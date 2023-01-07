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Немецкий аналитик: Поставки очередных пакетов оружия проясняют поддержку Западом нового возможного наступления украинских войск

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Немецкий аналитик: Поставки очередных пакетов оружия проясняют поддержку Западом нового возможного наступления украинских войск

Крупное американское издание The New Times пишет о том, что решение стран Запада поставить новый крупный пакет военной помощи, в который входит как оборонительное, так и наступательное оружие, говорит только об одном: в НАТО посылают сигнал Москве о том, что на намерены в ближайшее время вступать в переговоры.


Из материала, где высказывается немецкий аналитик Ульрих Шпек:

Поставки новых пакетов оружия Францией, Германией и США проясняют поддержку со стороны Запада нового возможного наступления украинских войск.

По словам Шпека, Запад явно поддерживает такое наступление и собирается дождаться того, чем оно может закончиться.

Вполне очевидно, что НАТО, ожидавшее, что ещё до нового года ВСУ возьмут Сватово и Кременную и выйдут к Лисичанску и Северодонецку с последующей возможностью продвижения уже на Луганск, «расстроено» тем фактом, что этого не произошло. Теперь натовские функционеры и власти западных стран пытаются форсировать события, принимая решения о поставках на Украину и ЗРК Patriot, и колёсных танков AMX-10 RC, и БМП Marder и Bradley.

НАТО толкает украинскую армию к тому, чтобы она продолжала наступать – любой ценой. Соответственно, ни на какое мирное урегулирование конфликта Запад не настроен. И это стало более чем очевидно после того, как Киев, получив явную директиву из Вашингтона и Брюсселя, отверг предложение Москвы о рождественском перемирии. Киевские войска в первые же часы объявленного властями РФ временного перемирия нанесли артиллерийский удар по Донецку, демонстрируя, что мирный диалог с Киевом невозможен в принципе.
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24 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:52
    -1
    Так это и хорошо. Не нужны нам никакие переговоры. И хорошо что противник так демонстративно упирается. Общей ситуации это на пользу.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:01
      0
      Что хорошего в том,что противник так упирается,ведь при штурме гибнут наши ребята.Где "разум"А!В кавычках"
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 08:07
        +1
        потому что если бы не упирался начались бы переговоры по типу минских соглашений. Если вы сторонник такой вот болтологии "ради сохранения жизней" то спешу вас огорчить, к сохраннее жизней она как раз и не приведет. Враг только усилится. Надо уничтожать максимально, пока упирается и не бросил оружие. То есть НАТО не настроено на мирное урегулирование. Е еще раз повторюсь это хорошо. И это нам на пользу. Жаль что приходится разжевывать элементарные вещи. Ну, прочем после вашего перла о том, что ситуация на корейском полуострове от Китая не зависит, я особых проблесков от Вас не ожидаю, уж извините.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:37
          -1
          Напомню,что "минский сговор"начался именно после удачного наступления сил ЛДНР.Сейчас я не вижу никаких перспектив мирного разрешения,только уничтожение.Но!Для этого нужны силы,с нашей стороны они явно недостаточные.А Китаю сейчас не до корейского полуострова,от слова совсем.
    2. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 09:00
      +2
      Главное чтобы кое кто понял уже три вещи: 1) у этого конфликта нет иного решения кроме военного 2) лаве и яхты никто не вернёт 3) греть пузико под солнцем в недружественных странах дороже как самим так и детям. Если до сознания "кормчих" эта очевидная очевидность наконец дойдёт, то всё закончится быстрее, принесёт меньше жертв и разрушений чем размазанный полу замороженный и потому гниющий с головы конфликт :/
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:20
        +1
        Вот, как расшатал наше мнение немецкий аналитик:
        возможным наступлением украинских войск.
        А, речь то идёт о
        Поставки очередных пакетов оружия западом
        Ничего это не проясняет. Было понятно и раньше, что конфликт затяжной, враг силён. Воюем должным образом дальше, без "Ура!" fellow и "Караул!" belay
    3. ИгорьПушкино
      ИгорьПушкино Сегодня, 09:20
      0
      Не пойму:чего Вас минусуют
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:01
    +4
    Противоречия Запада с Россие приняли непримеримый характер... в этой схватке Украина расходный материал при любом раскладе.
    Нам теперь не нужно думать о сохранности этого недогосударства... оно должно исчезнуть с карты мира.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:08
      -3
      За!!Двумя руками.Какими силами будем сносить это все в ад?Для этого надо мобилизовать все,что у нас есть.Этого пока не наблюдается.
  3. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 08:02
    0
    очевидно, что НАТО, ожидавшее, что ещё до нового года ВСУ возьмут Сватово и Кременную и выйдут к Лисичанску и Северодонецку с последующей возможностью продвижения уже на Луганск, «расстроено» тем фактом, что этого не произошло.

    Героический подвиг Русского солдата не позволил свершится этой трагедии. Опять расстрелы и чистки местного населения. Опять геноцид. Остановили, спасли людей.
    Вчерашние рабочие закрыли грудью Родину Россию. Одним из этих рабочих был мой одноклассник и друг участник боёв под Сватово.
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:17
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Двумя руками. Какими силами будем сносить это все в ад?

    Для начала Вас с дивана поднимут.)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:39
      0
      Ну,если потребуются шестидесятилетние?То пойдем и мы.
  5. Egeny
    Egeny Сегодня, 08:21
    0
    Цитата: голос_разуma
    Так это и хорошо.

    Ничего хорошего тут нет. Дима в этом прав. Тут ролик с Пригожиным показали, так всё сложно, враг упёртый и много крови. Так что наскоком не получится.
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 09:11
      0
      Героически штурмуя укрепрайоны в лоб -да. Вместо того чтобы вынести столицу, развалить автодороги и мосты бомбами до состояния грязи и уморить защитников укрепрайонов отсутствием топлива, оружия и жратвы. А так стратегия героических штурмов крепостей "гениальна"...
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 08:27
    -1
    Не бросит запад Украину , так как туда много денег вложено..
    Но, сейчас запад будет подталкивать Кремль на открытие внутренного фронта(ухудшить условия для граждан России) .
    Вот пример
    Замгубернатора Константин Полежаев заявил, что утепление фасадов — необязательный вид работ. Это была инициатива правительства, когда на это были деньги.

    Во время прямого эфира в соцсетях замгубернатора Константин Полежаев сообщил, что в Белгородской области перестанут утеплять фасады многоквартирных домов во время капремонта из-за сложной ситуации с бюджетом. Он сообщил, что утепление не входит в обязательный перечень работ, и это делали по инициативе области. Теперь такой возможности нет.

    — Были деньги, был дополнительный доход у области. Эта программа могла реализовываться. К сожалению, все слышали, губернатор об этом говорил — сегодняшняя ситуация достаточно сложная с бюджетом, поэтому пока эта программа приостановлена. Капремонт в рамках обязательных платежей будет продолжен, а вот утепление фасадов пока будет отложено, — объяснил Полежаев.
    Также замгубернатора добавил, что утеплять дома продолжат, как только ситуация с финансированием в регионе улучшится. При этом капитальный ремонт по обязательным платежам продолжат.

    В перечень обязательных видов работ входит шесть пунктов, за которые платят жители и по которым рассчитываются тарифы. Работы включают в себя восстановление и реконструкцию: фасадных частей; лифтов и прилегающих шахт; оснований фундаментов; крыш; инженерных и коммуникационных систем; подвальных и цокольных помещений общего пользования.

    Если же жильцы всё-таки захотят сделать утепление фасада, они могут сами принять такие решение, согласившись на увеличение платежа и на дополнительные виды работ

    Сейчас власть начнёт испорять и увеличивать сборы и налоги.
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 08:32
      -2
      Во время прямого эфира в соцсетях замгубернатора Константин Полежаев сообщил, что в Белгородской области перестанут утеплять фасады многоквартирных домов во время капремонта из-за сложной ситуации с бюджетом.
      Ну и что....???? Я житель Белгородской области. Отношусь к этому с пониманием, война всё - таки идёт. Дорогое это "удовольствие".(война)
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:32
    0
    Единственный положительный момент в том, что НАТО гонит укропитеков на убой заключается в том, что мы можем какое-то время тупо воевать от обороны. В обороне войны не выигрывают, но вот истощить противника когда его гонят на укреплённые позиции можно очень сильно. А когда все эти мардеры и брэдли кончатся, то снова можно начинать продвижение. Вот ещё Киев бы выбомбить и пути доставки военной техники и боеприпасов и всё будет норм.
  8. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 08:43
    +1
    Если Кремль жесточайшим образом не пресекает такое развитие событий, значит он играет на стороне противника.
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 09:04
      -1
      Цитата: Viktor fm
      значит он играет на стороне противника.

      Если судить о происходящем по плодам. То есть - по тому что и как делается , то вы на 100% правы.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:22
      0
      Цитата: Viktor fm
      Если Кремль жесточайшим образом не пресекает

      Пока "Кремль" и "жесточайшим образом" несовместимы.
  9. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:01
    +2
    НАТО толкает украинскую армию к тому, чтобы она продолжала наступать – любой ценой.

    Война до последнего укронацика ..? Россия принимает вызов хоспода ..
    Уже 150 тыс намолотили ..Денацификация идет полным ходом !
    Другого выхода у России и Русского мира нет !
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 09:06
      0
      Уже 150 тыс намолотили ..Денацификация идет полным ходом !
      Другого выхода у России и Русского мира нет !
      Была информация что больше намолотили. Пропавших без вести около 300 тыс. Причём данные от украинцев, правда живущих точно не помню в какой - то западной стране.
  10. donavi49
    donavi49 Сегодня, 09:18
    -1
    Ну текущий пакет от США в целом выглядит сбалансировано и разумно:
    50 Бредли
    100 М113 - спустя полгода вспомнили, что у США их тысячи в хранении, а то их Литва начала догонять по поставкам М113.
    138 Хамви - опять же, будут тысячи. Важно, что их умеют обслуживать на месте, также уже поставлены передвижные мастерские для Хамви.
    55 Мрапов - ну летом и МаксПро поедут.
    18 М109А6 - лучшие М109 сразу дивизионом. Продвинутые системы наведения. Возможность точного выстрела с короткой остановки. Единая система управления батареей, где гаубицы расположенные на разных позициях, накрывают выбранную цель.

    70к - 155 мм снарядиков
    36 105 мм легких пушек, которые видно вполне зашли.
    95к - 105 мм снарядиков
    Те самые Воробьи под Буки. Наверняка появятся видео-фото и увидим как их скрестили.
    4,000 - ЗУНИ! Вот это еще одна загадка. Их вместо С-8 будут с кабрирования? Или с Гантраков? В любом случае, Зуни это уже серьезный прилет будет (в свое врем, чуть целый авианосец залпом Зуни не забрали wassat ), не хлопок С8. Это примерный аналог С-13.

    Новые ракеты на HIMARS.
    Новые 120 мм мины, включая видно и кластерные.


    Скоро новая сходка Рамштайн. Поэтому ждем как европейские партнеры поддержат. Если что, фины уже готовы Лео2А4 отправлять, если другие отправят.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:22
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Какими силами будем сносить это все в ад?Для этого надо мобилизовать все,что у нас есть.Этого пока не наблюдается.

    Не надо все мобилизовать... достаточно перекрыть все торговые пути и ликвидировать экономику.