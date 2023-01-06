Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно продолжать финансировать этот конфликт

Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар подверг жёсткой критике отказ Зеленского от перемирия на Рождество, предложенное Россией.– написал законодатель в соцсети.Отметим, что вчера президент РФ Владимир Путин отдал поручение министру обороны Сергею Шойгу о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине на 36 часов – с 12:00 6 января до 00:00 7 января. В то же время украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, обвинив российские власти в том, что они умело используют данный ход, якобы чтобы «собраться с силами» для усиления своих позиций на линии фронта.Заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский также расценил действия украинского лидера как преступные, отметив, что преступный киевский режим действительно готов воевать до последнего украинца, жертвуя безопасностью своей страны в угоду своим западным кураторам.Напомним, что призывы республиканцев к существенному ограничению, либо и вовсе прекращению оказания военной и финансовой помощи Украине звучали из их уст неоднократно. Многие из них задавались вопросом, а стоит ли вообще продолжать выделять из американского бюджета заоблачные средства на поддержку коррумпированного режима Зеленского, в то время как не исключено, что львиная доля выделяемых средств, по их словам, могут и вовсе расходоваться не по назначению. Тем временем проблемы пока у самих республиканцев, которые даже с 11-й попытки (впервые с гражданской войны в США) не смогли выбрать спикера палаты представителей, где имеют большинство.