Украина против России: артиллерия

Сегодня в ходе боевых действий СВО, артиллерия, как и век назад, играет самую значимую роль. Авиация, которая так хорошо обеспечивала преимущество в годы Второй Мировой войны, сегодня практически не применяется, будучи практически законтрена средствами ПВО.
На театре военных действий появилось новое оружие, беспилотник-камикадзе и высокоточные ракеты типа «Хаймарса», но роль артиллерии вряд ли кто-то будет пытаться преуменьшить. «Хаймарс», «Торнадо-С», обычный ствол с «Эскалибуром» или «Краснополем» - это все хорошо, это шпаги, способные нанести смертельный укол, как это случилось в той же Макеевке. Но обычная ствольная артиллерия в количествах приличных – это дубина, которая будет бить противника до его полного уничтожения. Идеальный инструмент обработки переднего края и тылов противника.
Все происходящее на Донбассе с 2014 года и по сей день – это сага о двух калибрах, 120-мм и 152-мм. Миномет и гаубица, все остальное так… Сейчас однозначно правит бал калибр 155-мм, более дальнобойный и более точный. Конечно, возможности 152-мм гаубиц никто не собирается преуменьшать, но если говорить о контрбатарейной стрельбе – тут более дальнобойные 155-мм орудия имеют явное преимущество.
Если мы говорим о возможностях ВСУ и АР, то рассматривать все необходимо с разных позиций. Если посмотреть на списочный состав артиллерии двух армий, то выглядят они по-разному. Мы, повторюсь, говорим о ствольной артиллерии, как самоходной, так и буксируемой.
На вооружении армии России состоят 9 видов самоходных орудий и минометов и 6 буксируемых.
На вооружении армии Украины стоят 15 видов самоходных орудий и минометов и 24 вида буксируемых орудий и минометов.
С одной стороны, то, чем владеют ВСУ – это жуткий бардак и полный рак мозгов для логистов и снабженцев. 15 видов против 39 – это смотрится страшно, потому что для всех 39 моделей украинских орудий и минометов требуются запчасти, техники и самое страшное – снаряды. 3 калибра минометов (60-мм, 82-мм, 120-мм) и 6 калибров орудий (105-мм, 120-мм, 122-мм, 130-мм, 152-мм, 155-мм) – это немало.
Для сравнения, артиллерия АР оперирует 3 калибрами минометов (82-мм, 120-мм и 240-мм) и 3 калибрами орудий (122-мм, 152-мм и 203-мм). Разница, хоть и небольшая, но она есть.
Для того, чтобы составить картину происходящего, станем вычеркивать те системы, которые имеются на вооружении обеих армий.
Минометы
82-мм миномет 2Б14 «Поднос» имеется на вооружении обеих армий.
82-мм автоматический миномет 2С9 «Василек» имеется на вооружении обеих армий.
120-мм миномет 2С19 «Сани» имеется на вооружении обеих армий.
120-мм пушка-гаубица-миномёт 2Б16 «Нона-К» имеется на вооружении обеих армий. В армии России, конечно, орудий в разы больше, чем в украинской.
Буксируемая артиллерия
122-мм гаубица Д-30. Имеется на вооружении обеих армий.
152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б». Имеется на вооружении обеих армий.
152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б». Имеется на вооружении обеих армий.
Отдельно стоит подчеркнуть, что ВСЕ приведенные в списке артиллерийские системы были разработаны и производились в Советском Союзе, что обусловило их нахождение в рядах обеих армий.
Самая новая из российских буксируемых систем «Мста-Б» разрабатывалась в 70-80-е годы прошлого века и с очень большой натяжкой может считаться современным орудием.
Теперь возьмем список того, что пришло украинской армии от друзей и соседей. Минометы даже не стоит рассматривать, миномет – это оружие ближнего боя по артиллерийским меркам и начиная с времен Второй Мировой войны практически не изменилось и применяется точно так же.
105-мм Howitzer M101 (США). Древнейшее орудие, разрабатываемое еще в 1919 году, принятое на вооружение в 1940 году.
105-мм гаубица М119 (США). Разработана в 70-х годах прошлого века, легкое орудие поддержки пехоты.
105-мм гаубица L118 (Великобритания). Британское орудие, принятое на вооружение в 1972 году.
130-мм пушка М-46 (СССР). Стояла на вооружении советской армии с 1951 года, в России существует только в качестве музейного экспоната. Украине пушки передала Хорватия. Дальность стрельбы ОФС – до 27 км, АР – до 35 км.
155-мм самодвижущаяся гаубица TRF1 (Франция). На вооружении с 1979 года. По ТТХ – аналог «Мста-Б». Но может передвигаться со скоростью до 8 км/ч. Дальность стрельбы ОФС – до 24 км, АР – до 30 км.
155-мм буксируемая самодвижущаяся гаубица FH70 (Германия-Италия-Великобритания), на вооружении с 1979 года. Аналог «Мста-Б». Дальность стрельбы ОФС – до 24 км, АР – до 30 км.
155-мм гаубица M114 (США). На вооружении с 1939 года. Дальность стрельбы до 14 км.
155-мм гаубица M777 (США). Единственное современное орудие в списке, на вооружении с 2005 года. Немного, но превышает дальность остальных буксируемых орудий (до 40 км «Эскалибуром»). Учитывая изначальное количество М777 в 152 единицы (какое-то количество возможно было уничтожено в ходе боевых действий), весьма весомая составляющая в украинской артиллерии. Дальность стрельбы ОФС – 24 км, снарядом ERFB – 30 км, снарядом «Excalibur» - более 40 км.
Самоходная артиллерия
Вот это самая печальная часть повествования, поскольку здесь РА уступает ВСУ по полной программе. Именно в части самой необходимой артиллерии, дальнобойной и мобильной.
Здесь у нас в принципе та же ситуация, что и в буксируемой артиллерии, то есть, на вооружении ВСУ стоят как САУ и минометы советского производства, так и импортные. Цифры для советской техники даются на начало конфликта, импортной – общее количество поступлений.
120-мм пушка-миномет 2С34 «Хоста»/2С32 «Нона» - имеются на вооружении обеих армий. РА – около 80, ВСУ – около 40.
122-мм гаубица 2С1 «Гвоздика». РА – 150 шт, ВСУ – около 300.
152-мм гаубица 2С3 «Акация». РА – 800, ВСУ – 250.
152-мм гаубица 2С19/2С19М1/2С19М2 «Мста-С». РА – около 1500, ВСУ – не более 80.
152-мм пушка 2С5 «Гиацинт-С». РА – около 100, ВСУ – около 20.
203-мм пушка 2С7 «Пион»/2С7М «Малка». РА – около 60, ВСУ – не более 15 2С7, около 80 на хранении.
240-мм миномет 2С4 «Тюльпан» в количестве 40 шт. есть только у РА.
В целом получается, что на момент начала СВО артиллерия ВСУ представляла собой весьма унылое и печальное зрелище. Такое же, как и российская артиллерия, ведь все без исключения модели вышеприведенного списка были разработаны и произведены в СССР. То есть, до 1992 года. Исключение, да и то, относительное – 2С19М2 «Мста-С», модернизация сделана в России.
Однако, с началом СВО в Украину пошли самоходные орудия от добровольных помощников, и картина кардинально изменилась.
Тут стоит привести в качестве отправной точки САУ 2С19М2 «Мста-С», как самую свежую российскую САУ.
Дальность стрельбы ОФ-снарядом 25 км, дальность стрельбы активно-реактивным снарядом – до 29 км, дальность стрельбы управляемым снарядом – до 25 км. Если сравнить с 2С3 «Акация», прирост просто прекрасный. Если сравнить с артиллерией НАТО…
Итак, НАТО предоставило в распоряжение ВСУ следующие САУ:
152-мм самоходная пушка-гаубица vz.77 «Дана» (Чехословакия). Поставлено Чехией 20 шт. Разработана в 70-е годы прошлого века, производилась с 1981 по 1989 годы. Максимальная дальность стрельбы не превышала 20 км.
155-мм гаубица Zuzana 2 (Словакия). Производится с 1998 года. Поставлено 8 шт, ожидается поставка еще 16. Глубокая переработка «Даны» под стандарты НАТО, ствол 155-мм при длине в 52 калибра обеспечивает дальность стрельбы до 41 км.
155-мм САУ CAESAR (Франция). Разработка 70-х годов прошлого века, но в производстве с 2002 года. ВСУ получили 24 САУ. Максимальная дальность стрельбы ОФ снарядом типа ERFB — 41 км, активно-реактивным снарядом — 46-49 км. САУ может стрелять дальнобойным снарядом М2005 V-LAP с дальностью полета 54 км.
155-мм САУ AHS «Krab» (Польша). На вооружении польской армии с 2010 года. Представляет собой самоходную гаубицу на базе шасси южнокорейской гаубицы K9 «Thunder», производимой в Польше по лицензии, с использованием английской башенной системы AS-90, также выпускаемой по лицензии. В Украину поставлено 18 САУ и законтрактовано еще 54. Дальность стрельбы ОФ-снарядом до 30 км, АР-снарядом до 40 км.
155-мм САУ PzH 2000 (Германия). Производится с 1998 года. ВСУ поставлено 28 шт., законтрактовано около 100 шт. Лучшая САУ мира, дальность стрельбы ОФ-снарядом до 50 км, АР-снарядом до 67 км.
155-мм САУ М109 (США). Производилась с 1962 по 2003 год, была основной САУ армии США. На вооружении более чем в 25 странах мира. Ствол длиной в 39 калибров не позволяет стрелять далеко, зато многочисленные электронные системы управления обеспечивают весьма достойную точность. Дальность стрельбы ОФ-снарядом до 22 км, АР-снарядом до 30 км.
Получается не очень приятный вывод: орудия армий НАТО (за исключением «Даны») запросто перестреливают российские гаубицы. Причем, не только в плане дальности, хотя и дальность порой весьма важна, но и по точности.
Артиллерийские системы калибра 155-мм, согласно меморандуму по баллистике JBMOU (Joint Ballistics Memorandum of Understanding) с длиной ствола 52 калибра, имеющие более прогрессивную систему нарезки ствола, обеспечивают лучшую стабилизацию снаряда в полете на внешней траектории и соответственно большую дальность и лучшую точность стрельбы.
ИНС, различные датчики на самом орудии, система приема и передачи данных, баллистический вычислитель, сопряженный с навигационной системой для автоматической наводки орудия – это уже не фантастика, а день сегодняшний. Взаимодействие с разведывательными спутниками посредством системы NAVSTAR для более точного целеуказания – полезная опция, в то время как в российской армии по-прежнему лучший друг артиллериста – буссоль.
О дополнительной опции как квадрокоптер-корректировщик мы просто молчим.
Следует сказать и об артиллерийских боеприпасах стран НАТО, которыми снабжают артиллеристов ВСУ. Мало того, что развитие самих снарядов тоже не стояло на месте, сами снаряды стали точнее благодаря применению различных электронных корректирующих устройств.
Системы наведения типа PGK, FGK, CCF, размещаемые в носовой части снаряда со стабилизатором для коррекции траектории полета и защищенным программируемым модулем GPS-наведения – это сильно.
И буквально два слова (потому что тема достойна отдельного рассмотрения) о «Краснополе» и его противниках. «Краснополь» - неплохой снаряд, с приличной дальностью и точностью, если сравнивать его с обычными ОФ-снарядами. На поражение одной цели шансы у «Краснополя» считаются как 1 к 10, то есть, на 1 АР требуется 10 обычных снарядов, чтобы достичь той же цели.
Но реально «Краснополь» устарел и морально, и физически. Максимальная дальность стрельбы в 25 км – сегодня это ни о чем, особенно в сравнении с «Экскалибуром», который спокойно летит на вдвое большее расстояние (данные по Block 1a-2). Но даже и 36 км минимальной дальности вполне себе приличная разница. Десять километров – это много.
Стоимость… 36 тысяч долларов у «Краснополя» против 100 тысяч у «Экскалибера» не то чтобы впечатляет, тут стоит помнить, что советский снаряд эксплуатируется с 1986 года, а американский с 2005. Десять лет в технологическом плане – это бездна, потому многие справедливо считают, что «Краснополь» сильно уступает «Экскалибуру».
Тут вопрос на что уйдут эти 100 тысяч долларов. Если в танк или штаб – это одно, а если в поле – другое.
Чтобы более-менее подвести итоги, давайте посмотрим на количество поставленных орудий для ВСУ из числа тех, что лучше «Мста-С» и «Мста-Б».
Из буксируемых орудий это исключительно 155-мм американская гаубица M777, поставленная в количестве 152 единиц. Да, какое-то количество этих орудий было уничтожено, но сколько – сказать сложно, пока не совсем понятно.
Самоходные орудия:
ShKH Zuzana 2 – 8 шт. (и еще 16 заказано).
«CAESAR» - 24 шт.
AHS Krab – 18 (и 54 в планах).
PzH 2000 – 28 шт.
То есть, у ВСУ на вооружении теоретически имеется более сотни буксируемых орудий М777 и более 50 (78) самоходных орудий, которые лучше, чем «Мста-С».
Много это или мало?
Конечно, если посмотреть на то, что в распоряжении армии России в теории больше тысячи САУ «Мста-С» - это вообще копейки.
Если посмотреть со стороны того, что у ВСУ имеется более 150 стволов, способных расстреливать российские орудия, находясь вне зоны поражения – ситуация приобретает совсем иной цвет. Контрбатарейная борьба сегодня – очень злободневный вопрос, и как он поставлен у ВСУ, делает его весьма неприятным делом для российских артиллеристов.
Более дальнобойные гаубицы НАТО вкупе с разведывательными беспилотниками и спутниками на низкой орбите, передающими данные чуть ли не командирам батарей способны сделать самое неприятное – полностью нивелировать превосходство российской артиллерии в плане численности.
Действительно, на отдельном участке фронта можно сконцентрировать сколько угодно стволов, но работать по ним станут орудия ВСУ из-за зоны поражения артиллерией. Да, возможно применение РСЗО, но тут палка о двух концах, поскольку на каждый залп «Смерчей» и «Ураганов», точность которых, признаем, не на высшем уровне, может прилететь ответный залп «Хаймарсов», точность которых уже известна и оценена по достоинству.
Но «Хаймарс» - это точечные уколы, а вот сотня стволов, работающих в режиме КБС по целеуказанию со спутников и БПЛА вполне может принести значительные проблемы российским артиллеристам. И, кстати, приносят.
А нашим отвечать нечем. Пусть стрельба на расстоянии 30+ километров не будет такой точной, но увы, «Мста-С» не может ничего противопоставить орудиям НАТО.
Сегодня уже поздно говорить, почему так вышло, хотя стоит сказать, что работы по изделию 2С33 были прекращены в пользу 2С35 «Коалиция-СВ», которая осталась там же, где «Армата», «Курганец»... А сама 2С35 все еще не готова к серийному производству. В итоге воюем тем, что есть в распоряжении, не мечтая даже о том, чтобы быть с НАТО на одной ступеньке.
По крайней мере, 12 изготовленных САУ «Коалиция-СВ», которую мурыжат с 2002 года больше 20 лет, не могут оказать совершенно никакого влияния на сложившуюся ситуацию.
Пока еще в распоряжении ВСУ не так много стволов современной артиллерии, как им хотелось бы, но работы в этом направлении идут и современные гаубицы все равно поступят. И как тогда придется работать нашим артиллеристам, сказать очень непросто.
Они, артиллеристы, совершенно не виноваты в том, что в тихих и теплых кабинетах Министерства обороны России на протяжении 30 с лишним лет царили тишина и покой. И никого не беспокоило то, что артиллерия АР на 100% состоит из стволов советской разработки и производства.
Да, конечно, разработка «Коалиции» очень сильно помогла усилению обороноспособности армии России. Все профильные СМИ воздали должное этой САУ, расписывая, насколько она хороша и почему «немка» PzH 2000 хуже 2С35.
Но PzH 2000 изготовили под четыре сотни, а вот 2С35… Да что там говорить, на вооружении Украины больше немецких САУ, чем у российской армии 2С35.
Есть, о чем задуматься, пока наши артиллеристы без преувеличения героически выполняют свои задачи на фронте.