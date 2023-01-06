В США и в 12 туре не смогли выбрать спикера палаты представителей

Если уж ему здесь так аплодировали, то пусть и голосуют, ведь мы все-равно рассуждаем о выделении средств Киеву.

Завершился 12 раунд голосования по кандидатурам на пост спикера палаты представителей США. Как и предыдущие 11, он тоже не выявил победителя. Напомним, что такого количества туров голосования в Штатах не было со времен гражданской войны в этой стране. При этом эксперты подсчитали, что каждый неудачный тур голосования отнимает из бюджета США, а также не позволяет бюджету получить средства в сумме до 50 млн долларов. Если это так, то за несколько дней американские законотворцы только на том, что никак не могут выбрать спикера, спустили до 0,6 млрд долларов средств налогоплательщиков.При этом сообщается, что по итогам 12 тура Кевин Маккарти, который снова был выдвинут на пост спикера палаты представителей конгресса США от Республиканской партии, "максимально приблизился к положительному для себя исходу". После некоторого перерыва, в течение которого идут переговоры по убеждению несогласных с кандидатурой Маккарти республиканцев всё-таки подержать именно его, начнётся рекордный для истории США 13-й тур голосования. Маккарти снова выдвинут в качестве кандидата от республиканцев.На фоне такой ситуации один из американских конгрессменов решил пошутить, заявив, что Маккарти не встречают в конгрессе так, как на днях встречали Зеленского. В этой связи тот же конгрессмен предложил внести Зеленского в качестве "компромиссной фигуры" на должность спикера палаты представителей. Формулировка звучит так: