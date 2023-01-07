Глава Севастополя: На подлёте к городу в рождественскую ночь был сбит украинский беспилотник

Как написал у себя в Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев, этой ночью в районе Севастопольской бухты российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат.
По словам главы российского региона, беспилотник был сбит примерно в три часа ночи над Северным молом (искусственное заграждение в бухте).
Таким образом, противник пытался атаковать город даже в рождественскую ночь.
Севастополь имеет стратегическое значение, так как здесь располагается главная военно-морская база Черноморского флота России. Город оставался главной базой российского ЧФ и в годы его нахождения в составе Украины.
Поэтому Севастополь всё чаще становится целью беспилотников ВСУ. Это уже вторая попытка атаковать город в этом году – 4 января близ города были сбиты два беспилотника противника.
Напомним, что самая крупная атака на Севастополь была совершена 29 октября прошлого года, когда, по некоторым данным, в ней участвовало до 10 дронов противника.
6-7 января в связи с христианским праздником – православным Рождеством, российский президент поручил ввести режим прекращения огня в зоне СВО. Однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу.
Даже святой праздник – Рождество – для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой
- отметил глава Севастополя.