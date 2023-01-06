Находящихся за рубежом граждан Украины планируют ставить на воинский учёт через посольства и консульства

Украинское правительство приняло, согласно которому украинцев, находящихся за рубежом, обяжут становиться на воинский учёт по месту жительства - через подачу уведомлений в консульства или посольства. В постановлении говорится о том, что организацией, а также ведением воинского учёта граждан Украины за границей займутся дипломатические учреждения. В итоге, коснётся эта мера всех призывников, военнообязанных и резервистов. Всё это приведёт к тому, что жители Незалежной при обращении в посольство своей страны, сразу же попадут в поле зрения дипломатических представительств, ну а в дальнейшем, если посольство посчитает человека годным к службе, дипломаты будут всячески добиваться его депортации на Украину. Мера, которая в новейшей истории, является беспрецедентной.
Если раньше украинцы правдами и неправдами могли выезжать за пределы страны, пользуясь в том числе преференциями в виде отсрочки от армии по причине заболевания, либо имея на попечении трое или более детей, то отныне данные аргументы больше «неубедительны». В последнюю волну мобилизации, объявленную украинскими властями, попадали даже люди с инвалидностью.
Более того, внедряются и новые методы слежки за украинцами внутри страны. Теперь действия местных властей в этом отношении значительно расширены: планируется осуществлять некие подворовые обходы, цель которых – сверка данных всех призывников, а принимать человека на работу или учёбу станут только при наличии сведений о постановке на воинский учёт. Помимо этого выдавать повестки о явке в военкоматы будут теперь посредством руководителей организаций или предприятий, на которых трудятся лица, подпадающие под мобилизацию.
В медиапространстве появляются новые ухищрения, связанные с уклонением от мобилизации, которые предлагают гражданам украинские юристы. Одним из них является совершение какого-нибудь мелкого административного правонарушения, например, разбить витрину с целью кражи какого-нибудь товара. За это, как утверждают они, есть вероятность получить лишь условный срок, что возможно освободит украинцев как минимум на время от отправки на передовую. И действительно - на Украине в последнее время зафиксирован кратный рост числа преступлений, которые подпадают под возможность наказания в виде условного срока.
Отметим, что по данным украинских СМИ, на сегодняшний день ВСУ требуется пополнение численностью в 150-200 тыс военнослужащих, которых киевский режим будет любыми средствами стараться наскрести не только по всей Украине, но и за её пределами.
Напомним, что действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине было продлено на законодательном уровне Верховной радой 16 ноября прошлого года на 120 дней. Оно будет действовать до 19 февраля 2023-го.