Следом за Байденом западные политики высказали отрицательное отношение к объявленному Россией рождественскому перемирию

Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть

Объявление одностороннего прекращения огня является таким же фальшивым и лицемерным, как незаконная и гротескная аннексия и сопровождающие её референдумы

Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Киев ожидаемо отверг предложение президента России о прекращении огня на православное Рождество в период с 12 часов 6 января и до конца суток следующего дня. Причем реакция на указание Верховного главнокомандующего ВС РФ министру обороны установить режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине в киевской верхушке шла, что называется, снизу вверх.Вначале сотрудники Офиса президента Украины дружно заявили, что никакого перемирия не будет. Та же риторика была и у глав силовых и гражданских ведомств. Последним выступил Зеленский, заявив, что прекращение огня выгодно ВС РФ, но не ВСУ. Причем украинский президент не скрывал, что отказ от введения 36-часового перемирия он принял, пообщавшись с западными лидерами.И такие слова Зеленского не удивительны, так как в целом его зарубежные покровители отрицательно отнеслись к миролюбивому предложению президента России.В Госдепартаменте США оперативно заявили, что не доверяют объявленному Россией рождественскому перемирию. Представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, что Вашингтон не собирается давить на Киев в части принятия решения о прекращении огня на этот период. Мол, пусть украинские власти сами решают, как им поступать.И это заявление американского внешнеполитического ведомства звучит даже мягко по сравнению с тем, что сказал президент США Джо Байден. Глава Белого дома привычно обвинил Россию в обстрелах гражданских объектов на Украине и выразил уверенность, что перемирие – это попытка передышки, в которой якобы нуждаются российские войска.— безапелляционно заявил американский президент.К слову, украинский коллега Байдена в своем выступлении по поводу возможности прекращения огня на линии соприкосновения практически процитировал речь своего заокеанского куратора.Следом риторику вашингтонского «суфлера» подхватили в Брюсселе. Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что единственным условием мира на Украине может быть полный вывод российских войск с ее территории.— говорится в официальном заявлении главы Евросовета.Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано высказался, что рождественское перемирие необходимо Москве, чтобы «выиграть время для пополнения запасов, перегруппировки войск или восстановления своей разрушенной международной репутации».В официальном заявлении правительства ФРГ по поводу предложения Москвы сказано, что руководство страны «приняло к сведению это объявление». Впрочем, далее последовали те же призывы к немедленному выводу российских войск из Украины и прекращению военных действий. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что перемирие ничего не принесёт Украине, и поэтому Западу следует продолжить военную помощь КиевуГенсек ООН Антониу Гутерриш нейтрально поприветствовал прекращение огня между РФ и Украиной в период Рождества. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик:Немного неожиданно на предложение Москвы отреагировал глава Римской католической церкви Франциск, сообщивший, что поддерживает предложенное русскими рождественское перемирие. И это с учётом того, что ранее глава римской католической церкви позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес России по поводу украинского конфликта.Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал российского лидера перейти от временного прекращения огня к полному отказу от боевых действий и скорейшему заключению мирного соглашения. Впрочем, риторика турецкого лидера осталась неизменной и в целом соответствует требованиям остальных западных политиков.Иначе видят ситуацию рядовые граждане Сербии, в свое время пережившей агрессию Запада. Один из авторов сербского телеграм-канала предупредил, что для нацистов рождественское перемирие — «отличный повод ударить по храмам с верующими». По его словам, во время войны в Югославии самые ожесточенные нападения на сербские города и села были именно на большие православные праздники.Очевидно, что одной из целей объявления перемирия была демонстрация всему миру, что Россия даже в условиях военного противостояния ценит традиции и жизни обычных людей, в том числе проживающих на территории противника. Запад своей реакцией в очередной раз продемонстрировал, что не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине и готов вести войну «до последнего украинца».С другой стороны, на Западе даже не очень верующие люди считают Рождество одним из главных праздников в году. В честь «Рождественского перемирия» в Великой Войне во многих странах с превалирующим христианским населением ставят памятники, снимают фильмы и проводят реконструкции. И такой, пусть символический, жест миролюбия россиян не может быть не замечен нормальными людьми. Так же, как и реакция киевского режима и собственных правителей.Тем временем, ровно в 12:00 мск - в час начала объявленного РФ перемирия - украинские войска нанесли удар по Донецку, лишний раз продемонстрировав, что в их отношении любой жест доброй воли бесперспективен.