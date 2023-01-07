В Рождественскую ночь особых изменений на линии боевого соприкосновения не произошло. Российские вооруженные силы придерживаются режима прекращения огня, который был объявлен Москвой в одностороннем порядке. Тем не менее, отмечаются успехи в Марьинке: здесь российские подразделения продвинулись в центре города, очистив ряд ранее занимавшихся ВСУ позиций. Атаки идут также в направлении Победы.
Также подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют в районе Клещеевки и Красной Горы. Это также очень важные направления наступательной активности ВС РФ в настоящее время. Авдеевку российские войска пытаются обойти с юга, но пока особых изменений здесь не наблюдается.
Подразделения ЧВК «Вагнер» ранее смогли продвинуться в центр Соледара, штурм которого шел длительное время. Ситуация для украинских формирований на данном направлении значительно ухудшилась. Часть центра Соледара, как сообщают военкоры, уже находится под контролем «музыкантов».
В то же время, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее просил не торопиться с анонсированием успехов подразделений на тех направлениях, на которых они работают в настоящее время.
На остальных направлениях ситуация пока остается без изменений. В Артемовске ситуация складывается не лучшим образом для киевского режима. Тем не менее, украинское командование предпочитает не считаться с высокими потерями и направлять на данное направление все новые и новые резервы, которые методично перемалываются российскими вооруженными силами.
На Луганском направлении ВС РФ демонстрируют наступательную активность в направлении Стельмаховки. Встречные бои идут в районе Новоселовки, где находится важный участок трассы.
Известно, что в честь Рождества руководство Российской Федерации объявило об одностороннем прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения сторон. Поэтому российские вооруженные силы в минувшие сутки не демонстрировали наступательную активность.
Этого нельзя сказать об украинских формированиях. Например, в районе Севастополя ночью был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Несмотря на объявленный РФ режим прекращения огня, он был запущен украинской стороной явно с провокационными целями.
Также известно, что военнослужащие ВС РФ сегодня приняли участие в Рождественских богослужениях в церквях, расположенных в населенных пунктах освобожденных территорий страны. Тем не менее, на Запорожском направлении российская артиллерия была вынуждена нанести удары по Малоекатериновке, Щербакам, Новоданиловке, Чаровному, Гуляйпольскому, Железнодорожному и Гуляйполю, где находятся позиции ВСУ, с которых обстреливаются освобожденные территории.
Отметим, что режим прекращения огня был введен в одностороннем порядке, украинские формирования его не придерживаются.