Как учить стрелять в школе

Стрельба стоит особняком относительно всех остальных человеческих умений, связанных с защитой своей жизни. Миллионы лет эволюции позвоночных диктуют, что в случае стресса, неважно – соревновательного или боевого, нужно сильнее и быстрее двигаться. Выделение множества гормонов, гипервентиляция легких и другие физиологические процессы направлены на бегство или рукопашный (ну или копытомахательный для лошадей) способ боя.
От сложного к простому
Но в стрельбе от человека требуется прямо противоположное – точные, буквально микроскопически скоординированные действия, точное управление вниманием, фокусировкой взгляда, то есть единство тела и мышления. Все эти нежелательные физиологические эффекты приводят в условиях соревнований, сложной охоты или войны к появлению множества ошибок в процессе выстрела. Очевидно, что тренировка стрелка должна закрепить до автоматизма правильную последовательность действий при выстреле: фокусировку внимания на ровной неподвижной мушке и плавном выжиме спуска на втором плане мышления, а не на первоочередном, чтобы не возникло лишних колебаний оружия.
Это противоречие стрелковых навыков «боевым двигательным», диктует необходимость отбросить очевидную в трудовых упражнениях или силовых видах спорта методику обучения «от простого к сложному».
Ошибочная методика обучения юных стрелков стрельбе, сидя за столом, из пневматической или малокалиберной винтовки с упора выглядит удобной с точки зрения поддержания дисциплины среди школьников, но не вырабатывает никаких практически полезных навыков. Да, для физрука или другого учителя, назначенного преподавать НВП (включая молодую учительницу истории, которая выглядела столь молодо, что во время зачетных стрельб была приглашена мною на линию огня вместе со школьниками), стрельба «со стола» привлекательна малым риском травм и быстрым выполнением хоть какого-то зачета. Только вот отучить юного стрелка от ошибок в стрельбе, закрепленных пусть всего сотнями выстрелов из «воздушки», потом очень сложно.
Поэтому учить стрельбе надо «от сложного к простому».
Ошибки
Разберем процесс выстрела с точки зрения возможных ошибок.
Стойка стрелка. Вырабатывается весьма быстро, а применительно к боевой стрельбе практически не существует как таковая, заменяясь навыком обработки спуска в нужной фазе шага до удара выставленной вперед ноги о грунт. Так как в бою положение тела стрелка будет определяться местными укрытиями, которые будут столь разнообразными, что смоделировать или придумать стойки для них просто невозможно, да и учебного времени нет на такое.
Выравнивание мушки в прорези является очевидным и автоматическим для глаза процессом, и не содержит никаких резервов точности, кроме применения диоптра на автомате, но это уже вопрос к конструкторам.
Само удержание оружия, хват рукоятки пистолета или рукоятки и цевья винтовки (автомата) тоже отрабатывается уже на первых занятиях, как и навык задержки дыхания на полувдохе.
Колебания оружия в плечевом суставе и всего организма, которое на тренажере СКАТТ определяется как предельный размах всего следа точки прицеливания (черная линия в стандартных настройках цвета), дают намного меньшую ошибку.
Следующий пласт ошибок стрелка – это включение в процесс выжима спуска любых мышц, кроме сгибателя указательного пальца, резкое сокращение этой мыщцы (или «дергание» спуска – по-народному). Эти ошибки, на взгляд автора, являются взаимосвязанными, борьба с ними занимает некоторое количество занятий и требует периодического контроля со стороны тренера или товарищей.
Самая сложноотслеживаемая и вредная ошибка – это переключение внимания стрелка с мушки на цель или обработку спуска. Понятно, что за обстановкой в бою смотреть надо, но волевое усилие позволяет сфокусировать прицельный глаз только на мушке и ее неподвижности относительно цели, уведя в фоновую задачу наблюдение вторым глазом за местностью. Обнаружение этой ошибки – самая сложная задача для тренера, а выработка правильного распределения внимания – для самого стрелка. Проще всего обнаруживать эту ошибку при стрельбе из пистолета в общепринятой спортивной стойке, а сложнее всего – при стрельбе с упора под цевьем винтовки.
Вывод из этого очень прост – обучение стрельбе в школе нужно ограничивать только навыками стрельбы из пистолета.
Пистолет
Пистолет удерживается только одной рукой, поэтому между пистолетом и неподвижной местностью под ногами стрелка на два сустава больше точек вращения, чем в стрельбе из винтовки стоя. Это дает несколько плюсов:
1. Стрельба из пистолета сложнее всего, следовательно пистолетчик быстро и легко освоит любое другое оружие: от винтовки до пулемета или ПТРК.
2. Сложность стрельбы из пистолета означает простоту выявления ошибок стрелка тренером и направление тренировки на их исправление.
3. Пистолетная мишень больше винтовочной, диаметры десятки отличаются почти в 10 раз, при всего 25 м для МК и 10 м для пневматики, то есть требования к качеству патронов или пулек меньше. Например, «черные» МК патроны, непригодные для тренировок винтовочников, так как их собственный разброс в пределах восьмерки винтовочной мишени на 50 м, прекрасно подходят для пистолета, так как на 25 м их техническая кучность внутри внутреннего круга десятки мишени номер четыре.
4. Меньшая цена материальной части, самих пистолетов и патронов. Меньше размер шкафов в оружейке, что тоже чуть, но значимо.
5. Проще оборудование тира, подзорная труба для 25 м это 20–25 крат, а для 50 м на МК винтовке удобна все же 50-кратная, а она дороже, и повредить ее проще при небрежности.
6. Короче, сам тир, 25 м, как правило, можно оборудовать в подвале почти любой школы, а для 50 м придется менять нормативную базу, чтобы тиром смог служить бывший актовый зал или физкультурный.
«Спустить пар»
По моему опыту: для поддержания дисциплины стоит уделять некоторое время и количество пулек или патронов «несерьезной» стрельбе, которая очень увлекает юных стрелков. Например, стрельба за 3–5 секунд по подвешенной коробке из-под патронов или подобному примерно круглому предмету. Автором было замечено, что школьники с фанатизмом сшибают коробочку, которая на 25 м не сильно крупнее десятки мишени.
«Спустив пар» такими стрельбами, юниоры старательнее занимаются уже нормальными упражнениями. Полезным тренерским приемом было «награждать пострелушками по коробочке» курсанта, допустившего наименьшее количество ошибок обработки спуска на тренажере СКАТТ.
Вообще, тренировки юниоров на СКАТТе – дело полезное, но только в том случае, если внятно и доходчиво объяснять, что означает эта ползущая линия и завиток перед «пробоиной», расшифровывая увиденное как словесное описание ошибок. Разумеется, сам тренер или учитель НВП должен хорошо уметь стрелять сам, но это не проблема, на уровень 1-го разряда можно выйти практически за три месяца двухчасовых тренировок три раза в неделю, из них половина или больше – на СКАТТе.
Говорить нужно только в позитивно-приказном ключе:
– держи внимание на мушке;
– плавнее жми спуск;
– следи за положением тела и стойкой и так далее.
Нужно ли в школе учить «полицейской стойке»
Возвращаясь к методике тренировок, пересказывать существующие учебники не имеет смысла, могу поделиться только некоторыми личными наблюдениями.
Веникоприкладство
Стрельба, имея прямую взаимосвязь с мышлением и характером стрелка, дает хорошую корреляцию с обучаемостью в целом. Учащиеся, занимающиеся хоть какими-то рукоделиями, стреляют лучше, чем не умеющие работать руками, благодаря развитию мелкой моторики. Есть обратная корреляция: между ценой телефона учащегося и его успехами в стрельбе.
Также по опыту автора, помогавшего тренеру проводить обучение курсантов, если в тире находятся школьники разных классов или школ, то дисциплина выше, чем если пришел один класс целиком. Разумеется, у тренера должно быть право некоторого веникоприкладства к нарушителям дисциплины и особенно – правил обращения с оружием. «Яжемамкам» нужно прямо объяснять, что отхлестанная веником задняя сторона учащегося лучше для него, чем срок за ранение товарища выстрелом.
Результаты в стрельбе – в аттестат
Считаю критически необходимым не только включение стрельбы в программу школ как «огневой подготовки», но и внесение результатов в стрельбе в школьный аттестат. Это решит сразу несколько проблем:
1. Возможность достичь хорошего спортивного результата для от природы худого или физически покалеченного школьника, неспособного к подвижным видам спорта. Это повысит и самооценку учащихся, и улучшит их здоровье.
2. Повышенное внимание к стрельбе со стороны школьного и РОНОшного начальства, как к любому другому предмету, а не отношение к школьному тиру как к помещению, которое не получается сдать в аренду.
3. Возможность получать объективную информацию о предрасположенности человека к точной и внимательной работе, так как стрельба вырабатывает именно эти качества – внимательность, терпение, самодисциплину, точность движений (мелкую моторику).
4. Прикладное значение – призывники пойдут в армию, уже умея стрелять из самого сложного в освоении оружия, и развить навыки обращения с автоматом, снайперской винтовкой или ПТРК будет уже просто – ровная мушка на цели и плавный спуск «на заднем плане внимания» требуются при обращении с любым оружием.
5. Снижение интереса школьников к курению и алкоголизму, так как эти занятия плохо сказываются на стрельбе.
6. Перворазрядников и выше при призыве можно сразу выделять как вероятных будущих снайперов или пулеметчиков.
Конечно, тотальное оборудование тирами всех школ, закупка спортивных пистолетов и патронов что-то будут стоить бюджету Минпросвещения России, но тут уж никуда не деться: больше трат на обучение стрельбе – меньше потерь.