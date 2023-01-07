Всё большее число стран Запада рассматривает возможность распечатывания своих танковые арсеналов с той целью, чтобы их частью поделиться с украинским режимом. Лишнее доказательство того, что демилитаризация Украины в плане существенного «выбивания» имевшихся арсеналов советского и собственного оружия за 10 месяцев специальной военной операции проведена с большой эффективностью, несмотря на неуместное ёрничание отдельных псевдоэкспертов.
Теперь на Западе, понимая, что у ВСУ собственные арсеналы во многом практически исчерпаны, ищут варианты того, как поделиться с киевским режимом тем, что имеется на вооружении у самих. В частности, в финском парламенте и правительстве заявили о готовности рассмотрения возможности передачи Украине танков Leopard.
С заявлением выступил председатель профильного комитета – комитета по обороне – Антти Хаккянен, который заявил о необходимости поделиться с Украиной танками Leopard 2, «которые ей сегодня так необходимы».
Хаккянен:
Если подобная практика в Европе будет распространяться, то мы должны передать Украине партию танков «Леопард 2».
При этом финский чиновник заявил, что вклад Финляндии «не будет большим»:
Мы должны передать Украине танки Leopard 2, но не много, так как мы сами граничим с Россией и нам нужно думать о собственной безопасности и обороноспособности.