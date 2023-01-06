Военное обозрение
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Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию

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Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию

Киев ожидаемо отверг предложение президента России о прекращении огня на православное Рождество в период с 12 часов 6 января и до конца суток следующего дня. Причем реакция на указание Верховного главнокомандующего ВС РФ министру обороны установить режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в киевской верхушке шла, что называется, снизу вверх.


Вначале сотрудники Офиса президента Украины дружно заявили, что никакого перемирия не будет. Та же риторика была и у глав силовых и гражданских ведомств. Последним выступил Зеленский, заявив, что прекращение огня выгодно ВС РФ, но не ВСУ. Причем украинский президент не скрывал, что отказ от введения 36-часового перемирия он принял, пообщавшись с западными лидерами.

И такие слова Зеленского не удивительны, так как в целом его зарубежные покровители отрицательно отнеслись к миролюбивому предложению президента России.

В Госдепартаменте США оперативно заявили, что не доверяют объявленному Россией рождественскому перемирию. Представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, что Вашингтон не собирается давить на Киев в части принятия решения о прекращении огня на этот период. Мол, пусть украинские власти сами решают, как им поступать.

И это заявление американского внешнеполитического ведомства звучит даже мягко по сравнению с тем, что сказал президент США Джо Байден. Глава Белого дома привычно обвинил Россию в обстрелах гражданских объектов на Украине и выразил уверенность, что перемирие – это попытка передышки, в которой якобы нуждаются российские войска.

Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть

— безапелляционно заявил американский президент.

К слову, украинский коллега Байдена в своем выступлении по поводу возможности прекращения огня на линии соприкосновения практически процитировал речь своего заокеанского куратора.

Следом риторику вашингтонского «суфлера» подхватили в Брюсселе. Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что единственным условием мира на Украине может быть полный вывод российских войск с ее территории.

Объявление одностороннего прекращения огня является таким же фальшивым и лицемерным, как незаконная и гротескная аннексия и сопровождающие её референдумы

— говорится в официальном заявлении главы Евросовета.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался, что рождественское перемирие необходимо Москве, чтобы «выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».

В официальном заявлении правительства ФРГ по поводу предложения Москвы сказано, что руководство страны «приняло к сведению это объявление». Впрочем, далее последовали те же призывы к немедленному выводу российских войск из Украины и прекращению военных действий. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что перемирие ничего не принесёт Украине, и поэтому Западу следует продолжить военную помощь Киеву

Генсек ООН Антониу Гутерриш нейтрально поприветствовал прекращение огня между РФ и Украиной в период Рождества. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик:

Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Немного неожиданно на предложение Москвы отреагировал глава Римской католической церкви Франциск, сообщивший, что поддерживает предложенное русскими рождественское перемирие. И это с учётом того, что ранее глава римской католической церкви позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес России по поводу украинского конфликта.

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал российского лидера перейти от временного прекращения огня к полному отказу от боевых действий и скорейшему заключению мирного соглашения. Впрочем, риторика турецкого лидера осталась неизменной и в целом соответствует требованиям остальных западных политиков.

Иначе видят ситуацию рядовые граждане Сербии, в свое время пережившей агрессию Запада. Один из авторов сербского телеграм-канала предупредил, что для нацистов рождественское перемирие — «отличный повод ударить по храмам с верующими». По его словам, во время войны в Югославии самые ожесточенные нападения на сербские города и села были именно на большие православные праздники.

Очевидно, что одной из целей объявления перемирия была демонстрация всему миру, что Россия даже в условиях военного противостояния ценит традиции и жизни обычных людей, в том числе проживающих на территории противника. Запад своей реакцией в очередной раз продемонстрировал, что не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине и готов вести войну «до последнего украинца».

С другой стороны, на Западе даже не очень верующие люди считают Рождество одним из главных праздников в году. В честь «Рождественского перемирия» в Великой Войне во многих странах с превалирующим христианским населением ставят памятники, снимают фильмы и проводят реконструкции. И такой, пусть символический, жест миролюбия россиян не может быть не замечен нормальными людьми. Так же, как и реакция киевского режима и собственных правителей.

Тем временем, ровно в 12:00 мск - в час начала объявленного РФ перемирия - украинские войска нанесли удар по Донецку, лишний раз продемонстрировав, что в их отношении любой жест доброй воли бесперспективен.
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Использованы фотографии:
МО РФ
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69 комментариев
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  1. А1845
    А1845 Сегодня, 12:42
    +39
    Любой "жест доброй воли" не приводит ни к чему хорошему, уже проверено многократно
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 12:49
      +29
      Мягкость всегда принимают за слабость, война все-таки
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 13:55
        +5
        "Доброту и слабость путают,хотя опасно, На примере видел, очень быстро все и снег красный."(с) Хотя,если честно,я в общем то тоже против,зная,что рагули ничего соблюдать и не стали бы.Главное-общий посыл.И в первую очередь к тем,кто сомневается,и к тем,кто проповедует христианство.Политики могут говорить многое,важно,что думают граждане стран.
        У каждой информационной операции есть своя цель.

        И PR-акция по поводу рождественского прекращения огня явно имела под собой какие-то основания.

        Все белки-истерички, конечно же, завопили, что сердобольный Путин ничего не понимает, и вся его цель состояла лишь в том, чтобы предоставить возможность сходить в церковь.

        «За попытку рождественского перемирия нам нахаркали прямо в лицо!» Ну и характерные «Доколе?» под аккомпанемент «Путин слил».

        А я, друзья, хочу напомнить вам про принципы инфовойны, и на кого она рассчитана.

        1️⃣ В первую очередь на руководство противника

        2️⃣ Во вторую — на население противника

        3️⃣ В третью — на собственное население

        Уже для всех очевидно, что главный наш противник в этой войне — это не Украина, а США и их сателлиты.

        Для всех, кто знаком с культурой США, известно, насколько американцы религиозны — особенно в ее республиканской части и таких штатах, как Техас, например.

        Да-да, это нам кажется, что там одни сатанисты сидят, но среди американцев действительно много верующих! Это объясняется в том числе и тем, что в США огромное количество церквей на любой вкус из-за множества протестантских течений.

        И что-то мне подсказывает, что этот жест был предназначен не нам. И не украинцам.

        А вот той части общества США, которой надоело отправлять млрд долл. на Украину, где, оказывается, ещё и плюют на христианские ценности.

        Ну и реакция была характерной:

        «Визжащий танцующий гей Зеленский отвергает предложение России, т.к это невыгодно поддерживающим его гангстерам!»

        «Если в результате чехарды с выбором спикера в Палату задержится отправка помощи на Украину, то пусть выбирают подольше»

        «Школьники в Джексоне продолжают заниматься онлайн, так как у более чем половины школ в городе нет водоснабжения. Зато мы отправили 3 млрд на Украину»

        Ну и так далее, и все в таком же духеч

        Вполне вероятно, что главная цель всей этой PR-акции — это сделать ещё один большой шаг на пути к расколу американского общества и как следствие — к краху однополярного мира.

        Погодите. Все только начинается./quote]
        Тг.канал "Грубо?простите"
        https://t.me/gruboprostiite/1417?single
        1. TAMBU
          TAMBU Сегодня, 14:20
          0
          был подписан на этот канал. девушка которая его ведет ширма. очень грубо работают ребята, но направление для достижения их целей верное. чисто ИМХО.
          1. VORON538
            VORON538 Сегодня, 14:38
            0
            Не важна обложка,важно содержание.Все остальное...вторично.Но ведь она и не прячется за аватарками,как мы тут.На канале есть раскладки,анализ.А не перепосты ,как у многих блохеров.А сама,не сама-так Вы лично и не общались,чтобы оценить,может ли вести сама.Вот то же самое можно сказать про абсолютно любой тлг.канал в современном инфопространстве.А дальше?Ну имха она такая:)))
        2. Alex777
          Alex777 Сегодня, 14:44
          0
          Цитата: VORON538
          И что-то мне подсказывает, что этот жест был предназначен не нам. И не украинцам.

          Так и есть.
          Дальше идет самый интересный вопрос: за что воюем?
          На мой взгляд, не за Украину, а за развал НАТО.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:58
        +4
        Это уже ясно давно...

        Но вот кремлёвские политические мазохисты, уже на протяжении ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ СВО, эти импотентные "жесты доброй воли" демонстрирующие, какой-то "иной" реакции от ВРГАОВ России их киевских шестёрок ожидали?...

        Можно было раз, в начале СВО, с этой "жестикуляцией" проколоться, при шапкозакидательском подходе к планированию СВО. И пойти на глупые "перговоры" с киевскими нациками в Стамбуле...

        Но на ДЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ СВО, тем более на фоне Макеевки и сдачи Херсона, это уже иначе, как кремлёвским политическим скудоумием не назовешь...

        Запорожскую АЭС, куда по "жесту доброй воли" т.н. "международных наблюдателей" от МАГАТЭ буквально "поселили", от опасности обстрелов уберегли?.. Эти "наблюдатели", которые ВИДЯТ что и откуда летит, ХОТЬ РАЗ, виновных в обстрелах назвали?...
      3. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 14:42
        +3
        Кто-нибудь может вспомнить подобные односторонние жесты от армии гос-ва, находящегося в тяжелой войне? М.б. результаты этого "перемирия"? Так и представляю себе Сталина, который 7 ноября 41-го произносит: "вы как хотите, г-н Гитлер, а мы сегодня не воюем, праздник у нас, людям в мавзолей сходить надо" и т.п. Точно бы заслужил орден от вермахта.
    2. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 12:50
      +11
      Вроде дали возможность украм перегруппироваться, ротироваться и подвезти бк. А они все не довольны. По Донецку опять же после 12 популяли
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 13:27
        +4
        Вроде дали возможность украм перегруппироваться, ротироваться и подвезти бк.

        Значит не всё так плохо у укров как нам втирают и перемирие им не нужно. Хотя Россия же объявила и они смело могут подвозить б/к ,перегруппировываться и вести обстрел без угрозы получить ответ.
        1. Просто гость
          Просто гость Сегодня, 13:51
          0
          Ну почему же без угрозы? Никто ведь не сказал, что мы не будем отвечать. Первыми не ударим - это да. А про отвечать разговору не было
          1. Mher
            Mher Сегодня, 14:17
            0
            Вы что?? За ответку тюрьму можно попасть, за не выполнение приказа верховного жрца.
            1. AlexGa
              AlexGa Сегодня, 14:23
              0
              Да не переживайте, уже Евроньюс передал, что Россия наносит удары по Крамоторску и Бахмуту после объявления рождественского прекращения огня.
        2. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:32
          +3
          Россиянам, если мне память не изменяет, НА ВЫСШЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ "втирали" (и многократно...), что всё "идёт по плану"... Уже начиная с 24-го февраля...

          А теперь, главный "втиральщик" трасофрмировался в "волшебника" и с ёлки "шарики с желаниями" снимает. Хотя, на фоне таких "успехов" СВО, эту пиар-работу за него могы "временно" любой помошник из предбанника делать...

          А о "иссякающих" боеприпасах киевских нациков россиянам теперь "втирают" пропагандисты по должности. Официальных властных должностей не занимающие...
      2. sak1969
        sak1969 Сегодня, 13:57
        0
        Цитата: Подкидыш
        Вроде дали возможность украм перегруппироваться, ротироваться и подвезти бк. А они все не довольны. По Донецку опять же после 12 популяли

        Значит дела неплохи у укров. А потом, как ещё реагировать на всякую глупость что делает Россия.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:55
      -1
      Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию

      А кто бы сомневался ,ведь Православие это пока единственный стержень ,который держит Россию от развала и уничтожения всего ..
      Они на западе это уже напрямую говорят и тот же папа римский ..
      Мы страна православная и многонациональная и церкви и мечети у нас по всей стране А ВЕРА в Россию одна!
      И вам бесам со своими "ценностями лгбт и прочих тупых потребителей" у нас не прижилась и слава Богу и хвала Аллаху И мы объединились в противостоянии этой сатанинской бесогонии И отстим свою веру и души наших детей и внуков ! И черт нам не брат
      1. U_GOREC
        U_GOREC Сегодня, 12:59
        -5
        Цитата: LukaNord
        Православие это пока единственный стержень ,который держит Россию от развала и уничтожения всего ..

        И Чечню держит, и Дагестан, и Татарстан с Башкирией?
        1. Дамир Шамаев
          Дамир Шамаев Сегодня, 14:25
          +2
          От гениального советского стержня отказались, теперь пытаются найти приют в религии. Только молодежь смеётся над этим мракобесием. Православием можете скрепить бабок и дедков, ну максимум 50+. Помогут ли они фронту? Не знаю. Новое придумать - мозгов не хватает.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:09
        -2
        Мониторю норгов,ноль фотографий " Горшкова" у берегов Норвегии.Вообще ноль,а они рыщут.Если отловят на рубеже о Ян Майен - Исландия,Джо придётся выдвигать 2 флот США на перехват.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: LukaNord
        И черт нам не брат

        Это, извините, уже воспринимается как подпись в платёжной ведомости.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:56
      +3
      Цитата: А1845
      Любой "жест доброй воли" не приводит ни к чему хорошему, уже проверено многократно

      Но предложить нужно было, на Украине еще остались православные, хотя и правит ими не православный.
    5. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 15:01
      0
      Такова человеческая психология. Если кто-то сделал что-то не хорошее а ты его начинаешь воспитывать рассказывать как это плохо, за тем все на тормозах. Жди повторения. Но если вздул как следует, да так что наказание даже превышает нарушение. Запомнят на долго.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 12:43
    +8
    А чего ещё ожидать от этих потомков нацистов и свинопасов укроверхмахта...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: al3x
      А чего ещё ожидать от этих потомков нацистов и свинопасов укроверхмахта...

      И последователи лгбт (бандера был из этих и гитлер тоже )..
      Попытка навязать это все нам и покорить ..Провалилась !!! Вот и визжат благим матом
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:15
      +3
      А кто бы сомневался? В 12.00 демонстративно обстреляли Донецк. И что дальше делать? Но тем нее менее я уверен, что ничто не делается просто так, во всём есть свой резон. Нельзя же согласиться со смехотворным утверждением , что Путин пошёл на перемирие по просьбе Кирилла, чтобы дать возможность донецким помолиться. Ну коли так, Ваше Святейшество - в дорогу, в Донецк проведите там рождественскую службу в окружении Вашей охраны в штатском, потому что никто из реальных прихожан на службу на убой не пойдёт, вспомним Макеевку. Другая причина - показать Западу, смотрите какой я благородный, но Запад отмахнулся, а Вовочка ещё и постебался, мол, уведите войска, тогда и поговорим. Непонятно, почему не объявили перемирие в Новый год, Новый год -- праздник для всех, а не только для православных. Непонятно почему бумага для Шойгу от Путина составлена так неряшливо. Пишет о прекращении огня вдоль линии соприкосновения НА УКРАИНЕ. Но ЛБС сейчас практически везде проходит по территории, которую сам Путин объявил российской. Стареете?
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:43
    +9
    Кроме Пу и "голоса разума" практически все против перемирия...тяжело этим двум персонажам и "патриотам"...против всего мира борются...в том числе и против солдат ВС РФ и ЧВК,которым это одностороннее перемирие и даром не упёрлось
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 12:49
      -2
      Почему двум? А вдруг это одно лицо?! (Шютка) laughing
    2. Комментарий был удален.
    3. Ded60
      Ded60 Сегодня, 13:07
      +8
      Хохлик, ты откуда вылез ? Что-то давно вас тут не было. Очухался и опять гуано метать ?
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:47
      +1
      Цитата: Николай310
      Кроме Пу и "голоса разума" практически все против перемирия..

      Сам ты Пу ..Понимаешь праздник святой для всего православного народа России ! И эта бойня развязана англосаксами и Зе евреем
      Или ты предлагаешь ракетный удары ? Да можем ,но это не наш метод ..
      Хотите чтобы вот так было уже по всей украине и может даже России ?

      Это уже происходит на украине ,захватывают церкви и храмы монастыри и грабят выгоняя и арестовывая служителе в связи с Россией ..А потом и подорвать могут ..
      И сейчас уверен свои хаймерсы амерские со спутгников нацелены на Храмы и церкви ,чтобы бахнуть и радоваться потом ..
      У меня просто слов нет ,когда это все тут многие не понимают в своей сущности страшной ..
  4. Сибирь55
    Сибирь55 Сегодня, 12:45
    +11
    Сколько еще подзатыльников от запада нужно получить, чтоб дошло до нашего руководства, что никто прекращения бойни не приветствует?
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:46
    +6
    Вот, действительно свинопасы ( по терминологии ДАМ) выявили свою свинскую жёсткость и невменямость. Отличная информационно-психологическая операция вышла с этим перемирием. Каждый свое кабанье рыло показал!
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 12:51
      -4
      Не только показали, но и усилили свои позиции. И долго ржали над великим демилитаризатором
    2. Kreta25
      Kreta25 Сегодня, 12:57
      +4
      А то до этого они его не показывали? Только слепому видно не было.
      Да и вся эта идея с рождественским перемирием - такой вопиющий идиотизм, что плакать хочется от кое-чьей глупости. Макеевки, видимо, не хватило.
    3. Попуас
      Попуас Сегодня, 14:47
      0
      Так они эти рыла еще в начале СВО показали... request
  6. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:46
    +4
    Ч.Т.Д. Для чего и было озвучено христианское решение: показать истинным христианам Ху из Ху, дабы утвердить их в вере своей! Если наша РПЦ не может сама удержать электорат на украине, приходится Государству Российскому впрягаться!
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 12:52
      -4
      Алилуйя! Будут переданы анафеме наверное, но позиции укрепят.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:55
      +2
      Вы считаете,что истинные христиане где бы они не находились поняли это?Оценили этот шаг?Господи,сколько наивных людей.Эти "христиане" берут в руки оружие,и с бандеровскими речевками шуруют на фронт.И убивают наших ребят
    3. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 13:02
      +1
      Цитата: Fisherman
      Если наша РПЦ не может сама удержать электорат на украине,

      С каких это пор паства электоратом стала?
  7. 9PA
    9PA Сегодня, 12:47
    +1
    Зачем это перемирие? Ну и что что Рождество. Сгонял бы правда в Донецк да поздравил россиян с Рождеством. А так, мы тут в тепле посидим, а вы там перемирие устройте. ATACMS передайте Укриане скорее, пользы для России будет больше
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:45
      -1
      ATACMS передайте Укриане скорее

      Они не дураки. Их устраивает стагнация в российском обществе и верхних эшелонах власти. Поэтому дальнобойные ракеты не передают.
      1. Storog Dvornik
        Storog Dvornik Сегодня, 14:38
        0
        Уже писал, повторюсь...
        Передача ракетных технологий дальностью 300-300+ км. невозможно, так как является прямым нарушением Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ)...
        И в первую очередь не выгодно США и НАТО они подписанты как РФ и Украина...
        Державы имеющие подобные компетенции - Израиль, КНР, КНДР, Индия, Пакистан не подписывали,
        но и в открытую не поставляют, так как оправданно боятся, что США и союзники по НАТО, влет влупят санкции - Иран с Шахидами как пример...
        Поэтому если штаты первыми нарушат РКРТ, табу будет снято с "неподписантов" в первую очередь, они смогут производить, и продавать без оглядки на США, а желающих купить в мире полно ...
  8. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 12:48
    +3
    ООН такая помойка,тянет от нее тухлятиной на весь мир,ладно запад,ожидаемо,но эти...."миротворцы"....жаль за мат забанят,а то бы сказал, ....
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 12:50
    +4
    Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию

    Лишнее доказательство, кому на самом деле нужна эта война. negative
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:53
    +5
    Один из авторов сербского телеграм-канала предупредил, что для нацистов рождественское перемирие — «отличный повод ударить по храмам с верующими».

    С этим нельзя не согласиться, на Украине уже нет Православной Веры - Сатана там правит бал !
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 12:54
    +4
    Один из авторов сербского телеграм-канала предупредил, что для нацистов рождественское перемирие — «отличный повод ударить по храмам с верующими».
    Празднование православного Рождества, сейчас на Украине уже повод оказаться в списке "врагов народа", со всеми вытекающими последствиями
  12. Комментарий был удален.
    1. Ded60
      Ded60 Сегодня, 13:09
      +3
      Вернись в свинарник, хохлик, не мечи тут свой навоз. Не было вас тут последние дни и не вылезали бы. За окраину свою страдай.
    2. flint
      flint Сегодня, 13:37
      +2
      Ну иди поздравь своего наркомана в нестиранной футболке, он уже пол ляма бандерложек в могилу уложил:))
  13. pogis
    pogis Сегодня, 13:07
    0
    ... режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. А где это ЛБС проходит по территории Украины?
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:11
    +4
    Либеральное крыло делает всё в надежде что вот вдруг добрый жест оценят "западные партнёры". Увы, с таким подходом этих людей боюсь представить что может быть дальше.
  15. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:11
    +6
    А чему тут удивляться,эта фашистская Югославию бомбила на пасху и на бомбах писала поздравления. Фашист,он и есть фашист,а не партнёр.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:26
    +1
    Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию
    . Вопрос... с кем и о чем там можно говорить, договариваться?
    Давайте, христианское смирение, оставим на потом, до победы.
  17. Кармела
    Кармела Сегодня, 13:37
    -1
    Цитата: частное лицо
    Значит не всё так плохо у укров как нам втирают и перемирие им не нужно.

    Вы неправильно интерпретируете их отказ от перемирия. Мы можем прекратить стрелять, если нам этого так хочется, а они продолжат воевать. С их стороны им перемирие не нужно.
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:38
    -1
    Киев ожидаемо отверг предложение президента России о прекращении огня на православное Рождество в период с 12 часов 6 января и до конца суток следующего дня.

    Хотели как лучше, а получилось как всегда
    (В.С.Черномырдин)

    мордой лица опять в оливье.
  19. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 13:38
    +1
    "Объявление одностороннего прекращения огня является таким же фальшивым и лицемерным, как незаконная и гротескная аннексия и сопровождающие её референдумы"

    это он про Косово?
  20. Valnik
    Valnik Сегодня, 13:39
    +2
    Политиком на Западе быть просто. Надо повторять всего лишь за президентом США. И добавлять оттенки зелёные или радужные.
  21. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:39
    +4
    А что народ так возмутился этими указаниями ВВП. Коню понятно, что это просто декларация, и украинская сторона соблюдать это не будет. Здесь более важно то, что украинскому солдату в окопах, простому солдату, сказали, что Россия предлагает ему полтора суток, когда у него над головой не будут летать пули и снаряды. Но украинские командиры и начальники делают так, чтобы у их солдат не будет в течение этих 36 часов возможности остаться в живых. Получается простая идеологическое воздействие на умы врага.
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 13:49
      -2
      у их солдат не будет в течение этих 36 часов возможности остаться в живых.

      Но ракетных ударов и налётов Гераней не будет 100%, можно 36 часов усиленно восстанавливать инфраструктуру без угрозы накрытия рабочих. Они уже этим занимаются.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 14:24
        +1
        Уже наносятся удары по Бахмуту и Крамоторску.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:01
      0
      А они не подписывались их соблюдать, а то что мы не умные, то это наши проблемы.
  22. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 13:48
    +2
    Почему нам никак не надоест кому то что-то доказывать?Им то до лампочки,ржут только над нами. Народу тоже не надо доказывать кому то что-то,а вот руководству это нужно и за счёт народа. Странно все это....
  23. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 13:57
    +2
    Если бы не было ,того приказа Путина нс прекращен е огня на Рождество, сейчас бы весь( пидорастный) извените просвещенный мир орал бы что мы несоблюдаем православные праздники. Мы есть нечесть с которой укрофашисты борются.
  24. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:09
    +2
    А что кто-то другое ждал от сатанистов?
    А у католиков Рождество вообще 25-го.
  25. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 14:45
    +1
    Чем больше Путин будет мямлить о "перемириях", "жестах доброй воли" и прочих "сделках" - тем больше будет крови на Донбассе! Никто из кукловодов на Западе даже не рассматривают вариантов, кроме как полной капитуляции России и возврата к "святым" временам борьки-пьяницы. Надеюсь, Главком это поймёт - уже год как, пора бы.
  26. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:49
    +1
    А если по какой то причине наши ответят на обстрел, Донецк вот уже за 2,5 часа 3 раза обстреляли, какой шум на Западе и Украине поднимут - Россия нарушила соглашение ! Надо ещё усилить санкции !
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:00
      0
      Соглашения с кем? Это просто наше слово и всё.
  27. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:59
    0
    Запад своими последними за год действиями сам дает повод его же оружием( казуистика, пафос, подмена понятий) его же и заклемить что неотмытся. Надо взять его же методы на вооружение в пропаганде на западного зрителя и вгонять их в постоянные смысловые ловушки( благо он сам себе в мозг на каждом шагу стреляет из гаубиц)
  28. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:00
    0
    "В районе спецоперации действует режим прекращения огня до 24:00 7 января"
    новость на мейл, а что же здесь стесняются такую новость выложить.
    Извините что не в тему.
  29. Вольный Остров
    Вольный Остров Сегодня, 15:04
    0
    Любое перемирие со стороны России это очередная возможность для людоедов-нацистов перегруппироваться, отдохнуть, набраться сил, сменить хозяйские памперсы и с новыми силами в бой.
  30. Сильвер
    Сильвер Сегодня, 15:12
    0
    Перемирие на Рождество? А много ли истинно верующих осталось в/на Украине, когда процветает сатанизм и гомосятина?