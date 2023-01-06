Американское издание: Украина держится дольше, чем от неё ожидали

При этом Киев полон решимости продолжать борьбу, а Москва полна стремления победить

В феврале исполнится ровно год проведению специальной военной операции на Донбассе и Украине. Американская пресса пишет, что Украина держится дольше, чем многие от неё ожидали. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, не указывая на то, кто именно ожидал.- отмечает издание.Автор издания, доктор Эндрю А.Михта пишет об усилении в ходе конфликта роли человеческого фактора и значения количества, дальности действия и точности боеприпасов.Конфликт на Украине быстро превращается в «конфликт чисел», отмечает Михта. Другими словами, он хочет сказать, что всё более важную роль играет количество личного состава и вооружений с обеих сторон.Западный эксперт утверждает, что «российские запасы» истощаются. По словам Михта, в разгар лета Россия производила около 60 000 выстрелов в день, а иногда и больше. Сегодня русские делают не более 20 000 выстрелов. Ко всему прочему Москва еще и делает покупки боеприпасов в Иране и Северной Корее, утверждает эксперт, забывая, что и протяжённость линии фронта с июня значительным образом уменьшилась.Еще одна проблема, с которой сталкивается Россия, говорит Михта, заключается в подготовке группировки численностью 300 000 человек из мобилизованных. Михта считает, что качество этого контингента не будет высоким.Но украинцы тоже чувствуют себя не в своей тарелке, так как страны НАТО сами бьют тревогу из-за истощения собственных запасов и даже Соединенные Штаты начинают чувствовать, что им необходимо расставить приоритеты, отмечает эксперт. Киеву же для активных действий необходимо иметь запасы, по крайней мере, в два раза превышающие их дневную норму, считает Михта. Но пока это крайне проблематично.Обозреватель 19FortyFive приходит к выводу, что в этом году решающим в событиях на Украине будет способность Москвы и коллективного Запада производить как можно больше вооружений и боеприпасов. То есть эксперт фактически откровенно говорит о том, что на Украине идёт вооружённый конфликт России и того самого коллективного Запада.