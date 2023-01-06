Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию

Киев ожидаемо отверг предложение президента России о прекращении огня на православное Рождество в период с 12 часов 6 января и до конца суток следующего дня. Причем реакция на указание Верховного главнокомандующего ВС РФ министру обороны установить режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в киевской верхушке шла, что называется, снизу вверх.
Вначале сотрудники Офиса президента Украины дружно заявили, что никакого перемирия не будет. Та же риторика была и у глав силовых и гражданских ведомств. Последним выступил Зеленский, заявив, что прекращение огня выгодно ВС РФ, но не ВСУ. Причем украинский президент не скрывал, что отказ от введения 36-часового перемирия он принял, пообщавшись с западными лидерами.
И такие слова Зеленского не удивительны, так как в целом его зарубежные покровители отрицательно отнеслись к миролюбивому предложению президента России.
В Госдепартаменте США оперативно заявили, что не доверяют объявленному Россией рождественскому перемирию. Представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, что Вашингтон не собирается давить на Киев в части принятия решения о прекращении огня на этот период. Мол, пусть украинские власти сами решают, как им поступать.
И это заявление американского внешнеполитического ведомства звучит даже мягко по сравнению с тем, что сказал президент США Джо Байден. Глава Белого дома привычно обвинил Россию в обстрелах гражданских объектов на Украине и выразил уверенность, что перемирие – это попытка передышки, в которой якобы нуждаются российские войска.
Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть
— безапелляционно заявил американский президент.
К слову, украинский коллега Байдена в своем выступлении по поводу возможности прекращения огня на линии соприкосновения практически процитировал речь своего заокеанского куратора.
Следом риторику вашингтонского «суфлера» подхватили в Брюсселе. Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что единственным условием мира на Украине может быть полный вывод российских войск с ее территории.
Объявление одностороннего прекращения огня является таким же фальшивым и лицемерным, как незаконная и гротескная аннексия и сопровождающие её референдумы
— говорится в официальном заявлении главы Евросовета.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался, что рождественское перемирие необходимо Москве, чтобы «выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».
В официальном заявлении правительства ФРГ по поводу предложения Москвы сказано, что руководство страны «приняло к сведению это объявление». Впрочем, далее последовали те же призывы к немедленному выводу российских войск из Украины и прекращению военных действий. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что перемирие ничего не принесёт Украине, и поэтому Западу следует продолжить военную помощь Киеву
Генсек ООН Антониу Гутерриш нейтрально поприветствовал прекращение огня между РФ и Украиной в период Рождества. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик:
Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Немного неожиданно на предложение Москвы отреагировал глава Римской католической церкви Франциск, сообщивший, что поддерживает предложенное русскими рождественское перемирие. И это с учётом того, что ранее глава римской католической церкви позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес России по поводу украинского конфликта.
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал российского лидера перейти от временного прекращения огня к полному отказу от боевых действий и скорейшему заключению мирного соглашения. Впрочем, риторика турецкого лидера осталась неизменной и в целом соответствует требованиям остальных западных политиков.
Иначе видят ситуацию рядовые граждане Сербии, в свое время пережившей агрессию Запада. Один из авторов сербского телеграм-канала предупредил, что для нацистов рождественское перемирие — «отличный повод ударить по храмам с верующими». По его словам, во время войны в Югославии самые ожесточенные нападения на сербские города и села были именно на большие православные праздники.
Очевидно, что одной из целей объявления перемирия была демонстрация всему миру, что Россия даже в условиях военного противостояния ценит традиции и жизни обычных людей, в том числе проживающих на территории противника. Запад своей реакцией в очередной раз продемонстрировал, что не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине и готов вести войну «до последнего украинца».
С другой стороны, на Западе даже не очень верующие люди считают Рождество одним из главных праздников в году. В честь «Рождественского перемирия» в Великой Войне во многих странах с превалирующим христианским населением ставят памятники, снимают фильмы и проводят реконструкции. И такой, пусть символический, жест миролюбия россиян не может быть не замечен нормальными людьми. Так же, как и реакция киевского режима и собственных правителей.
Тем временем, ровно в 12:00 мск - в час начала объявленного РФ перемирия - украинские войска нанесли удар по Донецку, лишний раз продемонстрировав, что в их отношении любой жест доброй воли бесперспективен.