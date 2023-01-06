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Американское издание: Украина держится дольше, чем от неё ожидали

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Американское издание: Украина держится дольше, чем от неё ожидали

В феврале исполнится ровно год проведению специальной военной операции на Донбассе и Украине. Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, не указывая на то, кто именно ожидал.


При этом Киев полон решимости продолжать борьбу, а Москва полна стремления победить

- отмечает издание.

Автор издания, доктор Эндрю А.Михта пишет об усилении в ходе конфликта роли человеческого фактора и значения количества, дальности действия и точности боеприпасов.

Конфликт на Украине быстро превращается в «конфликт чисел», отмечает Михта. Другими словами, он хочет сказать, что всё более важную роль играет количество личного состава и вооружений с обеих сторон.

Западный эксперт утверждает, что «российские запасы» истощаются. По словам Михта, в разгар лета Россия производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов. Ко всему прочему Москва еще и делает покупки боеприпасов в Иране и Северной Корее, утверждает эксперт, забывая, что и протяжённость линии фронта с июня значительным образом уменьшилась.

Еще одна проблема, с которой сталкивается Россия, говорит Михта, заключается в подготовке группировки численностью 300 000 человек из мобилизованных. Михта считает, что качество этого контингента не будет высоким.

Но украинцы тоже чувствуют себя не в своей тарелке, так как страны НАТО сами бьют тревогу из-за истощения собственных запасов и даже Соединенные Штаты начинают чувствовать, что им необходимо расставить приоритеты, отмечает эксперт. Киеву же для активных действий необходимо иметь запасы, по крайней мере, в два раза превышающие их дневную норму, считает Михта. Но пока это крайне проблематично.

Обозреватель 19FortyFive приходит к выводу, что в этом году решающим в событиях на Украине будет способность Москвы и коллективного Запада производить как можно больше вооружений и боеприпасов. То есть эксперт фактически откровенно говорит о том, что на Украине идёт вооружённый конфликт России и того самого коллективного Запада.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт ДНР
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55 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 15:21
    +9
    Западное издание, для западного читателя, посыл прост скоро Москва выдохнется и Запад под ЧУТКИМ руководством Вашингтона победит. Зачем это здесь????
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 15:32
      0
      Ну бандеровщина сулякская смогла организоваться и евреи сосредоточится в прибыли ..
      Окраину сейчас грабят и истощают особенно в людском начелении под артой России ..А потом волна откатится из ЕС и т.д на места тех кто погиб принудительно мобилизованный и т.д.
      Этот "ташкенстский фронт" России известен ..И шаблоны прежние !
      Тоже самое и у нас в России 500-е вернутся и самыми крутыми патриотами станут А тех ,кто по настоящему воевал будут гнать Типо все занято и идите лесом ..Готовимся мужики и к этому варианту ..Эти начинают залезать во все ..Стрелять их нужно !!!
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 16:31
        0
        украинцы тоже чувствуют себя не в своей тарелке

        Да Киев с 2014-ого не в своей тарелке сидит и кормится.
        Свою-то разворовали и продали.
        А что не ожидали - то да. Киев и сам не ожидал от Запада такой поддержки. Да и сам Запад от себя такого не ожидал. Ну, что случилось - то случилось.
        Главное нам свой шанс не пpocpaть. Как у Запада слабина появится и свои санкции ослаблять начнут - тут же свои вводить, чтоб ещё жёстче были.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 15:36
      +9
      Извините но уже достало ОБИЛИЕ всех этих мнений бывших полковников, экс советников и прочих бывших и отставных типа "экспертов" Интересно если завтра наш какой нибудь полковник - отставник напишит статью о том что США буквально вот-вот проиграет всё её на Западе хоть кто-то заметит и будет обсуждать?
    3. частное лицо
      частное лицо Вчера, 15:36
      +5
      Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали.

      Что правда то правда у нас в ГШ наверное думали будет как в 08.08.08г. и кавалерийским наскоком двинули войска на куев. Но что то пошло не так а именно, каклов за 8 лет Минских договорённостей не плохо накачали вооружением и натаскали "друзья".
      1. Dart2027
        Dart2027 Вчера, 15:57
        +5
        Цитата: частное лицо
        Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали.
        Сами штатовцы сильно удивились готовности туземцев умирать за интересы своих белых господ.
    4. poquello
      poquello Вчера, 15:36
      -2
      Цитата: Ропот 55
      Западное издание, для западного читателя, посыл прост скоро Москва выдохнется и Запад под ЧУТКИМ руководством Вашингтона победит. Зачем это здесь????

      затем же что и призывное поздравление посольства США народу России (вспомнили лицемеры), типа всё в России с войной плохо, ну поглядим у кого плохо, время покажет
    5. Ясная
      Ясная Вчера, 15:37
      0
      По словам Михта, в разгар лета Россия производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов.

      А, сколько погибало бандеровцев в разгар лета и сколько сегодня?
      То-то! Суворовскую военную науку не отменить.
      1. jacket
        jacket Вчера, 15:51
        +4
        Сколько? И откуда у тебя такая информация?
      2. Старый Хрен
        Старый Хрен Вчера, 16:24
        +2
        Ты меня конечно ясная-ненастная извини старого дурака, но где ты там увидела Суворовскую науку? Биться в укреп района захлёбываясь кровью. Да Суворов Измоил взял за пол-дня. А тут год почти.И только Ромке Абрамовичу хорошо.
        1. Dart2027
          Dart2027 Вчера, 16:55
          +2
          Цитата: Старый Хрен
          Да Суворов Измоил взял за пол-дня.

          Штурмом в лоб.
          1. Карат
            Карат Вчера, 21:03
            0
            Цитата: Dart2027
            Цитата: Старый Хрен
            Да Суворов Измоил взял за пол-дня.

            Штурмом в лоб.

            В какой лоб? Измаил штурмовали одновременно по всему периметру.
            Тем более это крепость. Там любая сторона лоб.
            1. Dart2027
              Dart2027 Вчера, 21:32
              0
              Цитата: Карат
              В какой лоб? Измаил штурмовали одновременно по всему периметру.

              По всему периметру в лоб.
              Цитата: Карат
              Тем более это крепость. Там любая сторона лоб.

              И что? Можно же окружить, устроить осаду, рыть подкопы и т.д.
    6. Fizik13
      Fizik13 Вчера, 19:54
      0
      Цитата: Ропот 55
      Западное издание, для западного читателя, посыл прост скоро Москва выдохнется и .....

      Но может быть и наоборот.
      Раньше они пудрили мозги своим читателям о победе Украины над Россией. Теперь, чтобы не потерять сое лицо, они сомневаются в возможностях Украины. А потом будут против Украины, причем с таким посылом, что они заранее знали о победе России.
  2. marchcat
    marchcat Вчера, 15:23
    +2
    Америкосы разожгли конфликт и сидят за лужей, как в партере театра, за всем наблюдая. negative
    1. Русь
      Русь Вчера, 15:33
      0
      Вот не согласна с Вами... отнюдь не партер, а что называется- главное действующее лицо... yes
      1. zenion
        zenion Вчера, 15:43
        +1
        Это не главные действующие лица, а режиссёры, которые ведут этот спектакль. Точно также начиналось в войне против СССР. Американцы и нагличане сделали всё для того, что бы немцы могли напасть на СССР. Но, когда не получилось, очень на немцев обиделись и будто стали помогать СССР. Для Сталина это было хорошо, хоть не значились во врагах. Теперь решили показать России, кто держит кнут в руках, кто должен прыгать через огонь поджимая лапки. Зачем кому-то колонии, когда своей земли оттуда до Луны. Обязательно хотят уже готовое, капитализм в начальной стадии, захват.
    2. LukaNord
      LukaNord Вчера, 15:42
      -4
      Цитата: marchcat
      Америкосы разожгли конфликт и сидят за лужей, как в партере театра, за всем наблюдая. negative

      Не долго им осталось Россия все поняла ,кто и что и как .. negative
      1. isv000
        isv000 Вчера, 18:26
        +1
        Цитата: LukaNord
        Не долго им осталось Россия все поняла ,кто и что и как ..

        Товарооборот РФ и Залежалой в 2022 г. составил 1,5 ярда зеленью... negative
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 00:31
          0
          Цитата: isv000
          Товарооборот РФ и Залежалой в 2022 г. составил 1,5 ярда зеленью.

          "Деньг кровью не пахнут".
      2. Карат
        Карат Вчера, 21:30
        0
        Цитата: LukaNord
        Цитата: marchcat
        Америкосы разожгли конфликт и сидят за лужей, как в партере театра, за всем наблюдая. negative

        Не долго им осталось Россия все поняла ,кто и что и как .. negative


        Что и как было ясно ещё в СССР. А вот насчёт недолго это пропаганда.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 15:27
    +2
    Вот интересно если бы (ну в плане помечтать) Россия, Китай, Индия и т. д. снабжали бы запрещенных "студентов" в Афгане, тем же чем сейчас снабжает Запад Украину как бы писало бы это издание?
  4. Alex242
    Alex242 Вчера, 15:27
    0
    Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, не указывая на то, кто именно ожидал.

    что, кто то на ставках проигрывает ?
    Обозреватель 19FortyFive приходит к выводу, что в этом году решающим в событиях на Украине будет способность Москвы и коллективного Запада производить как можно больше вооружений и боеприпасов. То есть эксперт фактически откровенно говорит о том, что на Украине идёт вооружённый конфликт России и того самого коллективного Запада.

    как будто какое то откровение проявилось...
  5. Mouse
    Mouse Вчера, 15:29
    +2
    Так штатовскими и иже с ними стараниями... разожгли и вбухивают, что бы не потухло... ни перед чем не остановятся...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 15:39
      +2
      Mouse hi, так Вашингтон с этого не кисло так имеет, причем как в экономике, так и в геополитике а потери мизер, так с чего им останавливаться?
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 15:41
    +1
    производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов.
    ....во нонсенс...каких выстрелов ....из Калаша,ПК, РПГ-7, Корнета....да уж...жертва высшего образования полосатых не хуже главного нюхача дорожки из киевской хунты
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 23:31
      0
      "во нонсенс...каких выстрелов"///
      ---
      Имеется в виду: арт.выстрелов крупных калибров.
      Крупным считается калибр выше 100 мм.
  7. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 15:43
    +1
    Западный эксперт утверждает, что «российские запасы» истощаются. По словам Михта, в разгар лета Россия производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов.

    Во первых , фронт за это время заметно скукожился . Далее , с интенсивным развитием БПЛА , стало развиваться высокоточное оружие ( хотя удары по площадям так же практикуются ) . Отсюда следует сокращение выстрелов .
    1. Хронос
      Хронос Вчера, 17:49
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Западный эксперт утверждает, что «российские запасы» истощаются. По словам Михта, в разгар лета Россия производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов.

      Во первых , фронт за это время заметно скукожился . Далее , с интенсивным развитием БПЛА , стало развиваться высокоточное оружие ( хотя удары по площадям так же практикуются ) . Отсюда следует сокращение выстрелов .

      Добавлю, что на сокращение числа выстрелов влияет необходимость быстро менять позицию.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 23:37
      0
      Снарядный (и ракетный) голод определяют по датам выпуска неразорвавшихся снарядов и обломков ракет. Их собирают и отправляют на экспертизу.
      Например, недавно появились 152 мм снаряды выпуска 2022 года. Они отличаются меньшим качеством по сравнению со снарядами с хранения.
      А снаряды с хранения становятся более старых годов выпуска.
  8. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 15:43
    +1
    Т е. американцы предполагали,что Украине придет кирдык, но не думали,что судороги будут такими продолжительными.... Циники на миллион!!!!
    1. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:10
      +1
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Т е. американцы предполагали,что Украине придет кирдык, но не думали,что судороги будут такими продолжительными....

      А американцы не догадываются, что без их помощи (техникой, развед.данными, связью, финансами, инструкторами, боеприпасами, санкциями против нас) эта "щеня" уже бы давно "вмерла" без мучительных судорог?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 00:36
        0
        Цитата: Панцуй
        эта "щеня" уже бы давно "вмерла" без мучительных судорог?

        А американцам безразлично, "вмерла или не вмерла", кого волнует сколько туземцев умрет за США, туземцы - расходный материал.
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 15:47
    +1
    Американское издание: Украина держится дольше, чем от неё ожидали
    . К сожалению, наглы провели успешную акцию, мозги многим, бывшим нашим, свернули напрочь...
    К сожалению, со стороны верхних, России, ничего путного, в противодействие такому натиск, не сделали!!!
    Теперь и потом, нашим народам, вернее одному, разделенному народу, придётся долго это все исправлять!!!
    Большая, общая беда!!!
    А потом спрашивается, откуда, даже у таких мирных людей, типа меня, появляется желание использовать против островов все девять блоков, хотя им хватит и семи, как у нас говорилось!!!
  10. hohohol
    hohohol Вчера, 15:47
    +6
    Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали.

    Она долго держится лишь только потому, что в Кремле посчитали, что это единый нам братский народ. Но глядя на ожесточенное упорство и также отношению к нашим военнопленным, они уже давно перестали быть братским народом. Пора это уже понять и перейти к реалиям сегодняшних дней - только интересы России и никаких братских народов.
  11. Серж9901
    Серж9901 Вчера, 15:48
    +2
    Нам бы до 24-го продержаться , там выборы , может,что изменится .Слабоват ,после крымского успеха хватка пропала напрочь.Рыбалка, охота , алтай там ...
  12. jacket
    jacket Вчера, 15:51
    +1
    Бекхану бы просто перестать своё мнение кринжовое в пересказы вставлять.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 15:56
    0
    Чтобы победить, кроме мужества, нужен прежде всего интеллект. Украина имеет 600 000 км2 и готова сопротивляться всеми видами оружия, которое Запад поставляет ей, и Россия даже пальцем не пошевелила, чтобы остановить эти поставки.Оптимальный вариант для России при нынешнем раскладе и проваленном молниеносном наступлении с последующим тупиком на фронте заключается в размещении армии в обороне на выгодных позициях местности и серьезных укреплениях В то же время он должен продолжать наказывать украинскую экономику, бомбя оставшиеся заводы и продолжая разрушать энергосистему. Соглашение об экспорте зерновых должно быть приостановлено, потому что оно дает Украине важную часть ее экономики и ее иностранную валюту. Чрезвычайно важно уделить первоочередное внимание производству дешевых беспилотников и современных ракет, чтобы измотать украинскую ПВО и продолжать наносить удары.Недорогие беспилотники Geran 2 изнашивают ПВО, воздействуют и наносят противнику большие финансовые затраты, высокоскоростные ракеты «Хинзал» и тому подобное дают России возможность продолжать поражать свои цели по своему желанию.
    1. 1razvgod
      1razvgod Вчера, 16:07
      0
      победа в войне давлением на экономику мало что даст, экономика Украины вторична ибо практически все может и получит с Запада, как старые системы вооружения поставляет так и продукты,одежду все это поставит запад, ему теперь тоже назад дороги нет, население начнет бежать еще в больших количествах станет меньше ртов заодно пропиарят Россию как устраивающую геноцид, даже ремонт вооружений и отдых и лечение солдат они могут делать в спокойной обстановке на западе. все идет к тому что вся украина станет полигоном и полем боя а тылы будут на западе в безопастности
  14. prodi
    prodi Вчера, 16:04
    -2
    СВО перешла в режим максимальной "утилизации" (преимущественно мужского) населения Украины
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 16:29
      +1
      Цитата: prodi
      СВО перешла в режим максимальной "утилизации" (преимущественно мужского) населения Украины

      К сожалению, не только Украины.
  15. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Вчера, 16:32
    -2
    Неудивительно, если мы в этом конфликте выглядим вот так...

    Тема рисунка несколько иная, но очень уж совпадает с текущими событиями.
  16. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:33
    0
    Цитата: Крымский партизан 1974
    производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов.
    ....во нонсенс...каких выстрелов ....из Калаша,ПК, РПГ-7, Корнета....да уж...жертва высшего образования полосатых не хуже главного нюхача дорожки из киевской хунты

    - речь была всегда про арту.....( разных калибров )
  17. JonnyT
    JonnyT Вчера, 17:01
    -1
    Никто и никогда с российской стороны не старался решить украинский вопрос быстро.
    Ибо Украина отличное место по снижению боеспособности блока НАТО и нанесению экономического ущерба недружественным странам
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 17:14
      -1
      Ибо Украина отличное место по снижению боеспособности блока НАТО
      ... ёнтот блок и так неи боеспособен...для него ядерная дубина есть...а так для боевого гибрида внау сойдёт
  18. isv000
    isv000 Вчера, 18:18
    0
    Американское издание: Украина держится дольше, чем от неё ожидали

    Так отойдите в сторону и вы увидите как лопается мыльный пузырь!
  19. ettore
    ettore Вчера, 18:43
    0
    Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали.

    В тоже время Россия возится, с Украиной, дольше, чем от неё ожидали.
  20. Egeny
    Egeny Вчера, 19:47
    0
    Цитата: Shurik70
    тут же свои вводить, чтоб ещё жёстче были

    Ну уж куда жёстче-то, разве что Бидона не пущать в Москву...
  21. Egeny
    Egeny Вчера, 19:48
    0
    Цитата: ettore
    Россия возится, с Украиной,

    Да, есть такое, печалька.)
  22. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 19:52
    +1
    Можно поправлю? Не "Украина держится", а "Украину держат". Если во время ВОВ ленд-лиз составлял около 3% от собственного военного производства СССР - то накачка Украины оружием составляет около 100%! Украина не держится - она на это не способна. Она сдохла в середине марта. Но просто приехала скорая натовская помощь - и подключила укрорейх к аппарату искусственного дыхания. Потом надела Украину себе на руку - и начала драться ею с Россией.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 23:46
      0
      "накачка Украины оружием составляет около 100%!"///
      ---
      Какая разница, где произведено оружие?
      Вьетнам был накачан советским оружием на 100% и победил американцев.
      Израиль был накачан в 1967-73 западным оружием на 100%
      и победил арабов.

      Важен результат на поле боя.
      А чье оружие - вторично.
  23. VicVic
    VicVic Вчера, 21:33
    0
    "Украина держится дольше, чем от неё ожидали"
    Но так или иначе, сколько не держись, а конец один, это 404
  24. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Вчера, 22:56
    0
    Proč nikdo nemluví o míru?? Ti lidi jsou nemocní a postižení válkou..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Вчера, 22:57
      0
      Почему никто не говорит о мире?? Эти люди больны и затронуты войной.
  25. Южноукраинец
    Южноукраинец Вчера, 23:10
    0
    Коллективный запад рассчитывал повоевать пару-тройку месяцев руками украинской армии и "скинуть" побежденную Украину на баланс России. А дальше, враждебно настроенное население, разрушенная экономика, плюс дикая партизанщина должны измотать Россию и в перспективе, развалить. А не тут то было.....