Военное обозрение
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ВСУ не почувствовали начала режима перемирия, так как предложение отвергли

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ВСУ не почувствовали начала режима перемирия, так как предложение отвергли

Итак, объявленное российским президентом рождественское перемирие на украинском фронте началось, как и обещала Москва, в 12 часов и должно продлиться до полуночи следующего дня. Киев, под громкое одобрение Запада, от режима тишины отказался сразу.


И если с утра некоторые журналисты, работающие в Донецке, сообщали, что город впервые за несколько месяцев не находится под обстрелом, то уже за полтора часа до полудня ВСУ нанесли удар из артиллерийских орудий по западной части города. Следующие прилеты по столице ДНР случились в аккурат в двенадцать часов местного (совпадает с московским) времени. Обстрелы прифронтовой территории России со стороны украинских военных подтвердили в Минобороны РФ.

Впрочем, очевидный жест доброй воли со стороны России, цинично отвергнутый режимом Зеленского, вовсе не означает, что российские военные на передовой прекратили всякую активность или позволяют ВСУ, используя огневое затишье, улучшить ситуацию в свою пользу. ВСУ не почувствовали начала режима перемирия, так как предложение отвергли.

Вот что сообщают о происходящем за последние часы в зоне СВО российские паблики, осведомленные о ситуации на Украине.

На Сватово-Кременном участке противник попытался выбить наших бойцов с ранее утерянной позиции в районе балки Журавка. Российские военные отбили три атаки, всушники отступили под плотным огнем (он ведется), понеся большие потери. Применялась ли в бою наша артиллерия, неизвестно, но это и не так уж важно.

Военкоры сообщают о продолжении наступления российских сил на Артемовском направлении, есть прорыв на севере в районе Соледара. От них же: идет «ответка» на обстрел Донецка, очевидно, что контрбатарейная борьба продолжается. В самом Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» работают как в центре, так и на окраинах, забирая весь город «в клещи», противник стремительно отступает по направлениям, которые ещё не перекрыты. Местные жители сообщают о большом количестве тел украинских военных на улицах.

Не прекращаются бои в Марьинке. Наши давят украинскую оборону, ни о какой приостановке освобождения города речи не идет, особенно после того, что Киев отверг предложение о перемирии.

Продолжается штурм в районе пгт Новоселовское, расположенном на трассе Сватово — Купянск. Контроль над поселком в значительной степени определяет, кто будет владеть инициативой к северо-западу от Сватово.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что сегодня по всей стране звучала воздушная тревога. Но вот беда, ударов ВС РФ не было... Зато под этим предлогом киевский пропагандист призвал «никогда не воспринимать слова России всерьез». Очередной алогизм в киевском исполнении, который сам же перемирие и отверг.

Украинские паблики сообщают, что якобы сегодня со стороны левого берега было обстреляно отделение пожарных в Херсоне.

Какие-либо выводы делать рано, но по предварительным данным можно сказать, что рождественское перемирие, как накануне предупредил Денис Пушилин, никак не поможет ВСУ улучшить свое положение на фронте, хотя противник и пытается ситуацией воспользоваться.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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44 комментария
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  1. John Smite
    John Smite Вчера, 19:24
    -12
    а чего это вы комменты к посту о предложенях самого jдоброго закрыли ?
    народ по достоинству оценил его новый жест?
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Вчера, 19:50
      -5
      народ по достоинству оценил его новый жест?

      Спустили указание, судя по всему. Последний раз был такой взрыв негодования у народа, когда пролюбили Харьковскую область.
      1. Аргон
        Аргон Вчера, 20:43
        -3
        Думаю следует уделить все внимание на контр-батарейную работу раз уж перемирие и основные силы без дела останутся.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 22:02
          +3
          Не случилось перемирия. Все при деле. bully
          1. Reptiloid
            Reptiloid Вчера, 22:56
            +1
            Цитата: Alex777
            Не случилось перемирия. Все при деле. bully

            Так ведь, Александр, они же отказываются от православия, дату себе другую назначили, униаты. ...а кто-то просто сатанист. Всё понятно, дальнейшее разобщение
    2. Сергей Хатылаев
      Сергей Хатылаев Вчера, 19:51
      +6
      А с кем там перемирия устраивать?С кучей обезьян со вскрытыми черепными коробками?Ещё и больными вирусом национализма)
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Вчера, 20:31
        -11
        если они обезьяны то почему за год так и не загнали их в клетки и зоопарки
        наша верхушка тоже думала о них так
        а вот уже три месяца как мобилизация...
        1. Sergey39
          Sergey39 Вчера, 21:56
          0
          Зоопарк, находится на банковой и вам цпушникам, будет лучши пастись на ваших недогосударственных сайтах!(((
          1. ian
            ian Вчера, 22:30
            0
            Хамить нехорошо. Хамство и грубость- это тот самый зоопарк, на который вы ссылаетесь. Он же не указывает, где лучше пастись вам?
            А оскорблять и недооценивать противника - признак слабости и недальновидности. Что мы собственно и имеем. Как в вашем, так и в общегосударственном случае.... hi
        2. topol717
          topol717 Вчера, 23:05
          0
          Цитата: nepunamemuk
          если они обезьяны то почему за год так и не загнали их в клетки и зоопарки
          наша верхушка тоже думала о них так
          а вот уже три месяца как мобилизация...

          Не надо натягивать сову на гладиолус. Мобилизация прошла за месяц, максимум полтора. Это у обезьян мобилизация не прекращается 10 месяцев, и уже брать некого.
    3. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 20:01
      -8
      а чего это вы комменты к посту о предложенях самого jдоброго закрыли ?
      народ по достоинству оценил его новый жест?

      Какова народа? Точно не российского... Hohlo свиньи скачут сильно активно. А ресурс всё - таки российский...
      1. Sergey39
        Sergey39 Вчера, 21:57
        +2
        Иди учи русский язык!(((
        Все остальное троллинг!(((
    4. Световит
      Световит Вчера, 20:14
      0
      На Лостарморе, например, обсуждения и срачи касаемо так называемого "перемирия" сразу отправили в подраздел "Юмор и бред", и правильно сделали.
      1. Карат
        Карат Вчера, 20:23
        +1
        Цитата: Световит
        На Лостарморе, например, обсуждения и срачи касаемо так называемого "перемирия" сразу отправили в подраздел "Юмор и бред", и правильно сделали.


        Ну к юмору "перемирие" не отнесёшь, зато бред самый натуральный.
    5. янек
      янек Вчера, 20:35
      +10
      Власти, уже имея за плечами 8 лет минских перемирий и собственные признания, что никто их выполнять не собирался, снова запускают бодягу с "перемириями к дате". Рождественские перемирия уже были - они никогда не соблюдались. Как и "пасхальные", "хлебные", "школьные" и прочие так называемые "перемирия".
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 21:20
        -5
        Вы еще скажите, что зерновая сделка выполняется только с нашей стороны, а продление транзита в конце 2019 года шло в договоренности о беспрепятственном строительстве СП2 и там тоже нас кинули
      2. Vashek
        Vashek Вчера, 21:52
        -6
        Бугры разыгрывают невинность - будто их в Минске обманули. На деле-то просто хотели UA подвесить головную боль, не жалея шахтеров. Ну как кошке на хвост консервную банку. А кошка злая оказалась.
  2. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:26
    -9
    Главное дело, чтобы РФ вперёд наяривала.
    Иначе- всё зря. Всё было в пустую...
  3. Chem1st
    Chem1st Вчера, 19:28
    -8
    никак не поможет ВСУ улучшить свое положение на фронте, хотя противник и пытается ситуацией воспользоваться

    Ну, хорошо... Можно выдохнуть.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Вчера, 19:41
      -5
      Цитата: Chem1st
      никак не поможет ВСУ улучшить свое положение на фронте, хотя противник и пытается ситуацией воспользоваться

      Ну, хорошо... Можно выдохнуть.

      Только в том случае, если на самом деле мы отбиваем только атаки, а всу создает просто дымовую завесу... за полтора дня если мы реально их сами первыми не атакуем - они могут успеть перебросить любое кол-во людей и техники на любой участок фронта am
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Вчера, 19:39
    +4
    Вы помните первые Mинские? Армия ДНР начал успшное контраступление и петушня обосралась и начала отступать пoэтому она запросила переговором что бы взять передышку и через год снова напасть на ДНР
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 20:05
      +2
      Вы помните первые Mинские? Армия ДНР начал успшное контраступление и петушня обосралась и начала отступать пoэтому она запросила переговором что бы взять передышку и через год снова напасть на ДНР

      Да помним боевые украинские петухи они такие... Был там батальон ещё такой "У рот брав" назывался. МеждуЛяшко создал. Помощь запада усилилась (особенно ЛГБТ) теперь на Украине преимущественно против нас воюют "петушачьи батальоны". laughing
  5. SanJoHun
    SanJoHun Вчера, 19:39
    -5
    Что? В Соледаре остались мирные жители?
  6. Tagan
    Tagan Вчера, 20:26
    -6
    Цитата: John Smite
    а чего это вы комменты к посту о предложенях самого jдоброго закрыли ?
    народ по достоинству оценил его новый жест?

    Не народ, а бесноватые в основном.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 20:47
      -2
      народ по достоинству оценил его новый жест?

      Не народ, а бесноватые в основном.
      Поправлю немного. hi Бесноватые hohlы.
      Имейте ввиду в 404 ой свет есть. Да и расползлись как тараканы по Европе hohlы. Не будьте наивны. С уважением.
  7. Tagan
    Tagan Вчера, 20:34
    -5
    Цитата: Пулково1942
    народ по достоинству оценил его новый жест?

    Спустили указание, судя по всему. Последний раз был такой взрыв негодования у народа, когда пролюбили Харьковскую область.

    Ну да, не иначе, весь мир прикован к комментариям на ВО. И все спецслужбы мониторят эти безумства, не смыкая глаз. Кстати, к вам ещё не постучали?
  8. Sniper
    Sniper Вчера, 20:36
    +6
    Резонный шаг со стороны противника - 6 и 7 января заваливать снарядами и ракетами Донецк или любой другой город, чтобы слабость и некомпетентность власти была видна армии и обществу еще лучше.
  9. rusich
    rusich Вчера, 20:40
    +1
    Кастрюлеголовые отвергли перемирие. Так что же они должны были почувствовать???? Надо еще добавить "Гераней" и "Калибров". Погрузить осраину в кромешную ТЬМУ
  10. Николай310
    Николай310 Вчера, 20:41
    -8
    с утра активные новости шли с Соледара и окрестностей...а потом тишина...неужели и вагнеровцев остановили и не дали развить преимущество...
  11. Tagan
    Tagan Вчера, 21:10
    0
    Цитата: Михаил0221
    народ по достоинству оценил его новый жест?

    Не народ, а бесноватые в основном.
    Поправлю немного. hi Бесноватые hohlы.
    Имейте ввиду в 404 ой свет есть. Да и расползлись как тараканы по Европе hohlы. Не будьте наивны. С уважением.

    Да чего ж всё на кастрюлек списывать? Своих уникумов хватает (территориально своих). Либероид от кастрюли мало чем отличается. Разве что вони ещё больше.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Вчера, 21:25
      +2
      Да чего ж всё на кастрюлек списывать? Своих уникумов хватает (территориально своих). Либероид от кастрюли мало чем отличается. Разве что вони ещё больше.

      Наши либероиды в большом меньшинстве по сравнению с hohlami. Здесь на форуме жителей России я так думаю процентов 30 не более.
      Вот пишу укронацисвиньи, так никто и не возражает просто минусуют. laughing Значит не нравится, значит прав, попадаю хорошо lol Подраспоясались они здесь. Подзатихли патриоты.
      Какие они всё - таки мерзкие нациукросвиньи. (новый вид вывелся, порода) laughing
  12. alexoff
    alexoff Вчера, 21:16
    -5
    Хорошо что связь на фронте плохая, вредительские приказы пока дойдут уже срок истечет
  13. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 21:21
    +1
    Ципсо заползли под тот камень из под которого выползли в начале ждать новых перемох.
  14. leks
    leks Вчера, 21:29
    -5
    Да, никому нафиг не нужен этот режим тишины. Наши верха походу дела оторвались от реальности и очень очень давно. Вообще не вдупляют, что творят. Им на их предложение в морду плюнули, а они чушь несут, что так нужно. Помнится на Пасху когда у России была более сильная позиция, отвергли все предложения режима тишины на Пасху. А теперь в односторонняя инициатива с нашей стороны выглядит как плевок в сторону солдат. fool
    1. Prjanik
      Prjanik Вчера, 21:41
      +4
      Не переживайте, поздравили сегодня хихлов с перемирием изо всех калибров и отсыпали православных подарунков полную котомку
  15. Vashek
    Vashek Вчера, 21:40
    -1
    Спасибо UA - жест доброй воли не удался. Боюсь он не последний.
  16. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 21:46
    +2
    Военкоры сообщают о продолжении наступления российских сил на Артемовском направлении, есть прорыв на севере в районе Соледара. От них же: идет «ответка» на обстрел Донецка, очевидно, что контрбатарейная борьба продолжается. В самом Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» работают как в центре, так и на окраинах, забирая весь город «в клещи», противник стремительно отступает по направлениям, которые ещё не перекрыты. Местные жители сообщают о большом количестве тел украинских военных на улицах.

    Не прекращаются бои в Марьинке. Наши давят украинскую оборону, ни о какой приостановке освобождения города речи не идет, особенно после того, что Киев отверг предложение о перемирии.
    Прощай,муж и брат...безвестный солдат !
    Суров будет бой ! Не все из вас придут домой !
    Придёт побед весна...станет мирно трудиться страна !
    Последней платой за то солдатом жизнь беззаветно отдана ! (Прощание Славянки...)
    1. Prjanik
      Prjanik Вчера, 22:08
      +1
      Что ещё по Марьинке есть
      Я не знаю зачем нацики пишут, что они держат центр Марьинки. Возможно, это какой-то аутотренинг сектантский. Или они считают центром место их нахождения независимо от координат по карте.

      Что известно достоверно: нацики собраны весьма компактно в жилом массиве на юго-западе города. Вдоль по трассе с круговой развязкой на село Победа. Также всё ещё плотно сидят в звероферме. Те, что были в центре, отбиты в сторону Курахово. И по тем и по тем ежечасно работает наша арта в режиме «умри все живое». Причём в данный момент в автономном режиме, управляемая Святым Духом. А пацаны в блиндажике, перемирие соблюдают, да.
  17. Fangaro
    Fangaro Вчера, 21:59
    +1
    Украинские паблики сообщают, что якобы сегодня со стороны левого берега было обстреляно отделение пожарных в Херсоне.

    А там вот только мирные пожарные были? Или ещё и пожарники с армейской техникой и в обмундировании ВСУ?
  18. kventinasd
    kventinasd Вчера, 22:03
    +2
    Если бы наши военные меньше обращали внимание на некоторые закидоны властьимущих кремлёвской тусовки, то возможно на фронте дела бы пошли куда веселее. Западные спонсоры киевской хунты, давно плевать хотели на все наши жесты доброй воли, но нет же, нашим правителям всё неймётся показать себя милосердными правдорубами.
  19. БорзРио
    БорзРио Вчера, 22:17
    -1
    То есть с нашей стороны чисто популисткий жест бредовой "доброй воли", не оцененный никем, даже своими гражданами, и с вражеской стороны так же используемый для очередных насмешек и "мы же говорили". Плохо, что у президента нет советника, который бы имел перед ним авторитетный вес, и который бы объяснял ему очевидные вещи, возвращал его в реальный мир.
  20. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:46
    0
    Цитата: kventinasd
    Если бы наши военные меньше обращали внимание на некоторые закидоны властьимущих кремлёвской тусовки, то возможно на фронте дела бы пошли куда веселее. Западные спонсоры киевской хунты, давно плевать хотели на все наши жесты доброй воли, но нет же, нашим правителям всё неймётся показать себя милосердными правдорубами.


    Военные, имеющие всю полноту власти, в мирное время? Вертикаль власти нарушается.
    Это в теории и не плохо, и не хорошо, но в истории иногда называется "переворотом". Не всегда.
  21. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:52
    -1
    Цитата: БорзРио
    То есть с нашей стороны чисто популисткий жест бредовой "доброй воли", не оцененный никем, даже своими гражданами, и с вражеской стороны так же используемый для очередных насмешек и "мы же говорили". Плохо, что у президента нет советника, который бы имел перед ним авторитетный вес, и который бы объяснял ему очевидные вещи, возвращал его в реальный мир.


    С нашей стороны (личное мнение) - демонстрация желания сохранить побольше жизней и с нашей стороны, и со стороны Украины. Хотя бы просто дать верующим возможность помолиться не под случайным огнём по случайным целям.
    Но много уже с каждой стороны ненависти. Взаимной.
  22. AVA77
    AVA77 Сегодня, 00:21
    0
    Сколько молодых, да зелёных слетелось. fellowПрям как мухи на приманку. yes
    Ну ну жужжите. wassat