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Глава Севастополя: На подлёте к городу в рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник

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Глава Севастополя: На подлёте к городу в рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник

Как написал у себя в Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев, этой ночью в районе Севастопольской бухты российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат.


По словам главы российского региона, беспилотник был сбит примерно в три часа ночи над Северным молом (искусственное заграждение в бухте).

Таким образом, противник пытался атаковать город даже в рождественскую ночь.

Севастополь имеет стратегическое значение, так как здесь располагается главная военно-морская база Черноморского флота России. Город оставался главной базой российского ЧФ и в годы его нахождения в составе Украины.

Поэтому Севастополь всё чаще становится целью беспилотников ВСУ. Это уже вторая попытка атаковать город в этом году – 4 января близ города были сбиты два беспилотника противника.

Напомним, что самая крупная атака на Севастополь была совершена 29 октября прошлого года, когда, по некоторым данным, в ней участвовало до 10 дронов противника.

6-7 января в связи с христианским праздником – православным Рождеством, российский президент поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО. Однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу.

Даже святой праздник – Рождество – для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой

- отметил глава Севастополя.
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Использованы фотографии:
Википедия/GIC198
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:07
    +1
    Они летали, и будут летать, Киев уже дал понять что переговоров не будет, что неприкосамых объектов и целей для них нет,неонаци будут долбить по ВСЕМУ до чего дотянуться. Пока ВСУ не потеряет боеспособность ПОЛНОСТЬЮ эти безпилотники будут проверят наши объекты. Да и потом с схронщиками и тварями лесными придётся спецам возиться, ненависть с той стороны уже зашкаливает.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Они летали, и будут летать Киев уже дал понять что переговоров не будет что неприкосамых объектов и целей для них нет,неонаци будут долбить по ВСЕМУ до чего дотянуться.
      Увы...
      Наглосаксы из штанов выпрыгивают, чтобы "заафганить" этот конфликт.
      Вооружение поставляют "дозированно", чтобы украинцы нечаянно не стали побеждать, но и чтобы наши тоже не могли наступать.
      Сейчас вот сочли, что пора и Патриоты и Брэдли давать, следом Леопарды неизбежно пойдут, а дальше Абрамы.
      БПЛА скоро завалят по самые гланды. И не Мавиками...
      Ну и ракеты дальнобойные обязательно поставят, трибалтам вот уже дали/дают, а те, вот неожиданность(!), (ай-я-я) украм передадут, а матрасы и "в домике".
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:14
      0
      Полеты ВСУ к Севастополю прекратятся с переходом к России Одессы, Николаева, Очакова и возвращением Херсона. Надеюсь это произойдет в наступившем году.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:10
    +2
    Даже святой праздник – Рождество – для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой

    Нет для них ничего святого ..Храмы грабят разрушают ,население свое уничтожают ..Может хватит уже так сказать точечно бомбить А ударить по центру Киева хабами и прочими вакумками ? Иначе это все будет длятся десятилетиями