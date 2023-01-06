В Анкаре прогнозируют обострение ситуации на Украине в «ближайшие месяцы»

От прекращения огня до обмена заключенными, от поставок зерна до ядерной безопасности, Турция будет продолжать интенсивные усилия, чтобы открыть дорогу к переговорам

Боевые действия на Украине в ближайшее время не закончатся, конфликт перерастает в более долгосрочный кризис с обострением ситуации, однако Турция продолжит предпринимать усилия по возобновлению переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.Анкара выступает за мирные переговоры Москвы и Киева, но по прогнозам аналитиков ситуация в ближайшие месяцы только обострится. В то же время Турция будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы конфликт завершился мирным соглашением. Для этого турки намерены выступать посредниками во всех сферах, включая обмен пленными или прекращение огня.- заявил Калын.О том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган желает выступить этаким миротворцем, примирив Россию и Украину, сообщалось уже не раз, но все попытки усадить за стол переговоров представителей Москвы и Киева заканчивались на уровне этих самых заявлений. А вот прогнозы, что ситуация может обостриться, вполне себе реальные, если исходить из ситуации на линии соприкосновения. На сегодняшний день в Киеве открыто заявляют о планах начать наступление весной этого года, чтобы выйти на границы 1991 года. Конечно, в большей степени это популистские заявления, но не брать их во внимание не стоит.В командовании российской группировки обходятся без громких заявлений, но то, что что-то готовится, видно и невооруженным глазом. Проведенная мобилизация, поступление новой техники и вооружений позволили усилить позиции российских войск на всей линии соприкосновения, а на некоторых направлениях перейти от обороны к наступлению, пусть пока и тактическому.