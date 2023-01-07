Финский чиновник: Мы должны передать Украине танки Leopard 2, но не много, так как сами граничим с Россией и должны думать о своей безопасности

Если подобная практика в Европе будет распространяться, то мы должны передать Украине партию танков «Леопард 2».

Мы должны передать Украине танки Leopard 2, но не много, так как мы сами граничим с Россией и нам нужно думать о собственной безопасности и обороноспособности.