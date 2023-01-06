В 2022 году в бундесвере в пять раз выросло количество рапортов о досрочном увольнении со службы

Похоже, милитаристским планам канцлера ФРГ Олафа Шольца создать крупнейшую в Европе армию не суждено сбыться. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Все дело в том, что немецкие граждане не хотят служить и, хуже того, массово увольняются из рядов бундесвера.Сразу несколько немецких изданий сообщают, что в 2022 году количество рапортов о досрочном увольнении в бундесвере выросло почти в пять раз. Министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ отчиталось, что в минувшем году был подан 951 такой рапорт, тогда как в 2021-м количество уволившихся по собственной инициативе составило 201 человек.Интересны мотивы немецких военнослужащих, решивших добровольно покинуть армейские ряды до срока истечения контракта. Большинство объясняет свое решение тем, что заключая контракт с вооруженными силами, они не ожидали, что начнется война. Речь идет о боевых действиях на территории Украины. Немецкие вояки не скрывают, что боятся эскалации конфликта, в результате чего Германия может стать его непосредственным участником, и тогда придется воевать с Россией. Чего немцы, в силу «генетической памяти», делать ну совсем не хотят.Немецкие СМИ подчеркивают, что в Германии после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками официально считаются исключительно граждане, которые уже служат в бундесвере. Другими словами, из армии уходят люди, выбравшие военную службу в качестве профессии. Соответственно, немцев, которые не намерены заключать контракты с бундесвером, значительно больше.И хотя в абсолютных цифрах число отказников невелико, эта тенденция болезненна для бундесвера. Ведь вооруженные силы ФРГ нуждаются в квалифицированном персонале, конкурируя в подборе специалистов с бизнесом и другими сферами государственной службы. Да и в планах руководства Германии вовсе не сокращение армии, а увеличение численности личного состава с нынешних 183 тысяч до 203 тысяч человек.На фоне проблем с укомплектованием армии в Германии вновь заговорили о необходимости возврата обязательного призыва на службу. По данным соцопросов, за это высказывается почти половина немцев.Вот такой неожиданный побочный эффект возник от российской спецоперации. Ведь массовые отказы от службы в армии, как раз после начала военного конфликта на Украине, происходят и в других европейских странах, входящих в НАТО. Да еще и арсеналы вооружений опустошаются в пользу Украины. Осталось только в очередной раз обвинить Путина в том, что одной из целей СВО является разрушение боеспособности Североатлантического альянса изнутри.