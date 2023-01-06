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Находящихся за рубежом граждан Украины планируют ставить на воинский учёт через посольства и консульства

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Находящихся за рубежом граждан Украины планируют ставить на воинский учёт через посольства и консульства

Украинское правительство приняло, согласно которому украинцев, находящихся за рубежом, обяжут становиться на воинский учёт по месту жительства - через подачу уведомлений в консульства или посольства. В постановлении говорится о том, что организацией, а также ведением воинского учёта граждан Украины за границей займутся дипломатические учреждения. В итоге, коснётся эта мера всех призывников, военнообязанных и резервистов. Всё это приведёт к тому, что жители Незалежной при обращении в посольство своей страны, сразу же попадут в поле зрения дипломатических представительств, ну а в дальнейшем, если посольство посчитает человека годным к службе, дипломаты будут всячески добиваться его депортации на Украину. Мера, которая в новейшей истории, является беспрецедентной.


Если раньше украинцы правдами и неправдами могли выезжать за пределы страны, пользуясь в том числе преференциями в виде отсрочки от армии по причине заболевания, либо имея на попечении трое или более детей, то отныне данные аргументы больше «неубедительны». В последнюю волну мобилизации, объявленную украинскими властями, попадали даже люди с инвалидностью.

Более того, внедряются и новые методы слежки за украинцами внутри страны. Теперь действия местных властей в этом отношении значительно расширены: планируется осуществлять некие подворовые обходы, цель которых – сверка данных всех призывников, а принимать человека на работу или учёбу станут только при наличии сведений о постановке на воинский учёт. Помимо этого выдавать повестки о явке в военкоматы будут теперь посредством руководителей организаций или предприятий, на которых трудятся лица, подпадающие под мобилизацию.

В медиапространстве появляются новые ухищрения, связанные с уклонением от мобилизации, которые предлагают гражданам украинские юристы. Одним из них является совершение какого-нибудь мелкого административного правонарушения, например, разбить витрину с целью кражи какого-нибудь товара. За это, как утверждают они, есть вероятность получить лишь условный срок, что возможно освободит украинцев как минимум на время от отправки на передовую. И действительно - на Украине в последнее время зафиксирован кратный рост числа преступлений, которые подпадают под возможность наказания в виде условного срока.

Отметим, что по данным украинских СМИ, на сегодняшний день ВСУ требуется пополнение численностью в 150-200 тыс военнослужащих, которых киевский режим будет любыми средствами стараться наскрести не только по всей Украине, но и за её пределами.

Напомним, что действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено на законодательном уровне Верховной радой 16 ноября прошлого года на 120 дней. Оно будет действовать до 19 февраля 2023-го.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальная страница Киевской городской гоударственной администрации
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35 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:27
    +3
    У второй по силе европейской армии (после польской) , пушечного мясца не хватает. Всех сбежавших хатаскрайников ласкаво просют на Восточный фронт. Там стопитьсот рубежей под Артемовском готово. И техника натовская на подходе. Только солдаты кончились. Ну а если сами в консульства не придут, то недалёк тот час как государства их принявшие, будут насильно обратно выдавать, клоунскому правительству, эдакими "мобилизационными " поездами и пароходами обратно.
    1. Комментарий был удален.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 13:50
      +6
      Генштаб ВСУ поставил задачу в течение трех месяцев набрать пушечное мясо мужчин, взамен тех, кого уже уничтожили в мясорубке (но мы помним, потерьнет, а вы шо тут напридумывали). Планируется собрать 150 тыс солдат.

      Но самое интересное, это озвученный план набора по областям. И вот тут в всем украинским патриотам Днепра, впору начать возмущаться. Итак, цифры:

      Киев - 7000
      Киевская область - 7000
      Харьковская область - 15000
      Днепропетровская область - 26000
      Одесская область - 23000
      Запорожская область - 5000
      Львовская область - 13000
      Винницкая область - 7000
      Полтавская область - 4000
      Ивано-Франковская область - 4000
      Хмельницкая область - 4000
      Закарпатская область - 4000
      Житомирская область - 6000
      Черкасская область - 4000
      Сумская область - 3000
      Тернопольская область - 3000
      Волынская область - 4000
      Черниговская область - 2000
      Херсонская область - 1000
      Черновицкая область - 2000
      Ровенская область - 3000
      Николаевская область - 3000

      Эти данные отлично раскрывают логику набора. Основная нагрузка, если пересчитать на численность населения с учётом переселенцев, лежит на русскоязычных областях. Из Западной Украины только Львов, но опять же, там местные мужчины в основном давно в Европе, в то время как основная часть переселенцев с Востока как раз осела во Львове.

      А уж Киев, вообще практически не заденет, если посчитать с учётом численности населения, там набор в 6-7 раз меньше Днепропетровской области.


      Сегодня был какой-то день повесток в городе. По собщениям тг каналов, отслеживающих раздачи повесток, местные военкомы идут на рекорд.

      По видимому потерь настолько нет, что срочно необходимо свежее мясо. Поэтому будьте крайне осторожны, при выходе из дому.

      Ну и помните, что сейчас розыск из-за неявки по повестке фактически не осуществляется, МВД не справляется и даже не берутся это делать. Так что главное не явится в военкомат самостоятельно.
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 14:00
        0
        Цитата: Маз
        Ну и помните, что сейчас розыск из-за неявки по повестке фактически не осуществляется, МВД не справляется и даже не берутся это делать. Так что главное не явится в военкомат самостоятельно.

        А кто будет ремонтировать электричество, канализацию и водопровод после того как трансформаторы посбивают все Герани и Искандеры?
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:21
        +1
        Сегодня был какой-то день повесток в городе. По собщениям тг каналов, отслеживающих раздачи повесток, местные военкомы идут на рекорд.

        По видимому потерь настолько нет, что срочно необходимо свежее мясо. Поэтому будьте крайне осторожны, при выходе из дому.


        А в каком городе?В Днепре,в Киеве?Если не секрет.Там уже атаманы ВСУ за резервы грызутся.
        Инсайдеры, вхожие в бандеровский Генштаб, строчат, что между главкомом Залужным и его помощником генералом Сырским началась грызня из-за резервов. Для того, чтобы стабилизировать оборону в Соледаре, нужна хотя бы одна боеспособная бригада. Но атаман-бандеровец жадничает: он якобы создал три группировки войск для наступа — в Херсонщине, на Мелитополь и Сватово, и отказывается выделять свежие силы.

        Самостийные военачальники хотят повторить летнее стояние за счет тероборонцев, но тогда не было таких катастрофических потерь, приведших к деградации украинской армии. Именно поэтому в Соледаре жовто-блакитная оборона дала трещину, что, с большой долей вероятности, приведет к потере ВСУшниками этого города. Во всяком случае, судя по роликам с геолокацией, укро-солдаты спешно создают опорники на станции Соль, находящейся на северо-западной окраине.

        https://svpressa.ru/war21/article/357848/
      3. AlexWar
        AlexWar Сегодня, 14:28
        -1
        А что вы удивляетесь истребить русских хотят. Потом чтобы западненцы-поляки плодились. Ездили и брюхатели русскоязычных женщин. Пока те отстаивать честь украины, которая им на фиг не нужна, большинство ведь визы в европу хотело, а европе только что и надо истребление украинского народа, чтобы в страну например выдворить тех же беженцев с африки.
        Заселят территории украины мараканцами, африканцами, иракцами, узбеками. Будут всех учить украинскому языку.
        Потом скажут вы часть надо вот вам беженцы с африки
        Большая часть французов на цвет кожи черная, а была когда то европейская страна
        Украина если они победят туда заселят всяких нищебродов с африки
      4. роман66
        роман66 Сегодня, 14:50
        +1
        Даже знаю, как это выглядеть ттттттттьььбудет
      5. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 14:51
        +2
        Цитата: Маз
        Основная нагрузка, если пересчитать на численность населения с учётом переселенцев, лежит на русскоязычных областях.

        Скорее стараются выгрести в тех областях которые в конечном итоге России отойдут.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:22
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Ну а если сами в консульства не придут, то недалёк тот час как государства их принявшие, будут насильно обратно выдавать, клоунскому правительству, эдакими "мобилизационными " поездами и пароходами обратно.

      Откормили боровов, теперь пора и на убой.
    4. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 14:52
      +2
      жители Незалежной при обращении в посольство своей страны, сразу же попадут в поле зрения дипломатических представительств, ну а в дальнейшем, если посольство посчитает человека годным к службе, дипломаты будут всячески добиваться его депортации на Украину.
      ох и hohloсвиньи отблагодарили вас. Бежали думали спаслись, ан нет. Чернозём ждёт. Родная землица заждалась. laughing
      P. S. "Топите" здесь на форуме за Украину, а она видите какая "благодарит" вас. Ох какие вы всё - таки мерзкие. lol
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 13:28
    +2
    Украинское правительство приняло, согласно которому украинцев, находящихся за рубежом, обяжут становиться на воинский учёт по месту жительства - через подачу уведомлений в консульства или посольства.

    Можно подумать, что беженцы-мужчины призывного возраста такие тупые, чтобы становиться на консульский учет за границей. Он станет на учет в органах государства, принявшее беженца.
    1. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 13:36
      +1
      Можно подумать, что беженцы-мужчины

      Если они официально проходят как беженцы, то их данные должны быть в базах данных соц.служб, никакой сложности их предоставить в посольства и консульства нет, включая текущее место жительства request
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:49
        +1
        Если они официально проходят как беженцы

        Не все так просто, беженцами считаются граждане украины, которые пересекли границу в страну пребывания, но если ты, например, из украины в Польшу попал через Словакию то в Польше ты уже не беженец. Выплаты и всякое прочее уже получить невозможно. Но есть договоры в рамках ЕС, где официальный беженец из Польше, попадает в Германию как официальный беженец. Но на войну ехать не хотят, поэтому устраиваются на работу и живут спокойно. У меня есть такая инсайдерская информация, но бывает всякое.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:36
      0
      Можно подумать, что беженцы-мужчины призывного возраста такие тупые, чтобы становиться на консульский учет за границей. Он станет на учет в органах государства, принявшее беженца.

      Многие повставали на консульский учет, ради того что бы на выборах голосовать либо для того что бы машину на европейских номерах можно было ввозить. Но да, сама постановка на учет раньше была необязательна.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:33
    -1
    Те беженцы мужского пола, кто живёт "на шару" за границей, возможно и будут депортированы. А вот те кто работает, вряд ли. Они приносят доход стране в которой находятся
  4. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 13:33
    +2
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 14:57
      0
      Это вы отрывок из фильма вырезали, себя имеете ввиду? Я прочитал несколько ваших комментариев, да сходство с Шариковым есть... lol
  5. Eug
    Eug Сегодня, 13:40
    -1
    Нечто похожее чуть ли не о депортации украинцев призывного возраста из "дружественных" Украине стран в Украину уже звучало с полгода назад в росс.прессе, даже скрин письма Дмитрия Кулебы (министр иностранных дел Украины) приводили. Тогда это оказалось не более чем предположением, что будет сейчас - увидим. Электронные списки из соц.организаций в консульство передать - дело недолгое.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:02
      -1
      Ещё в конце прошлого года консульства обязали вести военный учет тех кто стоит на консульском и "содействовать" возвращению военнообязанных.
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:45
    -1
    Посольства и консульства это не военкомат, можно и не появляться.
    Да и в трамваях на запале повестки выдавать не будут.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:04
      -1
      Ну такое.. В консульства вообще-то по надобности ходят а не просто так показаться. Документы там если какие нужны, например если срок действия паспорта заканчивается.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 13:45
    +3
    Находящихся за рубежом граждан Украины планируют ставить на воинский учёт через посольства и консульства
    Гениально. В странах ЕС сейчас разворачивают программы по подготовке солдат ВСУ, вот и тратиться на перевозку туда уже не придется... Гениально
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: svp67
      В странах ЕС сейчас разворачивают программы по подготовке солдат ВСУ, вот и тратиться на перевозку туда уже не придется... Гениально

      Все по уму делают, у нас даже на погранпереходах, стоят украинские пограничники, для фиксации всех укробеженцев.
  8. PPD
    PPD Сегодня, 13:47
    +2
    Уезжали из страны, чтобы на учёт в посольстве встать?
    Очереди ожидаются у посольств? wassat
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 13:59
      0
      Выдадут когда придут оформлять пособия)
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: PPD
      Уезжали из страны, чтобы на учёт в посольстве встать?

      Уезжая из Украины беженцем, в другую страну, беженец сразу становится на учет в Миграционную службу, страны приютившей. Можно быть "нелегалом", но это лишает человека медицинского обслуживания, да и где жить то ему, кто его пустит на квартиру.
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:05
    0
    Вот проблема великая. Отправятся мужики в страны, в НАТО не входящие, всего-то делов. Никто их оттуда выдавать не будет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: Pharmacist
      Вот проблема великая. Отправятся мужики в страны, в НАТО не входящие, всего-то делов.

      Да их туда и "колом не загнать", им только Эуропу, да штаты подавай, да и то где платят хорошее пособие, а в странах не входящих в НАТО, там работать надо, на жизнь зарабатывать.
  10. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 14:06
    0
    Люди загнанные в кокопы против их желания только мясо. Возможность их сопротвления стремится к нулю. Только пулеметы за спиной могут их заствить опротивлятся.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:10
    0
    И действительно - на Украине в последнее время зафиксирован кратный рост числа преступлений, которые подпадают под возможность наказания в виде условного срока.

    У нас , они уже "ювелирки" грабят.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:11
    0
    Таким макаром,чубатые эмигранты из ЕС рванут, в Африку. Там тепло и можно поскакать.
  13. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:33
    -1
    По теме, посольства теперь украинцев вылавливать будут и на пушечное мясо отправлять будут?
    Вспомнился фильм голодные игры. тут аткже будет. Вылавливать будут и куда нибудь на мясорубку
    Если гражданин будет против защиты родины? Ему откажут?
    Повестки им вручат где бы они не были. На родине их будет ждать тюрьма или мясорубка. Так что гляди все защитники украины скоро прибудут жить в Россию или еще какие страны которые их не выдадут. Они же еще могут любого жителя украины растрелять если он взял паспорт россии, это на коленях надо ползать просить прощения у них потом чтобы не убили.
    Мне интересно сколько народ украины будете терпеть наркомана-клоуна, они там совсем с ума вышли. Уже как в фашисткой германии скоро и детей отправлять будут на защиту украины
    Они говорят Россия на них на пала, Россия год как стоит и не может пройти хоть немного вперед. Россия на них напала.
    Когда мы туда сунулись украинская армия уже была больше нашей. Они готовились давно.
    Армия украины должна быть не меньше армии россии. Раз они говорят что готовы Россию победить.
    За год украина выгребла все склады нато, вот интересно что они им будут поставлять.
    Интересно какие они теперь лозунги будут кричать СЛАВА ... или еще что?
  14. Andron78
    Andron78 Сегодня, 14:36
    -1
    Похоже на план уничтожения нации, они же себя именно нацией мнят
  15. Lokis
    Lokis Сегодня, 14:44
    -1
    Jak już zabraknie ukraińców to ich miejsce zajmą okupanci Palestyny,
  16. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 14:46
    0
    здобули))), ща щирые начнут от залежного грамодянства отказываться)))
  17. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 14:49
    0
    Планировать можно сколь угодно, только не затем они из страны смотались чтобы их служба и там достала.