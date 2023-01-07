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В британской прессе: Поставкой колёсных танков AMX-10RC Франция нарушает «военное табу», сохранявшееся несколько месяцев

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В британской прессе: Поставкой колёсных танков AMX-10RC Франция нарушает «военное табу», сохранявшееся несколько месяцев

На Западе анализируют новые пакеты военной помощи, передаваемые Украине. При этом оценки зачастую выглядят довольно странно.


Так, в британском издании Telegraph вышел материал, где говорится, что «Франция вследствие решения Эммануэля Макрона открывает новую страницу военной помощи Украине, передавая для ВСУ партию бронемашин AMX-10RC».

Это колёсные танки с калибром пушки 105 мм. По состоянию на прошлый год в арсенале Франции таких бронемашин было около 250 единиц. Причём Франция является второй страной в мире по численности AMX-10RC, несмотря на то, что именно во Франции их и разработали в своё время. Произошло это в конце 1970-х годов. На первом месте по числу машин такой серии (AMX-10) – Саудовская Аравия, у которой их более 360 единиц.

Из материала Telegraph:

Красная черта в плане поставки Украине бронемашин западного образца была пересечена. Военное табу, сохранявшееся несколько месяцев, было нарушено. Причём нарушили его те, от кого этого мало ожидали – французы.

Заявление британских журналистов несколько странно в том понимании, что «стреляющую» бронетехнику западного производства Украине передают давно и системно. Например, речь идёт о натовских САУ PzH-2000, которые поставила для нужд ВСУ Германия. И здесь уже нет особой разницы, САУ или колёсные танки страны НАТО поставляют Украине. Вполне понятно, что если вооружённый конфликт затянется, то могут поставить Киеву всё что угодно, вплоть до тех же французских, немецких и американских танков: «Леклерк», «Леопард» и «Абрамс».

Поставка техники натовского образца говорит ещё и о том, что исчерпали себя запасы советских вооружений, которые оставались с прошлых лет в арсенале отдельных стран Запада - в первую очередь стран так называемого бывшего соцлагеря.
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23 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:39
    +2
    Вот не пойму, а передача Словенией танков со 105-мм НАТОвской пушкой, так это "табу" не нарушало?
    Да и сейчас стоит ожидать поставок, массовых поставок М60А3 и Лео-1А4...6
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:46
      +3
      svp67 hi, преимущества француза если не ошибаюсь в скорости и маневренности, значит либо готовят ВСУ к прорывам на манер сентября, либо скидывают что не жалко.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 07:49
        +2
        Не только в этом преимущество. Этого бронеавтомобиля с танковой пушкой.
        Более дешевый, ремонтопригодный, т.к. по сути автомобиль, ресурс шасси более высокий.

        И самое неприятное, это машина с прошлым - его предшественники в Африке себя хорошо показали, например Panhard AML с пушкой в 90 мм поражал танки советского производства.
        И есть кому этой тактике научить ВСУ.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:58
          -1
          Система управления там достаточно современная.Это очень сеиьезный противник на поле боя.
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 08:10
            0
            Это уходящая для Франции машины - сейчас новый Ягуар, причем массовый, с пушкой 40 мм, ПТРК, КАЗ.
            При этом по сообщению прессы какие-то снаряды для пушки для поражения воздушных целей.

            Но дело не в этом, помните несколько месяцев назад, когда шли новости - что подвижные украинские отряды с легкой бронетехникой, внедорожниками обходят, окружают, наносят поражение.
            Так вот эта тактика применялась в Африке, в том числе в войне Тойот (Чадом против Ливии) - Чад поддерживался Францией, там были и поставленные Францией внедорожники Тойота, ПТРК Милан, и предшественник Panhard AML с пушкой в 90 мм.
            Вкупе с информацией о поставке американских и немецких бронетранспортеров, такая картина вырисовывается.
        2. Sebostyuan
          Sebostyuan Сегодня, 08:37
          -2
          Вся новая техника пойдёт на пополнение новых 4ех бригад.
          Это уже будут бригады с сильно возросшими возможностями по защите, поиску и порожению целей.
          Чем мы можем ответить? Выставлять против них соеденение с целью сражения железа против железа- будет скорее не правильно.
          Самоноводящиеся боеприпасы к РСЗО "Град" с комулятивными БЧ, Касетные бомбы самонаводящимися элементами. ПТРК на основе "Ланцета". Насыщение войсках Краснополем и средствами целеуказания для него.
          Коптеры с грузаподьёмностью несколько кг. способные бросать гранаты к РПГ. Это, что касаеться сухопутных частей.
          Ну, а в целом без уверенного господства в воздухе, всё это бадания с неизвестным итогом.
          1. Maxim G
            Maxim G Сегодня, 09:03
            0
            Вертолеты с бортовым комплексом обороны и ПТРК, массово.
            Цитата: Sebostyuan
            Чем мы можем ответить?
    2. strannik1985
      strannik1985 Сегодня, 08:45
      +1
      Более того, какая разница для России между передачей Францией колёсных танков или Польшей Т-72? request
    3. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 08:47
      -3
      Вот не пойму, а передача Словенией танков со 105-мм НАТОвской пушкой, так это "табу" не нарушало?

      До сих пор передавался всякий морально устаревшей мусор с хранения, это первые актуальные НАТОвские танки. После этого они могут валом пойти вместе с экипажами.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:42
    0
    Какое "табу"Все идет по нарастающей.Просто другие страны Запада выжидают,присматриваются,готовят то,что могут передать.В этом году пойдет и более серьезное вооружение
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:05
      -1
      dmi pris 1 hi, так Запад и не скрывает что задача номер один уничтожение России как единого государства а для этого и танки и самолёты и ракеты дальнобойные не пожадничают.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:42
    -1
    Советские запасы закончились так это не беда, Запад подкинет и само железо и Б. К. и расходники и форму и медицину лишь бы ослабить и уничтожить Россию, а кончатся украинцы, подзабьем склады и подожгем с другого бока, соседей из бывших у нас много и их элиты денежки и власть любят больше чем жизни своих соотечественников.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 07:59
      +1
      ага не беда. особенно ремонтировать и чинить и обслуживать мелкие партии машин от 40 до 100 штук размазанных по всем подразделениям. Всего и делов, иметь запчасти и ремонтную базу от австралийских бушмастеров и американских брэдли до немецких мардеров. Совсем не вызывает затруднений. То же самое и с Бк для минометов и арты разных моделей и комплектов. Надо снабжение мелким партиями на разные калибры и модели организовывать вместо одной номенклатуры. да в боевых условиях иногда и один то калибр снарядами не могут обеспечить А тут пожалуйте и французских цезарей и американских "топоров" одновременно с советскими гаубицами каждый комплектом снабжать. И так всего чего не коснись. ну и конечно спецы по ремонту этой техники. Вы что-нибудь понимаете в двигателе брэдли? а думаете воююище малороссы далеко от вас ушли?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:51
        -1
        Вот тут соглашусь.Разномастная техника-ужас МТО..Про снаряды.Основные калибры 105 и 155мм.И снаряды,насколько я знаю для каждого калибра унифицированные.Но!Техника,это-расходник.Их цель,мобильными силами прорвать нашу оборону и это надо иметь в виду.
  4. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 07:47
    0
    Хранцузы берега попутали , как я посмотрю на этот цирк, то в НАТО реально ищут как не то что насолить, нагадить России но и реально конфронтации, политика европейских марионеток доведёт мир не до хауса а до уничтожения всего человечества, и кому нужны будут потом эти их опровдания , или деньги, яхты, комфорт и т.п, дурачьё одним словом, кончится резерв буду мочить европейцев, у меня столько ненависти как к гендерной Европе так и к самим кукловодам, мрази легушатные, ну не дают спокойно жить другим, я то пожил свое, детей жалко, ну если надо будет, возьму ружье и на фронт, уродов этих европейских мочить, а всё это, отголоски действий Кровавого Пастора!
  5. monetam
    monetam Сегодня, 07:53
    0
    Просто оружие советских систем уже закончилось. Нельзя на союзников прикрикнуть, что бы " помогли", ни купить где-то в Африке или Азии. Так что сейчас вынимают то, что есть в своих запасниках.
  6. Николай310
    Николай310 Сегодня, 08:15
    0
    собрать бы всех этих "России некуда спешить" и "время работает на нас" и в Вагнер на передок отправить...
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:26
    -1
    Табу - марабу - бу-бу-бу... Детский сад- штаны на лямках. Неужели ещё остались наивные утописты, искренне полагающие, что войны ведутся по правилам? На войне действует только одно правило - НИКАКИХ ПРАВИЛ. И тот, кто этого не понимает - проигрывает. Гарантировано.
  8. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:30
    0
    Цитата: голос_разуma
    Вы что-нибудь понимаете в двигателе брэдли? а думаете воююище малороссы далеко от вас ушли?

    Так это и хорошо, что не понимает. Пусть ВСУ-шные "менагеры" и ремонтники репу чешут
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 08:53
      0
      Так это и хорошо, что не понимает. Пусть ВСУ-шные "менагеры" и ремонтники репу чешут

      Они не будут ничего чесать, танки пойдут вместе с экипажами и механиками. Обученных этому негров, арабов, поляков и прочих в мире как грязи.
  9. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 08:49
    -1
    ...если вооружённый конфликт затянется, то могут поставить Киеву всё что угодно...

    Этим всё сказано. Будут тянуться действия российских ВС "согласно утверждённой свыше диспозиции", то будут и «Леклерки», «Леопарды» и «Абрамсы», ну и "Челленджеры" .....
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:55
    +1
    Какое "табу" преодолел макорон,кто это "табу" ему устанавливал?
  11. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 08:59
    -1
    Цитата: голос_разуma
    Вы что-нибудь понимаете в двигателе брэдли?

    Не очень сложнее Caterpillar, Cummins,Renault и прочих, успешно эксплуатирующихся в той же Украине. А вот в остальных вопросах Вашего комментария есть разумное, но это опять же проблемы уже не российские.