Военное обозрение
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В 2022 году в бундесвере в пять раз выросло количество рапортов о досрочном увольнении со службы

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В 2022 году в бундесвере в пять раз выросло количество рапортов о досрочном увольнении со службы

Похоже, милитаристским планам канцлера ФРГ Олафа Шольца создать крупнейшую в Европе армию не суждено сбыться. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Все дело в том, что немецкие граждане не хотят служить и, хуже того, массово увольняются из рядов бундесвера.


Сразу несколько немецких изданий сообщают, что в 2022 году количество рапортов о досрочном увольнении в бундесвере выросло почти в пять раз. Министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ отчиталось, что в минувшем году был подан 951 такой рапорт, тогда как в 2021-м количество уволившихся по собственной инициативе составило 201 человек.

Интересны мотивы немецких военнослужащих, решивших добровольно покинуть армейские ряды до срока истечения контракта. Большинство объясняет свое решение тем, что заключая контракт с вооруженными силами, они не ожидали, что начнется война. Речь идет о боевых действиях на территории Украины. Немецкие вояки не скрывают, что боятся эскалации конфликта, в результате чего Германия может стать его непосредственным участником, и тогда придется воевать с Россией. Чего немцы, в силу «генетической памяти», делать ну совсем не хотят.

Немецкие СМИ подчеркивают, что в Германии после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками официально считаются исключительно граждане, которые уже служат в бундесвере. Другими словами, из армии уходят люди, выбравшие военную службу в качестве профессии. Соответственно, немцев, которые не намерены заключать контракты с бундесвером, значительно больше.

И хотя в абсолютных цифрах число отказников невелико, эта тенденция болезненна для бундесвера. Ведь вооруженные силы ФРГ нуждаются в квалифицированном персонале, конкурируя в подборе специалистов с бизнесом и другими сферами государственной службы. Да и в планах руководства Германии вовсе не сокращение армии, а увеличение численности личного состава с нынешних 183 тысяч до 203 тысяч человек.

На фоне проблем с укомплектованием армии в Германии вновь заговорили о необходимости возврата обязательного призыва на службу. По данным соцопросов, за это высказывается почти половина немцев.

Вот такой неожиданный побочный эффект возник от российской спецоперации. Ведь массовые отказы от службы в армии, как раз после начала военного конфликта на Украине, происходят и в других европейских странах, входящих в НАТО. Да еще и арсеналы вооружений опустошаются в пользу Украины. Осталось только в очередной раз обвинить Путина в том, что одной из целей СВО является разрушение боеспособности Североатлантического альянса изнутри.
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Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
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28 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:10
    +4
    Вот такой неожиданный побочный эффект возник от российской спецоперации.

    Эффект "домино" ещё в самом начале.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:44
      0
      Тлетворное влияние запада (штатов) "выходит" наружу при первой опасности, для изнеженных европейцев.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:50
        +1
        Прикольно, конечно.
        Но, как уже было сказано - число отказников не велико, а в планах увеличить армию Бундесвера.
        Считаю, что в СВО должно быть подразделение, целенаправленно охотящееся за инструкторами НАТО. Вот тогда, при эффективности этого подразделения, увольнения посыпятся как надо, а не как сейчас.
  2. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 14:10
    -1
    А может они уволились ради ого что бы с зака анными рукавами опять пройтись по русским землям.
    1. AleksT
      AleksT Сегодня, 14:32
      -3
      Цитата: tralmaster
      А может они уволились ради ого что бы с зака анными рукавами опять пройтись по русским землям.

      не исключено, что они скоро окажутся в Украине
      1. Карат
        Карат Сегодня, 14:52
        -1
        Цитата: AleksT
        не исключено, что они скоро окажутся в Украине


        Уволилось за год 951 человек, это не та сила которая может что то решить на Украине.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:10
    -1
    НАТО еще хочет повесить себе груз на шею в виде Швеции и Финляндии.
    Если их примут, то скорей всего и там появятся отказники и будет наблюдаться нехватка личного состава.
    1. AleksT
      AleksT Сегодня, 14:31
      -2
      Цитата: Fizik13
      будет наблюдаться нехватка личного состава.

      Не будет нехватки. Наберут контрактников со стран бывшего СССР: бывших россиян, украинцев
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: Fizik13
      скорей всего и там появятся отказники и будет наблюдаться нехватка личного состава.


      Меня вообще удивляют люди которые идут служить на контракт в армию, но случись война бегут из неё. Т.е. зарплату получать в мирное время они готовы, а воевать не готовы.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:11
    +3
    Проблемы с комплектовкой личным составом у Запада начались уже давно, мода на службу своей стране прошла и даже плюшки и бонусы не очень-то помогают, у молодежи иные приоритеты, кто-то подумывает о возвращении призыва, кто-то хочет выехать за счет иностранцев, но проблема пока не решаема.
  5. Эксперт_Аналитик_Предсказатель
    Эксперт_Аналитик_Предсказатель Сегодня, 14:14
    -2
    Ослабят немного критерии приема для женского пола (или какие у них там пола есть кроме мужского стандартного) и наберут хоть 250 тыс.
    Сейчас тенденция на Западе такая, что НЕмужчины вытесняют гетеросексуальных. Если судить по американским сериалам у них в полиции, причем полицейские работающие на "земле" уже чуть ли не наполовину уже не мужского пола. Так что и армию ждет та же участь.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:17
      0
      Эксперт hi, ну КОЛИЧЕСТВО они ТАКИМ манером они может и порешают НО есть вопрос к качеству такого контингента.
      1. Эксперт_Аналитик_Предсказатель
        Эксперт_Аналитик_Предсказатель Сегодня, 14:29
        -2
        Если судить по американским сериалам laughing , то качество только вырастет.
        1. Диана Ильина
          Диана Ильина Сегодня, 14:36
          +4
          Не порите чушь, ей таки больно. Всё ограничения на гендер там давно сняты, иии...? Где эти ваши пресловутые 250 тысяч? Не очень то рвутся геи, лесбиянки и прочие извращенцы в армию, им дома комфортней, да и безопасней, шансов получить в попу пулю вместо члена меньше в разы. А им их попа дороже всего... laughing
          1. Русь
            Русь Сегодня, 14:42
            0
            Только красоваться на плацу да на каблуках... wassat
            1. Диана Ильина
              Диана Ильина Сегодня, 14:51
              +2
              Вот тоже про каблуки вспомнила. Вместо того, чтобы по мужски разобраться с насильниками, эти педики предпочли выразить солидарность с жертвами насилия надев бабские туфли? Тфу три раза, позорище. И эти типа нас будут побеждать? Ага, счаз...
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 14:24
      -2
      Ослабят немного критерии приема для женского пола (или какие у них там пола есть кроме мужского стандартного) и наберут хоть 250 тыс.

      Не удивлюсь, если так и будет. Если посмотреть по министрам обороны Европы там одни бабы. Не понимаю, как на таком посту работать без тестостерона. Не тот стал немец со времён алоисовича, эдак при серьёзной заварушке бОльшая часть военнослужащих рапорты напишут!
    3. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:57
      +1
      Если судить по американским сериалам...
      Если судить по американским сериалам,то у них 99 процентов населения живут в собственных коттеджах и все женщины-фотомодели с большими "глазами".А если взять фильмы вроде Рембо,то там вообще капец в плане подготовки срочников,гроза любой армии.Но это всего лишь кассовые сборы и реклама образа жизни.
  6. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:19
    -1
    А про каких таких "пятисотых" в российской армии много раз писал Стрелков, можно поподробнее узнать?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:31
    +2
    500 тые во всех контрактных армиях проблема.А как быть?Служил в ГСВГ ,батальон связи на мой дембель, так опозорился связь ноль.Кто командиры станций?! А прапоры на что командиры?.Прапору сам показывал,как станция связи разворачивается ,один раз.И думаете он запомнил?Нахрен оно это ему не надо было,по взгляду было видно- что ты мне тут мозги впариваешь,у меня зарплата в марках.Сам разворачивал станцию в третий раз.Первый раз учили" старые",второй раз на дивизионных учениях и третий раз прапору.Забыл ,четвёртый раз на ПХД,два дня стояла,на ней тренировались на связь выходить.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 14:34
    +1
    500-тые не только у нас бывают и это только начало
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 15:02
      +2
      Никто не хочет умирать за украину.Немцы узнали про поляков походу.
  9. Русь
    Русь Сегодня, 14:38
    +3
    Чего немцы, в силу «генетической памяти», делать ну совсем не хотят.

    Против генетики не попрешь... smile
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:44
    +2
    В 2022 году в бундесвере в пять раз выросло количество рапортов о досрочном увольнении со службы
    Немцы передают пальму первенства "первой армии в Европе" полякам. recourse Поляки даже могут не напрягаться с перевооружением. request
  11. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 14:47
    +1
    Как меняется все в мире. Такая воинственная нация немцы и смотрите, не хотят в армию, не хотят воевать. За то поляки наоборот. И призыв в два раза больше чем в настоящий момент все ВС и развернули движение - выходные с армией. Толпами на занятия бегают. И в/на Украину больше всего поляки едут, уже несколько тысяч там воюют. Так вся польская артиллерия типа САУ Краб обслуживается только поляками. Спецназ чуть ли не в полном составе там воюет.
  12. Mraka
    Mraka Сегодня, 14:53
    +1
    То есть служить не хотят но половина населения поддерживает обязательный призыв.
    Хм....
  13. besikexe
    besikexe Сегодня, 14:56
    +1
    "...они не ожидали, что начнется война" - Попахивает "заманухой" и бредом. Ибо и до этого немецкие военнослужащие воевали в составе сил ISAF в Афганистане. Принимали участие в боевых действия на территории САР. Да и в Мали тоже побывать успели.
  14. Реалист58
    Реалист58 Сегодня, 15:07
    0
    Очередная, тупая агитка путриотических пресституток.