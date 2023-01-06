Представитель правительства ФРГ: В первые месяцы 2023 года Берлин поставит Киеву десятки БМП Marder и ЗРК Patriot

Как передаёт агентство Reuters, со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Берлин планирует поставить на Украину в первом квартале этого года до 40 БМП Marder, а также батарею ЗРК Patriot.Следует отметить, что Берлин передаёт Patriot, несмотря на заявления экспертов о сильной уязвимости ПВО страны.Reuters отмечает, что боевые машины пехоты будут выделены Киеву из запасов бундесвера и непосредственно производителем БМП Marder. По словам Хебештрайта, около восьми недель на территории Германии будет проходить обучение украинских военных пользоваться этими боевыми машинами.Кроме того, Хебештрайт добавил, что на территории США украинские военные также будут проходить обучение управлению американскими БМП Bradley и ЗРК Patriot.Представитель немецкого правительства также отметил, что Берлин, Париж и Вашингтон скоординировали между собой выделение Киеву очередного пакета военной помощи.Напомним, что Вашингтон уже готовится к подготовке нового пакета военной помощи Украине на сумму около 2,85 миллиарда долларов, куда войдут также БМП Bradley и зенитные ракеты Sea Sparrow.В Москве назвали эти шаги Запада ведущими к эскалации конфликта.