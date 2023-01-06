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Украинская сторона заявила, что получила возможность запускать американские зенитные ракеты с помощью установок «Бук»

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Украинская сторона заявила, что получила возможность запускать американские зенитные ракеты с помощью установок «Бук»

Пусковая установка для RIM-7 Sea Sparrow на корабле ВМС США



Американская пресса со ссылкой на собственные источники пишет о том, что Соединённые Штаты Америки в новом пакете военной помощи Украине намерены поставить такое оружие, которое ранее не поставляли. И речь не только о ЗРК Patriot и БМП Bradley.

Как выясняется, речь также идёт о ракетах Sea Sparrow.

RIM-7 Sea Sparrow – управляемая зенитная ракета американского производства. Изначально производилась в качестве ракеты «море-воздух» («корабль-воздух»), однако впоследствии появилась и такая её модификация, которая позволяет запускать ракеты с установки, находящейся на суше.

На вооружении ВМС США была принята около 50 лет назад. Предназначена в первую очередь для перехвата средств боевой авиации. Также позволяет поражать отдельные виды крылатых ракет на дистанции до 30 км.

Украинская сторона утверждает, что американские зенитные ракеты они теперь могут запускать с помощью установок ЗРК «Бук» - после проведённой доработки этих комплексов, многие из которых оставались до недавнего времени на хранении или даже были списаны.

Sea Sparrow имеет версию RIM-7P, которая отличается повышенной дальностью боевого применения и систему обмена данными с бортовым компьютером.

О количестве таких ракет, которые войдут в очередной пакет американских военных поставок киевскому режиму, пока не сообщается.
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86 комментариев
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  1. B-777
    B-777 Вчера, 15:35
    0
    Звучит как «отмазка» самих американцев, что якобы не передавали пусковые установки…
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 15:54
      -1
      Зеля там договарился падла Убивать и убивать Ну ну
    2. marchcat
      marchcat Вчера, 16:26
      0
      Возможен вариант, как с их миномётом "Молот", граната не той системы. fool
      1. Fizik13
        Fizik13 Вчера, 20:01
        -2
        Цитата: marchcat
        Возможен вариант, как с их миномётом "Молот", граната не той системы.

        Это ещё цветочки. Скоро они будут визжать, ч то томагавки с Точек-У запускать будут. Что только не анонсируешь ради самопиара.
    3. Mad_Max
      Mad_Max Сегодня, 00:55
      0
      А какие собственно пусковые установки?
      RIM-7 Sea Sparrow это вообще корабельная ЗУР. Созданная на базе авиационной ракеты воздух-воздух.
      Сухопутных ПУ под них у американцев самих нет - что передавать-то?!

      Идея "колхоза" Sea Sparrow под БУКи как раз поэтому и возникла, что им нужно найти какие-то более дешевые и массовые (чем NASAM и Patriot) зенитные ракеты, чтобы разные небольшие легкие, но массовые цели сбивать типа беспилотников. И такие ракеты есть у флотских в больших количествах. Но нет наземных пусковых установок под них, которые можно было бы подарить ВСУ. Вот и начали скрещивать "ужа с ежом".
  2. Серж9901
    Серж9901 Вчера, 15:36
    +1
    Спецы есть ? Это реально? Где-то читал - несовместимы системы.
    1. spirit
      spirit Вчера, 15:47
      +16
      То что было нереально вчера реально сегодня.Спецы из Raytheon вон старые стрижи переделали в хороший дрон камекадзе, ранее катера беспилотник, натовские ракеты на мигах,что они ещё там смогут переделать одному богу известно, там все представители крупных подрядчиков ВПК США работают в поте лица, так что вполне могут и такое учудить hi
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 16:52
        +2
        Нам бы таких спецов, чтоб тысячи точек-у усовершенствовать и засунуть в них модули коррекции GPS-Глонасс для попадания с точностью в пять метров. Думаю это точно дешевле, чем ждать корректируемые ракеты к торнадо-с
    2. Сергей Сфыеду
      Сергей Сфыеду Вчера, 16:57
      0
      Вот персы ухитрились на F-14 вместо "Фениксов" ЗУР "Усовершенствованный Хок" адаптировать.
      1. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 20:17
        -1
        П.С. Лента.ру пишет, что ранее ракеты "Си Спарроу" уже были адаптированы к ЗРК "Куб".
    3. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 17:05
      -2
      Цитата: Серж9901
      Спецы есть ? Это реально? Где-то читал - несовместимы системы.

      Зачем минусовать коллегу за информационный, не провакационный вопрос?...
      ...Понимаю, ИМХО: все истинные патриоты, да и просто нормальные гражданини ( не буду категоричен,- опять-же,- ИМХО.... НООО, ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!)/
      ...Так-же СИЛЬНО не могут понять происходящего.....(((.
      ( вот вам и опора рычага для Запада ...(().
    4. donavi49
      donavi49 Вчера, 18:22
      +4
      В наш век нет несовместимых систем если они работают на одном принципе. РЛС Бука и выдает нужные данные для Воробья? Выдает! Подсвечивает? Подсвечивает! Остальное дело техники, поставить пару блоков, компьютер-коммутатор и вот полетело.

      Если что, таких проектов довольно много, возможно использовали опыт различных коммерческих модернизаций.

      Вот чешский RETIA и MBDA


      А вот дорогой от американцев - где используется правда отдельная командная машина с РЛС, зато Куб превращается в ESSM носец вертикального старта.
    5. NKT
      NKT Вчера, 18:28
      +1
      Польше под их Куб допилили, теперь вот и под Бук сделали.
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 18:51
        +4
        Ну польский вариант, фактически превратил ПУ в близкую к автономной боевой а-ля Бук. В ПУ бука например есть своя РЛС подсвета, даже если ее придется менять, то уже инфраструктура и место имеется, тогда как на Кубе пришлось лепить все на фермы.
    6. Комета
      Комета Вчера, 23:31
      0
      Цитата: Серж9901
      Спецы есть ? Это реально? Где-то читал - несовместимы системы.

      Реально. Минимум, что надо сделать: заменить в СОУ Бука передатчик и тракт канала подсвета цели на частоту ГСН Си-Спэрроу, установить контейнеры с ракетами на имеющиеся направляющие с соответствующей коммутацией. Уже в таком виде можно применять эти ЗУР. Для более "серьезного" применения нужна замена программ ЦВС для вычисления углов упреждения при пуске ЗУР.
  3. михаилл
    михаилл Вчера, 15:39
    -3
    Как-то не очень верится.
    "В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань"(с).
  4. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 15:41
    -20
    Ну можно еще с помощью катапульты, или огромного такого лука....
  5. Vashek
    Vashek Вчера, 15:42
    0
    Вообще-то с чего запустить не фокус, хоть со стола. То есть выдать команды старта. Фокус навести и тут Бук вряд ли поможет.
    1. spirit
      spirit Вчера, 15:51
      0
      Радар Патриота сможет.Как раз дешёвые ракеты для уничтожения Мопедов.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 16:59
        0
        Ну пока мопеды не слишком-то сбиваются. И тут видимо фронтовое ПВО пытаются сделать, где герани не частные гости. Разве что противорадиолокационные
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 18:27
          +1
          NASAMS приспособились сбивать "мопеды"
          очень четко.
          Хотя это и "пушкой по воробьям".
          Запас ракет Sea Sparrow у американцев большой.
          А Буки ВСУ скоро останутся без ракет.
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 18:41
            +1
            А насколько приспособились-то? Помню и без них по победным реляциям сбивалось из автоматов 90% чего угодно, а вот что за конкретика? Ну типа кадры из комплекса, мол - вот на радаре летят пять мопедов, вот их пощелкали, вот на город ничего не упало. Ну и типа вот на улицах Киева собрали 15 покореженных мопедных движков. А то даже фоток киевского ппошника не прикладывают, показывающего большой палец, для пущей убедительности
          2. Негритенок
            Негритенок Вчера, 20:09
            +3
            Цитата: voyaka uh
            А Буки ВСУ скоро останутся без ракет

            Да, весной-летом все ждали, когда у украинцев кончится советское ПВО - типа не будем контрПВО операции делать, мы в них не умеем, просто ждём пока закончится ресурс советской техники и боекомплект.

            Видимо, дождались, - НАТО всем миром навалилось решать проблему. Польские осы и С-125, американские ракеты - практически все какие есть, итальянские, французские. Пока не было только британских рапир и немецких роландов, ну и кое-чего нового по мелочи.
            1. alexoff
              alexoff Вчера, 21:12
              +1
              Это кто же ждал? Вроде обычные зрители думали что комплексы ПВО выбьют, а что ракеты кончатся никто не говорил. Что там в генштабе думали никто не знает, возможно даже в самом генштабе
              1. Негритенок
                Негритенок Сегодня, 00:35
                0
                Цитата: alexoff
                Вроде обычные зрители думали что комплексы ПВО выбьют, а что ракеты кончатся никто не говорил.

                Не знаю что там у вас за зрители, но то, что ВКС ПВО не выбьют, стало понятно минимум в середине марта. К первой деэскалации об этом уже не шло и речи. Поэтому дальше пошли разговоры дескать вот сломаются все С-300 и тогда мы ФАБы как расчехлим... Мосты через Днепр, укрепрайоны, вся вот эта история.
      2. Комета
        Комета Вчера, 23:37
        0
        Цитата: spirit
        Радар Патриота сможет.Как раз дешёвые ракеты для уничтожения Мопедов.

        Радар Пэтриота не сможет.
    2. роман66
      роман66 Вчера, 17:00
      +1
      Там, кажись, пока захвата нет и пуска нет
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 15:49
    0
    Ну, "Си Спэрроу"-это "аналог" "Аспида"...Но не "Бука" ! Как могли ухитриться ? Должны быть разные частоты, кодирование сигнала...
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 19:34
      +1
      Поменять частоты и кодирование сигнала не проблема. Приварить нужные направляющие еще проще. Ракет этих выпущено немерено, производство есть, БУКов так же масса. Эта новость важнее поставки пэтриотов, их раз два и обчелся.
      1. Негритенок
        Негритенок Вчера, 20:04
        +2
        Тут какие-то внутриамериканские дела пошли. Типа ВВС даёт АМРААМы для насамса, пехота дает Пэтриоты и Авенджеры (и Хоки, кстати где они?), флот был не при делах, а сейчас и флот вписался со своими ракетами (хорошо хоть не СМ-3/6 пока, кхе-кхе).
  7. RealPilot
    RealPilot Вчера, 15:49
    +5
    Если подобная интеграция "срослась", то нашим специалистам будет очень интересно изучить сей передовой опыт.
    Вероятно, от Бука там только направляющие и сама телега, а электроника вся поменена.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 16:42
      +5
      К МиГ29 присовокупили же HARM.Ваариант,описываемый в статье вполне возможен.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 16:56
        0
        Ну харм сам летит, его и с грузовиков запускать можно, а тут подсветка своего радара нужна, всё же посложнее
      2. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 17:19
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        К МиГ29 присовокупили же HARM.Ваариант,описываемый в статье вполне возможен.

        Похоже,- это эхо желания "заработать" на экспорте вооружений...
        Может быть, это и не совсем плохо,....
        в этом безумном Мире... Только вот напрочь забыли про эффект бумеранга. Типа,- может и прилетит отаетка,- но, уже не нам...
        ((((( hi
        1. A.A.G.
          A.A.G. Вчера, 18:52
          0
          Цитата: A.A.G.
          Цитата: dmi.pris1
          К МиГ29 присовокупили же HARM.Ваариант,описываемый в статье вполне возможен.

          Похоже,- это эхо желания "заработать" на экспорте вооружений...
          Может быть, это и не совсем плохо,....
          в этом безумном Мире... Только вот напрочь забыли про эффект бумеранга. Типа,- может и прилетит отаетка,- но, уже не нам...
          ((((( hi

          Готов выслушать Ваши возражения
  8. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 15:51
    +8
    Украинская сторона утверждает, что американские зенитные ракеты они теперь могут запускать с помощью установок ЗРК «Бук»
    Чёта меня терзают смутные сомнения. Даже если сравнить чисто технические параметры, фигня получается, потому как ракета «Бука» по массе, в аккурат, в три раза больше этого «Морского Воробья». Не говоря уже о всякой электронике, которая вряд ли имеет хоть что-то общее. Это же и локатор и системы управления перепиливать надо.
    Чисто теоретически, наверное, можно что-то наколхозить, если сильно заморочиться, но практически, очень сомнительно.
    Так, чисто для справки:
    Зенитная ракета комплекса «Бук» 9М38
    Масса снаряженной: 690 кг
    Длина: 5,5 м
    Диаметр: 0,4 м

    RIM-7 Sea Sparrow
    Масса: 230 кг
    Длина: 3,64 метра
    Диаметр: 0,203 м

    ...
    P.S. Уважаемые админы, а кнопочка с оповещениями появится когда-нибудь? Или укродиверстанты таки окончательно победили?
    1. ColdWind
      ColdWind Вчера, 16:26
      +5
      Понимаете, конечно мне очень не удобно это объяснять, но… Если что-то меньше чего-то, то меньшее помешается в это большее. Проблема когда наоборот, большее в меньшее не помещается.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 20:07
        +1
        Цитата: ColdWind
        Если что-то меньше чего-то, то меньшее помешается в это большее
        Типа, как 45мм снарядом пульнуть из 152мм гаубицы? Или перепилить ДШК под автоматный патрон? Понятно.
        Но раз уж вы глубоко разбираетесь в теме, то не сочтите за труд набросать эскизно, как советский Бук по быстрому перепилить под американские ракеты? Заметьте, американские только ракеты, а всё остальное – РЛС, управляющая электроника, даже направляющие – должно быть сделано на украинской коленке из говна и палок...
        1. ColdWind
          ColdWind Вчера, 21:04
          +1
          Ничего сложного, так же как модернизация под другие новые ракеты. Перенастраиваются СОЦ/СОУ на рабочие частоты RIM-7, новый блок управления запуском, привариваются новые направляющие. 8 ракет на одну ПУ (как в карабельном исполнении) встанут как влитые. Пара месяцев на разработку, делов на 1-2 недельки не спешной работы по переделке батареи. Вообще проблем нет. Работы были запущены в октябре с первыми ударами по энергетической инфраструктуре. Закономерный итог бессмысленных точней вредных действий для РФ ее властей.
      2. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 21:36
        0
        Цитата: ColdWind
        Понимаете, конечно мне очень не удобно это объяснять, но… Если что-то меньше чего-то, то меньшее помешается в это большее. Проблема когда наоборот, большее в меньшее не помещается.

        Позвольтеп пормсоедениться к вопросу(он, как минимум, - двое суток висит
        С уважением, Иркутск....
        Если не понятно,- 29 рдн
    2. rocket757
      rocket757 Вчера, 16:27
      +2
      Не говоря уже о всякой электронике, которая вряд ли имеет хоть что-то общее. Это же и локатор и системы управления перепиливать надо.
      Не перепиливать... спиливать все ненужное и делать стартовую платформу управляемую извне.
      Шасси, корпус оставить можно...
      1. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 20:08
        +2
        Цитата: rocket757
        спиливать все ненужное и делать стартовую платформу
        Ну да. В итоге от Бука останется движок и гусеницы. Суп из топора на новый лад...
      2. mlad
        mlad Вчера, 22:47
        0
        тогда нафик БУК переделывать, уже тогда любой самомвал приспособить можно
    3. solar
      solar Вчера, 16:28
      0
      Размеры как раз не проблема, Си Спарроу меньше и легче, нельзя было бы наоборот.
      А вот подсветка цели- большой вопрос.
    4. 30 вис
      30 вис Вчера, 16:50
      +5
      Цитата: nik-mazur
      P.S. Уважаемые админы, а кнопочка с оповещениями появится когда-нибудь? Или укродиверстанты таки окончательно победили?

      Похоже убрали кнопочку . Грустно без оповещений .... recourse Хотя ... Бан приходит ... регулярно ... negative Как по расписанию .
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 18:28
        +1
        Похоже убрали кнопочку . Грустно без оповещений .... recourse Хотя ... Бан приходит ... регулярно ... negative Как по расписанию .
        Согласен, общаться стало гораздо хуже. А бан - он и есть бан. Это от модераторов, не от собеседников. Им по... фигу.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Вчера, 20:10
        +2
        Цитата: 30 вис
        Грустно без оповещений
        Это не просто грустно, это дико неудобно. Я, собственно, тут тусил именно по причине удобного для дискуссий интерфейса. Без оповещений это, чуть ли не единственное достоинство пропало.
        1. Mad_Max
          Mad_Max Сегодня, 00:45
          0
          Без оповещений это в общем и не дискуссии получаются, а так "вещание мыслей на публику". Высказался... и забыл. Не ходить же потом проверять вручную.
    5. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:19
      +1
      Цитата: nik-mazur
      P.S. Уважаемые админы, а кнопочка с оповещениями появится когда-нибудь? Или укродиверстанты таки окончательно победили?

      Я думал, только у меня такая беда.... what
  9. Миша Каменский
    Миша Каменский Вчера, 15:55
    +5
    Главное здесь то, что пошло "серьезное" оружие. Скоро Абрамсы, Леопарды и Ф - 15,16. Дождались
    1. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:21
      +3
      Цитата: Миша Каменский
      Главное здесь то, что пошло "серьезное" оружие. Скоро Абрамсы, Леопарды и Ф - 15,16. Дождались

      Еще полгода такого жевания соплей, и у укропостана техники всевозможной будет больше, чем во всей российской армии и флоте вместе взятые. Допрыгались гуманисты...
  10. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 16:00
    +6
    Это уже серьёзно , модернизированные Sea Sparrow RIM-7P в сочетании с ЗРК Patriot создадут глубоко эшелонированную систему ПВО .Всё будет зависеть от количества поставляемого . В придачу германская система ПВО . Накачивают Украину по полной .
    1. Ru_Na
      Ru_Na Вчера, 16:49
      +3
      Понятно что будут накачивать украину оружием, США выгоден данный конфликт и пока они не снимут все сливки с него, сливать "незалежную" Вашингтон не станет. Конфликт будет затяжным и те кто пророчат его конец на 2023 думаю слишком уж оптимистичны в своих прогнозах.
      1. Панцуй
        Панцуй Вчера, 17:28
        0
        Цитата: Ru_Na
        Конфликт будет затяжным и те кто пророчат его конец на 2023 думаю слишком уж оптимистичны в своих прогнозах.

        Именно поэтому нельзя терять ни минуты. Срочно проводить вторую волну мобилизации, начинать обучение. Снимать с консервации технику и приводить в порядок. В разы увеличивать выпуск боеприпасов. Если нет возможности самим производить, то закупать обмундирование, предметы обеспечения и прочее. А при этом кардинально наращивать удары. Сначала погасить всю энергетику, пока зима и холодно, затем плавно перейти к транспортной инфраструктуре. Потому что, как мы видим скоро эта халява с ударами кончится, поскольку у укростана будет свое эшелонированное ПВО. А далее и куча современной бронетехники с авиацией. Время играет против нас. И с каждым часов нам будет все тяжелее и тяжелее.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 17:50
          -3
          Цитата: Панцуй
          Именно поэтому нельзя терять ни минуты. Срочно проводить вторую волну мобилизации, начинать обучение.

          А мои друзья из Оркестра говорят, что к ним идет такой поток добровольцев, что не знают куда их пристраивать. Со всего мира идет.
          Вторая волна мобилизации не нужна. Вы сильно не в теме событий. Скоро все будет ясно. hi

          Цитата: Панцуй
          В разы увеличивать выпуск боеприпасов.

          Это уже сделано. И многое, что с дивана не видно - тоже.

          Цитата: Панцуй
          Потому что, как мы видим скоро эта халява с ударами кончится, поскольку у укростана будет свое эшелонированное ПВО.

          Никогда его там не будет. Просто потому, что его нет на Западе.
          У Украины было ПВО в наследство от СССР. Но сплыло.
          Это я вам как пвошник по ВУС говорю. wink

          Цитата: Панцуй
          А далее и куча современной бронетехники с авиацией. Время играет против нас. И с каждым часов нам будет все тяжелее и тяжелее.

          Что вы знаете за кучу бронетехники?
          Знаете, что чтобы 1 раз заправить 50 БМП Бредли нужно 33 тонны горючего? 137 л на 100 км у нее расход. wink
          Что снабжение этой кучи разнородной техники боеприпасами и запчастями - смерть для любой логистики?
          Я много чего еще мог бы сказать, но вы сами скоро все увидите.
          А западной авиации у шумеров не будет. Даже не волнуйтесь. hi
          1. Негритенок
            Негритенок Вчера, 21:49
            0
            Цитата: Alex777
            что к ним идет такой поток добровольцев, что не знают куда их пристраивать.

            good drinks good
        2. Василий Луговской
          Василий Луговской Вчера, 20:37
          -2
          На Днепре 27 мостов, три уже у Херсона уничтожено, большая часть мостов это Киев и выше по течению. Достаточно около 10 мостов уничтожить и дальше логистика просто встанет, все таки Запорожье снабжать ,через Киев не удобно и опасно.У нас в декабре выпустили около 400-500 ракет по Украине, по мне дак лучше выбрать 5 мостов, и все эти 500 ракет было запустить по этим мостам. Какую то часть собьют, какая то часть промахнется, но если там 50 процентов попадет , то мосты станут не пригодными к эксплуатации, будут ремонтировать...отправьте Герань для ударов по ремонтной бригаде....плюс много мелких мостов длиной несколько метров, их одной ракетой снести можно....удары можно делать и кинжалом, большая кинетическая сила плюс ВВ , Х-22 вообще около тонны имеет ВВ, точность не супер, но можно не одну ракету а несколько послать.....До Днепропетровска даже ракеты Овод достанут.... Вариантов много, может и не сработает, но у нас и не пробовали, максимум один удар одним калибром и потом, мол видете стоит...ВСУ по антоновскому мосту било раз думать, пока он не устал.... тоннель ЖД через который идёт 60% поставок в Украину, его вообще не трогают, хотя бы по входу в сам тоннель бабахнете кинжалом, через неделю оикопают, опять бабахните, дорого кинжалом бить, дак война штука дорогая, нахрен тогда и воевать было.. Партизаны в ВОВ рельсовую воину устроили, рельсы взрывали, немцы чинили,на след день опять подрывали рельсы...красная армия тогда дураков не держало, знало ,что делало....дак почему бы геранями не бить по рельсам, герани дешёвые, в одном месте рельсы подчинять ,ночью опять в 10 км опять подрыв....
          Но все это делать надо в активизацией на фронте, это даст толк, распылит резервы и ресурсы . А так все разбомбить и дальше сидеть в обороне смысла не будет....ну и с ПВО надо бороться
          1. Негритенок
            Негритенок Вчера, 21:09
            +2
            Цитата: Василий Луговской
            5 мостов, и все эти 500 ракет было запустить по этим мостам. Какую то часть собьют, какая то часть промахнется, но если там 50 процентов попадет , то мосты станут не пригодными к эксплуатации,

            Да, по примеру моста в Румынию это реалистичные оценки расхода ракет. Однако для этого нужны Калибры, остальные не очень попадают.
            Цитата: Василий Луговской
            будут ремонтировать...отправьте Герань для ударов по ремонтной бригаде

            Герани ничего не сделают, если их не сотнями пускать. Те же Гепарды из сбивают без вопросов.
            Цитата: Василий Луговской
            Х-22 вообще около тонны имеет ВВ, точность не супер, но можно не одну ракету а несколько послать...

            Хоть все. Ни одна из них по мосту не попадет.
            Цитата: Василий Луговской
            тоннель ЖД через который идёт 60% поставок в Украину,

            Откуда вообще взялся этот мифический тоннель? Из сводок Стрелкова?
            Цитата: Василий Луговской
            дак почему бы геранями не бить по рельсам, герани дешёвые,

            Они не попадают по рельсам.
            Цитата: Василий Луговской
            красная армия тогда дураков не держало, знало ,что делало....

            Э-э-э. По этому поводу возможна дискуссия.
            Цитата: Василий Луговской
            дак война штука дорогая, нахрен тогда и воевать было..

            )))
            1. Василий Луговской
              Василий Луговской Вчера, 22:32
              -1
              Герань бьёт по заранее вбитым координатам, точность уже зависит от самой точности ГЛОНАСС, плюс минус 10 метров, по рельсам попадёт, плюс там 50 кг ВВ....х-22 вообще-то не такая и косая, последним модификации показывали не плохую точность, все таки их делали для уничтожения кораблей....кроме калибра по мостам, есть и Искандер, ракета воздух поверхность Овод (от бахмута до Днепропетровска 250 км по прямой)Кинжал тот же...У Ирана за пол года да что то взять можно .. .
              1. Негритенок
                Негритенок Сегодня, 00:39
                0
                Цитата: Василий Луговской
                плюс минус 10 метров, по рельсам попадёт, плюс там 50 кг ВВ.

                152 см расстояние между рельсами, ЕМНИП. Так что очень не факт, что попадет.
                Цитата: Василий Луговской
                кроме калибра по мостам, есть и Искандер, ракета воздух поверхность Овод (от бахмута до Днепропетровска 250 км по прямой)Кинжал тот

                А как вы думаете, сколько всего этого добра есть? Кстати, ну, на один раз хватит, а через неделю что будете делать?
    2. alexoff
      alexoff Вчера, 17:04
      0
      Если с буков будут запускать американские ракеты то принципиально ничего не изменится. 250 установок С300 пэтриотами тоже так просто не заменить
    3. donavi49
      donavi49 Вчера, 18:33
      +2
      В придачу германская система ПВО


      Ну вырисовывается 3 батареи ПВО/ПРО
      1 РАС-3 от Байдена и 1 РАС-3 от Шольца.
      1 Самп-Т вскладчину Италия-Франция.

      Из тяжелых ПВО/ПРО это все.

      По 100%:
      Еще одна батарея Ирис-Т египетского контракта вот скоро или уже (обещали до конца года, но новостей о передаче не было).
      Еще две батареи НАСАМС (к 4 поставленным) до весны.

      Под вопросом:
      Продолжение поставок Кроталей. НГ уже ополовинили у Франции.
      Хоки PIP3 и выше - их количество и ритмичность поставок.
      Греческие С-300 - там МО страны озвучило хотелку (американский зонтик ПВО), но пока особо публичного движения не наблюдается.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 18:42
        -1
        И это вместо 250 установок С300 и 80 установок буков, которые вообще-то тех же годов разработки и не слишком-то плохие
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 18:55
          +3
          А, что случится с С-300? Там протухших ракет еще год хватит, а то и на два. Да они будут падать куда попало, ломая дома в городах (но в контексте, это даже плюс, можно делать пожалейку и выбивать больше помощи) вместо самоуничтожения. Да они будут взрываться по поводу и без. Но их много спасибо СССР. Также новые комплексы, снимают нагрузку с С-300, которая будет медленнее расходовать ракеты.
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 19:08
            -1
            А вот видимо все расстреляли по тысяче орланов и крылатых ракет, там же на каждую ракету по 4 ракеты отправляли. Это всё же не самые простые ракеты были, чтоб их сотнями тысяч штамповали. К тому же в 2017-18 годах кто-то сподобился подорвать почти все украинские большие склады с оружием, из-за чего к примеру тунгусок мы не видели в боях. Ведь все боеприпасы к ним сгорели еще тогда. Наверно и ракеты к ПВО проредили
          2. Негритенок
            Негритенок Вчера, 20:23
            0
            Цитата: donavi49
            Там протухших ракет еще год хватит, а то и на два. Да они будут падать куда попало, ломая дома в городах (но в контексте, это даже плюс, можно делать пожалейку и выбивать больше помощи) вместо самоуничтожения. Да они будут взрываться по поводу и без. Но их много спасибо СССР.

            У РФ да, а у Украины не очень понятная ситуация. Может и заканчиваются.
        2. Василий Луговской
          Василий Луговской Вчера, 20:21
          -2
          80 буков нет, тут на этом сайте когда обсуждали ПВО Украины в октябре говорили, что по западным оценкам более 50 процентов буков уничтожена или повреждена. Насчёт С-300 не знаю, но тоже какая то часть уничтожена и явно не малая.. но надо работать по ПВО плотно.
          1. alexoff
            alexoff Вчера, 21:50
            0
            Да понятно что СВО пережили не только лишь все установки, немало роликов было где их число уменьшалось. Но чтоб откатить к январю 2022 года по числу пусковых установок надо будет какой-то континент без ПВО оставить. Не будь у нас таких соплежуев в верхах я бы эти самые оголенные места проверил случайно залетевшими беспилотниками, предварительно нарисовав на них жовто-блакитный флаг и бандеру
            1. Василий Луговской
              Василий Луговской Вчера, 22:22
              -1
              За 10 месяцев можно было и сильнее прорядить ПВО, если и над всей страной, то хотя бы частями , в первую очередь над левой стороной Днепра, с последующим уничтожением (повреждением )мостов, всех не надо, тех что у Киева можно и не трогать, все ровно логистика рухнет через Киев снабжать туже авдеевку....боятся потерять самолёты, мы ещё больше теряем самолётов и солдат в такой пассивной войне
              1. alexoff
                alexoff Сегодня, 00:19
                0
                Думаю там партнеры слишком много красных линий поставили. Я с марта ни одной операции не видел, ну чтоб прям несколько родов войск или хотя бы несколько подразделений действовали по какому-то плану в какую-то сторону. Марш на Киев и окружение Мариуполя, всё, дальше только перегруппировки были. Остальное - такая-то дивизия воюет на этом участке, если повезет займут пару поселков, не повезет - отойдут. Что там у соседей никто не знает, из тыла максимум другая дивизия придет если слишком туго. Помню под Кривым Рогом подорвали плотину, которая смыла переправы, и тут логично разбить группировку без снабжения, навалиться авиацией, подкинуть заранее подкрепления и технику поновее, ланцетов всяких. Но нет, вообще ничего не делали, ракеты отдельно, армия отдельно
            2. Василий Луговской
              Василий Луговской Вчера, 22:25
              -1
              Азербайджан вообще вскрывал мпво армян, массово запуская беспилотные АН-2, крупная мишень...ПВО сбивало, Азербайджан уже беспилотниками вскрывал ПВО,
    4. Негритенок
      Негритенок Вчера, 20:17
      +2
      Цитата: Vyacheslav57
      модернизированные Sea Sparrow RIM-7P в сочетании с ЗРК Patriot создадут глубоко эшелонированную систему ПВО

      Ну, РИМ-162 это экзотика какая-то, непонятно чего это американцы устроили. А вот Пэтриот, Насамс, Ирис и Хок и так друг с другом подключаются и соответственно могут в эшелонированную ПВО. Мало того, НАСАМС сам себе эшелонированная ПВО, там ракеты четырех разных типов.
  11. Passeur
    Passeur Вчера, 16:01
    +5
    Украинская сторона заявила, что получила возможность запускать американские зенитные ракеты с помощью установок «Бук»

    Тут все будет происходить по устоявшейся схеме. Местные "спициалисты" типа Рябова расскажут, что это - никчемная с точки зрения эффективности возня с целью сплавить на Украину всякое старье и беспокоиться по этому поводу нет никаких оснований. Потом последует очередное удивление, почему же славные "аналлоговнетные" ВКС так и не заимели господство в воздушном пространстве Украины.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 18:47
      0
      Так если не проверять можно ли летать то откуда будет господство-то? ВКС только в интересах СВ воюют на фронте, дальше там походу все окутано красными линиями, до всем известных аэродромов повитряных сил с полгода ничего не долетает, хотя там миги под открытым небом стоят всего в паре сотен км от границы.
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:18
    -2
    Украинская сторона заявила, что получила возможность запускать американские зенитные ракеты с помощью установок «Бук»
    . Шасси, кабину оставили, а остальное только менять...
    Совместить можно, пусковую кнопку, например... как оно работать будет, это вопрос.
    Чисто из практики... скрестить ежа с ужом, химера получается, с такими тараканами в "мозгах", что ой не надо.
  13. IvanR
    IvanR Вчера, 16:20
    +1
    Видимо уже наступает или наступил, серьезный дефицит ракет к БУКам, ищут чем можно их заменить, у Запада как ни странно, аналога БУКа в принципе нету.
  14. Alex242
    Alex242 Вчера, 16:31
    0
    Цитата: Серж9901
    Спецы есть ? Это реально? Где-то читал - несовместимы системы.

    раз уж так конкретно хвастаются, значит уже научились совмещать, в наш век то все возможно...
  15. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 16:32
    -1
    Цитата: rocket757
    скрестить ежа с ужом, химера получается,

    По Советскому армейскому анекдоту получится метр колючей проволоки .
    Если скрестить тараканов со светлячками , получится освещение квартир
    в Западной Европе в условиях повышения цен на энергоносители и
    электричество .
  16. Степан S
    Степан S Вчера, 16:44
    +2
    Как бы там ни было- врут или придумывают, но ракеты поставят и стартовать они будут, а нам уж какая разница каким образом это произойдет. Все идет по спирали вверх, эскалация конфликта нарастает. Возможности ВСУ пошагово увеличиваются не смотря на то, что везде у них пишут, что помощь иссякает. Притупляют бдительность.
  17. PPD
    PPD Вчера, 16:54
    0
    Самих ракет ещё нет, но запускать с Бука уже могут.. request
    Да и не очень понятно о чем речь- зрк это же не только ракета.
    Там много ещё чего. И как Бук сопрягать с новой ракетой? На коленке изолентой? tongue это же как минимум на серьезную модернизацию тянет, если не на разработку нового комплекса.
    Или речь о том, что пусковые к Буку прикрутили? no
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 18:31
      +2
      Я думаю, сделали новые направляющие.
      И совместили радар+СУО с американскими ракетами.
      Или (скорее) американцы отдельно поставят радары.
  18. Комета
    Комета Вчера, 23:11
    0
    Украинская сторона утверждает, что американские зенитные ракеты они теперь могут запускать с помощью установок ЗРК «Бук»

    А "теперь могут" наводить? Странное утверждение украинской стороны. Рекету не только запускать надо, но и наводить на цель после запуска надо.
  19. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:11
    0
    Украинская сторона утверждает, что американские зенитные ракеты они теперь могут запускать с помощью установок ЗРК «Бук» - после проведённой доработки этих комплексов, многие из которых оставались до недавнего времени на хранении или даже были списаны.

    А в России об этом не было известно?
    БУК же не передовой конвейер ВПК. Есть же решение ускоренного списания украинских систем. Есть же?
  20. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:21
    0
    Когда читаю про современные системы управления в войсках, вспоминаю про рекламные щиты в городе...
    Дай ка послушаю, что там сейчас на 3525 +/-...
    А ничего. Диапазон забит на +30
    Разве так только у любителей происходит? На технику в войсках уровень помех не действует? Или у ВССУУ все через спутники, с узким лучем, остронаправленные, незашумляемые?
  21. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 23:31
    0
    Си спарроу, вместо буков! Очень интересно, как будет выглядеть- этот симбиоз!(((
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 00:05
    0
    Несколько лет назад на ВО один из авторов новости (не помню откуда) предлагал использовать ж/д для запуска ракет.
    Упрощённо, так, как помню...
    Ж/д состав с открытыми платформами использует места с подъемом в движении в направлении Донецка. При достижении максимального угла подъема состава (опять таки не помню, реактивные или артиллерийские) установки открывают огонь по сепаратистам. Так предлагалось повысить дальность поражения используя простые средства.
    Теперь примерно то же будет с использованием американских ракет?