазом. Проведенная мобилизация, поступление новой техники и вооружений позволили усилить позиции российских войск на всей линии соприкосновения, а на некоторых направлениях перейти от обороны к наступлению, пусть пока и тактическому.