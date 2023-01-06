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В Киеве заявляют о применении ВС России разведывательных беспилотников для сброса гранат

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В Киеве заявляют о применении ВС России разведывательных беспилотников для сброса гранат

Россия начала использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не по назначению, а для сброса осколочных гранат, заявляют в Сухопутных войсках ВСУ.


В частности, украинская сторона утверждает, что российские военные попытались приспособить для этих целей БПЛА «Орлан-10».

Заявление украинских военных можно назвать странными, если учесть, что Минобороны России ещё в мае сообщало о том, что беспилотники типа «Орлан-10» используются на Украине в том числе и в ударном варианте.

Тогда в российском военном ведомстве заявляли, что модернизированный «Орлан-10» способен нести осколочно-фугасные боеприпасы, которые закладываются в специальные блоки, закреплённые под крылом беспилотника.

«Орлан-10» — это российский многофункциональный беспилотный летательный аппарат, изначально разработанный для ведения наблюдения и разведки в труднодоступной местности. Эксплуатация БПЛА «Орлан-10» началась в 2010 году.

До недавнего времени «Орлан-10» ассоциировался лишь с разведкой и корректировкой огня. Но переделанный под боевые задачи БПЛА, с учётом того что это самый массовым современный дрон ВС РФ, может стать значительной проблемой для ВСУ.
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Использованы фотографии:
Википедия/Ministry of Defence of the Russian Federation
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38 комментариев
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  1. gx200gx
    gx200gx Вчера, 18:46
    +12
    ВСУ уже обогнали в рейтинге " самые умные" британских ученых? Или по принципу _лишь бы гавкнуть.
    1. Аргон
      Аргон Вчера, 20:47
      +1
      Вообще не понял, как можно с летящего беспилотника сбрасывать боеприпасы. Мавик и то долго прицеливается , а тут орлан-10 летит . Прицел от бомбардировщика? Блин.. неужели есть и такие асы у нас?
    2. barclay
      barclay Вчера, 21:29
      +2
      ...ассоциировался лишь с разведкой и корректировкой огня. Но переделанный под боевые задачи БПЛА...
      Вообще-то корректировка огня тоже является боевой задачей, автор.
      Тут речь идёт, скорее об огневой задаче по поражению определённой цели. Только куда можно попасть гранатой с летящего беспилотника - не понятно. Точность такого " удара" вызывает сомнения.
  2. LukaNord
    LukaNord Вчера, 18:48
    0
    Мочим как можем хе хе А что не так Это только нчалао Вам пипиц !!! Русские идут
  3. AlexGa
    AlexGa Вчера, 18:52
    +8
    В Киеве заявляют о применении ВС России разведывательных беспилотников для сброса гранат

    Не понимаю, а что тут удивительного?
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 18:58
      +7
      Просто свидомитам надо убедить весь мир что мы воюем "не по правилам".
      Основная цель - убедить всех что мы "империя зла", а свидомиты - "белые эльфы" и все им должны помогать.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 19:13
      +5
      AlexGa hi, на без рыбье и "Орлан"-"Байрактар". А смекалка наша национальная черта.)))
  4. Silver99
    Silver99 Вчера, 18:54
    +10
    А что тут необычного ? Даже если для сброса гранат будут использоваться живые птицы орланы или голуби-камикадзе одобряем, все что уничтожает нацистов только приветствуется.
    1. Слон
      Слон Вчера, 19:05
      +6
      Это свидетельствует о давно назревшей необходимости применения на фронте в достаточном количестве разведывательно-ударных дронов. И еще чтобы дроны производились высокотехнологичными в заводских условиях, а не были кустарно доделанными в ближайшем гараже
  5. Архитектор
    Архитектор Вчера, 18:54
    +3
    Не видел не одного видео с Орланом.
    Всё с Мавика сбрасывают.
    1. Kosta153
      Kosta153 Вчера, 18:59
      0
      Орлан же крупная птичка.Или ошибаюсь?Или там не одна граната?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:03
        +1
        Цитата: Kosta153
        Орлан же крупная птичка.Или ошибаюсь?Или там не одна граната?

        Так ведь в сообщении:
        модернизированный «Орлан-10» способен нести осколочно-фугасные боеприпасы, которые закладываются в специальные блоки, закреплённые под крылом беспилотника.
    2. Е В
      Е В Вчера, 19:18
      +1
      4 бомбочки вешаются, скорее всего переделка от агс
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 18:57
    +6
    Что-то не понял, а что нельзя?
    И кто же это нам запретил?
    Вообще они о чем.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 18:59
    +4
    Что за укро-плаксивость ? Те же ВСУ стали применять развед.дроны тогда,в основном, ещё гражданского назначения для сбрасывания ручных гранат и прочих взрывающихся самоделок ещё с 2014 года ! В последствие ,с каждым годом мощность сбрасываемых устройств только возрастала ! Чья бы корова и мычала, но укро-скотина лучше бы помолчала !
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:06
    +1
    В Киеве заявляют о применении ВС России разведывательных беспилотников для сброса гранат
    Это они о чем вообще???
    Гранатами и прочим, швыряются, сейчас, с чего угодно... был бы результат.
    Да хоть из рогатки пуляйте... тем полее, так тоже делают.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Вчера, 19:54
      +1
      Приветствую Виктор! bully им лишь бы поныть-пострадать.
      Цитата: rocket757
      .....Гранатами и прочим, швыряются, сейчас, с чего угодно....

      Что-то ещё у штатов клянчить начнут, наверное
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 20:32
        +1
        Дмитрий, с БПЛА самолётного типа попасть во что-либо весьма проблемно - прицела-то нет! А квадрокоптер не так давно аккуратно гранату положил в трубу буржуйки, что торчала из блиндажа. Вот это работа! А бомбёжка с Орланов - это для изматывания нервов, не более.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Вчера, 21:02
          +1
          Цитата: Авиатор_
          .....квадрокоптер не так давно аккуратно гранату положил в трубу буржуйки, .....бомбёжка с Орланов - это для изматывания неров. ....

          Да, Сергей hi про буржуйку видел good а нервы тоже пусть них помотаются.....туды-сюды
  9. alexoff
    alexoff Вчера, 19:10
    +3
    С самолетика бомбочки скидывать бессмысленно почти, в сентябре было видео как с орлана вогами пытаются накрыть "стрелу", полдня летали за новыми гранатами и только к вечеру попали
  10. Кузнец 55
    Кузнец 55 Вчера, 19:16
    +3
    Как говориться , война войной , а ....Рождество Христово не передвинуть .
    Всех православных с наступающим Рождеством .
  11. cpls22
    cpls22 Вчера, 19:28
    +1
    На скорости попасть сложно. Неужели прицел сообразили какой-то ?
    По идее это всё достигается созданием программки, учитывающей скорость-высоту и дающей на экране место падения боеприпаса.
    Тогда у них преимущество в быстром уходе от огня, перед коптерами.
    1. Military77
      Military77 Вчера, 19:41
      +2
      учитывающей скорость-высоту

      И, как минимум, скорость и направление ветра.
      1. cpls22
        cpls22 Вчера, 22:04
        0
        На небольших высотах м.б. и пренебречь получается.
        Небольшая высота даёт внезапность.
        Скорее всего сначала с большой высоты цель разведывается, а потом начинается заход на неё с бреющего. При расстоянии между посадками в среднем 700м , при скорости 140км/ч - 18 секунд на стрельбу по нему, как только он появится из-за деревьев. А если он вдоль лесополосы пойдёт, то и вообще его не увидишь, пока над тобой не пролетит. Тут важно точное по времени освобождение боеприпаса из подвески, мягкий спуск, образно говоря..
  12. Egeny
    Egeny Вчера, 19:30
    +2
    Цитата: Кузнец 55
    с наступающим Рождеством .

    И тебя, Кузнец, с праздником.
  13. Egeny
    Egeny Вчера, 19:32
    +5
    Сколько времени должно было пройти, чтобы вспомнили об авиамодельных кружках Советского Союза.
    1. evgen1221
      evgen1221 Вчера, 19:53
      +2
      Кстати об птичках-дело полезное, типовой вид планера клепать. И ребятам навыки и армии подмога, всяко лучше чем в компе зомбей гонять.А если еще и платить.
  14. al3x
    al3x Вчера, 19:33
    0
    Подобным птичкам, типа орланов, ещё бы свойства пилотажных Р/У моделей добавить, чтобы сброс можно было производить с пикирования.. Хотя, может так оно и происходит, но с виду планер не предназначен для подобного маневрирования.
  15. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 19:51
    0
    Ну и почему бы и нет. Если машинка позволяет притащить 20 гранат ф1 и высыпать над скоплением или окопами или лесопосадку провентилировать от тараканов.
  16. МДП
    МДП Вчера, 20:46
    0
    Сделать отсек под полезную нагрузку. Или аппаратуру наблюдения, ретранслятор, боевую нагрузку, топливо. И все это одной размерности
  17. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Вчера, 21:46
    0
    Вообще-то у гранаты есть чека, которую кто-то должен выденуть. После чего граната взрывается через 4 секунды
    1. роман66
      роман66 Вчера, 22:49
      0
      Не после выдергивания чеки, а после освобождения скобы, и тут простор для творчества
  18. Victor777
    Victor777 Вчера, 22:05
    +1
    Солдат Швейк: Куда же вы, идиоты, стреляете? Здесь же люди!
    ...
    Напомнило)
  19. Vashek
    Vashek Вчера, 22:09
    0
    Не надо крестить телефон с пылесосом. Пусть делает что-то одно, но хорошо.
  20. Пленник
    Пленник Вчера, 22:42
    0
    "Разведчику" гранаты раскидывать вроде как бы и не по чину. what Зачем ему лишний шум? А сделать бомбёра из беспилотника почему бы и нет? Только дорого наверное будет.
  21. Александр123
    Александр123 Вчера, 23:24
    0
    "В Киеве заявляют о применении ВС России разведывательных беспилотников для сброса гранат".
    Да неужели? А танки там случайно, для стрельбы по уродам из ВСУ не применяются? Хочется надеяться, что эти гранаты ложатся в цель.
  22. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:45
    0
    Значит ВСУ можно гранатами простого русского забрасывать, на видео с коптера снимать, и на весь мир публиковать, а солдаты ВСУ защищены конвенцией?
    Ну так что же ВСУ об этом пишет? Конвенция же солдат ваших защищает?
    Будут живы - не помрут. К сожалению, как и наши. Нашим - низкой облачности, высокой влажности, безветрия, хорошего слуха, полных четырёх магазинов и... Что бы окопы по прямой, но с короткими отводами перпендикулярно основного направления через каждые 15-20 метров.
    Не знаю, как это правильно назвать, но понимаю, что так больше шансов не погибнуть. И победить.
  23. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 00:38
    0
    Наши войска ещё и из гаубиц огонь ведут. И миномёты используют для целей на ближней дистанции. И стреляют из АК, АКМ, АКСУ, -14... А украинцы ходят по территории бывшей УССР с белыми флагами? Или с Красными Крестами?