Представители канонической православной церкви Украины заявили о намерении силового захвата раскольниками храмов Киево-Печерской лавры

У Епифания нет разрешения на проведение литургии в Киево-Печерской лавре. Констатируем намерение силового захвата (раскольниками) Успенского собора.

На Украине в кануне Рождества Христова разворачивается новое поле для гражданского противостояния. И поле этой битвы напрямую связано с политикой правящих на Украине элит и стоящих на ними западных политических сил, осуществить раскол ещё и в православном сознании.Напомним, что подавляющее большинство жителей Украины идентифицируют себя как православные христиане. При этом подавляющее большинство уже из православных христиан являются прихожанами храмов УПЦ (Украинской православной церкви). После искусственного создания раскольнической ПЦУ (Православной церкви Украины) власти и спецслужбы соседнего государства пытаются совершать в том числе имущественные преступления в отношении УПЦ, в том числе, отбирая храмы и приходы.Сегодня разогрета ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Связано это с тем, что власти Украины фактически насильственным путём пытаются отобрать главный храм страны у канонической православной церкви Украины. Кроме того, глава раскольнической ПЦУ (фактического детища американских и украинских спецслужб) Епифаний сегодня собирается «служить рождественскую литургию» в главном храме страны – в Лавре.Сообщение УПЦ по этому поводу:Также отмечается, что министерство культуры не комментируют события, происходящие с объектом культурного наследия Украины.Зато после «работы» с директором национального заповедника, к которому относится территория Лавры, Александром Рудыком националистов и сотрудников СБУ тот объявил, что запрос на богослужение от ПЦУ получен, и «разрешение на проведение богослужения уже выдано». Рудык добавил, что «всё идёт по плану», не добавив при этом, по чьему именно плану…