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Украинская армия поднялась на пятнадцатое место в частном военном рейтинге

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Украинская армия поднялась на пятнадцатое место в частном военном рейтинге

Частный аналитический сайт Global Firepower, специализирующийся на совокупном анализе состояния вооруженных сил ведущих стран мира, опубликовал очередной рейтинг армий по итогам 2022 года (GFP 2023). Если верить аналитикам, то Вооруженные силы Украины заняли в нем пятнадцатую строчку, тем самым сразу перепрыгнув через семь пунктов по сравнению с 2021 годом. Тогда ВСУ находились на 22-й строчке. Теперь украинская армия считается «мощнее» вооруженных сил таких стран, как Израиль, Польша и Австралия.


Всего в оценочном рейтинге, формула составления которого владельцем ресурса не разглашается, участвует 145 стран. На сайте сообщается, что для определения показателя PowerIndex (индекс мощности) армии каждой страны используется более 60 критериев — от количества военных подразделений и финансового положения до материально-технических возможностей и географии.

По некоторым данным, рейтинг Global Firepower составляется под эгидой британского Университета Сент-Эндрюсса. Веб-ресурс журналистских расследований Bellingcat сообщает, что сайт Global Firepower входит в сеть MilitaryFactory.com, которая зарегистрирована на американского блогера Дэниела Пучека, известного своим сайтом свадебного наряда, а также другими информационно-развлекательными порталами.

Авторы аналитической системы указывают, что повышение рейтинга ВСУ связано с ведущимися на территории Украины боевыми действиями, финансовой и материальной поддержкой со стороны Запада.

Лидирует в списке сильнейших армий мира по версии Global Firepower, как и ранее, армия США, на второй строчке Вооруженные силы Российской Федерации, третье место у Народно-освободительной армии Китая. С объективностью определения первой тройки лидирующих военных держав поспорить сложно. А вот отношение к шкале Global Firepower у известных военных аналитиков весьма отрицательное, в основном из-за скрытности методологии расчета рейтинга и отсутствия ссылок на используемые исходные данные.

Чего стоит точно ждать после выхода рейтинга, так это громких заявлений из Киева о невиданном росте мощи ВСУ. Впрочем, с таким же успехом киевские пропагандисты могли бы составить и собственную шкалу мощности армий мира, на которой Украина, очевидно, заняла бы второе место — сразу за Соединенными Штатами.

Автор:
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112 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 17:12
    +2
    Не удивлен.Постарались кураторы и финансисты.Без этого были бы днищем
    1. Anarchist
      Anarchist Вчера, 17:15
      +19
      Тот фак, что без помощи запада Украине будет нечем воевать, похоже не учитывали создатели рейтинга. Что впк и экономики практически нет...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:25
        +7
        Сколько ни надувай лягушку через соломинку, - слоном она не станет.
        1. Sith
          Sith Вчера, 19:14
          -1
          Если студенту по результатам расчёта ... нужно получить прямую линию , то он возьмёт измерения по двум точкам(с)
          За что было заплачено те и результаты получили
      2. poquello
        poquello Вчера, 17:32
        +9
        Цитата: Anarchist
        похоже не учитывали создатели рейтинга.

        да рейтинг вообще сильно кривой, англичане куда-то вверх задраны, если из-за ЯО то где тогда КНДР
        1. topol717
          topol717 Вчера, 17:48
          -9
          Цитата: poquello
          да рейтинг вообще сильно кривой, англичане куда-то вверх задраны, если из-за ЯО то где тогда КНДР

          Есть мнение, что у Бритов нет ЯО. Ну т.е. на бумаге есть, а в реален нету. Новых боеголовок не делали, а старых и было не много, но и уже давным-давно пора списать.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 17:58
            +6
            "старых и было не много"///
            ---
            240 штук. Не много, конечно, но Трайденты их закидывают на удивление далеко: БЧ 200 кТ на 4500 км.
            Вся европейская часть России под прицелом из Северного моря.
            Боеголовки под управлением американцев и те их регулярно
            проверяют и поддерживают в рабочем состоянии.
            1. Михаил0221
              Михаил0221 Вчера, 18:11
              -11
              Вся европейская часть России под прицелом из Северного моря.
              Боеголовки под управлением американцев и те их регулярно
              проверяют и поддерживают в рабочем состоянии.

              Ой только не это. Какой кошмар... Что делать?????? laughing сарказм.
              Что предлагаете? к чему ваш этот высер? Так и Россия смоет в помойку Британию и ещё останутся головки.
              1. Пессимист22
                Пессимист22 Вчера, 18:17
                -3
                Англы и евреи в одной связке,за своих переживает.
            2. poquello
              poquello Вчера, 18:15
              -7
              Цитата: voyaka uh
              Вся европейская часть России под прицелом из Северного моря.

              вся европейская часть России под защитой ПВО,
              "В Лондоне уже заявили, что одна новейшая российская ракета, несущая 12 ядерных боеголовок, может полностью уничтожить Великобританию. Об этом пишет автор статьи для британского издания The Sun."
              https://topwar.ru/190386-britanskaja-pressa-rossija-stavit-na-vooruzhenie-raketu-sposobnuju-unichtozhit-velikobritaniju.html
              1. far diu
                far diu Вчера, 19:35
                0
                Ну, раз аш это The Sun пишет!!! Значит правда 100%
              2. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 21:35
                +2
                "вся европейская часть России под защитой ПВО"///
                ----
                Нет.
                От ядерных боеголовок МБР в России прикрыто
                одно единственное место - город Москва и ее ближайшие окрестности .

                Российское ПВО защищает страну от крылатых ракет,
                истребителей и бомбардировщиков противника.
                Но не от МБР.
            3. topol717
              topol717 Вчера, 18:15
              -3
              Цитата: voyaka uh
              Боеголовки под управлением американцев и те их регулярно
              проверяют и поддерживают в рабочем состоянии.

              Ну вот об этом и речь, поэтому у Бритов уже и нет ничего. и америкосам проще было списать Британское г.. и заменить нормальными своими.
            4. Ulan.1812
              Ulan.1812 Вчера, 19:01
              +3
              Цитата: voyaka uh
              "старых и было не много"///
              ---
              240 штук. Не много, конечно, но Трайденты их закидывают на удивление далеко: БЧ 200 кТ на 4500 км.
              Вся европейская часть России под прицелом из Северного моря.
              Боеголовки под управлением американцев и те их регулярно
              проверяют и поддерживают в рабочем состоянии.

              Это никак не защитит английские острова от уничтожения.
            5. Виктор Сергеев
              Виктор Сергеев Вчера, 20:04
              -5
              Только вот вопрос: а выйдет ли из 24 ракет хотя бы парочка? Тут не о боеголовках вопрос, а в самих ракетах. Пусть проведут хотя бы один пуск ракетами хотя бы 10.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 21:38
                0
                Ракеты Трайдент считаются очень надежными.
                Тренировочные пуски Трайдентов (как и Минитменов)
                проводят регулярно, каждый год.
            6. Никелиум
              Никелиум Вчера, 20:47
              -3
              ЯБЧ не их, а - американцев. Бритты по факту - голые.
            7. Mavrikiy
              Mavrikiy Вчера, 22:12
              0
              Цитата: voyaka uh
              240 штук. Не много, конечно, но Трайденты их закидывают на удивление далеко: БЧ 200 кТ на 4500 км.
              Вся европейская часть России под прицелом из Северного моря.
              Боеголовки под управлением американцев и те их регулярно
              проверяют и поддерживают в рабочем состоянии.

              belay Нуууу, или крестик, или трусы. requestЛибо ЯБЧ английские и янки к ним не имеют отношение в плане контроля, но тогда ЯБЧ нечего делать на Трайдентах, либо БЧ амеровские о чем и указал, товарищ topol717 request
      3. Fizik13
        Fizik13 Вчера, 20:19
        -3
        Цитата: Anarchist
        Тот фак, что без помощи запада Украине будет нечем воевать, похоже не учитывали создатели рейтинга......

        Это как в конкурсе красоты, кто больше заплатит, того подруга и получит первое место. Тоже и с рейтингом от сайт Global Firepower.
        Чем ближе крах Украины, тем ВСУ выше в рейтинге от сайт Global Firepower.
      4. Eroma
        Eroma Вчера, 23:25
        -1
        Повний перелік нового пакету військової допомоги від США:

        ▪️50 «Бредлі» з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 боєприпасів калібру 25 мм;
        ▪️100 БТРів M113;
        ▪️55 MRAPs;
        ▪️138 HUMVEEs;
        ▪️18 155-мм самохідних гаубиць;
        ▪️ракети RIM-7 Sea Sparrow для протиповітряної оборони.
        ▪️70 000 155-мм артилерійських снарядів;
        ▪️500 155-мм снарядів Excalibur;
        ▪️1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);
        ▪️36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
        ▪️10 000 120-мм мінометних снарядів;
        ▪️боєприпаси для HIMARS;
        ▪️4 000 авіаційних ракет Zuni;
        ▪️близько 2 000 протитанкових ракет;
        ▪️Снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси.
        Выше радость из Киева, теперь ещё 7 мест сможет перепрыгнуть! lol
        Этот рейтинг фуфло negative : Израиль с Ф35 и несколькими сотнями Ф16 и Ф15 с несколькими тысячами Меркав ниже Украины! fool и Иран с армией мирного времени в 600 тысяч человек без учёта МВД и разных милицией и способные по щелчку пальцев собрать миллионную армию без всякой помощи, тоже ниже Украины!!! wassat
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 17:28
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Не удивлен.Постарались кураторы и финансисты.Без этого были бы днищем

      На данный момент я согласен с выводами Global Firepowe, конечно благодаря Западу. Но если в один момент, перекрыть финансовую и военную помощь Украине, интересно на каком месте окажется Украина ?
      1. котик-русич
        котик-русич Вчера, 21:06
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Но если в один момент, перекрыть финансовую и военную помощь Украине, интересно на каком месте окажется Украина ?
        На таком же месте, что армия Афганистана (правительство признанное сша, до Талибов)
        fellow
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 17:35
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Не удивлен.Постарались кураторы и финансисты.Без этого были бы днищем


      Неужели у невоюющих Бразилии и Индонезии армии сильнее,чем у Украины?Великобритания с её карликовой армией пятая?Смешно.А кураторы да стараются.Дух поднять хотят.Пример.

      И Киев в списке реально занимает верхнюю строчку. Вот только он там не на первом месте. На первом, как и в прошлом рейтинге, – Лондон. На втором и третьем – те же Париж и Нью-Йорк. На четвёртом, где раньше была Москва, – Токио. А Киев выведен в отдельную новую категорию тем самым словом, которое забыл упомянуть его счастливый мэр. Он в рейтинге значится «Почётным лучшим городом мира 2023 года» (2023 Honorary World’s Best City).


      Вот и Киев формально не прошёл в первую (а скорее всего – и во вторую) сотню. Но включить его составителям либо очень хотелось, либо было очень надо. Они и включили. И знаете за что? В представлении значится:«The historic Ukrainian capital is the urban beacon of courage and resilience leading a defiant nation against a murderous aggressor. It is, like the rest of Ukraine, a place of inexhaustible courage in the face of daily tragedy».
      Перевожу:«Историческая столица Украины сегодня стала настоящим маяком мужества и стойкости, городом-предводителем свободной нации, ведущей борьбу против кровожадного агрессора. Он, как и вся Украина, является образцом неиссякаемого мужества перед лицом ежедневных трагедий».

      https://dzen.ru/a/Y7YeaoOKTEwFEGkL

      Короче вы молодцы.Только воюйте дальше.
    4. RealPilot
      RealPilot Вчера, 18:43
      -4
      Поднялась армия Украины на 15е место, а потом... Вероятно, упадет на нулевое, так как перестанет существовать.

      Ну и, с учетом западного финансирования и военных поставок, а украинская ли это армия вообще сейчас?
      1. lis-ik
        lis-ik Вчера, 19:13
        -1
        Думаю реально армия украины точно в первую пятёрку входит.
        1. nepunamemuk
          nepunamemuk Вчера, 20:55
          +1
          ещё пара мобилизаций и точно войдёт в первую пятёрку
    5. AlexGa
      AlexGa Вчера, 19:00
      0
      Да бред весь этот рейтинг, решили по пиариться на этой теме. Вот полная ссылка на этот рейтинг: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
    6. Sniper
      Sniper Вчера, 20:39
      +7
      украинцы способны сформулировать желаемый ими финал войны, но не в состоянии «связать» его с реальностью на фронте, соотношением сил, скоростью изменения этого соотношения, и т. д. То есть они отвечают на вопрос ЧЕМ закончится война (как они это видят), но не в состоянии сформулировать то, КАК это будет сделано технически, пошагово. Просто потому, что не представляют, и не понимают, что они не представляют. ВОИНЫ МЛИН..
  2. svp67
    svp67 Вчера, 17:12
    +6
    Чем дольше мы волындаемся на Украине, тем выше будет место ВСУ, в различных списках...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 17:31
      +5
      Цитата: svp67
      Чем дольше мы волындаемся на Украине, тем выше будет место ВСУ, в различных списках...

      С условием, если западная помощь будет не уменьшаться, а нарастать.
    2. Панцуй
      Панцуй Вчера, 17:54
      +14
      В принципе, все верно. И подъем в рейтинге Украине вполне заслуженный. Факт остается фактом - 22 армия мира гоняет по степям Украины 2 армию мира, заставляя "перегруппировываться", проводить мобилизацию, "принимать тяжелые решения" и уходить в глухую оборону. Так что, все честно. Меня удивляет, как после всего этого позора мы не скатились со второго места?
      1. Никелиум
        Никелиум Вчера, 20:52
        +2
        Глупое заявление. Россия уже давно, ещё до спецоперации не 2 армия мира. После 90 и Сердюкова это слишком очевидно. Как очевидно что Укроармия в 10 где-то рядом с турецкой.
        Насчёт гоняет - слишком громко. Помнится в 14 и 15 её саму шахтёры гоняли. Перегруппировки, тяжёлые решение и прочие - политика. А политики в армии не должно быть место. Так что я бы здесь не обманывался.
        А наше место не 2, а в 6. Или вы думаете Армия Индии реально 4?
    3. Sadam2
      Sadam2 Вчера, 19:05
      -1
      Вот такая себе демилитаризация идёт полным ходом . Интересно увидеть тот рейтинг через год с этими Петриот Бредли Лепард ... все по плану
      1. Никелиум
        Никелиум Вчера, 20:53
        0
        Ну и? Брэдли, Леопард и Пэтриот - бессмертные? Также будут гореть в не зависимости от рейтинга.
  3. Комментарий был удален.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Вчера, 17:14
    0
    Ну там польша в спину дышит. для повышения рейтинга только потерь не хватает.
    1. Zug
      Zug Вчера, 17:46
      0
      Она не дышит-Польша там уже вовсю воюет . Дочь генерала
  5. Dimy4
    Dimy4 Вчера, 17:17
    +1
    А на какое место определилась Россия в свете результатов СВО?
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 17:41
      +6
      Цитата: Dimy4
      А на какое место определилась Россия в свете результатов СВО?
      Да нам то как бы пофигу на всякие места, потому что мы исторически и традиционно воюем по факту. Вот пусть они и определяют, на каком мы месте. Хотя судя по имеющемуся историческому опыту, наша армия всегда оказывалась на первом месте и по итогам войны вкушала круассаны в Париже и пила "баварское" в Берлине. Не знаю как насчёт чизбургеров в Вашингтоне, но может быть мы там оторвёмся со своими чебуреками, бо их фастфуд для нашего желудка вреден.
      1. poquello
        poquello Вчера, 17:47
        +1
        Цитата: Ныробский
        как насчёт чизбургеров в Вашингтоне, но может быть мы там оторвёмся со своими чебуреками,

        недоработочка, чебуречные в Вашингтоне просто необходимы
      2. topol717
        topol717 Вчера, 17:53
        0
        Цитата: Ныробский
        Хотя судя по имеющемуся историческому опыту, наша армия всегда оказывалась на первом месте и по итогам войны вкушала круассаны в Париже и пила "баварское" в Берлине.

        А вот что кушали когда в 1989 покидали Афганистан?
        Если помощь запада будет нарастать, а она будет нарастать, а наш Верховный будет продолжать клевать по зернышку, то 89 год может и повториться.
        1. poquello
          poquello Вчера, 18:23
          +1
          Цитата: topol717
          Цитата: Ныробский
          Хотя судя по имеющемуся историческому опыту, наша армия всегда оказывалась на первом месте и по итогам войны вкушала круассаны в Париже и пила "баварское" в Берлине.

          А вот что кушали когда в 1989 покидали Афганистан?
          Если помощь запада будет нарастать, а она будет нарастать, а наш Верховный будет продолжать клевать по зернышку, то 89 год может и повториться.

          в Афганистане в отличии от американской недавней кампании у СССР всё было в порядке, попался просто Руси горбатый правитель
      3. Гардамир
        Гардамир Вчера, 18:40
        -5
        воюем по факту.
        По факту даже потерпев поражение в Крымскую или Русско-Японскую мы сражались. А сейчас просто бизнес проект и победы быть не может. Только на передовой гибнут люди, но не им решать кто и сколько заработает.
        1. Никелиум
          Никелиум Вчера, 20:55
          0
          По факту Крымская поражением не была. Там союзники такие потери понесли что ещё бы год и их армии аннигилировались бы. А вот япоши нас знатно поимели ничего не скажешь. Пожалуй самая позорная и самая разгромная война для нас.
    2. YanniKounnar
      YanniKounnar Вчера, 18:15
      +1
      Mieux que les USA après des centaines de milliards en Afganistan ? :-)

      yandex
      Лучше, чем США после сотен миллиардов в Афганистане?: -)
  6. Михаил0221
    Михаил0221 Вчера, 17:18
    +2
    для определения показателя PowerIndex (индекс мощности) армии каждой страны используется более 60 критериев — от количества военных подразделений и финансового положения до материально-технических возможностей и географии.

    Бред полный, а не рейтинг. Страна живёт только за счёт подачек с Запада. Никакой самостоятельности (я про производство военное). Израиль они обогнали... fool стараются всеми способами поддержать кастрюлеголовых.
  7. Николай310
    Николай310 Вчера, 17:18
    -3
    сколько ещё перегруппировок и жестов доброй воли,чтобы второе место изменилось? или оно исключительно за счёт ядерной триады???
  8. Wedmak
    Wedmak Вчера, 17:24
    -1
    Чего стоит точно ждать после выхода рейтинга, так это громких заявлений из Киева о невиданном росте мощи ВСУ.

    Таки уже в телеге хорохорятся, что типа они разматывают 2-ю армию мира. Герои постов, рейтингов и кричалок.
    Если бы не неадекватные вливания запада в эту страну, мы бы как раз через полгода управились.
    1. Антон5051
      Антон5051 Вчера, 18:35
      +3
      А мы типа когда войну затеяли, не знали, что запад будет помогать! Полгода, это без кумов, алигархов и иже с ними, в пределах садового кольца!
    2. Vasia
      Vasia Вчера, 23:04
      -1
      Цитата: Wedmak
      Чего стоит точно ждать после выхода рейтинга, так это громких заявлений из Киева о невиданном росте мощи ВСУ.

      Таки уже в телеге хорохорятся, что типа они разматывают 2-ю армию мира. Герои постов, рейтингов и кричалок.
      Если бы не неадекватные вливания запада в эту страну, мы бы как раз через полгода управились.

      Думаю, если бы РФ использовала все свои военные ресурсы против Украины, как в ВОВ, что к сожалению невозможно по ряду объективных причин, всё закончилось бы гораздо быстрее. А при отсутствии поддержки Украины со стороны - и подавно.
  9. Alien From
    Alien From Вчера, 17:25
    0
    ""В частном "" ВОННОМ""рейтинге! ВО! куда катимся без ЕГЭ то! fool
  10. poquello
    poquello Вчера, 17:26
    0
    "Теперь украинская армия считается «мощнее» вооруженных сил таких стран, как Израиль, Польша и Австралия."
    ну этт неправильно, по оснащенности поляков сейчас накачивают для продолжения банкета
    1. Карат
      Карат Вчера, 19:20
      -1
      Цитата: poquello
      ну этт неправильно, по оснащенности поляков сейчас накачивают для продолжения банкета


      Вопрос где может состоятся "банкет"? Мне кажется на территории Западной Украины.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Вчера, 17:26
    -2
    Пусть хоть на первое. Но её уже нет, по факту есть остатки былого и оружие нАТО.
  12. Погоны
    Погоны Вчера, 17:27
    +8
    Опять в комментариях шапками кидаются.
    А между тем никакие поставки Запада не дали бы ничего, если бы украинцы не умели, не хотели и не были бы готовы воевать...

    Но 8 лет они использовали грамотно. Тут спорить глупо.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 17:37
      -4
      А между тем никакие поставки Запада не дали бы ничего, если бы украинцы не умели, не хотели и не были бы готовы воевать...

      Про умение: пропавших без вести около 300 тыс. lol
      Про не хотели и не были готовы воевать: беженцами забили всю Европу кастрюлеголовые.
    2. Эдик
      Эдик Вчера, 17:37
      +4
      Цитата: Погоны
      Опять в комментариях шапками кидаются.
      А между тем никакие поставки Запада не дали бы ничего, если бы украинцы не умели, не хотели и не были бы готовы воевать...

      Вот полностью с вами согласен!Некоторым очень трудно понять что украинские бойцы умеют и могут воевать.
      1. Панцуй
        Панцуй Вчера, 18:04
        +1
        Цитата: Эдик
        Некоторым очень трудно понять что украинские бойцы умеют и могут воевать.

        А ничего удивительного. С той стороны, в большинстве своем, такие же русские люди. Предки которых громили Наполеона и Гитлера.
        1. Эдик
          Эдик Вчера, 18:13
          -1
          Цитата: Панцуй
          А ничего удивительного. С той стороны, в большинстве своем, такие же русские люди.

          Для настроения и в тему!
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Вчера, 19:02
            0
            Украинский воин ? Не знаю такого ! Знаю укро-зольдатен !
      2. Никелиум
        Никелиум Вчера, 20:57
        -1
        И насколько их хватит? Немцы ещё лучше воевали только итог мы все знаем.
    3. poquello
      poquello Вчера, 17:49
      -2
      Цитата: Погоны
      не дали бы ничего, если бы украинцы не умели, не хотели и не были бы готовы воевать...

      а анекдот про говорящую лошадь не слышали?
  13. Болторез
    Болторез Вчера, 17:27
    +2
    Я видел подобный "частный рейтинг" wassat , где по безопасности человека ( преступления) Индонезия обошла Ирландию yes . А в другом Эстония вошла в первую десятку государств мира по качеству жизни, уверенно обойдя Францию и Эмираты smile Так что было бы что обсуждать тут.
  14. igorra
    igorra Вчера, 17:36
    0
    Ну дай обезьяне гранату, тоже в иерархии подниметься. Отними, такой же обезьяной останется. Этим же, жовтоблакитным скачующим обезьянам, помогает держаться остатки русского духа, ибо плоть от плоти русские, помощь военным снаряжением, техникой, боеприпасами, наёмниками. Плюс 8 лет готовились. Некоторая разобщённость нашего общества, в первую очередь полное неприятие СВО абсолютным большинством богатых граждан. И наконец запредельная либеральность и толерантность к фашистам, нацистам и к пятой колонне страны нашего гаранта. Вот перемирие на Рождество объявил. Так и вижу картину - Сталин объявляет перемирие для молитвы. Абсурд? Абсурд. Так почему сегодня такое возможно, когда враги те же? Не понимаю и не приемлю.
  15. dimasik-nl
    dimasik-nl Вчера, 17:38
    +4
    Просто интересно, как Россию поставили на 2е место. Ни дронов, ни современных танков, высокоточного оружия(за исклбчением калибров, ланцетов), средств связи, разведки, к сожалению нет. Китай точно на 2 месте, 3. Великобритания, 4. Россия.
    1. Карат
      Карат Вчера, 18:30
      -3
      Цитата: dimasik-nl
      Китай точно на 2 месте, 3. Великобритания, 4. Россия.


      Великобритания на третьем? Это по каким критериям?
    2. Никелиум
      Никелиум Вчера, 20:59
      +1
      Китай по факту - тёмная лошадка. Неизвестно как себя покажет армия без боевого опыта. А китайцы исторически воины не ахти. А бы на 2 место КНДР поставил.
  16. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 17:38
    +1
    Да бандеровская армия лучше израильской в плане забрасывания пушечным мясом если только laughing
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:40
    0
    Именно в ,,вонном,,? Или в ,,военном,,? ВО Вы следите за тем,что публикуете. Хотя бы за названием статей.
  18. nik-mazur
    nik-mazur Вчера, 17:43
    +2
    рейтинг армий по итогам 2022 года... ...Вооруженные силы Украины заняли в нем пятнадцатую строчку
    А если точнее, то пятнадцатое место заняла Украина+США, Германия, Франция, Британия, Скандинавия, польшачехиясловакиярумыния, При*балтика, etc.
    А то кто-нибудь может посмотреть на этот рейтинг и подумать, что Украина обходится исключительно своими силами...
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 19:16
      -1
      Сборная солянка, не более того...
      Впрочем держится все на одуревших, в конец, русских мужиках, которым мозги отбил/свернули напрочь и это печально.
  19. LukaNord
    LukaNord Вчера, 17:47
    +1
    А по потерям живой силы ?
    На первое место !!!!
  20. Погоны
    Погоны Вчера, 17:47
    0
    Цитата: Михаил0221
    А между тем никакие поставки Запада не дали бы ничего, если бы украинцы не умели, не хотели и не были бы готовы воевать...

    Про умение: пропавших без вести около 300 тыс. lol
    Про не хотели и не были готовы воевать: беженцами забили всю Европу кастрюлеголовые.


    А над чем вы смеётесь? Над сломанными судьбами людей?

    Так и в России, когда объявили мобилизацию - многие побежали за кордон. Да что мобилизацию - после объявления СВО уже побежали из России.

    И знаете что? Это нормально. Потому что все люди разные. Кому-то просто не дано природой обращаться с оружием и боевой техникой, не дано быть войном. Зачем такие люди на передовой?

    Путин, кстати, говорил тоже, что никого не осуждает.

    Вместе с тем Путин считает, что «с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинный патриот, ничего удивительного нет».

    «Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора», – полагает он.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 17:57
      0
      А над чем вы смеётесь? Над сломанными судьбами людей?

      Смеюсь и издеваюсь над сдохшими нацистами. Которые расстреливали Донбасс 8 лет, убивали детей, женщин, стариков. Вот сдохли нацисты и воздух стал чище и небо голубее и солнце ярче. Что ж не радоваться?
    2. Карат
      Карат Вчера, 19:31
      +1
      Цитата: Погоны
      Так и в России, когда объявили мобилизацию - многие побежали за кордон. Да что мобилизацию - после объявления СВО уже побежали из России.

      И знаете что? Это нормально. Потому что все люди разные. Кому-то просто не дано природой обращаться с оружием и боевой техникой, не дано быть войном. Зачем такие люди на передовой?


      А Великую Отечественную все кто попадал под мобилизацию был воином по натуре? Ничего, тыловые службы тоже нужны. А сейчас побежала в основном пятая колонна и её сторонники. Идёт самоочищение общества.
      Поэтому задам риторический вопрос: а нужны ли такие люди России?
  21. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 17:49
    +1
    Рейтинг непонятный, это что получается Украина сильнее Израиля? У Израиля сильные ВВС, есть флот, и сильное ПВО/ПРО.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 18:10
      +1
      Сухопутные силы Украины сейчас сильнее израильских.
      Это бесспорно. И их передовую тактику и методы ЦАХАЛ нужно срочно изучать и перенимать. Иначе влипнем, как армия номер 2.
      И мобильные системы типа Хаймарс нужно разрабатывать и
      закупать в больших количествах.
      У нас есть кое-что, но стационарных и мало.

      Сила ЦАХАЛ сегодня - в ВВС и их точных бомбах и пакетах.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Вчера, 19:14
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Иначе влипнем, как армия номер 2.

        Ну ИМХО у нас проблемы были в том что та техника что нужна есть, но была в небольших количествах. Во вторых в самом начале нам не хватило численности ВС, чтобы развить атаку и выйти на необходимые рубежи. Если бы изначально была бы численность которая есть сейчас было бы всё по другому, не надо было бы снимать части из под Киева и перебрасывать на Донбасс.
        1. Михаил0221
          Михаил0221 Вчера, 19:53
          +2
          Во вторых в самом начале нам не хватило численности ВС, чтобы развить атаку и выйти на необходимые рубежи. Если бы изначально была бы численность которая есть сейчас было бы всё по другому, не надо было бы снимать части из под Киева и перебрасывать на Донбасс.
          Ну давайте всё сначала.
          Никто вести активные боевые действия на Украине не собирался. Армия - всу должна была "взять власть в свои руки" , мы должны были оказать только поддержку в борьбе с особо упоротыми нациками. Но увы... Заговор пророссийский был раскрыт, заговорщики были арестованы, а скорее всего просто убиты. Общество украинское заражено заразой нацисткой в разы больше чем предполагалось. Вот только вопрос на каком уровне и кем был допущен просчёт, кто ввёл в заблуждение президента? Сознательно или по глупости? Но история не знает сослагательного наклонения. Просчётов много. Будем решать всей Россией. Нужно идти до конца...
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 22:07
            -1
            Цитата: Михаил0221
            Заговор пророссийский был раскрыт, заговорщики были арестованы, а скорее всего просто убиты.

            Были слухи, что бритты с Азовом все южное командование вырезали.
        2. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 21:44
          0
          Дело вовсе не в численности. И миллион мобилизованных
          не помогут.
          А в обученности солдат, сержантов и офицеров, в средствах связи и разведки и
          - главное -
          в тактике.
          Вагнер немножко научился у украинцев, и их дела пошли лучше.
  22. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:50
    -1
    Украинская армия поднялась на пятнадцатое место в частном вонном рейтинге
    . Так то сборная солянка, но от того ничуть не легче.
  23. Землекоп
    Землекоп Вчера, 17:56
    +2
    Эти скудоумные забыли о том что укровермахт был полностью уничтожеен вместе с вооружением к маю 2022 года. После этого заново были проведены несколько волн мобилизации и со всего мира стянуто советское оружие при помощи сша...в итоге от укровермахта осталось только местное туземное мясо ...которое уничтожается колоссальными темпами а все остальное это НАТО и США. Если бы был реальный рейтинг то в его списке украинская армия была бы обозначена как уничтоженная полностью.
  24. sgr291158
    sgr291158 Вчера, 17:59
    0
    Что то аналитики не учли, а что там осталось от украинской армии.
  25. Kuziming
    Kuziming Вчера, 18:00
    -4
    Вонный рейтинг? "Сильна украинская вонь?"
  26. fiv
    fiv Вчера, 18:03
    -4
    Заголовок у статьи правильный - в "ВОННОМ" рейтинге
    1. fiv
      fiv Вчера, 19:07
      0
      А что вам, свидомитам, не нравится в слове "вонный"? Может, вы думаете, это ошибка? Должно быть как-то по-другому? Военный, да? Так военный - это когда с военными воюют. А укровояки убивают гражданских и пленных. И потому заголовок правильный, ОНО - воняет!
  27. YanniKounnar
    YanniKounnar Вчера, 18:10
    +2
    La France 9em armée au monde !?
    Notre armée tiendrait totalement dans le stade de France (80000 places)
    D'après certains généraux les stocks de munition de notre armée ne pourrait durer qu'une...semaine !
    La seule raison de ce classement est peut être nos armes nucléaire et nos sous marins ?
    Sinon je ne vois pas de raison d'être devant l'armée Turque ou l'armée Nord Coréenne.
    Notre armée Française a beaucoup de vieil voir très vieil équipements et les équipements modernes et haut de gamme sont en quantité très limité.

    Yandex
    Франция-9-я армия в мире !?
    Наша армия полностью разместилась бы на Стад де Франс (80 000 мест)
    По мнению некоторых генералов, запасов боеприпасов в нашей армии может хватить всего на...неделю !
    Может быть, единственной причиной такого рейтинга является наше ядерное оружие и наши подводные лодки ?
    В противном случае я не вижу причин выступать перед турецкой армией или армией Северной Кореи.
    У нашей французской армии много старого, очень старого оборудования, а современное и высококачественное оборудование находится в очень ограниченном количестве.
  28. Hellcos
    Hellcos Вчера, 18:11
    -1
    Украинская армия поднялась на пятнадцатое место в частном вонном рейтинге


    Типа опечатка?)
  29. LukaNord
    LukaNord Вчера, 18:11
    -1
    Подняласт в лгбт Бегут и лрапают и их стреляют заград отряды ..Мамы сынков ваших мочат клтые они уже не кричатт ,а просто бегут ..
    Вот вы и кричалии клятых на галяку ..А мы пришли и начали мочить мамаши И ЗЕ еврей орет и проводит мобилизацию и воорудает И гонитна на Россию !
    Такие дела мамашки . Вы думали ваши сыночки вам что подарят завоевывая ? Их нет и даже тел ...
    И мы идем к вам мамочки С вопросом За что все ЭТОТ ?
    простите за мой английский ..Но этих укров ненавижу Мочите их мужики !!!
  30. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 18:26
    +2
    Ха.
    "в частном вонном!!! рейтинге" никому не известного сайта все что хошь можно написать.
    Что наши успешно и делают, выискивая какихто странных блоггеров за бугром, и избегая как огня более серьезные издания.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 19:20
      +1
      "Никому не известного сайта"??? laughing
      Возможно, вы просто не в курсе... но Глобал Файрпауэр - это чуть ли не главный и очень авторитетный ресурс в мире военной аналитики и статистики. Оговорюсь - БЫЛ! После того, как он поднял украинскую армию (которая жива только за счет аппарата искусственного дыхания, который накачивается с помощью НАТО) - я думаю, что многие больше не будут воспринимать этот ресурс как объективный и авторитетный.
      1. Rustic
        Rustic Вчера, 22:54
        0
        но Глобал Файрпауэр - это чуть ли не главный и очень авторитетный ресурс в мире военной аналитики и статистики.
        Это сайт торгующий свадебными платьями "авторитетный ресурс"? Не ну может быть среди еврогейских лгбт-вояк он может быть и авторитетный. laughing
  31. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:35
    +1
    Ну насчёт вонного рейтинга понятно ! А как насчёт эвонного рейтинга ? А потом и севонного ...? what Нихт ферштейн ? request
  32. silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 18:36
    0
    прикольно ... а бундесвер где? ... что так всё плохо ... хуже чем у Италии или Ю. Кореи?
    как и любой западный рейтинг я вон с неадекватом в оценках
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 19:15
      0
      Цитата: silberwolf88
      а бундесвер где? ... что так всё плохо ... хуже чем у Италии или Ю. Кореи?

      Ну да, бундесвер сейчас - это очень непримечательная история. Её фон дер Ляйен (в бытность министром обороны Германии) развалила так, что восстанавливать эту разруху еще лет двадцать надо...
      А вот то, что Польша идёт позади Украины - это конечно чистый смех :)))
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 22:11
        -1
        Численность у Польши и Украины отличается в разы.
        Половину танков Польша 404 сплавила. Замены пока нет.
        Половину самолетов тоже передала. Вот и идет позади...
        Когда придут заказанные: корейская бронетехника, Абрамсы, Хаймарсы, Ф-35 и, вдобавок, мобилизация пройдет - поляки опередят Украину.
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Вчера, 20:05
      0
      Бундесвер одна из худших армий мира, небоеготовое и устаревшее оружие, про солдат молчу. Баба командир развалила все окончательно. Все, что еще может ездить и стрелять отправляют на Украину.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 21:47
        +1
        Это не так.
        Их армия невелика, но тренируются они грамотно.
        Их танкисты выигрывают соревнования НАТО.
        Саперы и инженерные войска Бундесвера - одни из лучших в НАТО.
  33. tTшка
    tTшка Вчера, 18:40
    -2
    Не, ну только, если реально, как в шапке топа "вонном" smile
  34. север 2
    север 2 Вчера, 18:43
    0
    такие вот рейтинги , это то же самое , что девка в короткой юбке . Всё равно всего не покажет ...
  35. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Вчера, 19:13
    0
    Укровермахт сильнее Ирана и Польши? laughing laughing laughing
    Ну это уже что-то в стиле тройки рейтинговых агентств, "объективность" которых уже притча во языцех...
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Вчера, 19:26
      -2
      Судя по моментальным минусам в аналогичных комментариях выше - какой-то ципсошник на работе задержался и оголтело мышкой кликает на кнопки с разных аккаунтов laughing
      Отдохни, болезный! Сочельник все-таки... Иди помолись. Не бойся вылезти из схрона - наш Президент сказал, что сегодня стрелять не будем. Значит не будем. Это ваши свиньи отказались и будут продолжать палить по мирным людям... а мы не будем даже по военным (по мирным мы и так не стреляли). Так что иди смело.
  36. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 19:15
    -2
    Отличный рейтинг, Израиль ниже Индонезии, Египта и Украины, хотя может порвать их вместе взятых. По Польше все понятно, все оружие уничтожено на Украине.
  37. RoTTor
    RoTTor Вчера, 20:00
    -2
    Мало заплатили, а то сделали бы всу-чек лучшей армией галактики и окрестностей.

    Частные рейтинги, частные "институты изучения войны", ЧВК -
    всё частное продажное фуфло
  38. Погоны
    Погоны Вчера, 21:05
    -1
    Цитата: Карат
    Цитата: Погоны
    Так и в России, когда объявили мобилизацию - многие побежали за кордон. Да что мобилизацию - после объявления СВО уже побежали из России.

    И знаете что? Это нормально. Потому что все люди разные. Кому-то просто не дано природой обращаться с оружием и боевой техникой, не дано быть войном. Зачем такие люди на передовой?


    А Великую Отечественную все кто попадал под мобилизацию был воином по натуре? Ничего, тыловые службы тоже нужны. А сейчас побежала в основном пятая колонна и её сторонники. Идёт самоочищение общества.
    Поэтому задам риторический вопрос: а нужны ли такие люди России?


    Тогда люди были другие. И тогда на нас напали.
    Современное поколение воспитано иначе, да и на Россию никто нападения не совершал.

    Что касается нужны/не нужны. Вы почему-то забываете, что все эти люди работали и платили налоги, то есть работали на благо экономики России.
  39. алексей_444
    алексей_444 Вчера, 21:31
    0
    На первом месте должны быть армии Украины и России никто в этом мире не смог бы так воевать, невидимки бесполезны даже при той ПВО какая есть у Украины, Абрамсы против 152 мм, фанерные апачи вообще бесполезно на фронт посылать, это арабы разбегались от америкосских бомбардировок а мы нет. Армия саудовской Аравии напичкана современными вооружениями, а ее кашмарят хуситы с автоматами. Критерий лучшей армии должен быть только один победа над равноценным соперником.
  40. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:46
    0
    Чем дольше будем тянуть, тем больше будет повышаться их профессионализм и это не шутки, надо заканчивать с этим цирком.
  41. Sergey39
    Sergey39 Вчера, 22:01
    -1
    А, что слабо. Недогосударство, поднять на первое место! «Ведь заслужили, пол Украины отправили на тот свет!»
  42. Алексей Ламонов
    Алексей Ламонов Вчера, 22:01
    -1
    Не поднялась а подняла частная фирмочка. На сколько проплатили настолько и подняли.
  43. guest
    guest Вчера, 22:06
    -1
    Украинская армия поднялась на пятнадцатое место в частном военном рейтинге

    А почему не на первое? Они же "победили" вторую армию этого рейтинга. wink laughing
  44. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 00:43
    0
    Теперь украинская армия считается «мощнее» вооруженных сил таких стран, как Израиль, Польша и Австралия.

    Польский нос у украинской кобылы под хвостом?
  45. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 00:45
    0
    Вооруженные силы Китая (армия, флот, военно-воздушные силы) могут легко превзойти Россию по численности и силе. Когда дело доходит до военно-морского флота, Китай можно сравнить только с США. Мало того, что Китай может производить самолеты-невидимки 5G с прошлого десятилетия, Китай, по слухам, имеет больше истребителей-невидимок 5G на активной службе, чем США и Россия вместе взятые. Их единственной большой слабостью был двигатель, даже который они, наконец, решили. У Китая есть собственная космическая станция и очень успешная (всего лишь вторая по США программа) космическая программа. Это оборонная промышленность, наверное, самая самодостаточная в мире. Список можно продолжать бесконечно. Россия должна быть уважаемой третьей.