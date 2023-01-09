Какие прогнозы не сбылись в 2022-м. И точно не сбудутся в 2023-м

Мало, но плохо
Ровно год назад во Всемирном банке насчитали для России четыре главные угрозы. Набор, по нынешним реалиям, прямо скажем — весьма оригинальный. Пандемия, инфляция, западные санкции и энергопереход.
Тогда авторы задались вопросом — и всего-то? На фоне прошлогодних предсказаний о схватке России с Украиной, которые сбылись на все 100 и даже больше, это не может не смущать.
Сегодня на повестке дня нет никакой необходимости отвлекать публику от социальных проблем. Сами они и есть повестка. А по социалке бьют уже не только и не столько плохие биржевые новости и макроэкономическая статистика.
Всё это — не более чем следствия. Но ведь и с причинами сейчас всё до отвращения просто. Тем не менее прислушаться к глобальным прогнозам очень хочется именно в такой ситуации.
Хорошо уже то, что пандемической истерии вроде бы не стало, если, конечно, не вспоминать о Китае, где уже и крематории не справляются. Зато есть истерия предчувствия глобальной войны, нарастающая буквально день ото дня.
Как видно, не просто так западные отставные политики наперегонки лезут с признаниями в обмане России, и не просто так Эрдоган встречается с лидерами противостоящих стран. Так или иначе, но пандемия выпала из числа главных угроз России первой. И уже вряд ли вернётся.
Между прочим, уже год назад главным экономистом Всемирного банка по России Дэвидом Найтом было признано, что эта угроза явно из числа надуманных. Теперь вместо неё — СВО, и её надуманной называют только откровенные русофобы.
Хуже, чем плохо
Сейчас таких по миру — пруд пруди, так что дальше — исключительно о трёх других угрозах, которые непременно выйдут на первый план при любом исходе русско-украинских разборок.
Covid-19 не смог опрокинуть ни мировую, ни российскую экономики в глобальный кризис, но и СВО до сих пор не смогла. Хотя для России, как и в годовой давности прогнозе Всемирного банка, всё обязательно должно было быть хуже всех.
Да, у России не складывается с профицитным бюджетом, несмотря на рекордно положительный внешнеторговый баланс. Но неужели надо было ждать иного при неизбежных громадных военных расходах? Данные по ним, во всяком случае, реально достоверные, в ближайшее время вряд ли будут обнародованы.
В декабре 2021 года мы особо отметили, что Россия явно «не жаждет залезать в долги». И продолжили, что «такого Всемирный банк никому не прощает. И если не может наказать деньгами – одаривает самыми страшными прогнозами».
Плохие прогнозы сбываются, причём с большим негативом, чем у ВБ, но российской реальной экономике от этого, похоже, ни тепло, ни холодно. Да, сильно буксует импортозамещение, да, пока ничего не получается в авиастроении и автопроме. Много чего работает совсем не так, как хотелось бы. Но...
Аверс и реверс
Но это лишь одна сторона медали. Как было у России лидерство в аграрной сфере, так никуда и не делось, и зерновой сделкой нашу страну построить не получилось. С потолками цен мы тоже как-то освоились и вряд ли что-то всерьёз прочувствуем.
А ещё ведь как-то незаметно уходят от импортной зависимости отечественная IT-сфера и финансовый сектор. Не сбавляет оборотов атомпром, который, несмотря на кризис вокруг Запорожской АЭС, никто подводить под санкции даже не предлагает.
Однако, по ряду прямых и косвенных признаков, не одалживаться по-крупному и сводить концы с концами без дефицита в казне у России всё же не получается. И как мы уже не раз писали, выбираться из бюджетной ямы, хоть это и весьма прискорбно, будут, как всегда — за счёт очередной волны обнищания широкой публики.
И как раз этого во Всемирном Банке предпочитают вообще не замечать. Похоже, все наезды на Россию, красиво подаваемые как борьба с нынешней властью, в итоге оборачиваются борьбой как раз с народом России. И пусть чиновники ЕС после этого твердят из всех СМИ и всяких-разных твиттеров, что против нашего народа они ничего не имеют.
И тут перебор
Год назад Дэвид Найт говорил о высоком уровне инфляции как второй угрозе для российской экономики. И это предсказание, увы, сработало, причём, опять же увы, с перебором. Порядка 12 процентов годовых, причём в наиболее чувствительных сферах, скорее всего, заметно больше — с этим нам не только жить, но и бороться.
Ждать ли повышения ставок, начиная с ключевой ЦБ РФ, вопрос вообще не стоит. Других вариантов просто нет. Хотя пустив заработанное вне страны на повышение реальных доходов, можно было бы смягчить негативный эффект для населения.
Ведь опять шагнём в сторону всё тех же граблей, сложим в резервную кубышку миллиарды, чтобы якобы не разгонять инфляцию, а потом будем ахать и охать, что «наше кровное у нас отняли».
Что, весна 2022-го так наших либерал-экономистов ничему и не научила? Очень похоже, что так. И об адекватной индексации доходов широкой публики, кажется, остаётся только мечтать.
Это уже даже не смешно, но во Всемирном банке, как и год назад, продолжают «исключительно позитивно» отзываться о наших российских методах борьбы с инфляцией. По мнению Дэвида Найта, Центробанк России делает своевременные шаги для борьбы с инфляцией, в том числе пока ещё не состоявшееся повышение ключевой ставки.
Стоит ли удивляться — тихо себе комментируют, тихо прогнозируют и ждут, когда им ещё раз, а может и другой опять перепадут сотни российских миллиардов долларов. Мы же повторим, что если Центробанк будет повторяться, то это, пардон, не что иное, как «тушение пожара бензином» и потакание воровству.
Случилось страшное
С третьей прошлогодней угрозой для экономики России — риском получения Россией очередной порции международных санкций, всё ещё проще. Случилось практически всё плохое, что вообще могло случиться.
Развод с МВФ и Всемирным банком состоялся раньше и оказался скорее благом. Отключение от SWIFT обернулось только ростом прибылей у разного рода посредников. А вяло текущий развод с американским федеральным резервом, как и вообще с долларом, на данный момент скорее элемент пропаганды, чем реальности.
Год назад нам напоминали, что если конфликт на Украине будет обостряться, причём и под влиянием России, то против неё почти наверняка последуют дополнительные международные санкции. Они последовали и, в полном соответствии с ожиданиями, оказали негативное воздействие на экономический рост.
Нет у нас роста, а есть спад на два с чем-то процента, хотя слишком многое тут зависит от того, что и как считать. А с прогнозами на 2023 г. дело как-то не движется, как видно — только потому, что хуже уже некуда. Если только — в глобальную войну.
Четвёртая угроза нашей экономике — пресловутый энергопереход, и вовсе вот-вот будет списана в утиль, и её мы тоже не найдём в новых прогнозах для России от ВБ.
Тем более что Россия от проблем с газом и нефтью ничего не потеряла и отказываться от собственной стратегии низкоуглеродного развития вплоть до 2050 года отнюдь не планирует.
Просто так мы что ли отстаивали атомную энергетику, как «почти зелёную», и убедительно опровергли все сладкие мифы об эффективности «зелёной альтернативы» в её нынешнем виде. И защитили, хотя бы на данный момент, от реальной вселенской катастрофы Запорожскую АЭС.