Крупное американское издание The New Times пишет о том, что решение стран Запада поставить новый крупный пакет военной помощи, в который входит как оборонительное, так и наступательное оружие, говорит только об одном: в НАТО посылают сигнал Москве о том, что на намерены в ближайшее время вступать в переговоры.
Из материала, где высказывается немецкий аналитик Ульрих Шпек:
Поставки новых пакетов оружия Францией, Германией и США проясняют поддержку со стороны Запада нового возможного наступления украинских войск.
По словам Шпека, Запад явно поддерживает такое наступление и собирается дождаться того, чем оно может закончиться.
Вполне очевидно, что НАТО, ожидавшее, что ещё до нового года ВСУ возьмут Сватово и Кременную и выйдут к Лисичанску и Северодонецку с последующей возможностью продвижения уже на Луганск, «расстроено» тем фактом, что этого не произошло. Теперь натовские функционеры и власти западных стран пытаются форсировать события, принимая решения о поставках на Украину и ЗРК Patriot, и колёсных танков AMX-10 RC, и БМП Marder и Bradley.
НАТО толкает украинскую армию к тому, чтобы она продолжала наступать – любой ценой. Соответственно, ни на какое мирное урегулирование конфликта Запад не настроен. И это стало более чем очевидно после того, как Киев, получив явную директиву из Вашингтона и Брюсселя, отверг предложение Москвы о рождественском перемирии. Киевские войска в первые же часы объявленного властями РФ временного перемирия нанесли артиллерийский удар по Донецку, демонстрируя, что мирный диалог с Киевом невозможен в принципе.