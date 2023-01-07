Появлению ЗРК Patriot в США предшествовал запрет на противоракеты с ядерной боевой частью

В истории противовоздушной и противоракетной обороны были времена (1960-1970-е годы, главным образом), когда система ПРО строилась на ракетах с ядерной боевой частью. В американском арсенале было несколько вариантов таких ракет, включая MIM-14 Nike Hercules и LIM-49A Nike Zeus. Если первая на вооружение армии США была принята (дело было в конце 1950-х годов), то вторая, скорее, послужила прототипом для дальнейших разработок в этой области.
Одним из вариантов развития «Найки Зевса» стала система «Спартанец» (LIM-49A Spartan), трёхступенчатая ракета которой оснащалась термоядерной боеголовкой. Такое оружие было призвано сбивать баллистические ракеты, причём сам процесс шёл не за счёт осколков от взрыва боевой части, а посредством взрывного и светового-рентгеновского-температурного воздействия. В ходе испытаний одного из таких комплексов в США цель, имитирующая баллистическую ракету, была фактически испарена применением противоракеты с ядерной начинкой.
Однако в 1970-х годах эра противоракет с ядерными боеголовками (которые, кстати, могли сбивать и спутники на относительно низких орбитах) закончилась. Был подписан соответствующий договор, запрещающий разработку, производство и применение такого вида вооружения.
Уход от таких систем привёл к ускорению работ над теми зенитными ракетными комплексами (противоракетными системами), которые известны сегодня. Это комплексы с ракетами, оснащёнными осколочно-фугасными боеголовками. Сегодня основной упор на поражение целей в воздухе делается именно на разлёт осколков зенитной ракеты (противоракеты).
Подписание соглашения о запрете противоракет с ядерной боеголовкой в итоге привело к тому, что в арсенале США появился тот самый Patriot, о поставках которого на Украину сегодня так много говорят. В видеоролике канала «Правда жизни» рассказывается об американских ЗРК «Пэтриот»: