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Финский чиновник: Мы должны передать Украине танки Leopard 2, но не много, так как сами граничим с Россией и должны думать о своей безопасности

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Финский чиновник: Мы должны передать Украине танки Leopard 2, но не много, так как сами граничим с Россией и должны думать о своей безопасности

Всё большее число стран Запада рассматривает возможность распечатывания своих танковые арсеналов с той целью, чтобы их частью поделиться с украинским режимом. Лишнее доказательство того, что демилитаризация Украины в плане существенного «выбивания» имевшихся арсеналов советского и собственного оружия за 10 месяцев специальной военной операции проведена с большой эффективностью, несмотря на неуместное ёрничание отдельных псевдоэкспертов.


Теперь на Западе, понимая, что у ВСУ собственные арсеналы во многом практически исчерпаны, ищут варианты того, как поделиться с киевским режимом тем, что имеется на вооружении у самих. В частности, в финском парламенте и правительстве заявили о готовности рассмотрения возможности передачи Украине танков Leopard.

С заявлением выступил председатель профильного комитета – комитета по обороне – Антти Хаккянен, который заявил о необходимости поделиться с Украиной танками Leopard 2, «которые ей сегодня так необходимы».

Хаккянен:

Если подобная практика в Европе будет распространяться, то мы должны передать Украине партию танков «Леопард 2».

При этом финский чиновник заявил, что вклад Финляндии «не будет большим»:

Мы должны передать Украине танки Leopard 2, но не много, так как мы сами граничим с Россией и нам нужно думать о собственной безопасности и обороноспособности.
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:16
    +1
    Немного в понимании этого финна это сколько? Французы запустили пробный шар, а так как для Парижа последствий не будет, счас все остальные начнут отправлять почуток, а с миру по нитке. Так что нашим пора бы и контр меры принимать.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: Ропот 55
      Немного в понимании этого финна это сколько?
      Ровно столько, сколько им матрасы/немцы компенсируют сразу.
      Могут и другим оружием.
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 09:18
    0
    what
    За имеющееся в наличии - таки понятно.
    А что там у буржуинов с ВПК???
  3. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 09:19
    0
    доказательство того, что демилитаризация Украины в плане существенного «выбивания» имевшихся арсеналов советского и собственного оружия за 10 месяцев специальной военной операции проведена с большой эффективностью, несмотря на неуместное ёрничание отдельных псевдоэкспертов.

    Да это понятно. А то что подхрюкивать будут, ну как без этого... laughing тут много стало таких "экспертов".