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В США и в 12 туре не смогли выбрать спикера палаты представителей

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В США и в 12 туре не смогли выбрать спикера палаты представителей

Завершился 12 раунд голосования по кандидатурам на пост спикера палаты представителей США. Как и предыдущие 11, он тоже не выявил победителя. Напомним, что такого количества туров голосования в Штатах не было со времен гражданской войны в этой стране. При этом эксперты подсчитали, что каждый неудачный тур голосования отнимает из бюджета США, а также не позволяет бюджету получить средства в сумме до 50 млн долларов. Если это так, то за несколько дней американские законотворцы только на том, что никак не могут выбрать спикера, спустили до 0,6 млрд долларов средств налогоплательщиков.


При этом сообщается, что по итогам 12 тура Кевин Маккарти, который снова был выдвинут на пост спикера палаты представителей конгресса США от Республиканской партии, "максимально приблизился к положительному для себя исходу". После некоторого перерыва, в течение которого идут переговоры по убеждению несогласных с кандидатурой Маккарти республиканцев всё-таки подержать именно его, начнётся рекордный для истории США 13-й тур голосования. Маккарти снова выдвинут в качестве кандидата от республиканцев.

На фоне такой ситуации один из американских конгрессменов решил пошутить, заявив, что Маккарти не встречают в конгрессе так, как на днях встречали Зеленского. В этой связи тот же конгрессмен предложил внести Зеленского в качестве "компромиссной фигуры" на должность спикера палаты представителей. Формулировка звучит так:

Если уж ему здесь так аплодировали, то пусть и голосуют, ведь мы все-равно рассуждаем о выделении средств Киеву.
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27 комментариев
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  1. savelii1805
    savelii1805 Вчера, 23:13
    0
    Да чего мелочиться!Надо наркошу сразу в президенты галатики выдвигать
    1. Летунъ
      Летунъ Вчера, 23:17
      +1
      Да ваще дикари! А ещё кого то демократии учат! 12 раз не могут, как импотенты! В нормальных странах выбирают с первого раза и с результатом процентов 80! Ну тупыыыеее.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 23:24
        +1
        Цитата: Летунъ
        Да ваще дикари! А ещё кого то демократии учат! 12 раз не могут, как импотенты

        "Амэриканьска дэмократия" (ну как и в Куеве).
      2. котик-русич
        котик-русич Вчера, 23:30
        0
        Цитата: Летунъ
        Да ваще дикари! А ещё кого то демократии учат! 12 раз не могут, как импотенты! В нормальных странах выбирают с первого раза и с результатом процентов 80! Ну тупыыыеее.
        Вспоминаю как голосовали в ВРУ (Рада) во времена главы ВРУ А. Парубия...
        Тогда рада голосовала "до упора" - не прошло голосование с первого раза - переголосовывали раз за разом, до тех пор пока голосование засчитывалось.
        Если интересно посмотреть, поищите видеоролики А. Шария за 2015-17г, точно уже не помню в каком году.
        Вот Конгрессу сша и поучится у Рады украины wassat
        yes
      3. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 23:42
        0
        Летунъ hi, опять дым не того цвета повалил! laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:22
      +1
      Цитата: savelii1805
      Да чего мелочиться!Надо наркошу сразу в президенты галатики выдвигать

      Да нет, в "той галактике", черти его не принимают (там своих хватает).
    3. dedusik
      dedusik Вчера, 23:48
      +1
      В США ведущий политических ток-шоу, автор YouTube-канала Rubin Report Дэйв Рубин предложили Зеленскому занять пост спикера Палаты представителей, на который никого не могут выбрать
  2. Shurik70
    Shurik70 Вчера, 23:15
    +2
    Каждую МИНУТУ госдолг США увеличивается на 2 млн$
    Зная это понимаешь, жалкие 50 млн$ за голосование - исчезающе малая величина.
    Хотя злорадство от бессмысленности деятельности госаппарата США конечно чувствую.
    http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 23:41
      0
      Цитата: Shurik70
      Каждую МИНУТУ госдолг США увеличивается на 2 млн$

      не совсем точно, каждую минуту МИР имеют на указанную Вами сумму
    2. topol717
      topol717 Вчера, 23:42
      0
      Цитата: Shurik70
      Каждую МИНУТУ госдолг США увеличивается на 2 млн$

      Вообще то вы немного завысили ценник, пока на 1 млн за 40 секунд, а не на 2 за минуту.
      Но скоро, скорее всего к апрелю месяцу уже будет ваш результат 1 млн за 30 секунд )))\Я бы еще тут добавил, это именно увеличение, т.е. те деньги которые они не могут вернуть сейчас.
      т.е. каждые 39 секунд они (США) берут в долг 1 000 000 долларов США.
  3. Rustic
    Rustic Вчера, 23:15
    +1
    100000$ за нажатие кнопки голосования. Не хилая у них там такса. laughing
  4. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 23:20
    0
    БАБЛО! БАБЛО правит Демократией и Миром! Жрут Буржуи друг друга как крысы в бочке! Позорники!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:27
      0
      Цитата: Бонифаций
      БАБЛО! БАБЛО правит Демократией и Миром!

      Если бабло правит миром, то почему евреям оно не помогло избежать Холокоста?
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 23:40
        0
        tihonmarine hi, может (ну как варианта) что Холокост организовали фанатики? А они идеи ставят выше денег.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 00:09
          0
          Цитата: Ропот 55
          может (ну как варианта) что Холокост организовали фанатики? А они идеи ставят выше денег.

          Есть другое мнение, Просто Евреи из США не ожидали такой прыти от Гитлера, который очень быстро переключился из борца с коммунизмом, в борца против евреев. Скорее всего в школе евреи обидели Гитлера. А тот зуб заимел ))))
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 00:29
          0
          Цитата: Ропот 55
          может (ну как варианта) что Холокост организовали фанатики?

          Да нет, организовали реальные люди, почитайте об Эвианской конференции, там не было фантиков, но был реально мыслящие люди.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 23:20
    0
    На фоне такой ситуации один из американских конгрессменов решил пошутить, заявив, что Маккарти не встречают в конгрессе так, как на днях встречали Зеленского.

    Про Маккарти, ничего не могу сказать, а вот "прилет" клоуна в Фашингтон, означает одно, что "лепший брат" Британии, продался окончательно Дядюшке Джо. Этому свидетельство - овации "старушек" в конгрессе США.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 23:22
    +4
    В США и в 12 туре не смогли выбрать спикера палаты представителей

    мумия возвращается?!!!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:25
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      мумия возвращается?!!!

      Только в музей восковых фигур.
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:25
    0
    Это же какой то политический памфлет!
    Демократы 12 раз единогласно голосуют за Одного своего, а Республиканцы 12 раз выдвигают Двоих своих. В книгу рецептов Гиннеса хотят попасть, что ли?
    1. КАКОЙ ЕСТЬ
      КАКОЙ ЕСТЬ Сегодня, 00:32
      0
      До рекорда далеко - в 1859 году для выборов спикера нижней палаты потребовалось проведение 44 туров голосования.А немного погодя и Гражданская у них началась между Севером и Югом..Вот такая в памяти историческая параллель возникла,"вот такая,панимашь,загогулина"..
  8. DKuznecov
    DKuznecov Вчера, 23:27
    0
    Вот у нас парламент - на загляденье.
    Или сверху громыхнули, или снизу поднесли.
    Голоснули - и по домам.
  9. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 23:28
    0
    Если уж ему здесь так аплодировали, то пусть и голосуют, ведь мы все-равно рассуждаем о выделении средств Киеву.

    Звучит логично.
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:33
    0
    На фоне такой ситуации один из американских конгрессменов решил пошутить, заявив, что Маккарти не встречают в конгрессе так, как на днях встречали Зеленского. В этой связи тот же конгрессмен предложил внести Зеленского в качестве "компромиссной фигуры" на должность спикера палаты представителей.

    И весь бизнес США на военные рельсы, от 18 до 45 на борьбу за светлое жовто-блакитное. И Президента США инаугурировать в советники Зеленского.
  11. Serafim
    Serafim Вчера, 23:35
    0
    Как- то даже и не смешно. Сделают зелю существом третьего пола , да и выберут президентом соединённых штатов, присоединив окраину. Вполне очень возможно в наше время.
  12. garik77
    garik77 Вчера, 23:35
    +1
    И это здорово. Чем дольше конгресс США будет находиться в состоянии паралича, тем меньше возможности у них будет помогать окраинским нацистам.
  13. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 00:15
    0
    Завершился 12 раунд голосования по кандидатурам на пост спикера палаты представителей США. Как и предыдущие 11, он тоже не выявил победителя.

    А надо, как на выборах папы римского - с каждым следующим туром голосУвания урезать пáйку электорату. И "мигом прояснится на доске"©. wassat