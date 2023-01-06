Минобороны РФ: На Донецком и Луганском участках фронта уничтожены несколько штурмовых групп противника и сбит штурмовик Су-25

Очередная сводка российского Министерства обороны подтверждает исполнение указа президента РФ о прекращении режима огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января текущего года. Но стоит отметить одну важную деталь: в заявлении военного ведомства буквально сказано, что данный режим «объявлен», причем не по приказу Верховного главнокомандующего ВС РФ, а «в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и указаниями Министра обороны».
Для военнослужащих на фронте это может означать, что данное поручение и указания носят вкупе с объявлением, скорее всего, рекомендательный, а не обязательный характер. Как все это будет реализовано на практике, покажет ближайшее время и завтрашний брифинг Конашенкова. Но уже очевидно ожидаемое, что ВСУ соблюдать режим рождественской тишины не намерены, факты обстрелов наших позиций и тыловых объектов подтверждает Минобороны и российские паблики. Это неудивительно с учетом заявлений представителей киевского режима. Важнее будет узнать, как на провокации украинских националистов реагируют наши военные на передовой.
Итак, за минувшие сутки ВС РФ продолжили наступательные действия по Донецкой линии фронта. Минобороны не сообщает о взятии населенных пунктов в ДНР, в основном речь идет об активной работе артиллерии, в том числе ТОС, что говорит о ближнем характере боев, и авиации. В результате обработки позиций врага, противник на этом участке потерял более 100 военнослужащих, три танка и несколько единиц другой военной техники.
Судя по всему, командование ВСУ пока сосредоточилось в основном на атаках малыми штурмовыми и диверсионными группами, которые неплохо вычисляются и уничтожаются нашими войсками. Так, в районе Ямполовки ДНР нанесено поражение двум штурмовым группам, три ДРГ обнаружены и уничтожены возле Червонной Дубровы ЛНР, Серебрянки и Григоровки на Донецком направлении.
Артиллерия ВС РФ успешно отработала по району Красного Лимана, в результате поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На подконтрольной украинским войскам территории ДНР и в Херсонской области накрыты сразу три склада с боеприпасами. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена еще одна гаубица М-777. В районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой республики разведкой вскрыты расположения пусковой установки и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300. Еще одна брешь в системе ПВО противника.
Российские летчики в воздушном бою над Марьевкой в ДНР сбили очередной штурмовик Су-25 ВС Украины, тем самым предотвратив воздушный налет по позициям ВС РФ. Наши зенитчики продолжают контролировать небо: за сутки сбиты пять украинских БПЛА и перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS над Запорожьем.