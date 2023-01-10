«Гуси лапчатые» дяди Сэма в бою. «Арканзас» начинает и проигрывает

На броненосец «Арканзас» выгружают орудия. Чёрно-белая газетно-журнальная графика тех лет
Ах, что такое движется там по реке,
Белым дымом играет и блещет металлом на солнце.
Что такое слышится там вдалеке,
Эти звуки истомой знакомой навстречу летят.
Ах, не солгали предчувствия мне,
Да мне глаза не солгали.
Лебедем белым скользя по волне,
Плавно навстречу идёт пароход.
«Пароход» Леонид Утесов
Белым дымом играет и блещет металлом на солнце.
Что такое слышится там вдалеке,
Эти звуки истомой знакомой навстречу летят.
Ах, не солгали предчувствия мне,
Да мне глаза не солгали.
Лебедем белым скользя по волне,
Плавно навстречу идёт пароход.
«Пароход» Леонид Утесов
История боевой техники. В прошлый раз мы остановились на том, что канонерки южан ушли к форту Пиллоу и затаились там, готовясь неожиданно атаковать броненосцы северян. Томительное ожидание предстоящей схватки давило на нервы и тем, и другим, но тут северянам на помощь подошли семь кораблей-таранов. Командовал ими полковник американской армии Уэллет, и он же их и строил. Выбрал самые быстроходные суда, что были у него под руками, приказал обшить их носовые части металлом и бронировать на них машину и гребные колеса.
Федеральный броненосец «Галена» со следами боевых повреждений. На фото хорошо видно ядро, которое застряло у него в корпусе повыше ватерлинии
Теперь у южан оказалось восемь кораблей-таранов, а у юнионистов лишь семь, но зато у них было ещё семь бронированных канонерок. Узнав об этом, южане поступили решительно: взорвали укрепления форта Пиллоу, а сами бросились в атаку на корабли северян, стоявшие на Миссисипи у мыса Рельрод. Жители Мемфиса бросились наблюдать за столь впечатляющим зрелищем, в результате массы людей буквально облепили окружающие место берега. Кстати, в этом месте они были довольно возвышенными, так что для них вышел настоящий «театр»: сами они находились в относительной безопасности, потому что корабли вверх же не стреляли, а вот им было хорошо сверху видно абсолютно всё! Причём в основном это были женщины, старики и дети, потому что большинство южан-мужчин находились в армии. Те, кто не мог либо поленился отправиться на берег, залезли на крыши домов, и даже на городских колокольнях было практически не протолкаться!
Первый бой «Арканзаса» с «Каронделетом». Вдали виднеется деревянная канонерская лодка «Тейлор». Интересно, что корабль южан в силу нехватки защитной краски был выкрашен… в розовый цвет, из-за чего его даже прозвали «красный таран Миссисипи»! Большим недостатком броненосца была его вертикальная броня, установленная таким образом в целях экономии металла
Корабли сблизились, и началась оглушительная канонада. В тесноте и сутолоке боя один южный таран утопил свой же собственный корабль. Затем ещё один корабль загорелся и выбросился на отмель, вслед за ним ещё один таран взорвался от взрыва паровых котлов. Наконец, флагман конфедератов тоже затонул, весь пробитый ядрами, но его команде удалось спастись вплавь.
Бой речных броненосцев на Миссисипи. Особенно страдали в таких схватках «пароходы Тома Сойера», бронированные тюками хлопка. Им даже дали своё название «коттонклад» – то есть «хлопковый броненосец»
Итогом 70-минутного боя стал полный разгром эскадры мятежников, в ещё 150 человек убитыми и ранеными, тогда как юнионисты имели на своих кораблях всего лишь… одного легкораненого!
Но зато жители Мемфиса получили прекрасное зрелище, лучше любого современного блокбастера: корабли с грохотом сталкивалась, гремело в общей сложности 600 орудий, на кораблях взрывались паровые котлы и крют-камеры, выбрасывая в воздух огромные куски разорванного металла, а деревянные корпуса издавали жуткий треск от ударов таранов и ядер! Однако, когда густой пороховой дым рассеялся, глазам жителей города предстала жуткая картина – совершенно разгромленные корабли эскадры конфедератов. А потом они сообразили, что северяне вот прямо сейчас высадят десант, подвергнут их всех жуткому насилию, и… бросились спасаться в город и за его пределы! Вот так Мемфис северяне и взяли, и это был ещё один шаг к достижению победы промышленного Севера над аграрным Югом.
«Арканзас» идёт в бой!
Захват Мемфиса имел значение ещё и потому, что там с октября 1861 года южане строили два однотипных броненосца «Арканзас» и «Теннесси». Но последний, в меньшей степени готовности, перед капитуляцией города был взорван, чтобы он не достался северянам. А вот «Арканзас» ещё в апреле 1862 года отвели на реку Язу, в Язу-сити, где к 14 июля он был спущен на воду. Впрочем, особого беспокойства слухи о строительстве этого корабля у северян не вызвали. Они просто отравили туда судно-таран «Королева Запада», броненосную лодку «Коронделет» и деревянную канонерскую лодку «Тайлер», чтобы расстрелять корабль, пока он находится ещё на стапеле. Но тут им навстречу выплыл «Арканзас», который южане успели достроить буквально накануне. Видя, что их снаряды не причиняют броненосцу никакого вреда, северяне бросились наутёк, спеша соединиться с остальной эскадрой.
Броненосец «Коронделет» – самый первый противник броненосца «Арканзаса»
А на эскадре юнионистов в это тёплое солнечное утро… сушили свежепостиранное белье и никак не ожидали нападения. Так что южане заставили «Коронделет» сесть на мель, чем он, кстати, спасся от таранного удара «Арканзаса, и сумели нанести повреждения двум другим судам.
А вот таким «Арканзас» изобразили на страницах газеты «Нью-Йорк Трибюн» 31 июля 1862 года
Исключён «Арканзас» из списков флота конфедератов был 7 августа 1862 года после того, как сгорел накануне, однако его боевой карьере продолжительностью меньше месяца мог бы позавидовать и иной, куда более крупный военный корабль. За это время он принял участие в четырех речных сражениях, и в каждом из них ему пришлось сражаться практически в одиночку против целых неприятельских эскадр.
В тот же самый день, когда «Арканзас» чуть было не расправился с «Коронделетом», он с боем прорвался в осаждённый юнионистами Виксбург, при этом прошёл сквозь строй эскадры адмирала Фаррагута, которая заблокировала его со стороны реки. Выяснилось, что его броня из рельсов попаданий тяжелых снарядов не выдерживает. Судно получило несколько сквозных пробоин. Потери составили 12 моряков убитыми и ещё 18 ранеными. Был пробит и участок дымовой трубы, проходивший через каземат, из-за чего он наполнился дымом, и артиллеристам броненосца пришлось выбраться на палубу и там дожидаться, пока на пробоину смогут наложить заплату. Тем не менее, до Виксбурга «Арканзас» всё-таки дошёл, причём на эскадре Фаррагута выстрелами с броненосца 33 человека было убито и ещё 59 ранено.
А вот и тактико-технические характеристики этого по-своему уникального корабля: длина – 50 метров, ширина – 11 метров, водоизмещение – 800 тонн, мощность двухцилиндровой паровой машины – 900 л. с., скорость – 8 узлов. Вооружен он был четырьмя 163-мм нарезными дульнозарядными орудиями Брука, двумя гладкоствольными 32-фунтовыми пушками по бортам, двумя 203-мм гладкоствольными орудиями Дальгрена в носу и двумя такими же на корме. Кроме того, на носу у него помещался восьмитонный чугунный таран. Экипаж состоял из 230 человек.
Тактико-технические характеристики речного колесного броненосца северян «Сент-Луис» для сравнения с ТТХ «Арканзаса». Водоизмещение – 512 тонн, длина – 53 м, скорость – 9 узлов, экипаж – 251 чел., бронирование – железные полосы толщиной 64 мм на толстой деревянной подложке (более 70 см). Вооружение – четыре 203-мм гладкоствольных орудия Дальгрена, четыре 42-фунтовых и шесть 32-фунтовых дульнозарядных нарезных орудий. В 1863 году «Сент-Луис» был потерян после подрыва на мине.
Броненосец северян «Кейро». Не могу отказать читателям ВО внимательно в удовольствии все эти тщательно прорисованные детали рассмотреть
22 июля корабли северян атаковали «Арканзас» непосредственно в виксбургском порту, но неудачно, хотя одно из ядер и пробило его броню. Корабль отремонтировали и в начале августа отправили в Батон-Руж. На перехват судна северяне отправили целую эскадру во главе с броненосцем «Эссекс». Противники встретились на реке 6 августа, и вот тут-то у южан везение и закончилось. Уже в начале боя у «Арканзаса» сломались шатуны на обоих цилиндрах паровой машины. Корабль потерял ход и был выброшен течением на берег. Тут к нему подошёл «Эссекс» и начал расстреливать его с такого ракурса, при котором ответный огонь ему не грозил.
Понимая, что сопротивление в данном случае бессмысленно, капитан «Арканзаса» приказал команде его поджечь и спасаться бегством, что и было сделано. Когда огонь дошёл до крюйт-камеры, корабль взлетел на воздух.
Горящий броненосец «Арканзас»
На этом закончилась его боевая карьера, однако война на реках Северной Америки по-прежнему продолжалась.
Продолжение следует…