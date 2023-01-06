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Представители канонической православной церкви Украины заявили о намерении силового захвата раскольниками храмов Киево-Печерской лавры

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Представители канонической православной церкви Украины заявили о намерении силового захвата раскольниками храмов Киево-Печерской лавры

На Украине в кануне Рождества Христова разворачивается новое поле для гражданского противостояния. И поле этой битвы напрямую связано с политикой правящих на Украине элит и стоящих на ними западных политических сил, осуществить раскол ещё и в православном сознании.

Напомним, что подавляющее большинство жителей Украины идентифицируют себя как православные христиане. При этом подавляющее большинство уже из православных христиан являются прихожанами храмов УПЦ (Украинской православной церкви). После искусственного создания раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины) власти и спецслужбы соседнего государства пытаются совершать в том числе имущественные преступления в отношении УПЦ, в том числе, отбирая храмы и приходы.

Сегодня разогрета ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Связано это с тем, что власти Украины фактически насильственным путём пытаются отобрать главный храм страны у канонической православной церкви Украины. Кроме того, глава раскольнической ПЦУ (фактического детища американских и украинских спецслужб) Епифаний сегодня собирается «служить рождественскую литургию» в главном храме страны – в Лавре.

Сообщение УПЦ по этому поводу:

У Епифания нет разрешения на проведение литургии в Киево-Печерской лавре. Констатируем намерение силового захвата (раскольниками) Успенского собора.

Также отмечается, что министерство культуры не комментируют события, происходящие с объектом культурного наследия Украины.

Зато после «работы» с директором национального заповедника, к которому относится территория Лавры, Александром Рудыком националистов и сотрудников СБУ тот объявил, что запрос на богослужение от ПЦУ получен, и «разрешение на проведение богослужения уже выдано». Рудык добавил, что «всё идёт по плану», не добавив при этом, по чьему именно плану…
Использованы фотографии:
сайт Киево-Печерской лавры
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23 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:56
    +2
    Зеленский антихрист. Слуга дьявола. В мистериях Фатимы написано, когда Богородица явилась португальским пастушкам, что Россия избавит мир от дьявола.Зеленский оскверняет церкви, чтобы украсть золото верующих и вывести его на свои счета в Швейцарии. Зеленский установил на кладбищах сотни тысяч крестов в память о павших воинах в поддержку своего геноцидного режима, но сам вид креста приводит его в ужас.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:07
      +2
      На кол посадить Зелю-антихриста. И облить святой водой. Вот от воды то он, содомит-наркоман, и окочурится.....
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:09
      +2
      заявили о намерении силового захвата раскольниками храмов Киево-Печерской лавры

      Читал давно еще предсказание старца ,что после этого жуткого действия Начнется по настоящему возрождение уже духовного России и всего русского православного мира ..Мы в России терпеливы ,но что касается веры и прочего Тут уж бесы тушите свет и вас всех мочить начнем по полной и уже без перемирий !
      Я это генами чую уже ,что скоро все наступим по полной !
      С наступающим Рождеством святым Православные и храни вас Бог Русские дружины и весь наш многонациональный народ
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: Carlos Sala
      но сам вид креста приводит его в ужас.

      двадцать два
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        двадцать два

        Пока курочка будет по зернышку клевать, там не то что храмы передадут, там ЛГБТ фестивали в этих храмах начнут проводить.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:59
    -3
    Надо было заниматься Украиной, году в 1994- когда они учебники истории переписывали. Сейчас уже,поздно ,,пить Боржоми,,.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:05
      +4
      Андрей Николаевич hi, таких НАДО вам практически любой на этом сайте с ходу с десяток назовет и не с 1994 а с 1991,только история не знает сослогательного наклонения.
      1. Хронос
        Хронос Сегодня, 14:46
        0
        Цитата: Ропот 55
        Андрей Николаевич hi, таких НАДО вам практически любой на этом сайте с ходу с десяток назовет и не с 1994 а с 1991,только история не знает сослогательного наклонения.

        А можно ещё 20-30е вспомнить, и много чего ещё. А толку?
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 15:00
          +1
          Хронос hi, да и само Крещение тоже не СОВСЕМ добровольное было.
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 14:06
      -3
      в 94-м сама Россия учебники переписывала...так что не надо пенять на зеркало,коль рожа крива...а заниматься решением проблемы надо было в 2014-м,когда у укров армии и укрепов не было,а то,что было сотнями сдавались при первом же дуновении "северного ветра"...

      кстати,заодно неплохо было бы спросить с послов и спецпредставителей,которые там бюджеты годами проедали вроде Зурабова и Суркова...жаль у Черномырдина уже ничего не спросить...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:16
        0
        Цитата: Николай310
        неплохо было бы спросить с послов и спецпредставителей,которые там бюджеты годами проедали вроде Зурабова и Суркова...жаль у Черномырдина уже ничего не спросить...

        Кто прозападники, кто без мозгов, а в целом - мезмозглые прозаподники!
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:15
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Надо было заниматься Украиной, году в 1994- когда они учебники истории переписывали. Сейчас уже,поздно ,,пить Боржоми,,.

      А кто этим занимался бы ? Пьяный ЕБН или семибанкирщина влавствующая в России и творящая беспредел ?
      Вы помните эти времена 90-е жуткие ? ЦРУшники в Кремля ,как у себя дома расхаживали ,дисседенты ногами двери на Лубянки открывали орали дайте мне дело моего отца им давали и они уже молча уходили
      Либерда развращала нашу молодежь в СМИ ..Наркотики и драйв Это все культивировалось Бери от жизни ВСЕ и не парься Помните все ЭТО ? Я понмню и не хочу больше
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:01
    +2
    Не будет никакого противостояния, просто придут и заберут хоть Киевско-Печерскую Лавру, хоть любой другой монастырь или церковь как и земли и прочее имущество, а любого кто посмеет встать на пути СБУ засадит как сторонника Москвы вот и весь сказ, все "правильно" делает Киев.
  4. паратирон
    паратирон Сегодня, 14:06
    +5
    Это начало их конца. Возомнили себя всесильными и бессмертными. Попрали все человеческие нормы и установления, а теперь и на Бога пятак свой задирают. Такие выпады не прощаются. Не пережить хрюкаине этого года.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: паратирон
      Это начало их конца. Возомнили себя всесильными и бессмертными. Попрали все человеческие нормы и установления, а теперь и на Бога пятак свой задирают. Такие выпады не прощаются. Не пережить хрюкаине этого года.

      Причина - безнаказанность.
  5. Николай310
    Николай310 Сегодня, 14:07
    +1
    это вот с этими "светлейший" предлагает в перемирия поиграться???

    на время перемирия готов в Донецке пожить? там тоже церкви есть и прихожане
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: Николай310
      это вот с этими "светлейший" предлагает в перемирия поиграться???

      на время перемирия готов в Донецке пожить? там тоже церкви есть и прихожане

      В перемирие уже поигрались. Генсек ООН поддержал. Представитель МО выступил и сказал о вероломстве хххлов, обстреливающих Донецк вопреки нашим "жестам доброй воли". Самое грустное, что именно для этого все и затевалось. С мест сообщают, что никаких приказов Шойгу на 6-7 число командование до них не доводило.
  6. ГенералШахиматович
    ГенералШахиматович Сегодня, 14:40
    -2
    Неплохо бы и у нас смять РПЦ. Наше будущее должно лежать по пути прогресса, науки и просвещения, а не по пути мракобесия.
  7. sent26
    sent26 Сегодня, 14:44
    0
    РПЦ уже оказало поддержку?
    Или всё как обычно?
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:45
    +1
    Удивительно мне это наше очередное удивление !
    Тамошние ньюпопы заручившись поддержкой чертей из действующей власти и радужных заокеанских служителей культа давно плюнули и растерли все религиозные каноны и приличия!
    К сожалению, происходящее на фронте ,не способствует развитию у укропопов страха ответственности за их деяния в этой жизни,а к следующей им очередной турецкий "Евлампий" выпишет бессрочные индульгенции....
    Потому ограбят и захватят,как пить дать!!!
    Так что сейчас именно тот момент,когда пасторское слово ,поддержанное ударами артиллерии и авиации, будет звучать гораздо убедительнее!
    И наши славные войны сегодня сражаются не только за Победу,но и за истинную Веру.....Помоги им Господь!
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:55
      0
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Так что сейчас именно тот момент,когда пасторское слово ,поддержанное ударами артиллерии и авиации, будет звучать гораздо убедительнее!
      И наши славные войны сегодня сражаются не только за Победу,но и за истинную Веру.....Помоги им Господь!

      Хорошо сказал Себастьян Аристархович! Во истину! Против евро-матрасной Содома и Гоморры Господь избрал именно Россию, вложив в её руки карающий меч. Никто в мире, кроме России, не сможет вернуть человечество к истинному миру на основе взаимоуважения, добра и справедливости. Наша доля тяжела, но справедлива, а стало быть на нашей стороне не только правда но и победа. С уважением hi
  9. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 14:53
    +2
    Так они уже захватили. Сначала в собственность государства, православных священников СБУ не пускает в храмы, а раскольников пожалте.
  10. Комментарий был удален.
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:06
    0
    Каждому беспределу приходит конец.Нет ни чего святого.Это прежде всего урок самим украинцам и нам.Почему РФ не наносит удары по этим мракобесам?Почему еще не открыта "охота"на чертей,всеми имеющимися силами и способами,в том числе и по раскольникам от церкви.Что еще нужно?