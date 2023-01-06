Американское издание: Украина держится дольше, чем от неё ожидали

В феврале исполнится ровно год проведению специальной военной операции на Донбассе и Украине. Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, не указывая на то, кто именно ожидал.
При этом Киев полон решимости продолжать борьбу, а Москва полна стремления победить
- отмечает издание.
Автор издания, доктор Эндрю А.Михта пишет об усилении в ходе конфликта роли человеческого фактора и значения количества, дальности действия и точности боеприпасов.
Конфликт на Украине быстро превращается в «конфликт чисел», отмечает Михта. Другими словами, он хочет сказать, что всё более важную роль играет количество личного состава и вооружений с обеих сторон.
Западный эксперт утверждает, что «российские запасы» истощаются. По словам Михта, в разгар лета Россия производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов. Ко всему прочему Москва еще и делает покупки боеприпасов в Иране и Северной Корее, утверждает эксперт, забывая, что и протяжённость линии фронта с июня значительным образом уменьшилась.
Еще одна проблема, с которой сталкивается Россия, говорит Михта, заключается в подготовке группировки численностью 300 000 человек из мобилизованных. Михта считает, что качество этого контингента не будет высоким.
Но украинцы тоже чувствуют себя не в своей тарелке, так как страны НАТО сами бьют тревогу из-за истощения собственных запасов и даже Соединенные Штаты начинают чувствовать, что им необходимо расставить приоритеты, отмечает эксперт. Киеву же для активных действий необходимо иметь запасы, по крайней мере, в два раза превышающие их дневную норму, считает Михта. Но пока это крайне проблематично.
Обозреватель 19FortyFive приходит к выводу, что в этом году решающим в событиях на Украине будет способность Москвы и коллективного Запада производить как можно больше вооружений и боеприпасов. То есть эксперт фактически откровенно говорит о том, что на Украине идёт вооружённый конфликт России и того самого коллективного Запада.