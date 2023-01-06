Примечателен тот факт, что мы активно и непрерывно давим, атакуем и штурмуем позиции ВСУ. Наша пехота всегда находится в состоянии низкого старта, ну а когда речь идёт об управлении боем, вплоть до моментальных указаний отдельному бойцу, при поддержке артиллерии, танков и БМП – выходит хорошо. Дело в том, что вся современная система управления самодельная, основанная на работе коптеров, закупленных для защитников Родины гражданскими людьми. В завершении поста хотелось бы подчеркнуть, что давим мы противника без устали, не давая ему отдышаться, а потому, он начинает прогибаться, отступая назад

Российский военный корреспондент Александр Сладков отметил о том, что при штурме позиций противника действительно важен опыт применения одиночных огневых средств.– написал в своём Telegram-канале Сладков.Ранее такая тактика применялась главным образом украинской стороной. Одиночные огневые средства, включая пикапы с крупнокалиберными пулемётами или ЗУ, обладая высокой мобильностью, могли на большой скорости пронестись близ позиций наших войск. Отвлекаясь на одно такое огневое средство, зачастую упускались вида ещё несколько таких, которые вели огонь на поражение с разных точек, в том числе и без какой-либо маскировки.Сейчас аналогичная тактика применяется уже нашими войсками, в том числе в районе Соледара, центральная часть которого перешла под российский контроль. Одиночные высокомобильные огневые средства неплохо себя проявляют на замёрзшей почве в районе Артёмовска и Марьинки. Их использование приводит к значительным потерям у противника, который попытался контратаковать.