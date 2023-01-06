Итак, объявленное российским президентом рождественское перемирие на украинском фронте началось, как и обещала Москва, в 12 часов и должно продлиться до полуночи следующего дня. Киев, под громкое одобрение Запада, от режима тишины отказался сразу.И если с утра некоторые журналисты, работающие в Донецке, сообщали, что город впервые за несколько месяцев не находится под обстрелом, то уже за полтора часа до полудня ВСУ нанесли удар из артиллерийских орудий по западной части города. Следующие прилеты по столице ДНР случились в аккурат в двенадцать часов местного (совпадает с московским) времени. Обстрелы прифронтовой территории России со стороны украинских военных подтвердили в Минобороны РФ.Впрочем, очевидный жест доброй воли со стороны России, цинично отвергнутый режимом Зеленского, вовсе не означает, что российские военные на передовой прекратили всякую активность или позволяют ВСУ, используя огневое затишье, улучшить ситуацию в свою пользу. ВСУ не почувствовали начала режима перемирия, так как предложение отвергли.Вот что сообщают о происходящем за последние часы в зоне СВО российские паблики, осведомленные о ситуации на Украине.На Сватово-Кременном участке противник попытался выбить наших бойцов с ранее утерянной позиции в районе балки Журавка. Российские военные отбили три атаки, всушники отступили под плотным огнем (он ведется), понеся большие потери. Применялась ли в бою наша артиллерия, неизвестно, но это и не так уж важно.Военкоры сообщают о продолжении наступления российских сил на Артемовском направлении, есть прорыв на севере в районе Соледара. От них же: идет «ответка» на обстрел Донецка, очевидно, что контрбатарейная борьба продолжается. В самом Соледаре бойцы ЧВК «Вагнер» работают как в центре, так и на окраинах, забирая весь город «в клещи», противник стремительно отступает по направлениям, которые ещё не перекрыты. Местные жители сообщают о большом количестве тел украинских военных на улицах.Не прекращаются бои в Марьинке. Наши давят украинскую оборону, ни о какой приостановке освобождения города речи не идет, особенно после того, что Киев отверг предложение о перемирии.Продолжается штурм в районе пгт Новоселовское, расположенном на трассе Сватово — Купянск. Контроль над поселком в значительной степени определяет, кто будет владеть инициативой к северо-западу от Сватово.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что сегодня по всей стране звучала воздушная тревога. Но вот беда, ударов ВС РФ не было... Зато под этим предлогом киевский пропагандист призвал «никогда не воспринимать слова России всерьез». Очередной алогизм в киевском исполнении, который сам же перемирие и отверг.Украинские паблики сообщают, что якобы сегодня со стороны левого берега было обстреляно отделение пожарных в Херсоне.Какие-либо выводы делать рано, но по предварительным данным можно сказать, что рождественское перемирие, как накануне предупредил Денис Пушилин, никак не поможет ВСУ улучшить свое положение на фронте, хотя противник и пытается ситуацией воспользоваться.