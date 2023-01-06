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Американский конгрессмен подверг критике отказ Зеленского от перемирия на Рождество

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Американский конгрессмен подверг критике отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар подверг жёсткой критике отказ Зеленского от перемирия на Рождество, предложенное Россией.


Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно продолжать финансировать этот конфликт

– написал законодатель в соцсети.

Отметим, что вчера президент РФ Владимир Путин отдал поручение министру обороны Сергею Шойгу о введении режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине на 36 часов – с 12:00 6 января до 00:00 7 января. В то же время украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, обвинив российские власти в том, что они умело используют данный ход, якобы чтобы «собраться с силами» для усиления своих позиций на линии фронта.

Заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский также расценил действия украинского лидера как преступные, отметив, что преступный киевский режим действительно готов воевать до последнего украинца, жертвуя безопасностью своей страны в угоду своим западным кураторам.

Напомним, что призывы республиканцев к существенному ограничению, либо и вовсе прекращению оказания военной и финансовой помощи Украине звучали из их уст неоднократно. Многие из них задавались вопросом, а стоит ли вообще продолжать выделять из американского бюджета заоблачные средства на поддержку коррумпированного режима Зеленского, в то время как не исключено, что львиная доля выделяемых средств, по их словам, могут и вовсе расходоваться не по назначению. Тем временем проблемы пока у самих республиканцев, которые даже с 11-й попытки (впервые с гражданской войны в США) не смогли выбрать спикера палаты представителей, где имеют большинство.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Госар
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2 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:10
    0
    Поздно спохватились. Партия сыграна! Кого надо выявили !
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 15:10
    0
    МО РФ сообщает (https://t.me/rbc_news/66081), что соблюдает самопровозглашенное перемирие, несмотря на обстрелы ВСУ. Блаженны миротворцы, как сказано в Писании. Теперь каждая заведённая на позиции ххла единица боевой техники, ротация личного состава, оборудование позиций, что будут осуществлены ВСУ открыто, так как российским войскам запретили открывать огонь, будут лежать на совести богомольцев.

    Патриарх может сразу начать молиться за души наших убиенных воинов, что погибнут после вот такого перемирия. Погибнут благодаря снарядам, что могли быть уничтожены во время подвоза. Погибнут благодаря вводу ххлом свежих сил, что могли быть поражены заранее. Погибнут благодаря отсутствию контрбатарейной борьбы в период самопровозглашенного прекращении огня. Святые люди, погибнут за Веру, от хохла-сатаниста. Уверен, что Патриарх отмолит их грехи, вольные и не вольные.

    Зато святошам приятно...