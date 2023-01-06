Военное обозрение
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Минобороны РФ: На Донецком и Луганском участках фронта уничтожены несколько штурмовых групп противника и сбит штурмовик Су-25

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Минобороны РФ: На Донецком и Луганском участках фронта уничтожены несколько штурмовых групп противника и сбит штурмовик Су-25

Очередная сводка российского Министерства обороны подтверждает исполнение указа президента РФ о прекращении режима огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января текущего года. Но стоит отметить одну важную деталь: в заявлении военного ведомства буквально сказано, что данный режим «объявлен», причем не по приказу Верховного главнокомандующего ВС РФ, а «в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и указаниями Министра обороны».


Для военнослужащих на фронте это может означать, что данное поручение и указания носят вкупе с объявлением, скорее всего, рекомендательный, а не обязательный характер. Как все это будет реализовано на практике, покажет ближайшее время и завтрашний брифинг Конашенкова. Но уже очевидно ожидаемое, что ВСУ соблюдать режим рождественской тишины не намерены, факты обстрелов наших позиций и тыловых объектов подтверждает Минобороны и российские паблики. Это неудивительно с учетом заявлений представителей киевского режима. Важнее будет узнать, как на провокации украинских националистов реагируют наши военные на передовой.

Итак, за минувшие сутки ВС РФ продолжили наступательные действия по Донецкой линии фронта. Минобороны не сообщает о взятии населенных пунктов в ДНР, в основном речь идет об активной работе артиллерии, в том числе ТОС, что говорит о ближнем характере боев, и авиации. В результате обработки позиций врага, противник на этом участке потерял более 100 военнослужащих, три танка и несколько единиц другой военной техники.

Судя по всему, командование ВСУ пока сосредоточилось в основном на атаках малыми штурмовыми и диверсионными группами, которые неплохо вычисляются и уничтожаются нашими войсками. Так, в районе Ямполовки ДНР нанесено поражение двум штурмовым группам, три ДРГ обнаружены и уничтожены возле Червонной Дубровы ЛНР, Серебрянки и Григоровки на Донецком направлении.

Артиллерия ВС РФ успешно отработала по району Красного Лимана, в результате поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На подконтрольной украинским войскам территории ДНР и в Херсонской области накрыты сразу три склада с боеприпасами. В районе города Орехов Запорожской области уничтожена еще одна гаубица М-777. В районах населенных пунктов Авдеевка и Рай-Александровка Донецкой республики разведкой вскрыты расположения пусковой установки и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300. Еще одна брешь в системе ПВО противника.

Российские летчики в воздушном бою над Марьевкой в ДНР сбили очередной штурмовик Су-25 ВС Украины, тем самым предотвратив воздушный налет по позициям ВС РФ. Наши зенитчики продолжают контролировать небо: за сутки сбиты пять украинских БПЛА и перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS над Запорожьем.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 16:06
    +2
    Давайте больше не будем поминать это недоразумение-"перемирие".Война идет дальше,все как обычно
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 16:13
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Давайте больше не будем поминать это недоразумение-"перемирие".Война идет дальше,все как обычно

      Да вот не скажи Дмитрий !!! Это Перемирие святое в Рождество Православное и прверка ..
      Это наша война святая и для православных и мусульманов всей России ! Они погимают кто и за что Россия воюет ..
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 16:21
        +1
        Мы просто мечем бисер перед свиньями.Поверь,Виталий-не оценят.А Наше,Православное Рождество можно было бы отметить знатным фейерверком на позиции врага.
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 16:57
          +4
          Цитата: dmi.pris1
          Мы просто мечем бисер перед свиньями.Поверь,Виталий-не оценят.А Наше,Православное Рождество можно было бы отметить знатным фейерверком на позиции врага.

          Да вроде как нормально перемирие проходит. У кропов минус Су-24 и четыре штурмовых группы в ноль. Могли бы и чайку попить. Через 24 часа продолжим репарации Куеву выплачивать Геранями и Калибрами.
      2. Гардамир
        Гардамир Вчера, 17:05
        0
        Это наша война святая и для православных и мусульманов всей России !
        Почему вы молчите о тех, кто продаёт Украине уголь. Что святого у тех кто платит деньг Zеленскому за транспортировку газа?
      3. Два диплома
        Два диплома Вчера, 17:39
        -2
        Что за бред? А миллионы атеистов теперь что должны делать? Лучше бы заводы с такой скоростью строили.
        1. Ныробский
          Ныробский Вчера, 18:18
          +1
          Цитата: Два диплома
          Что за бред? А миллионы атеистов теперь что должны делать? Лучше бы заводы с такой скоростью строили.

          Ну вот ты атеист. И что? Готов ли ты добровольно рвануть на комсомольскую стройку? Нет? Ну вот "двухдипломированный", готовься к тому, что твои руки, не приспособленные для удержания автомата, в принудительном порядке будут приспособлены для валки леса на магаданской делянке. Всем работа найдётся и тебе тоже, а пока фулюгань и шали, подтаскивай темы про пенсии, заводы и деньги потраченные мимо пенсионеров. Твоя тема. Главное помни, если жевать свежую хвою, то это сильно помогает от цинги. laughing
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:27
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Давайте больше не будем поминать это недоразумение-"перемирие".Война идет дальше,все как обычно


      Меня,и не только меня, вообще бесят эти односторонние жесты доброй воли,одностороннее прекращение огня.Просто какое то сумасшествие. Логически это обьяснить с точки зрения здравого смысла ну очень сложно. Просто удивительно.На что рассчитан этот жест,на то что бы нам в очередной раз плюнули в лицо?Хорошо плюнули.А дальше то что?Чего мы добились этим кроме потерь среди личного состава наших военнослужащих?Обезопасили прихожан церквей?Наоборот.Сейчас ВСУшники могут вволю насладиться своей безнаказанностью и лупить по церквям с прихожанами безнаказанно,ведь у нас одностороннее перемирие и как следствие открывать огонь в ответ на подавление огневых точек ВСУ запрещено.Так чего мы добились этим односторонним шагом со своей стороны?Я всё логику никак понять не могу.Сумасшествие какое то.Не иначе.Очередной дешёвый понт никому не нужный.
      1. spektr9
        spektr9 Вчера, 16:40
        -1
        Просто какое то сумасшествие.

        Почему сумасшествие ? Обыкновенное предательство родины, не больше и не меньше, уже привыкнуть пора
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 19:05
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Логически это обьяснить с точки зрения здравого смысла ну очень сложно. Просто удивительно.На что рассчитан этот жест,на то что бы нам в очередной раз плюнули в лицо?Хорошо плюнули.А дальше то что?Чего мы добились этим кроме потерь среди личного состава наших военнослужащих?

        Фактура наших потерь у вас есть? Если есть то давайте их в студию и тогда обсудим!!! Если их нет, то чего тогда ноете? Пока в открытом доступе имеется информация об уничтожении украинского СУ-25 и 4 тактических групп.
        Что касается логики и здравого смысла, то буквально в последние пару недель в мировом политическом поле нарисовалась хренова куча стран с предложением посреднических услуг по теме организации переговоров с хунтой, начиная от Италии(Германия, Франция и ООН обосрались с Минском), Турции, Бразилии и т.д., и что характерно, как раз в преддверии того, что Россия начнёт раздачу "подарков" по всему фронту, подключив привлечённый 300 тысячный моб.резерв, в результате чего укрооборона может осыпаться не смотря на всю поставляемую помощь запада. На фоне этого Россия делает красивый жест и предлагает "перемирие", которое ожидаемо будет отвергнуто хунтой, что сводит к нулю все потуги запада навязать очередной Минск-4, который даст возможность западу пополнить потребности хунты оружием, а бандерлогам восстановить свои силы и выстроить полноценную линию обороны. Вроде бы мелочь, 36 часов перемирия, а последствия отказа уже будут расцениваться как то, что Россия выступала за мир, а хунта за продолжение войны, а раз так, что все посреднические услуги Запада будут сведены к нулю. Все их предложения будут неактуальны, а стало быть Россия будет реализовывать свой замысел согласно плана.
        1. БойКот
          БойКот Вчера, 21:17
          0
          Россия делает красивый жест и предлагает "перемирие", которое ожидаемо будет отвергнуто хунтой, что сводит к нулю все потуги запада навязать очередной Минск-4
          в теории красиво, но я сегодня посмотрел их новостные ресурсы, и... Лейтмотив: Россия нарушила объявленное перемирие, обстреляв Краматорск и ещё чего-то там. Не надо было и пытаться казаться "хорошенькими", все равно извратят и выставят очками. Их можно в чем-то убедить только поставив сапог на горло и прижав.
      3. Rustic
        Rustic Вчера, 23:44
        0
        Так чего мы добились этим односторонним шагом со своей стороны?Я всё логику никак понять не могу.Сумасшествие какое то.
        Ну вы всем то нам сумашествие не приписывайте. Лично я ни какого перемирия не обьявлял.
  2. Петровск
    Петровск Вчера, 16:14
    +5
    Уже с утра по нашим позициям начали работать. В общем обычный день. Мы не отвечали до приказа открыть ответный огонь. От укропов танк работал и СПГ, мы по ним артой дали, пока успокоились, пехота перемещается в окопах но к нам не лезут.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 16:40
      0
      Цитата: Петровск
      От укропов танк работал и СПГ, мы по ним артой дали, пока успокоились, пехота перемещается в окопах но к нам не лезут.

      А чего на ЛБС минометов нет что ли?
      Как так, все видят кто в каком окопе? это же минометами накрывается на раз. или я что то не так понял?
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Вчера, 16:14
    +3
    в заявлении военного ведомства буквально сказано, что данный режим «объявлен», причем не по приказу Верховного главнокомандующего ВС РФ, а «в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и указаниями Министра обороны».
    Для военнослужащих на фронте это может означать, что данное поручение и указания носят вкупе с объявлением, скорее всего, рекомендательный, а не обязательный характер.

    Не хотел комментировать поручение Президента , так как срачь от ура патриотов просто забили все паблики . К нашим ура патриотам присоединились Президент США , высшие должностные лица ФРГ и совместно призвали свергнуть Президента России . Итоги будем делать 8 января , не долго осталось ждать .
  4. Sebostyuan
    Sebostyuan Вчера, 16:19
    +1
    Повторю свою вчерашний пост.
    Жду выступления со словами: Не хотите мира- ваш выбор. Мы давали вам возможность замолить грехи. Получайте ракетный удар, каторый станет предвестником нашего наступления.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 16:28
      +1
      ДАМ уже высказался..Типа ..баба с возу..
  5. Korvus
    Korvus Вчера, 16:35
    0
    Ай, бандеровцев обижают, не по православному, они теперь православное Рождество не отметят…
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 17:06
      +1
      Они теперь в декабре отмечают..И не обижать их надо,а уничтожать.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Вчера, 16:46
    +4
    Мне кто-нибудь объяснит - откуда берутся эти бесконечные и ежедневные Су-25? Просто их в принципе столько не было сколько уже сбито - это если считать все украинские, польские, немецкие, чешские и венгерские сушки. Может я чего не понимаю?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 18:17
      +1
      Их иногда сбивают, но гораздо меньше заявленных сбитий.
      Самолеты те же, старенькие. Радиусы там небольшие, наносят один удар. Пока Су-35 поднимают в воздух, Грачи уже на аэродроме.
  7. svp67
    svp67 Вчера, 17:04
    +2
    Российские летчики в воздушном бою над Марьевкой в ДНР сбили очередной штурмовик Су-25 ВС Украины, тем самым предотвратив воздушный налет по позициям ВС РФ.
    Честно, очень бы хотелось каких либо доказательств. Известны все "Грачи", состоявшие в ВВСУ, как летающие, так и уже нет, но количество, которое оглашает наше МО РФ, в качестве уже сбитых, превышает то количество и на Украине земля должна быть усеяна обломками "Грачей", но как то все забывают о сотнях Л-39, которые украинцы превратили в легкие штурмовики...
  8. аксельбант
    аксельбант Вчера, 18:31
    +1
    " и сбит штурмовик Су-25"
    су25 у xoxлов по третьему кругу пошли?
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 19:47
    0
    Я уже говорил вчера: у меня впечатление, что ежедневная информация об очередном сбитом Граче укровермахта - это обязательный ритуал, перед тем, как начать ежедневную сводку... но меня заминусовали :))

    Пожалуй, знаменитая русская поговорка, выражающая удивление "опять двадцать пять!" - скоро трансформируется в "опять Су-25!"
  10. Strannik96
    Strannik96 Вчера, 19:49
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Цитата: dmi.pris1
    Давайте больше не будем поминать это недоразумение-"перемирие".Война идет дальше,все как обычно


    Меня,и не только меня, вообще бесят эти односторонние жесты доброй воли,одностороннее прекращение огня.Просто какое то сумасшествие. Логически это обьяснить с точки зрения здравого смысла ну очень сложно. Просто удивительно.На что рассчитан этот жест,на то что бы нам в очередной раз плюнули в лицо?Хорошо плюнули.А дальше то что?Чего мы добились этим кроме потерь среди личного состава наших военнослужащих?Обезопасили прихожан церквей?Наоборот.Сейчас ВСУшники могут вволю насладиться своей безнаказанностью и лупить по церквям с прихожанами безнаказанно,ведь у нас одностороннее перемирие и как следствие открывать огонь в ответ на подавление огневых точек ВСУ запрещено.Так чего мы добились этим односторонним шагом со своей стороны?Я всё логику никак понять не могу.Сумасшествие какое то.Не иначе.Очередной дешёвый понт никому не нужный.

    Вы осторожней, а то и одержимым можно стать от своих слов - бесит. Они приходят, когда им дверь открывают. Логики пока у вас не наблюдается, т.к. она на фактах основывается, где и какие потери личного состава?