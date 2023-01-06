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Представитель правительства ФРГ: В первые месяцы 2023 года Берлин поставит Киеву десятки БМП Marder и ЗРК Patriot

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Представитель правительства ФРГ: В первые месяцы 2023 года Берлин поставит Киеву десятки БМП Marder и ЗРК Patriot

Как передаёт агентство Reuters, со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Берлин планирует поставить на Украину в первом квартале этого года до 40 БМП Marder, а также батарею ЗРК Patriot.


Следует отметить, что Берлин передаёт Patriot, несмотря на заявления экспертов о сильной уязвимости ПВО страны.

Reuters отмечает, что боевые машины пехоты будут выделены Киеву из запасов бундесвера и непосредственно производителем БМП Marder. По словам Хебештрайта, около восьми недель на территории Германии будет проходить обучение украинских военных пользоваться этими боевыми машинами.

Кроме того, Хебештрайт добавил, что на территории США украинские военные также будут проходить обучение управлению американскими БМП Bradley и ЗРК Patriot.

Представитель немецкого правительства также отметил, что Берлин, Париж и Вашингтон скоординировали между собой выделение Киеву очередного пакета военной помощи.

Напомним, что Вашингтон уже готовится к подготовке нового пакета военной помощи Украине на сумму около 2,85 миллиарда долларов, куда войдут также БМП Bradley и зенитные ракеты Sea Sparrow.

В Москве назвали эти шаги Запада ведущими к эскалации конфликта.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/funky1opti from Wolfsburg, Deutschland
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76 комментариев
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  1. Степан S
    Степан S Вчера, 16:38
    +15
    Это не закончится никогда. Так и будут подкидывать железо и все более новое и современное и так до последнего украинца, а украинцев там еще много.
    1. Комментарий был удален.
    2. napalm
      napalm Вчера, 17:05
      +7
      Цитата: Степан S
      Это не закончится никогда. Так и будут подкидывать железо и все более новое и современное и так до последнего украинца, а украинцев там еще много.

      Хотел написать это не закончится ни когда. И тут же эта фраза в первом же посту. И весь остальной текст, та же самая мысль. Колоссальные репутационые потери, которые и приводят к этому. На фоне Макеевки и перемирия, ещё всё печальнее и печальнее. Я против того, что всё пропало, но как то на душе все тяжелее и тяжелее. Замечу, я не гражданин РФ, но за державу все равно обидно.
    3. topol717
      topol717 Вчера, 17:23
      +5
      Цитата: Степан S
      Так и будут подкидывать железо и все более новое и современное и так до последнего украинца, а украинцев там еще много.

      Пока наша курочка будет клевать по зернышку, может так случится, что эта СВО будет идти до последнего Россиянина. Ибо потом и Абрамсы подойдут и дальнобойные РСЗО. А мы все качаем им нефть, газ, оставляем ЖД. Короче ждем пока нас нагреют.
      1. Панцуй
        Панцуй Вчера, 17:36
        +5
        Цитата: topol717
        Пока наша курочка будет клевать по зернышку, может так случится, что эта СВО будет идти до последнего Россиянина.

        Меня наш Президент все больше и больше удивляет. То он утверждает, что мы еще даже не начинали, а потом оказалось, что начинать то уже и нечем. То про зернышки говорит, хотя мы видим, что наша курочка скоро подавится западными зернышками. Такое ощущение, что он потерял реальность и следует в своих умозключениях по стопам Байдена. Послушать его, так ничего страшного не происходит, а ведь уже все очень и очень серьезно.
        Фигура Николая 2 маячит на горизонте все отчетливее и отчетливее, а наш разведчик все никак ее не может увидеть.
        1. lis-ik
          lis-ik Вчера, 18:49
          -1
          Цитата: Панцуй
          Фигура Николая 2 маячит на горизонте все отчетливее и отчетливее, а наш разведчик все никак ее не может увидеть.

          Далеко ему до Николая,тот реально за страну радел,а не за свой каман.
      2. Ныробский
        Ныробский Вчера, 17:57
        -11
        Цитата: topol717
        Пока наша курочка будет клевать по зернышку, может так случится, что эта СВО будет идти до последнего Россиянина. Ибо потом и Абрамсы подойдут и дальнобойные РСЗО. А мы все качаем им нефть, газ, оставляем ЖД. Короче ждем пока нас нагреют.

        Передохни тополёк, бо ты уже притомил с олигархами, нефтью и газом. Ты не Паганини, а посему ни разу не виртуоз на скрипке. В каждой теме бомбишь одну и ту же партию на барабане. Притомил.
        1. topol717
          topol717 Вчера, 18:04
          +2
          Притомил?. да, Я очень хочу ошибаться, и мне самому это не нравится, но мы пол года жевали сопли, и потом нас погнали сначала из под Киева а потом и из Харькова. Сейчас еще пол года сопли пожуем, и нас попрут из Запорожья. Ну пока все к этому идет, противник вооружается, готовится.
          1. Алекс354
            Алекс354 Вчера, 18:16
            +6
            Начинали воевать на территории Украины, продолжаем на территории России.
          2. lucul
            lucul Вчера, 18:31
            -10
            Притомил?. да, Я очень хочу ошибаться, и мне самому это не нравится, но мы пол года жевали сопли, и потом нас погнали сначала из под Киева а потом и из Харькова.

            Аха-ахах )))
            Новая методичка ? )))
            Родной ты походу сайтом ошибся - это не Censor.net )))
            Аха-ахах )))
            1. kulinar
              kulinar Вчера, 18:41
              +2
              Цитата: lucul
              Притомил?. да, Я очень хочу ошибаться, и мне самому это не нравится, но мы пол года жевали сопли, и потом нас погнали сначала из под Киева а потом и из Харькова.

              Аха-ахах )))
              Новая методичка ? )))
              Родной ты походу сайтом ошибся - это не Censor.net )))
              Аха-ахах )))

              А что не так?
              Раз уж решили похохотать, то уж будьте любезны, опровергните.
          3. Ныробский
            Ныробский Вчера, 19:43
            -1
            Цитата: topol717
            Притомил?.

            Ага.
            Цитата: topol717
            Я очень хочу ошибаться, и мне самому это не нравится, но мы пол года жевали сопли, и потом нас погнали сначала из под Киева а потом и из Харькова
            Ну дык, ошибаешься же! Причём показательно и огульно. Нас не погнали из под Киева и Харькова, а мы сами оттуда ушли, поскольку первоначальная задача была выполнена. В чём она заключалась? А заключалась она в том, что бы сковать силы хунты на этих направлениях и не дать их перебросить на Мариуполь и Запорожье, что и было выполнено.
            Цитата: topol717
            Сейчас еще пол года сопли пожуем, и нас попрут из Запорожья.

            Ну ты то может быть и пожуёшь, а у нас лишних полгода нет, а посему не далее февраля погоним хунту с занимаемых позиций.
            Цитата: topol717
            Ну пока все к этому идет, противник вооружается, готовитс

            Тут возразить не чем, вооружается и готовится. yes
          4. Аркадич
            Аркадич Вчера, 20:03
            0
            Сопли, как вам правильно указали жуете вы. Одно и тоже нас погнали, мы отступаем, ну когда же все сделают и Украину победят и запад от нефти с газом отключат, но только чтоб меня это не касалось. Вот завтра начнут переводить экономику на военные рельсы и вы начнёте ныть, а где выбор колбасы, а почему электроника в магазине подорожала, отпуска урезали и т.д.
        2. kulinar
          kulinar Вчера, 18:32
          +6
          Цитата: Ныробский
          Цитата: topol717
          Пока наша курочка будет клевать по зернышку, может так случится, что эта СВО будет идти до последнего Россиянина. Ибо потом и Абрамсы подойдут и дальнобойные РСЗО. А мы все качаем им нефть, газ, оставляем ЖД. Короче ждем пока нас нагреют.

          Передохни тополёк, бо ты уже притомил с олигархами, нефтью и газом. Ты не Паганини, а посему ни разу не виртуоз на скрипке. В каждой теме бомбишь одну и ту же партию на барабане. Притомил.

          А ты бы притормозил со своим навешиванием ярлыков.
          Сколько длится ваша Странная Военная Операция?
          Донецк перестали обстреливать?
          Российское приграничье?
          Сдачу российского города, ибо не Сталинград?
          "Выравнивание" линии фронта?
          Наслушался этой дурилки Скабеевой и несёшь пургу.
          А Путина и приплетать не надо.
          Он ГлавКом Этой Странной Военной Операции..
          Так что охолонись.
          Лучше посмотри биржевые сводки по нефти. Россия гонит танкерами под западные страховки. Ибо по $50 за бочку. Типа долгосрочные контракты. И соотнеси их с ценами на бирже..
          Раз прикинул я умным, циферки сам найдёшь.
          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 19:58
            0
            Цитата: kulinar
            А ты бы притормозил со своим навешиванием ярлыков.
            Сколько длится ваша Странная Военная Операция?

            Ну судя по вступлению, можно однозначно сказать то, что вы точно не являетесь представителем России и торчите тут в целью подкинуть говнеца на вентилятор. Исходя из этого, полагаю, все ваши "переживания" стоят определённых денег. Самое показательное то, что на русскоязычном форуме у вас есть группа поддержки состоящая из таких же "говномётов" с заграничным паспортом. Работайте "небратья" laughing
            Цитата: kulinar
            Лучше посмотри биржевые сводки по нефти. Россия гонит танкерами под западные страховки. Ибо по $50 за бочку. Типа долгосрочные контракты. И соотнеси их с ценами на бирже..
            Раз прикинул я умным, циферки сам найдёшь.

            Ну давай посмотрим))) Хозяева твоей псарни на медни офигевали от результатов своих санкций, которые красиво улеглись в 220 миллиардов долларов профицита Российского бюджета. Заметь это не дефицит, а профицит, при том, что против России введено 13 тысяч санкций, чего не было в истории от слова вообще". Иран и С.Корея рядом не стояли. Запомни чудо, пока рентабельность добычи нефти в России составляет 6 долларов за баррель(на действующих месторождениях) и 16 долларов за баррель на новых месторождениях, а в США добыча сланцевой нефти выгодна только с 20(сланцевая) а в Мексиканском заливе с 25 долларов за баррель, от твоего полтинника, у нас по любому есть навар в 44 и 34 доллара с бочки нефти, ПО ЛЮБОМУ!!!
            ОПРОВЕРГНИ. yes
            Минус возвращаю. hi
            1. kulinar
              kulinar Вчера, 22:04
              -1
              Цитата: Ныробский
              Цитата: kulinar
              А ты бы притормозил со своим навешиванием ярлыков.
              Сколько длится ваша Странная Военная Операция?

              Ну судя по вступлению, можно однозначно сказать то, что вы точно не являетесь представителем России и торчите тут в целью подкинуть говнеца на вентилятор. Исходя из этого, полагаю, все ваши "переживания" стоят определённых денег. Самое показательное то, что на русскоязычном форуме у вас есть группа поддержки состоящая из таких же "говномётов" с заграничным паспортом. Работайте "небратья" laughing
              Цитата: kulinar
              Лучше посмотри биржевые сводки по нефти. Россия гонит танкерами под западные страховки. Ибо по $50 за бочку. Типа долгосрочные контракты. И соотнеси их с ценами на бирже..
              Раз прикинул я умным, циферки сам найдёшь.

              Ну давай посмотрим))) Хозяева твоей псарни на медни офигевали от результатов своих санкций, которые красиво улеглись в 220 миллиардов долларов профицита Российского бюджета. Заметь это не дефицит, а профицит, при том, что против России введено 13 тысяч санкций, чего не было в истории от слова вообще". Иран и С.Корея рядом не стояли. Запомни чудо, пока рентабельность добычи нефти в России составляет 6 долларов за баррель(на действующих месторождениях) и 16 долларов за баррель на новых месторождениях, а в США добыча сланцевой нефти выгодна только с 20(сланцевая) а в Мексиканском заливе с 25 долларов за баррель, от твоего полтинника, у нас по любому есть навар в 44 и 34 доллара с бочки нефти, ПО ЛЮБОМУ!!!
              ОПРОВЕРГНИ. yes
              Минус возвращаю. hi

              За мнение минусы не ставлю.
              Да,живу на острове.
              Про себестоимость даже говорить не буду.
              Вы видимо плохо почли мой пост,или не поняли.
              Россия просела под санкции по ограничению цены на нефть.
              Так URLAS, эталон российской ТРУБОПРОВОДНОЙ ( !) нефти торгуется по $52 за бочку. Но он танкерами не поставляется.
              А вот Brent уже $79.
              Но танкера с российской нефтью страхуют,а это означает что ваши барыги гонят чёрное золото ниже рынка..
              Причём цены составляют даже не разрешенные $60,а ниже.
          2. ОлесяiЛеся
            ОлесяiЛеся Вчера, 21:17
            0
            А вы зачем припёрлись на наш русский сайт, если вам ненавистно всё русское. Трухлявая труха вам в помощь.
        3. Horn
          Horn Вчера, 19:08
          0
          "Услужливый дурaк опаснее врага". Не слышал? Или ты все многоходовочку ждёшь? Так не дождешься.
          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 20:08
            +1
            Цитата: Horn
            Услужливый дурaк опаснее врага". Не слышал?

            Не, не слышал. Слышал по другому - "Нет для государства российского вреда большего, чем исполнительный ду.рак . Поручи оному саженец посадить, так этот дурила весь сад плодоносящий изломает". Говорят что фраза сия Петру-1 принадлежит, на чём не настаиваю, просто цитирую по памяти.
            Цитата: Horn
            Или ты все многоходовочку ждёшь? Так не дождешься.
            Жду её окаянную, не то слово. Я по жизни оптимист и гражданин ВЕЛИКОЙ РОССИИ, а стало быть абсолютно не готов к тому же, как вы с Макаревичем улечься и прогнуться под "изменчивый мир". Вам то поди с одноходовочки уже хорошо? Ну тем и довольствуйтесь, главное нам ожидать не мешайте yes
        4. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Вчера, 19:24
          +1
          Цитата: Ныробский
          Передохни тополёк, бо ты уже притомил с олигархами, нефтью и газом. Ты не Паганини, а посему ни разу не виртуоз на скрипке. В каждой теме бомбишь одну и ту же партию на барабане. Притомил.

          А вы Дмитрий возьмите и его опровергните или когда опровергнуть нечем, каждый уважающий себя охранитель переходит на личности? Скажите, это в ваших методичках так написано?
          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 20:14
            0
            Цитата: aleksejkabanets
            А вы Дмитрий возьмите и его опровергните или когда опровергнуть нечем, каждый уважающий себя охранитель переходит на личности?

            Опроверг как мог. Смотрите выше. Персонально для вас повторяться не буду, много чести. Я вот только об одном хотел у вас полюбопытствовать, что значит - "каждый уважающий себя охранитель?" Достаточно редкое и странное словосочетание в привязке к обсуждаемой теме. winked
            Цитата: aleksejkabanets
            Скажите, это в ваших методичках так написано?
            Нет неуважаемый. Не угадали. Я ведь в отличие от вас не по контракту, а по наитию пописываю. От души и бесплатно. Альтруизм моя самая плохая черта.Ага hi
          2. Аркадич
            Аркадич Вчера, 20:19
            0
            Дуракам закон не писан,
            если писан то не читан,
            Если читан то не понятно
            Если понят то не так.
            Целый хор, поёт каждый день нас кинули, нас предали. Объяснять проплаченным, а тем более ограниченным, но мнящих себя великими стратегами бестолку.
    4. Alex777
      Alex777 Вчера, 17:39
      -7
      Цитата: Степан S
      Это не закончится никогда. Так и будут подкидывать железо и все более новое и современное и так до последнего украинца, а украинцев там еще много.

      В этом году закончится. Нашей полной победой.
      А весь следующий год будем узаконивать наши
      приобретения. Потерпите немного. Все будет... bully
    5. james
      james Вчера, 20:44
      -1
      а русских?
      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:39
    +5
    Представитель правительства ФРГ: В первые месяцы 2023 года Берлин поставит Киеву десятки БМП Marder и ЗРК Patriot
    . Мусолим одно и тоже... все уже поняли, обострение ситуации БЫТЬ.
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 16:41
    +1
    Что-то подсказывает мне, что наведением порядка только на Украине , дело не закончится.
    Как минимум большинство Западных стран необходимо зачищать от их нынешних правящих элит.
    1. topol717
      topol717 Вчера, 17:25
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Как минимум большинство Западных стран необходимо зачищать от их нынешних правящих элит.

      Этого не надо, ибо ЛГБТ уронит и без того ничтожную рождаемость, и очень скоро мусульманский мир поднимет над Европой свой зеленый флаг.
      Лет 20 максимум 30 осталось
      1. ИВЗ
        ИВЗ Вчера, 17:41
        +1
        Этого не надо, ибо ЛГБТ уронит и без того ничтожную рождаемость
        Надо обязательно. Хватит надеяться на холодные зимы.
        1. kulinar
          kulinar Вчера, 18:26
          -4
          Цитата: ИВЗ
          Этого не надо, ибо ЛГБТ уронит и без того ничтожную рождаемость
          Надо обязательно. Хватит надеяться на холодные зимы.

          Не в коем случае!!!!
          Вам мало нахлебников?
    2. Миша Каменский
      Миша Каменский Вчера, 17:40
      0
      Хватило бы сил на украину. Будьте реалистом. Сегодня их оружие уже не уступает нашему, а людей больше.
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 16:43
    -4
    А откуда Sea Sparrow запускать будут? Они их сразу с эсминцами будут поставлять?
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 17:27
      -5
      А откуда Sea Sparrow запускать будут?
      В качестве носителя будут использовать "украинские пуканы". Вещь не надёжная часто взрывается, laughing если не будет хватать подвезут из Европы, те которые беженцами назаваются.
    2. Хронос
      Хронос Вчера, 17:41
      +6
      Цитата: alexoff
      А откуда Sea Sparrow запускать будут? Они их сразу с эсминцами будут поставлять?

      Из Буков. Есть информация, что американцы почти год работали, чтобы приспособить эти ракеты к Букам. За основу взята работа американцев в Польше, где они смогли засунуть эти ракеты в КУБ.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 17:52
        -1
        Нету буков - нет проблем! Жаль что этим никто не занимается...
  6. Сильвер
    Сильвер Вчера, 16:45
    +9
    Поставки оружия на Украину идут, поставки российских энергоносителей Западу тоже...
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 19:39
      0
      Цитата: Сильвер
      Поставки оружия на Украину идут, поставки российских энергоносителей Западу тоже...

      Так все же взаимосвязано.)))
  7. Falx
    Falx Вчера, 16:46
    -5
    хоть и не первой свежести, но Мардер неплохая БМП.. 40 штук правда мало что изменят, это даже текущие потери не покрывает, даже вместе с амерскими Брэдли М2, которые просто сараи и хуже даже чем отечественные БМП1.

    тем не менее на эту гадость уже пора наверное как нибудь ответить....

    Жаль, что американцы из Афгана ушли....
    1. svp67
      svp67 Вчера, 16:53
      +9
      Цитата: Falx
      Жаль, что американцы из Афгана ушли....

      А Вы не думаете, что они это специально сделали, что бы "развязать себе руки"?
      1. Falx
        Falx Вчера, 16:59
        +4
        я как раз уверен в этом...
        всё равно жаль.
      2. alexoff
        alexoff Вчера, 17:01
        +3
        Из Сирии и Ирака они не ушли, это их не слишком-то напрягает - герани и смерчи не залетают, даже кустарные дроны не пытаются на топливозаправщик гранату скинуть
    2. vindigo
      vindigo Вчера, 16:54
      -1
      Да, талибам можно было бы передавать все эти трофейное западное оружие.
      1. Ныробский
        Ныробский Вчера, 18:05
        +1
        Цитата: vindigo
        Да, талибам можно было бы передавать все эти трофейное западное оружие.

        Зачем? Когда матрасы свалили из Афганистана они оставили там оружия на 85 млрд.долларов. У басмачей матрасного оружия и так выше крыши, им сейчас как бы только зерна и денег не хватает. А вот снять все санкции в отношении С.Кореи и Ирана, поддержанные Россией в угоду ООН и матрасам, было бы в самый раз.
        1. alexoff
          alexoff Вчера, 19:11
          +1
          Там оружие специфическое, для контрпартизанских действий
          1. Ныробский
            Ныробский Вчера, 21:47
            +1
            Цитата: alexoff
            Там оружие специфическое, для контрпартизанских действий

            Так талибанцы, по большому счёту, матрасов чисто на партизанских действиях и обнулили. Не было у них никаких фронтов и танковых армад с эскадрильями. Долбили как в поговорке - "Курочка по зёрнышку". А вот после драпа матрасов у них теперь есть всё то, чего нет у некоторых стран членов НАТО от слова совсем, как по номенклатуре вооружения, так и по количеству.
            1. alexoff
              alexoff Сегодня, 00:10
              0
              Там боёв толком и не было, американцы при Трампе заключили с талибами соглашение о выводе, чем сильно деморализовали официальное правительство.
    3. poquello
      poquello Вчера, 17:19
      +1
      Цитата: Falx
      Жаль, что американцы из Афгана ушли...

      они ещё в Сирии на нефтяных скважинах сидят, тч можно соединить полезное с приятным
      1. Панцуй
        Панцуй Вчера, 17:41
        +4
        Цитата: poquello
        они ещё в Сирии на нефтяных скважинах сидят, тч можно соединить полезное с приятным

        Тогда они Сирию закатают в асфальт за несколько дней. Уж, поверьте, их Пентагон - это не детский садик, как наше МО во главе с парадным министром. Эти ребята либеральничать не будут и соплей распускать не будут.
    4. topol717
      topol717 Вчера, 17:30
      +2
      Цитата: Falx
      но Мардер неплохая БМП.. 40 штук правда мало что изменят

      Если каждая из этих 37 стран "партнеров" поставит даже по 20 штук, то это уже 700.
      + они еще и Грузовики поставляют и боеприпасы. и еще много чего.
    5. Миша Каменский
      Миша Каменский Вчера, 17:43
      +7
      Чем Бредли хуже бмп 1,вы бредите чтр ли? Может броня слабее или обзор и прицелы? А ещё там птур есть и "ломы" урановые. Всё очень серьёзно. И ведь это только начало
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:51
    -1
    По словам Хебештрайта, около восьми недель на территории Германии будет проходить обучение украинских военных пользоваться этими боевыми машинами.
    recourse Значит, передадут в марте. "Да, пока принесут.... пей кому говорю" (Высоцкий) А на фронте в апреле будут. request
    1. Falx
      Falx Вчера, 17:02
      +4
      не зря этот дегенерат буданов на весну некое наступление анонсировал...
    2. poquello
      poquello Вчера, 17:22
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Значит, передадут в марте

      не значит, слишком часто объявляли "типа потом" а реально было "уже"
  9. razved
    razved Вчера, 17:08
    0
    Сколько фашика не корми, а он всё русской смерти хочет am
  10. IvanR
    IvanR Вчера, 17:20
    0
    Цитата: alexoff
    А откуда Sea Sparrow запускать будут? Они их сразу с эсминцами будут поставлять?

    будут по Днепру патрулировать wassat
  11. alekseyzezin
    alekseyzezin Вчера, 17:28
    -1
    В этом виновата наша власть, с её беззубостью, трусостью. Дальше будет хуже. Необходимо идти сознательно на конфронтацию с Западом, а именно нанести ракетный удар по логистическим центрам и заявить что теперь Россия считает страны которые поставляют военную технику на Украину, стороной конфликта и теперь Россия будет наносить удары всеми имеющимися средствами в том числе и ядерным оружием. Пусть потом думают о том что и когда к ним прилетит. Уверен это резко снизит их активность в поставках вооружений. Вряд ли найдутся те кто решится на обострение с Россией после таких заявлений, а если продолжать жевать сопли и ждать переговоров, то поражение России не загорами.
    1. Миша Каменский
      Миша Каменский Вчера, 17:45
      +1
      К сожалению это правда, только власть понимает ли это.? Ощущение, что они в своём мире живут и всех побеждают
    2. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Вчера, 19:38
      0
      Всё-таки наносить удары ЯО по странам НАТО не следует. Это же ядерная война. А вот по важным стратегическим объектам Украины,приграничной с Польшей территории, Львову, Киеву вполне можно, но вначале предупредить.
  12. ИВЗ
    ИВЗ Вчера, 17:35
    0
    Пора действовать. Война есть война. Там тоже есть мосты, терминалы, танкеры, хранилища. опасные производства и т.д. Хуже точно не будет. Раз они с нами воюют, мы вправе (обязаны) отвечать и выбор оружия каждый оставляет за собой.
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 18:40
      +2
      Ну, а во время вьетнамской войны бомбили заводы СССР? Или пароходы с С-75 и МиГами сопровождали почетным эскортом из US NAVY, с занесением в красную зону порта куда пароход зашел на разгрузку. Ибо за удары потом оправдывался президент и платил компенсацию.
      Президент Ричард Никсон, в свою очередь попросил передать Брежневу, что он «сожалеет» о случившемся, особенно из-за гибели советского матроса. Белый дом выразил готовность заплатить деньги за сгоревший теплоход.


      Они делают то, что делали все (включая и СССР многократно и по всему миру) со времен древнего мира. Глупо обижаться на "мировую практику", которая была очевидна изначально.
      1. ИВЗ
        ИВЗ Вчера, 19:57
        0
        Президент Ричард Никсон, в свою очередь попросил передать Брежневу, что он «сожалеет» о случившемся, особенно из-за гибели советского матроса.
        Да без проблем Мы тоже выразим сожаление в подобном случае, а пока мне больше жалко наших граждан.
      2. Розмари
        Розмари Вчера, 21:45
        0
        Цитата: donavi49
        Они делают то, что делали все (включая и СССР многократно и по всему миру) со времен древнего мира. Глупо обижаться на "мировую практику", которая была очевидна изначально.

        Интересно, а арабы тоже жаловались другу другу, что Америка оказывает военную помощь Израилю или у них хватало здравого смысла воспринимать это как должное?
  13. AlexWar
    AlexWar Вчера, 17:57
    -2
    Когда на западе закончится старое вооружение они подкинут новое. Наше правительство об этом не должно забывать.
    м113 все сожгли теперь в дело пойдет бредли
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 18:15
      +6
      М113 еще даже не распаковывали. Их только в штатах более 5000 на хранении. В этом году начнет поставлять Италия (у нее 1000+ своих клонов VCC на хранении), они уже приняли финансирование программы ОТО по подъему с хранения.

      Вообще М113 это главная загадка поставок. Их со всего мира наскребли около 400 из них 50+ Литва. При реальных возможностях в 2-3 тысячи поднять и поставить за год без всякой эскалации и вреда для армий.
      1. Wildcat
        Wildcat Вчера, 20:10
        +1
        hi
        Вообще М113 это главная загадка поставок. Их со всего мира наскребли около 400 из них 50+ Литва. При реальных возможностях в 2-3 тысячи поднять и поставить за год без всякой эскалации и вреда для армий.

        ИМХО, тут несколько моментов.

        1. Надо было осознать условному Западу, что ВСУ можно готовить не к "Афганистану 2.0", передавая носимое военное снаряжение типа Стингеров/Джавелинов, а готовить ... наверное, можно сравнить с планируемыми операциями времен 80-х в Европе, только почему-то на "минималках".
        "Перегруппировки" и жесты "доброй воли" это май-сентябрь 2022. Соответственно, последующее осознание проблемы, поиск решения и его согласование тоже занимает время.

        2. Боязнь эскалации - "ну а вдруг ЧЁ" - поэтому "в час по чайной ложке" и "оборонительное вооружение", и если и 105 мм пушка на "танке" - то на колесах и с "дохлой" броней, как от Макрона. Но движение в сторону "утяжеления" поставок очевидно.

        3. Нужно было пройти определённые бюрократические мероприятия: требуется подготовить общественное мнение к идее "только поставки оружия и массовые поставки разрешат ситуацию в Украине" (что не факт), добиться от оппозиции признания этой идеи (чтобы оппозиция не "скинула") и провести это все через бюджеты (как вы сами пишите - "они уже приняли финансирование программы ОТО по подъему с хранения"). Бюджетное планирование, как правило - годовое и совпадает (не везде) с годом календарным.
        Не надо мысленно переносить практику "принятия решений одним человеком" на другие страны - "Байден, Шольц, Макрон решили и поставили". Процесс принятия и исполнения такого не имеющего аналогов решения (это не в Африку жратву посылать) не прост и не быстр.
        А политические конкуренты готовы "сожрать" действующую власть и по меньшему поводу, мадам Лиз Трасс не даст соврать.

        4. ИМХО, есть еще момент. В случае внезапной как эскалации так и деэсклации никто не хочет быть "основным злодеем" (это не касается стран "Новой Европы" и США). "Дружба и торговля с РФ" теоретически может быстро восстановится и "дорогого стоить".

        ИМХО, конечно, но резюме печальное.
        В 2023 году нас ждет действительное "распечатывание" бюджетов и военных складов условного Запада для Украины, а не посылка пайков и касок, как в феврале 2022. При этом никакой выход ни на какие границы никакого года не прекратит СВО, так как для этого нужно политическое решение - а его даже не видно.
        Но жуткие БД с отмобилизованными армиями, наполненными какой-никакой техникой мы увидим.
        1. Негритенок
          Негритенок Вчера, 20:30
          +1
          Цитата: Wildcat
          политические конкуренты готовы "сожрать" действующую власть и по меньшему поводу, мадам Лиз Трасс не даст соврать

          Как раз по этому поводу никаких проблем не было, ни у Трасс ни у кого-либо ещё. Шольца как раз пинает оппозиция за пацифизм.
          Цитата: Wildcat
          "Дружба и торговля с РФ" теоретически может быстро восстановится и "дорогого стоить".

          США плевать на торговлю с РФ, а в Европе есть та же Польша - которая могла бы сделать ещё больше.
          Цитата: Wildcat
          Но жуткие БД с отмобилизованными армиями, наполненными какой-никакой техникой мы увидим.

          А что такого уж жуткого?
      2. Негритенок
        Негритенок Вчера, 20:36
        +1
        Цитата: donavi49
        В этом году начнет поставлять Италия (у нее 1000+ своих клонов VCC на хранении), они уже приняли финансирование программы ОТО по подъему с хранения.

        )))
        Это очень смешно, но пресловутые хотелки Залужного Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц могла бы закрыть такая вроде невеликая в военном плане страна, как Италия (кроме, возможно, снарядов). В России кажется до сих пор очень плохо понимают, насколько много всего осталось с советских времён.
  14. Слон
    Слон Вчера, 18:50
    -1
    Так и дальше будут беспрепятственно завозить оружие бандерлогам, пока наше высокое командование будет сквозь пальцы смотреть на все передвижения вражеской техники по многочисленным мостам, через тоннели. Частичное уничтожение энергосистемы на это сильно не повлияло
  15. Horn
    Horn Вчера, 19:20
    +1
    Цитата: donavi49
    Ну, а во время вьетнамской войны бомбили заводы СССР? Или пароходы с С-75 и МиГами сопровождали почетным эскортом из US NAVY, с занесением в красную зону порта куда пароход зашел на разгрузку. Ибо за удары потом оправдывался президент и платил компенсацию.
    Президент Ричард Никсон, в свою очередь попросил передать Брежневу, что он «сожалеет» о случившемся, особенно из-за гибели советского матроса. Белый дом выразил готовность заплатить деньги за сгоревший теплоход.


    Они делают то, что делали все (включая и СССР многократно и по всему миру) со времен древнего мира. Глупо обижаться на "мировую практику", которая была очевидна изначально.

    Это был СССР. Не Россия. А чем дольше мы тянем с жёстким ответом всем "партнёрам", тем меньше на Россию перестают обращать внимание. И наше министерство по выражению озпбоченностей во главе с Лавровым, которому при СССР а МИДе только писарем доверили работать, лишь укрепляет пренебрежительное отношение к России.
  16. Horn
    Horn Вчера, 19:23
    0
    Цитата: AlexWar
    Когда на западе закончится старое вооружение они подкинут новое. Наше правительство об этом не должно забывать.
    м113 все сожгли теперь в дело пойдет бредли

    Чем сожгли? Твои влажные фантазии не горят.
  17. Вячеслав Боричевский_2
    Вячеслав Боричевский_2 Вчера, 21:32
    0
    Если суммировать всю инфу с сайта!. То проблемы всё таки у наших будут!. Давайте посчитаем!. На западе примерно обучены или заканчивают обучение 35.000 солдат!. Кстати перед наступлениями было обучено примерно 45.000 солдат но наша армия всё по ходу проигнорила,или были слишком самоуверенны или просто профукали!. Но теперь будет поставлена техника посерьёзней,и не забывайте что всё таки всу маячит получение примерно 120 леопардов 2 а4 из наличия польской армии!. Ещё прибавим амх10, брэдли и мардеры а также большое количество ббм то можем получить до 4-6 полностью обученных и укомплектованных бригад уже в начале весны!. И топтание нашей армии выйдет нам явно боком!. И ещё срочная поставка химарсов, явно же что идёт подготовка к наступлению!.
    1. Негритенок
      Негритенок Вчера, 21:56
      0
      Цитата: Вячеслав Боричевский_2
      маячит получение примерно 120 леопардов 2 а4 из наличия польской армии!

      Там ещё твады не отдали. До Лео не скоро дойдет очередь - они освободятся только к 2026-му, по нынешним графикам получения Абрамов и корейцев.
      Цитата: Вячеслав Боричевский_2
      получить до 4-6 полностью обученных и укомплектованных бригад уже в начале весны!

      Скорее к лету. Впрочем, это не так и важно.
      1. Вячеслав Боричевский_2
        Вячеслав Боричевский_2 Вчера, 22:19
        0
        Ну не знаю! согласно статье из военно-политического обозрения,Украина всё таки получит леопарды2 из наличия армии польши и будут они к конце февраля этого года!. Кстати ещё одна странность,недавно польша заключила контракт на поставку ещё танков абрамс из запасников морской пехоты сша!. Их количество насколько я помню 116 штук!. примерно столько же леопардов в армии польши!.
        1. donavi49
          donavi49 Вчера, 23:30
          0
          Украина всё таки получит леопарды2 из наличия армии польши


          Не получит. Польша только Тварды в этом году отправлять будет. Но, зато массово.

          2А4 есть много у того же РМ - который заводит тех, что поживее в круговые поставки.


          Ну и Испания, которая хотела еще летом поставлять, но ей сказали обождать.


          Условную сотню на 3 бата набрать 2А4 вообще не проблема, вот быстро выдавить и без Польши можно. Еще те же скандинавы могут помочь так сказать воссоздать "Викинг" у них тоже А4 есть в количестве (Норвегия, Финляндия и у Шведов там тоже что-то должно остаться в количестве 10-20 штук).
          1. Негритенок
            Негритенок Сегодня, 00:16
            +1
            Цитата: donavi49
            Польша только Тварды в этом году отправлять будет. Но, зато массово.

            Тоже пока непонятно. Там дошла очередь до строевых машин, а новые придут только к концу года. Не уверен, что поляки будут раздавать строевые части, они и так сделали немало.
            Цитата: donavi49
            Ну и Испания, которая хотела еще летом поставлять, но ей сказали обождать

            А4 на хранении есть у Испании, Финляндии и Швейцарии. В принципе просится как раз пересадить на них бывший ОВД, а все Т-72ойды отправить сами знаете куда. Это под тысячу машин в сумме.
        2. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 00:08
          +1
          Цитата: Вячеслав Боричевский_2
          согласно статье из военно-политического обозрения,Украина всё таки получит леопарды2 из наличия армии польши и будут они к конце февраля этого года!

          Товарищ политрук как обычно лжёт.
          Цитата: Вячеслав Боричевский_2
          недавно польша заключила контракт на поставку ещё танков абрамс из запасников морской пехоты сша!. Их количество насколько я помню 116 штук!. примерно столько же леопардов в армии польши!.

          Да, всё так. И идут они как раз в дивизию, которая оснащена леопардами. Меня это, кстати, удивило.

          Но придет сейчас только один батальон. Остальное количество только в конце года. И избавляться поляки явно будут в первую очередь от советойдов.
          Судя по всему есть принципиальная позиция на отказ от Лео. Но это в перспективе 2026 и далее. А сейчас просто нет других танков: корейцев пришло всего 10, поставки остальных по батальону в год до 2026, своё производство ещё дальше. С Абрамсами те же сроки.
  18. isv000
    isv000 Вчера, 22:14
    0
    Берлин поставит Киеву десятки БМП Marder и ЗРК Patriot

    Кресты не стирайте, глазам любо когда немецкая техника горит на Украине!
    1. Вячеслав Боричевский_2
      Вячеслав Боричевский_2 Вчера, 22:22
      0
      Смотря какая техника!. брэдли держат наши 30 мм в лоб!.+ динамическая защита!. Так что в определённых условиях наши бтр 82,бмп 2 будут не способны поразить в лобовую проекцию брэдли!. И это не 113 с противопулькой да пулемётом 12.5!.