В Рождественскую ночь особых изменений на линии боевого соприкосновения не произошло. Российские вооруженные силы придерживаются режима прекращения огня, который был объявлен Москвой в одностороннем порядке. Тем не менее, отмечаются успехи в Марьинке: здесь российские подразделения продвинулись в центре города, очистив ряд ранее занимавшихся ВСУ позиций. Атаки идут также в направлении Победы.Также подразделения ЧВК «Вагнер» атакуют в районе Клещеевки и Красной Горы. Это также очень важные направления наступательной активности ВС РФ в настоящее время. Авдеевку российские войска пытаются обойти с юга, но пока особых изменений здесь не наблюдается.Подразделения ЧВК «Вагнер» ранее смогли продвинуться в центр Соледара, штурм которого шел длительное время. Ситуация для украинских формирований на данном направлении значительно ухудшилась. Часть центра Соледара, как сообщают военкоры, уже находится под контролем «музыкантов».В то же время, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее просил не торопиться с анонсированием успехов подразделений на тех направлениях, на которых они работают в настоящее время.На остальных направлениях ситуация пока остается без изменений. В Артемовске ситуация складывается не лучшим образом для киевского режима. Тем не менее, украинское командование предпочитает не считаться с высокими потерями и направлять на данное направление все новые и новые резервы, которые методично перемалываются российскими вооруженными силами.На Луганском направлении ВС РФ демонстрируют наступательную активность в направлении Стельмаховки. Встречные бои идут в районе Новоселовки, где находится важный участок трассы.Известно, что в честь Рождества руководство Российской Федерации объявило об одностороннем прекращении огня на всей линии боевого соприкосновения сторон. Поэтому российские вооруженные силы в минувшие сутки не демонстрировали наступательную активность.Этого нельзя сказать об украинских формированиях. Например, в районе Севастополя ночью был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Несмотря на объявленный РФ режим прекращения огня, он был запущен украинской стороной явно с провокационными целями.Также известно, что военнослужащие ВС РФ сегодня приняли участие в Рождественских богослужениях в церквях, расположенных в населенных пунктах освобожденных территорий страны. Тем не менее, на Запорожском направлении российская артиллерия была вынуждена нанести удары по Малоекатериновке, Щербакам, Новоданиловке, Чаровному, Гуляйпольскому, Железнодорожному и Гуляйполю, где находятся позиции ВСУ, с которых обстреливаются освобожденные территории.Отметим, что режим прекращения огня был введен в одностороннем порядке, украинские формирования его не придерживаются.