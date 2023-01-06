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Российский военкор: Опыт применения одиночных огневых средств важен при штурме позиций противника

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Российский военкор: Опыт применения одиночных огневых средств важен при штурме позиций противника

Российский военный корреспондент Александр Сладков отметил о том, что при штурме позиций противника действительно важен опыт применения одиночных огневых средств.


Примечателен тот факт, что мы активно и непрерывно давим, атакуем и штурмуем позиции ВСУ. Наша пехота всегда находится в состоянии низкого старта, ну а когда речь идёт об управлении боем, вплоть до моментальных указаний отдельному бойцу, при поддержке артиллерии, танков и БМП – выходит хорошо. Дело в том, что вся современная система управления самодельная, основанная на работе коптеров, закупленных для защитников Родины гражданскими людьми. В завершении поста хотелось бы подчеркнуть, что давим мы противника без устали, не давая ему отдышаться, а потому, он начинает прогибаться, отступая назад

– написал в своём Telegram-канале Сладков.

Ранее такая тактика применялась главным образом украинской стороной. Одиночные огневые средства, включая пикапы с крупнокалиберными пулемётами или ЗУ, обладая высокой мобильностью, могли на большой скорости пронестись близ позиций наших войск. Отвлекаясь на одно такое огневое средство, зачастую упускались вида ещё несколько таких, которые вели огонь на поражение с разных точек, в том числе и без какой-либо маскировки.

Сейчас аналогичная тактика применяется уже нашими войсками, в том числе в районе Соледара, центральная часть которого перешла под российский контроль. Одиночные высокомобильные огневые средства неплохо себя проявляют на замёрзшей почве в районе Артёмовска и Марьинки. Их использование приводит к значительным потерям у противника, который попытался контратаковать.
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Использованы фотографии:
ТГ/«Вагнер»
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31 комментарий
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 16:52
    -5
    Мастерство растет, заодно и запас снарядов экономится и ресурс стволов. А промышленность все наращивает выпуск. Уже к концу лета арта второго корпуса, например, зачастую с третьего четвёртого снаряда накрывала... Теперь и армия РФ до этого уровня видимо подтянулась. ну а птурщики , например, у чвкшников хорошие уже и летом были....
    1. LukaNord
      LukaNord Вчера, 17:03
      +4
      Опыт применения одиночных огневых средств важен при штурме позиций противника

      А я считаю авиация и арта ковровые бомандировки
      Этих всех лининий обороны и на метроов пять шесть в глубину вакумных бомб И тогда ЧВК пошли вперед достреливая ,А потом идут наши уставники и прочии прокуроры черти И обсе
      Аллах акбар !!!!!!
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 17:27
        +3
        Цитата: LukaNord
        Этих всех лининий обороны и на метроов пять шесть в глубину вакумных бомб

        Уже показали как идет эшелон ОДАБ-500...
        1. topol717
          topol717 Вчера, 17:42
          +1
          Цитата: Alex777
          Уже показали как идет эшелон ОДАБ-500...

          Ага будут методом кабрирования раскидывать?
          Ибо даже пол года назад не могли подавить ПВО, а сейчас у укров целый зоопарк и Норвежских и Немецких, и может еще какие то есть.
          Кто мешал применять ФАБы еще пол года назад? теперь их точно не смогут применять.
      2. Пленник
        Пленник Вчера, 18:20
        +1
        Комбинация и того и другого. Закидывать площади на котором какой-то взвод несчастных зарылся в землю бомбами и долбить со всех стволов слишком накладно. Это только у рембоВ и щварценегров БК бесконечный. Впрочем всё это очевидно. Мозги отцов- командиров всех уровней должны работать. Когда, как, чем и сколько по времени и количеству все должно быть использовано. В этом и проявляется талант командира. Если его нет, то формальное использование наставлений, указаний и приказов в надежде что само собой всё рассосется. Тогда не сладко. В общем ведение войны это искусство, а оно требует таланта. И если у командира его нет, то тяжело приходится подчиненным. winked
        1. fiv
          fiv Вчера, 19:26
          0
          "Закидывать площади на котором какой-то взвод несчастных зарылся в землю бомбами и долбить со всех стволов слишком накладно". Накладно - это идиотизм. Если две тонны боеприпасов спасли жизнь солдата, это очень хорошо. Цену боеприпасов и цену жизни нельзя сравнить
          1. Johnson Smithson
            Johnson Smithson Сегодня, 00:59
            0
            Накладно - это идиотизм.

            идиотизм это не оценивая свои ресурсы,
            у России оборонный бюджет в 12 раз меньше чем у США, раз в 20 меньше чем у стран НАТО, плюс мы электронику закупаем через третьи руки, переплачивая во много раз

            если будем сейчас бестолоково все расходовать, то нас потом голыми руками возьмут, и нечем будет ответить, на это у НАТО и идет расчет
    2. Alien From
      Alien From Вчера, 17:04
      +6
      Скажите Голос, вы в каждой бочке затычка? Если даже никнейм с маленькой буквы, смешон короче.
    3. azkolt
      azkolt Вчера, 18:21
      +2
      Здесь кто то, чего то, к Новоду году обещал?
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:52
    +4
    Российский военкор: Опыт применения одиночных огневых средств важен при штурме позиций противника
    . Всё учатся! Перенимать удачные приёмы ведения боя, можно у кого угодно, это вообще не вопрос.
    Вопрос, качественного снабжения подразделений... давно перезрел и...
    Как говорили раньше, в ту войну, пока нескольким интендантам, разного ранга, в. т. ч. и самого высокого, лоб зелёнкой не намажут, толков не будет soldier
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 17:00
      +4
      Бутусов анализирует тактику ЧВК Вагнер.
      Для украинцев стало откровением, как в ЧВК планируют штурмовые операции. При этом план наступления рисуется в обычной навигационной программе. Наступающих разделяют на штурмовые группы, у каждой из которых свой маршрут и задача, которые также прописаны в навигаторе. Таким образом, сбиться с маршрута тяжело даже неподготовленным бойцам. Движение групп контролируют беспилотники, и штаб операции получает все данные в режиме онлайн, в том числе об обстановке на объекте атаки. И при необходимости группы получают команды на остановку или продолжение движения.
      Причем, даже попав под прицельный огонь, штурмовые группы без команды не уходят, самостоятельный отход разрешается только для раненых. Самовольный уход без команды или без ранения карают расстрелом на месте– отмечает Бутусов.


      Тактика:
      наблюдение с воздуха по нашим позициям, управление атакой через наблюдение с дрона;
      артиллерийские налеты на позиции с целью «размягчить» оборону, выбив тяжелое вооружение;
      применение противотанковых ракетных комплексов для поражения наших позиций, в том числе «Корнетов» с тепловизионным прицелом;
      скрытое сближение в темное время штурмовых групп к рубежу атаки;
      для сохранения бронетехники от поражения и обеспечения максимальной внезапности бронетехника не применяется для непосредственной поддержки пехоты;
      плотный обстрел позиций из АГС;
      при обстреле штурмовая группа сближается с нашими позициями, и пытается ворваться в окопы вместе с последними взрывами из АГС;
      значительное внимание уделяется налаживанию взаимодействия между штурмовыми группами и АГСами для непосредственного огневого сопровождения атаки;
      подход на захваченную позицию группы закрепления, которая сразу усиленно зарывается в землю;
      бронетехника следует на расстоянии для огневой поддержки с дистанции, стараясь не подставляться под наши противотанковые ракетные комплексы;
      в случае неудачной атаки россияне моментально накрывают позиции своей артиллерией;
      дневные и ночные атаки могут находиться в одном направлении.

      https://topcor.ru/30747-rossija-vozvraschaet-sebe-strategicheskuju-iniciativu-novaja-taktika-generala-surovikina.html
      1. 1razvgod
        1razvgod Вчера, 18:32
        +1
        Похвала из уст противника это великое дело, заслуженно. Способ управлением боя рационален, жаль не обеспечены все такими системами
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 00:08
        0
        Запросили бы у яндекса приложение "яндекс,война", чтоб каждый мог запросить подмогу нужного типа и кто-то свободный сразу откликнулся
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Вчера, 20:04
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос, качественного снабжения подразделений... давно перезрел и...
      Как говорили раньше, в ту войну, пока нескольким интендантам, разного ранга, в. т. ч. и самого высокого, лоб зелёнкой не намажут, толков не будет

      Это да, ваша правда hi это еще у классика описано
      Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось, в начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу, необходимы опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка.
      - Могу вам привести конкретный пример,-- сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие.-- Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван два дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну, теперь пойдемте в вокзальный ресторан.
      В ресторане генерал опять завел разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов.
      Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии.
      По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах -наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в половине девятого войско "опорожнится" в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает.
  3. topol717
    topol717 Вчера, 17:35
    -3
    Дело в том, что вся современная система управления самодельная, основанная на работе коптеров

    Германия уже объявила о поставке средств РЭБ борьбы с коптерами, так что скоро опять будут слепые наши войска.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 17:54
      +4
      Нет ничего абсолютно неуязвимого!
      Средства, системы РЭБ так же уничтожают я, как и все остальные, прочие.
      1. topol717
        topol717 Вчера, 18:10
        -4
        Цитата: rocket757
        Средства, системы РЭБ так же уничтожают я, как и все остальные, прочие.

        Ага, только для этого их надо найти, увидеть, и только потом уничтожить, а у нас всего 1 самолет ДЛРО, и тот летает раз в год. а по другому обнаруживать этот РЭБ будет очень сложно.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 19:12
          0
          Методов обнаружения уж точно не один.
          Вопрос в том, что они их себя представляют и как их замаскируют...
      2. Слон
        Слон Вчера, 18:28
        +1
        Интересно каким же образом уничтожить бойца бегающего с противодронным ружьем? Чтот не слышал я о таких спецсредствах
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 19:10
          +1
          А шо, боец с таким ружьем, прям таки, неуязвим?
          Хотя, тема совсем о другом, если посмотрите выше, например.
        2. eule
          eule Вчера, 22:59
          0
          Цитата: Слон
          уничтожить бойца бегающего с противодронным ружьем?

          Предположу некий пеленгатор, который кабелем связан с аппаратурой управления огнем 152-мм гаубиц, обнаружить "ружейщика" и несколько снарядов по нему. "Противодронное ружье" все равно дороже 5 гаубичных снарядов.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 23:52
            0
            ПДР работает в импулснм режиме... впрочем, отстрелятся по координатам, где дрон грохнулся и всех делов... человечка с ружжом где то там и бегает/сидит. Можно из гаубици, можно мин накидать, делов то soldier
            Пару тройку так прищучить, остальные носа из окопа не высунут лишний раз.
  4. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 18:21
    +5
    Российский военный корреспондент Александр Сладков отметил о том, что при штурме позиций противника действительно важен опыт применения одиночных огневых средств.
    А ещё - лошади кушают овёс, а Волга впадает в Каспийское море. С каких пор мнение этого литератора становится таким важным? Так и представил - во время ВОВ И. Эренбург пишет, что зенитные орудия очень нужны, а К. Симонов - что на танкоопасных направлениях надо ставить орудия ПТО. И все им внимают.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Вчера, 20:10
      +1
      Цитата: Авиатор_
      С каких пор мнение этого литератора становится таким важным?
      Ну так и про Рогозина была на днях новость -мол надо, тщательно проверять транспорт на блок-постах в прифронтовой зоне!
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 21:15
        +1
        Ну так и про Рогозина была на днях новость -мол надо, тщательно проверять транспорт на блок-постах в прифронтовой зоне!
        Рогозин со Сладковым - одного поля ягоды. Журналюшки. Только должности разные, а суть одна.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:27
    +4
    Мдаааа....! Война -это событие ,когда учиться приходится постоянно ! А "дипломом " служит боевой опыт ! Вот ,как не растерять боевой опыт ,практические военные знания в мирное время ? "Рекбус,красворд " ! К сожалению, современная практика военного управления со стороны нынешних "советско-российских" ,,енаралов,, показывает ,что такая угроза существует...она реальна ! И появилась она даже не в постсоветское время ! Во время ВОВ советским войскам пришлось немало воевать в горах...был приобретен "богатый" опыт , который со временем советские "енаралы" "благополучно" ...ммм..."прокакали " ! Что и доказал Афганистан ! Куда вошли советские войска с полным отсутствием горной боевой подготовки и без горного снаряжения ! Пришлось учиться с "нуля" и платить за это кровью ! Сохранился ли "афганский" опыт ? Сомневаюсь ! И для этого есть основания ! (Я помню рассказ вертолётчика-"афганца"... После ранения ,он был направлен "дослуживать" во "внутрь" России ...Вот там-то он с удивлением увидел ,что при обучении вертолётчиков применяются тактические приёмы ,что дискредитировали себя во время "афганской" войны ...от которых вертолётчики уже давно отказались там ! И не использовались те тактические приёмы, которые были "открыты" там и себя оправдали ! Причём новое место службы вертолётчика -"афганца" находилось в горном районе !...) И вот ...24 февраля 2022 года ! И что же ? Колонны без боевого охранения, без сопровождения вертолётами , без передовых развед.групп , без блокпостов ! Что там говорить об отсутствии боевого опыта, когда "элементарно" не соблюдались просто боевые уставы !Опять те же "грабли",но расплачиваться приходилось не "шишками", а потерей бойцов ! Или "чеченская" война...Как аукнулись тогда разобщённость ,"самостийность" подразделений, отсутствие единого управления и нормальной связи ! Сколько лет прошло ? И что же? Опять тот же бардак ! Спрашивается : какого крена проводились крупные учения...для чего? Если не совершенствовалась связь.не уделялось должного внимания разведке ,беспилотникам , "противоспутниковой" маскировке ! То есть войска не обучались реалиям современных войн , войнам 21 века ! Кстати, что там говорить о войнах 21 века ,если в 1982 г. израильтяне раздолбали сирийскую ПВО в Ливане как"бог черепаху" именно беспилотниками ! И что? Руссо краснолампасникам ,по прежнему, было "по крену" ! Я с содроганием иной раз думаю ,что пройдет какое-то время с окончания войны с Украиной... и опять появятся "те же грабли" на пути военных !
  6. Луенков
    Луенков Вчера, 19:02
    0
    MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что в Кремле снова начали обсуждать вариант с уничтожением спутников над Украиной. Британская разведка рекомендует ВСУ быть готовым к подобному сценарию и начать использовать дополнительные системы горизонтальной коммуникации в украинской армии. Рогозина в студию?
    1. Veter5757
      Veter5757 Сегодня, 00:25
      0
      У вас ключевые слова "начали обсуждать", а не "начали сбивать".
  7. Egeny
    Egeny Вчера, 19:39
    0
    Цитата: LukaNord
    Аллах акбар

    Аминь.)
  8. Стирбьорн
    Стирбьорн Вчера, 19:52
    +2
    Примечателен тот факт, что мы активно и непрерывно давим, атакуем и штурмуем позиции ВСУ. Наша пехота всегда находится в состоянии низкого старта, ну а когда речь идёт об управлении боем, вплоть до моментальных указаний отдельному бойцу, при поддержке артиллерии, танков и БМП – выходит хорошо..

    Капитан Сагнер про себя решил, что, когда они будут в окопах и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он, из окна вагона, шепнул сгоряча:
    - Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей.
    Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Сане.
    Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями.
    Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде "Потом мы двинулись на Буковско, чтобы обеспечить за собой линию Буковско - Дынув, поддерживая связь с бардеевской группой у Большой Полянки, где мы разбили самарскую дивизию неприятеля".
    Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав подпоручика Дуба "О чем ты, по-видимому, еще до войны говорил со своим окружным начальником?"
  9. Veter5757
    Veter5757 Сегодня, 00:22
    0
    Сладков пишет казенным замполичьем языком которому его в молодости научили - этим и фальшив насквозь....