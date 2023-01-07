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Российские вооруженные силы продолжили теснить ВСУ в Марьинке и атаковать Красную Гору

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Российские вооруженные силы продолжили теснить ВСУ в Марьинке и атаковать Красную Гору

В Рождественскую ночь особых изменений на линии боевого соприкосновения не произошло. Российские вооруженные силы придерживаются режима прекращения огня, который был объявлен Москвой в одностороннем порядке. Тем не менее, отмечаются успехи в Марьинке: здесь российские подразделения продвинулись в центре города, очистив ряд ранее занимавшихся ВСУ позиций. Атаки идут также в направлении Победы.


Также подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют в районе Клещеевки и Красной Горы. Это также очень важные направления наступательной активности ВС РФ в настоящее время. Авдеевку российские войска пытаются обойти с юга, но пока особых изменений здесь не наблюдается.

Подразделения ЧВК «Вагнер» ранее смогли продвинуться в центр Соледара, штурм которого шел длительное время. Ситуация для украинских формирований на данном направлении значительно ухудшилась. Часть центра Соледара, как сообщают военкоры, уже находится под контролем «музыкантов».

В то же время, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее просил не торопиться с анонсированием успехов подразделений на тех направлениях, на которых они работают в настоящее время.

На остальных направлениях ситуация пока остается без изменений. В Артемовске ситуация складывается не лучшим образом для киевского режима. Тем не менее, украинское командование предпочитает не считаться с высокими потерями и направлять на данное направление все новые и новые резервы, которые методично перемалываются российскими вооруженными силами.

На Луганском направлении ВС РФ демонстрируют наступательную активность в направлении Стельмаховки. Встречные бои идут в районе Новоселовки, где находится важный участок трассы.

Известно, что в честь Рождества руководство Российской Федерации объявило об одностороннем прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения сторон. Поэтому российские вооруженные силы в минувшие сутки не демонстрировали наступательную активность.

Этого нельзя сказать об украинских формированиях. Например, в районе Севастополя ночью был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Несмотря на объявленный РФ режим прекращения огня, он был запущен украинской стороной явно с провокационными целями.

Также известно, что военнослужащие ВС РФ сегодня приняли участие в Рождественских богослужениях в церквях, расположенных в населенных пунктах освобожденных территорий страны. Тем не менее, на Запорожском направлении российская артиллерия была вынуждена нанести удары по Малоекатериновке, Щербакам, Новоданиловке, Чаровному, Гуляйпольскому, Железнодорожному и Гуляйполю, где находятся позиции ВСУ, с которых обстреливаются освобожденные территории.

Отметим, что режим прекращения огня был введен в одностороннем порядке, украинские формирования его не придерживаются.
Автор:
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22 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 10:21
    -6
    Также известно, что военнослужащие ВС РФ сегодня приняли участие в Рождественских богослужениях в церквях, расположенных в населенных пунктах освобожденных территорий страны.

    Ага попросил новость о Рождестве у администрации, вот и она. "Спасибо".
  3. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 10:24
    -2
    Тем не менее, на Запорожском направлении российская артиллерия была вынуждена нанести удары по Малоекатериновке, Щербакам, Новоданиловке, Чаровному, Гуляйпольскому, Железнодорожному и Гуляйполю, где находятся позиции ВСУ, с которых обстреливаются освобожденные территории.

    А вот и "перемирие" в действие. Вот молодцы, хорошо good В любой день нужно укросвиней к дьяволу отправлять.
  4. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:25
    0
    Эх. Надо было зелебобе соглашаться на перемирие... laughing
  5. Rustic
    Rustic Сегодня, 10:28
    0
    Вот зачем мешать в кучу, новости для Путина и Шойгу, и для остальных людей? Это ж какая то дичь выходит. Ибо для первых перемирие идет и все тихо и хорошо. А для вторых, арта наносит удары, а ЧВК продолжают выбивать нациков.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:32
      -4
      да ещё комментарии удалять за сравнение с одним известным каналом и одним известным женералем...

      видимо,АПшечка спустила указание по СМИ всячески пиарить "перемирие"...вот и получается,что вроде как перемирие,но в то же время потеснили укров в Марьинке...не иначе как Божий промысел
      1. Александр Апраксин
        Александр Апраксин Сегодня, 12:10
        -1
        Так Бог всегда с Россией был или вы так не считаете?
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:48
      +2
      Цитата: Rustic
      А для вторых, арта наносит удары, а ЧВК продолжают выбивать нациков.

      Указ дяди Вовы касался перемирия на линиях боевого соприкосновения на Украине (!) ...А Марьинка, Соледар,Артёмовск...это уже Россия ! wink
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 11:02
        -2
        А где у нас ЛБС на Украине? Пока что она проходит по территории России. Ни в одном из 4-х новых регионов пока не удалось выйти на линию государственной границы.
        Вот когда новые регионы на 100% будут очищены от свидомой нечисти - тогда можно будет говорить, что ЛБС проходит на Украине.
        1. ВСЗМК
          ВСЗМК Сегодня, 11:35
          0
          Харьковская область - Белгородская область.
      2. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 11:39
        +1
        "...А Марьинка, Соледар,Артёмовск...это уже Россия ! "
        не поспешил ли, почтенный? по крайней мере, марьинка- ещё не скоро
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 13:34
          +1
          Цитата: аксельбант
          ...А Марьинка, Соледар,Артёмовск...это уже Россия ! "
          не поспешил ли, почтенный? по крайней мере, Марьинка- ещё не скоро

          С Марьинкой вообще какой то сюр. Сама деревня 4-5 км длиной. до Георгиевки, которая на западе
          еще 2 км. т.е. вполне себе отрезанная от снабжения. При этом вроде как 80% уже заняли. С кем тогда там воюют? как противник поставляет туда резервы и обеспечивает БК?
    3. Александр Апраксин
      Александр Апраксин Сегодня, 12:06
      -1
      Неужели вы считаете, что Путин и Шойгу не умеют читать обычные новости и читают только то, что им показывают?!
  6. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 10:41
    -1
    Российские вооруженные силы придерживаются режима прекращения огня, который был объявлен Москвой в одностороннем порядке. Тем не менее, отмечаются успехи в Марьинке: здесь российские подразделения продвинулись в центре города, очистив ряд ранее занимавшихся ВСУ позиций.

    Взяли без единого выстрела! Пуля дура - штык молодец!
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 11:43
      +1
      "Взяли без единого выстрела! Пуля дура - штык молодец!"
      я дико извиняюсь, что взяли? марьинку? в который раз? или что то другое?
  7. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:14
    -1
    Сбит из ПЗРК на расстоянии 8 км самолет? Да кто бы рассказал посмеялся б над сочинителем, но как сейчас, с видео отчетом.

    Сообщают, что вагнера сбили из ПЗРК украинский Су-25 под Бахмутом. Правда, попадание из такого оружия на 8 километров - lucky shot


    https://ok.ru/video/4283670268544
  8. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:23
    0
    От 19 августа 2022 года -

    Штурм Марьинки продолжается и, вероятно, уже в скором времени мы сможем услышать о полном освобождении города. Соответственно, это станет дополнительном вкладом в отбрасывает националистических формирований от Донецка, который в том числе из Марьинки всё последнее время подвергается систематическим обстрелам.


    От 26 декабря 2022 года

    Военкор: Танкисты обещают освободить Марьинку до Нового года

    От 7 января 2023 года

    Российские вооруженные силы продолжили теснить ВСУ в Марьинке


    В то же время, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее просил не торопиться с анонсированием успехов подразделений на тех направлениях, на которых они работают в настоящее время.
    1. Александр Апраксин
      Александр Апраксин Сегодня, 12:12
      -3
      И что с того?! Может вам рассказать СКОЛЬКО лет Зеля "освобождает" Крым?
  9. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 11:36
    +1
    "Тем не менее, отмечаются успехи в Марьинке: здесь российские подразделения продвинулись в центре города, очистив ряд ранее "
    в который уже раз дошли до центра? уже раза три-четыре, в течение пары недель, разные люди заявляли об этом, а некоторые утверждали, что ваще дошли до западной окраины, о как! в связи, возникает вопрос: сколько километров, от центра марьинки, до окраин? 1, 2 или 150? если есть знающие, ответьте пожалуйста, а то складывается впечатление, что войска в марьинке ходят туда-сюда, от окраин к центру, и обратно.
    " основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее просил "
    тут тоже вопрос возникает- когда в рф были разрешены частные армии и наёмники, каким указом президента? и есть ли свои войска у абрамовича, ротенберга и вексельберга? а то останутся совсем беззащитными перед лицом запада и нато
    "Встречные бои идут в районе Новоселовки, где находится важный участок трассы."
    это не там, где наши доблестные войска не стали занимать сданные xoxлами позиции, и вернулись на исходные? вот, а теперь встречно за них воюют
    "там находится важный участок трассы"
    а раньше об этом не знали, а то бы ни за что не вернули противнику сданные им позиции
    " Поэтому российские вооруженные силы в минувшие сутки не демонстрировали наступательную активность"
    ну, это по приказу президента. а обычно вовсю демонстрируют, вместо того чтобы воевать, оттого и успехи такие скромные, если не сказать больше.
    вот такая небольшая статья, а сколько вопросов вызвала. и ведь никто на них не ответит, и за них, тоже.
    1. Александр Апраксин
      Александр Апраксин Сегодня, 12:14
      -1
      Вы бы сударь, вместо вопросов, собрали бы вещевой мешочек и САМИ, с автоматом в руках, на все бы скопом и ответили....
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 14:24
        0
        "Вы бы сударь, вместо вопросов, собрали бы вещевой мешочек и САМИ, с автоматом в руках, на все бы скопом и ответили...."
        а не пошёл бы ты сам туда, с мешочком.... хоть на один вопрос у тебя ответ есть?
  10. Александр Апраксин
    Александр Апраксин Сегодня, 12:21
    0
    Цитата: аксельбант
    ут тоже вопрос возникает- когда в рф были разрешены частные армии и наёмники, каким указом президента?


    В декабре 2018 года во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сказал следующее:[
    "Теперь по поводу «Вагнера» и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона, все. Если есть какая‑то… Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к Вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Если эта группа «Вагнер» что‑то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку.
    Теперь по поводу присутствия их где‑то за границей. Если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты."
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 14:27
      0
      "по поводу присутствия их где‑то за границей. Если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона"
      в какой российский закон вписывается частная армия и наёмники, и какой указ президента разрешает им существовать? его балаболки ответом, указом и законом не являются