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В Анкаре прогнозируют обострение ситуации на Украине в «ближайшие месяцы»

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В Анкаре прогнозируют обострение ситуации на Украине в «ближайшие месяцы»

Боевые действия на Украине в ближайшее время не закончатся, конфликт перерастает в более долгосрочный кризис с обострением ситуации, однако Турция продолжит предпринимать усилия по возобновлению переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.


Анкара выступает за мирные переговоры Москвы и Киева, но по прогнозам аналитиков ситуация в ближайшие месяцы только обострится. В то же время Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы конфликт завершился мирным соглашением. Для этого турки намерены выступать посредниками во всех сферах, включая обмен пленными или прекращение огня.

От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам

- заявил Калын.

О том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган желает выступить этаким миротворцем, примирив Россию и Украину, сообщалось уже не раз, но все попытки усадить за стол переговоров представителей Москвы и Киева заканчивались на уровне этих самых заявлений. А вот прогнозы, что ситуация может обостриться, вполне себе реальные, если исходить из ситуации на линии соприкосновения. На сегодняшний день в Киеве открыто заявляют о планах начать наступление весной этого года, чтобы выйти на границы 1991 года. Конечно, в большей степени это популистские заявления, но не брать их во внимание не стоит.

В командовании российской группировки обходятся без громких заявлений, но то, что что-то готовится, видно и невооруженным глазом. Проведенная мобилизация, поступление новой техники и вооружений позволили усилить позиции российских войск на всей линии соприкосновения, а на некоторых направлениях перейти от обороны к наступлению, пусть пока и тактическому.
Автор:
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:24
    -4
    От как! а как же султан попросил, султан порешал? Видать сказали ему, что война до победы и все "решалки" на этом закончились!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:28
      +5
      Не, ну тупо на данный момент ждать каких-то переговоров... О чем? О признании Крыма и новых областей и полного освобождения их, или о демилитаризации России до Урала?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:33
    +4
    Турки уважают только силу... и если Россия проиграет СВО... Эрдоган сразу покажет какой он переговорщик потребовав от нашей страны Крым, Кавказ, Поволжье, Сибирь... аппетит у султана хороший.
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 12:36
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      Турки уважают только силу... и если Россия проиграет СВО... Эрдоган сразу покажет какой он переговорщик потребовав от нашей страны Крым, Кавказ, Поволжье, Сибирь... аппетит у султана хороший.

      Тут важно другое, турки подтверждают: скоро что-то будет.
    2. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 12:36
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      и если Россия проиграет СВО... Эрдоган сразу покажет какой он переговорщик потребовав от нашей страны Крым

      Если Россия проиграет Крым, наверное, не у нас требовать надо будет...
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:44
        0
        И требовать не будут, сами возьмут, у них всё есть для этого
    3. arnulla
      arnulla Сегодня, 13:41
      0
      Чушь не несите.Крым ещё куда ни шло,может свои влажные мечты озвучить. Поволжье и Сибирь здесь при чём,вообще не понял.А на Кавказе султанишка так по рогам получит.что пол-Турции придёться отдать
    4. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 14:09
      -1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Турки уважают только силу... и если Россия проиграет СВО... Эрдоган сразу покажет какой он переговорщик потребовав от нашей страны Крым, Кавказ, Поволжье, Сибирь... аппетит у султана хороший.

      Если Россия достигнет такого низкого уровня (чего она не сделает), некоторые из вышеупомянутых прошлых тюрко-мусульманских областей будут либо независимыми, либо будут под НАТО. Но большая часть прошлых тюркских областей по-прежнему будет находиться под властью России, поскольку русские теперь превосходят татар там (включая Сибирь). Только крошечная Чечня имеет возможность присоединиться к Турции.
      Турции (при любом исламистском правительстве) никогда не будет позволено снова стать еще одной империей. Запад не позволил Турции иметь Сирию (даже когда она была готова начать полномасштабную войну в одиночку) после того, как перевозбужденный Эрдоган публично объявил, что он восстановит халифат в течение 2021 года. Турция — это просто региональная держава с врагами со всех сторон (включая НАТО). Если Россия/Китай хотят победить Запад, они должны быть готовы действовать как один, когда это необходимо.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:34
    +1
    Меньше вестись на эту Анкару-больше пользы будет
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:44
      0
      Да больно игрок серъезный и крови не боится
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:47
        +2
        Тем более кровь не его.Вампир Ближнего Востока.И не только
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 12:54
          +1
          Это-то уж точно, но и своих потерь не боится, солдат у него много
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:37
    +5
    Я бы даже сказал, что В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ! А то тоже мне - турецкие "предсказатели", прямо как Ходжа Насреддин работал таким же "предсказателем" :))) Не будет никто дожидаться весны....ждём.
    Я даже думаю, что укропы безбожные в Рождество кровавую провокацию постараются устроить и наши в ответ сразу 9-10 начнут рвать их по всем фронтам как минимум на 3 направлениях.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:45
      +4
      рвать их по всем фронтам как минимум на 3 направлениях

      Какими силами, стесняюсь спросить?
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:36
      +1
      Укронацики уже нарушили перемирие... обстреливают Донецк.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:48
    0
    Сам же оружие туда поставляет. И планы НАТО знает, вероятно.
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:25
    +3
    На мой взгляд, Эрдоган заинтересован в мире на Черном море в первую очередь ради увеличения движения через проливы, за что Турция взымает достаточно крупные суммы. А это доход более стабильный, чем торговля оружием. Войны и конфликты со временем заканчиваются.
  7. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:42
    0
    Османы пусть сначала со своими врагами примирятся с РПК и Фетхуллахом Гюленом.