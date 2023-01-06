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Лукашенко: Аптечки натовского образца уступают по качеству и практичности белорусским

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Лукашенко: Аптечки натовского образца уступают по качеству и практичности белорусским

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что аптечки натовского образца уступают по качеству и практичности отечественным, белорусским. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», индивидуальные медицинские аптечки, которые Республика Беларусь (РБ) передала военнослужащим РФ, были разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей.


Сын мой младший принёс мне натовскую аптечку и нашу и, начав разворачивать, сказал, что это всё не дело, потому что это жизнь людей. Он у меня учится на факультете биотехнологии, ну сейчас у них как у врачей. И я начал рассматривать украинские, польские, ну они на базе натовских. Всё же российские и белорусские более практичные. И вот за несколько месяцев нам удалось сделать аптечку лучше натовской. Когда я принёс малому, он тотчас же развернул, а утром мне говорит, что да, наши лучше. В бою это жизнь человека. Практичны они тем, что жгут не надо крутить. Мы и дальше совершенствуемся на взвод, так что надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое

– рассказал глава белорусского государства на встрече с российскими военными.

В укладку аптечек входят гемостатики, обезболивающее, практичные жгуты. В индивидуальный комплект входит порядка 20 различных наименований, которым военнослужащие могут воспользоваться даже без медицинского образования, но при обязательном прохождении специальной подготовки. Скорую помощь можно оказать практически при любых чрезвычайных происшествиях.

Напомним, что сегодня на полигоне, расположенном в Брестской области, белорусский лидер провёл встречу с российскими военными после окончания совместных учений с ВС РБ. Там он и рассказал одному из российских военных об эффективности и практичности современного комплекта индивидуальной медицинской гражданской защиты отечественного производства. Ознакомился также Лукашенко и с ходом подготовки и снабжение военнослужащих, проведя беседу с солдатами и офицерами.
Автор:
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/ru
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61 комментарий
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  1. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Вчера, 20:01
    -14
    Да-да!!Малой спец!!Воевал.Все видел.Все знает!!
    1. aleksklo
      aleksklo Вчера, 21:42
      +6
      Вы, видимо, точно воевали. Поэтому так возбудились.
      1. ДЕНЕБ
        ДЕНЕБ Вчера, 22:40
        -1
        ,,Сын мой младший принёс мне натовскую аптечку и нашу и, начав разворачивать, сказал, что это всё не дело, потому что это жизнь людей. Он у меня учится на факультете биотехнологии, ну сейчас у них как у врачей. И я начал рассматривать украинские, польские, ну они на базе натовских. Всё же российские и белорусские более практичные. И вот за несколько месяцев нам удалось сделать аптечку лучше натовской. Когда я принёс малому, он тотчас же развернул, а утром мне говорит, что да, наши лучше. В бою это жизнь человека. Практичны они тем, что жгут не надо крутить. Мы и дальше совершенствуемся на взвод, так что надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое,,Будьте любезны!!Проанализируйте высказывание,и покажите конкретно,где я не прав??!!
        1. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 23:02
          +6
          Не знаю, как белорусская, а сравнивая российскую с натовской, пользователи ругаются. На российскую.
          В сентябре тут хорошая статья на эту тему была.
          https://topwar.ru/201838-aptechka-dlja-voennosluzhaschih-izdevatelstvo-prodolzhaetsja.html
      2. Комментарий был удален.
  2. savelii1805
    savelii1805 Вчера, 20:02
    -38
    Все сделано на основе картохи,по другому никак)))
    1. Minus
      Minus Вчера, 20:25
      +22
      Прокакали в Белоруссии предприятий явно меньше чем в России. Один только Интеграл выпускает полупроводниковой продукции наверное поболее чем Ангстрем и Микрон вместе взятые...
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 20:47
        +16
        Да, сябры даже производство электронных часов сохранили. Правда оч малыми партиями производят, но производят, оснастку не уничтожили.

        Единственные в мире электронные часы с цифровой пользовательской коррекцией точности хода с шагом 0.1 сек. НИКТО В МИРЕ таких не делал - у всех без подстройки были. Точность такую можно донастроить никакие Сейки и Касио рядом не валялись.
        1. Minus
          Minus Вчера, 21:01
          +3
          Ну так правильно. Почему бы и не оставить. А у нас практически все разпродали в металлолом. Я уже не говорю про то что практически на каждом советском заводе предусматривалось производство продукции военного назначения. Помнится на Красноярском радиотехническом заводе имелась оснастка для производства гранат ф1, на всякий случай. И где тот завод сейчас? Уничтожен....
          1. aleksklo
            aleksklo Вчера, 22:02
            -4
            Отставить панику! Возможно, в окне поиска Вы задаете не те вопросы. Подпишитесь на канал "Время вперед!", на Рутубе или Ютюбе, как Вам больше нравится. Выпуски выходят еженедельно. Или зайдите на сайт "Сделано у нас" - там лента, обновляется ежедневно.
            1. Minus
              Minus Вчера, 22:24
              -1
              Спасибо, смотрели, читали.... Только 99 процентов это микропредприятия не замещающие и процента от того что развалено и продолжает уничтожаться + откровенные распилы....
          2. aleksklo
            aleksklo Вчера, 22:03
            -2
            Посмотрите итоговый выпуск за 2022 год. Это укрепит Вас. https://rutube.ru/video/7708f38cfc7220e8b532581f71062074/
        2. Maxim G
          Maxim G Вчера, 21:03
          +5
          И часы Электроника и Луч производят.
          1. Карат
            Карат Вчера, 21:35
            -5
            Цитата: Maxim G
            И часы Электроника и Луч производят.


            Вопрос кто их покупает? Все часовые заводы на грани банкротства. Не носят сейчас часов на руке практически никто. Достаточно смартфона.
            1. Maxim G
              Maxim G Вчера, 22:01
              +3
              Цитата: Карат
              Не носят сейчас часов на руке практически никто

              Носят и новые модели выходят, у различных часовых брендов.
              Впрочем судя по тому, что Вы написали про Сейко и Касио, Вы и в этом вопросе дилетант.
        3. Карат
          Карат Вчера, 21:39
          0
          Цитата: Nexcom
          Сейки и Касио рядом не валялись.


          Ну эти часы даже к ширпотребу не отнесёшь. Барахло ещё то. Хотя в конце 80-х 90-х была на них мода, но она давно закончилась.
      2. Б-15
        Б-15 Вчера, 20:53
        0
        Что очень сильно огорчает, так это отсутствие у Интеграла процессов с современными топонормами.
        Если исходить из имеющихся технологий, то Интеграл молодец.
        Что касается Ангстрема, то Микрон его уничтожил. Иначе у Микрона без очень больших вливаний не было бы будущего.
        1. Nexcom
          Nexcom Вчера, 20:56
          +2
          Думаю что развиваться будут - главное не уничтожили не попилили на дрова.
        2. topol717
          topol717 Вчера, 21:21
          +6
          Цитата: Б-15
          Что очень сильно огорчает, так это отсутствие у Интеграла процессов с современными топонормами.

          Если я правильно понимаю, то основной заказчик у Интеграла это МО. а там как раз толстые тех.процесы нужны, дабы нивелировать радиацию. И если не ошибаюсь старый добрый Ат90 у них есть. А этого достаточно даже для циркона.
        3. Minus
          Minus Вчера, 22:35
          +1
          Да ладно! К развалу и банкротству Ангстрем- Т в первую очередь причастен Рейман со своей компашкой! Надо было работать, а не создавать видимость развития производства, покупая комплектующие в Китае !
  3. Maxim G
    Maxim G Вчера, 20:09
    +6
    Практичны они тем, что жгут не надо крутить.


    Интересно бы мнение профессиональный медиков услышать, на этот счет.
    1. Интроверт
      Интроверт Вчера, 20:23
      -10
      Цитата: Maxim G
      Интересно бы мнение профессиональный медиков услышать, на этот счет.

      А зачем? вам ответил специалист во всех областях сразу, даже в тех которых еще не существует.
      1. aleksklo
        aleksklo Вчера, 22:14
        0
        Почему Вы злитесь? Не совсем понимаю Вас. Если бы говорить было не о чем, этот вопрос бы не поднимался. Аптека в снаряжении бойца - чрезвычайно важный вопрос. По крайней мере, даже потому, что тот, кто оказывает Вам первую помощь, на поле боя, в первую очередь применяет то, чем Вы сами располагаете. Поскольку то, что на Вашем товарище, возможно, через минуту понадобится ему самому. И он это хорошо понимает.
    2. Карат
      Карат Вчера, 20:31
      +5
      Цитата: Maxim G
      Практичны они тем, что жгут не надо крутить.


      Интересно бы мнение профессиональный медиков услышать, на этот счет.


      Слегка поправлю: профессиональных военных медиков имеющих опыт работы в горячих точках.
      1. Maxim G
        Maxim G Вчера, 21:19
        -1
        Весьма спорное утверждение.
        Цитата: Карат
        профессиональных военных медиков имеющих опыт работы в горячих точках.
        1. Карат
          Карат Вчера, 21:44
          +1
          Цитата: Карат
          профессиональных военных медиков имеющих опыт работы в горячих точках.
          Цитата: Maxim G
          Весьма спорное утверждение.

          В чём конкретно спорное?
          1. Maxim G
            Maxim G Вчера, 21:55
            -1
            В том, что есть огромный опыт врачей, работающих а экстремальных условиях, но гражданских.
            Например, с альпинистами, туристами.
            1. свой1970
              свой1970 Сегодня, 01:01
              0
              Цитата: Maxim G
              В том, что есть огромный опыт врачей, работающих а экстремальных условиях, но гражданских.
              Например, с альпинистами, туристами.

              Только у этих врачей не опыта работы с взрывными ранениями.
              Ну не взрываются туристы с альпинистами, не глушат их взрывами...
      2. aleksklo
        aleksklo Вчера, 22:25
        +2
        Самая важная помощь, на поле боя - первая доврачебная. При этом, не факт, что даже фельдшерская помощь, на поле боя, вам будет своевременно оказана. Если сомневаетесь в этом, в сети полно материалов, от профессионалов, где они все это объясняют, вплоть до эшелонирования медицины, которую вы всегда носите на себе.
      3. ДЕНЕБ
        ДЕНЕБ Вчера, 22:43
        +1
        Вот и я о том же...Никто незнает,как и где сапог жмет,как кроме того,кто его носит?? М.В Ломоносов
    3. Адрей
      Адрей Вчера, 20:46
      -5
      Цитата: Maxim G
      Интересно бы мнение профессиональный медиков услышать, на этот счет.

      О чем? Информации об аптечке в статье 0 request . Больше о семье Лукашенко laughing
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 20:10
    +9
    Еще во времена СССР,качество товаров из БССР было отменным
    1. Карат
      Карат Вчера, 21:52
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Еще во времена СССР,качество товаров из БССР было отменным


      Не только в БССР, но и во всём СССР. Существовала система ГОСТов которая контролировалась ОТК. Другое дело, что после распада СССР рентабельна оказалась только часть продукции ВПК и предприятия добывающие нужное мировому рынку сырьё.
    2. m.cempbell
      m.cempbell Вчера, 22:20
      0
      Ой, я бы не был так категоричен... Косяков ещё как хватало.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 22:30
      -1
      Ну, не вся. Притчей во языцех было низкое качество изделий завода "Гомсельмаш". Даже специальные постановления по этому поводу принимались на республиканском и союзном уровнях.
  5. hhurik
    hhurik Вчера, 20:12
    +25
    А чего ехидничаем в комментах? Первое лицо государство - озаботилось. Значит, неплохо у него обратные каналы связи работают, в бункере - не сидит, по мере возможностей пытается решить вопросы.
    По нашей новой аптечке - только какие-то разговоры слышны да попытки спихнуть ответственность за ее фабрикацию на кого-то. Покупают за свои у коммерцов - как будто государство ненависть и презрение к своим служивым испытывает.
    А потом удивляемся - чего-это силовики батьку не предали в решительный час...любопытно, как поступят отечественные коллеги по опасному бизнесу drinks
    1. Карат
      Карат Вчера, 21:56
      +1
      Цитата: hhurik
      А чего ехидничаем в комментах? Первое лицо государство - озаботилось.


      А этим озаботится должно первое лицо государства или лицо ответственное за это в профильном министерстве? Если так дело пойдёт то президент государства качеством презервативов озабочиваться вскоре будет.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 22:21
      -1
      Цитата: hhurik
      А чего ехидничаем в комментах? Первое лицо государство - озаботилось.

      Лева, то, что наши штатные аптечки в сравнении с натовскими рядом не валялись - очень много демонстрировалось на этом же сайте. Даже до официалов дошло - стали новую разрабатывать. И поэтому, когда Лукашенко начинает рассказывать, что российские аптечки лучше натовских, ну... Понятно становится, что ни его сын, ни он сам в аптечках ни бум-бум.
      1. ГКС 2111
        ГКС 2111 Вчера, 23:18
        +2
        Лукашенко начинает рассказывать, что российские аптечки лучше натовских, ну...
        Ну,вообще-то он о белорусских говорил:
        Лукашенко заявил о том, что аптечки натовского образца уступают по качеству и практичности отечественным, белорусским.
        Тогда мне
        Понятно становится,
        что статья Вами если и прочитана,то по диагонали.
  6. svp67
    svp67 Вчера, 20:38
    +8
    Ну если эта аптечка на столько хороша, то видимо стоит их закупить для наших солдат
    1. Карат
      Карат Вчера, 20:44
      0
      Цитата: svp67
      Ну если эта аптечка на столько хороша, то видимо стоит их закупить для наших солдат

      Неужели Россия не в состоянии произвести для нужд армии хорошую и качественную аптечку? В состоянии. Надо только людей в контроль из тех медиков кто сам на передке регулярно и за ними тайный контроль, чтоб не проворовались.
    2. Maxim G
      Maxim G Вчера, 20:45
      +3
      Или получить в качестве помощи - от Белоруссии. winked
    3. aleksklo
      aleksklo Вчера, 22:28
      +1
      Видимо стоит активнее взаимодействовать и налаживать выпуск своих.
    4. Интроверт
      Интроверт Вчера, 23:16
      0
      Цитата: svp67
      Ну если эта аптечка на столько хороша, то видимо стоит их закупить для наших солдат

      Этот способ равноценен лечению диарреи заколачиванием чопика. Проявления снимет, но причину не уберёт. Решение проблемы с аптечками лежит в чисто организационной плоскости и ответственности ответственных лиц (простите за тавтологию). То что опять простите, выкакало МО РФ для своих солдат, качественная реакция на полную оторванность верхов от потребности низов. Никаких проблем скомплетовать и утвердить состав аптечки нет. Уже всё давно известно и подобрано, для всех уровней оказания помощи, но... зачем, что-то делать, если можно ничего не делать, довольствие заплатят в любом случае.
  7. JonnyT
    JonnyT Вчера, 20:49
    +3
    Молодец, спасибо!
    Этот поступок есть забота о жизни солдата
  8. Eug
    Eug Вчера, 21:04
    +1
    В качестве белорусских полевых аптечек не момневаюсь, вопрос в насыщенности ими армии. А то начнут, как обычно, склады освобождать от устаревших изделий, эти же склады заполнять новымм изделиями.... и все "мимо" воюющей армии.
    1. DenD
      DenD Вчера, 21:54
      0
      Цитата: Eug
      В качестве белорусских полевых аптечек не сомневаюсь, вопрос в насыщенности ими армии.осв
      ********
      эти же склады заполнять новымм изделиями.... и все "мимо" воюющей армии.

      1. А вы, не сомневайтесь, так и будет.
      2. Пока партии этих аптечек дойдут до склада, СВО закончится.
      Это и называется "маховик бюрократии", который в условиях бд, наши чиновники не могут расшевелить.
  9. agoran
    agoran Вчера, 21:20
    +5
    Вопрос к модератору, вернее два.
    Первый: оповещение к сообщению вам сложно восстановить?
    Второе: по данным 2ip.ru вы используете американский сервер.
    domain: TOPWAR.RU
    nserver: amir.ns.cloudflare.com.
    nserver: ines.ns.cloudflare.com.
    state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
    org: VO-media Ltd.
    taxpayer-id: 1841036310
    registrar: REGRU-RU
    admin-contact: http://www.reg.ru/whois/admin_contact
    created: 2010-04-20T08:40:15Z
    paid-till: 2023-04-20T09:40:15Z
    free-date: 2023-05-21
    source: TCI
    Все приводить не буду, там много интересного. Но над этой инфой нужно подумать.
    1. AlexGa
      AlexGa Вчера, 21:49
      0
      free-date: 2023-05-21

      Вот и я вчера задался примерно этими вопросами. Подозреваю, что проплаты не будет. В лучшем случае, сайт продадут, он довольно раскручен.
      1. Laksamana Besar
        Laksamana Besar Вчера, 22:07
        0
        Домен в зоне .RU нельзя продлить более чем на год, а оплатить его можно не ранее чем за 60 дней до даты "paid-till".
      2. agoran
        agoran Вчера, 22:10
        -1
        Не знаю насчет сайта, в старые времена выписывал бумажный вариант ВО.
        Там много всего было. Проводил занятия для летного и инженерного состава, все слушали с интересом.
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 22:33
          +1
          Вы, наверное, выписывали журнал "Зарубежное военное обозрение"? Он и сейчас выходит, но к ВО никакого отношения не имеет.
    2. alexmach
      alexmach Вчера, 22:02
      0
      Вы бы ещё знали на что вы смотрите, так вообще цены вашим кометам :)
      registrar: REGRU-RU

      Подозреваю, что проплаты не будет

      reg.ru таки сообщает, что берет оплату в рублях.
    3. Laksamana Besar
      Laksamana Besar Вчера, 22:03
      +1
      Вы ошибаетесь, наберите в поиск cloudflare и прочитайте что это такое
    4. pristav
      pristav Вчера, 23:10
      0
      cloudflare - защита от DDOS. не так давно укропы сайт взламывали
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:56
    0
    Хорошо б что бы хотя бы в Беларуси аптечки использовались лишь в период учений, и без случаев кровопотери военными. И нашими и белорусскими.
  11. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Вчера, 22:36
    0
    Там два вида, около 20 наименований - индивидуальный пакет и укладка примерно из 50 лекарств и различных медицинских изделий для медика.

    На снимке виден "Гемофлекс" для остановки кровотечений, произведённый в Санкт-Петербурге. wink
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 23:28
      0
      Цитата: Laksamana Besar
      Там два вида, около 20 наименований - индивидуальный пакет и укладка примерно из 50 лекарств и различных медицинских изделий для медика.

      Логично, всем в/сл на поле боя индивидуальная аптечка и индивидуальная аптечка + медицинская сумка у санитара (по вражески - парамедик)....
      В ВОВ, за 10 в/сл вынесенных с оружием с поле боя раненых давали медаль за отвагу...

      Если мобилизуют, некоторые вещи лучше самому покупать....в т.ч. и аптечку наполнять...наверное лучше две иметь, одна легкая с лекарствами, другая тяжелая с со жгутами, бинтами, ножницами и т.д.
      "Тяжелую" можно заранее укомплектовать, а "легкую" после повестки....чтобы лекарства не просрочились...
      1. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 00:23
        +1
        Цитата: Лара Крофт

        В ВОВ, за 10 в/сл вынесенных с оружием с поле боя раненых давали медаль за отвагу...
        ...
        Приказ Народного Комиссара Обороны Союза №281 от 23 августа 1941г...
        1) За вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками или ручными пулемётами представлять к правительственной награде медаль "За Боевые Заслуги" или "За Отвагу" каждого санитара или носильщика.
        2)... 25 раненых... Орден "Красная Звезда"
        3)... 40 раненых... Орден "Красное Знамя"
        4)... 80 раненых... Орден "Ленина"
        Семён Васильевич Герцов сержант медицинской службы награждён 6 медалями "За Отвагу"
        приказ Наркомата Обороны №281 от 23 августа 1941г.
        hi
  12. hhurik
    hhurik Вчера, 22:47
    +1
    Цитата: Карат
    Цитата: hhurik
    А чего ехидничаем в комментах? Первое лицо государство - озаботилось.


    А этим озаботится должно первое лицо государства или лицо ответственное за это в профильном министерстве? Если так дело пойдёт то президент государства качеством презервативов озабочиваться вскоре будет.

    Где-то я уже слышал эти песни на болотах...ах да: "Здесь нужно обращаться к министерству обороны с вопросами. Понятно, что возникают вопросы - их просто нужно доводить до сведения министерства обороны" - дал совет журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  13. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 23:21
    0
    Батя! Умничка! Знает где искать Истину!
  14. Canna Steinfeldgrubber
    Canna Steinfeldgrubber Вчера, 23:58
    +1
    Вот вам комментарий из Беларуси: интеграл, за небольшим исключением (военные заказы)- это производство наклеек на китайскую технику. Не более. Есть ещё живые производители в стране, из тех что достались от совка, но их по пальцам одной руки хорошего фрезеровщика считать можно. А Лукашенко - ....( человек, который вечно что-то говорит).