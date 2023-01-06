Лукашенко: Аптечки натовского образца уступают по качеству и практичности белорусским

Сын мой младший принёс мне натовскую аптечку и нашу и, начав разворачивать, сказал, что это всё не дело, потому что это жизнь людей. Он у меня учится на факультете биотехнологии, ну сейчас у них как у врачей. И я начал рассматривать украинские, польские, ну они на базе натовских. Всё же российские и белорусские более практичные. И вот за несколько месяцев нам удалось сделать аптечку лучше натовской. Когда я принёс малому, он тотчас же развернул, а утром мне говорит, что да, наши лучше. В бою это жизнь человека. Практичны они тем, что жгут не надо крутить. Мы и дальше совершенствуемся на взвод, так что надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что аптечки натовского образца уступают по качеству и практичности отечественным, белорусским. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», индивидуальные медицинские аптечки, которые Республика Беларусь (РБ) передала военнослужащим РФ, были разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей.– рассказал глава белорусского государства на встрече с российскими военными.В укладку аптечек входят гемостатики, обезболивающее, практичные жгуты. В индивидуальный комплект входит порядка 20 различных наименований, которым военнослужащие могут воспользоваться даже без медицинского образования, но при обязательном прохождении специальной подготовки. Скорую помощь можно оказать практически при любых чрезвычайных происшествиях.Напомним, что сегодня на полигоне, расположенном в Брестской области, белорусский лидер провёл встречу с российскими военными после окончания совместных учений с ВС РБ. Там он и рассказал одному из российских военных об эффективности и практичности современного комплекта индивидуальной медицинской гражданской защиты отечественного производства. Ознакомился также Лукашенко и с ходом подготовки и снабжение военнослужащих, проведя беседу с солдатами и офицерами.