«Гуси лапчатые» дяди Сэма в бою. «Арканзас» начинает и проигрывает



На броненосец «Арканзас» выгружают орудия. Чёрно-белая газетно-журнальная графика тех лет

Ах, что такое движется там по реке,

Белым дымом играет и блещет металлом на солнце.

Что такое слышится там вдалеке,

Эти звуки истомой знакомой навстречу летят.



Ах, не солгали предчувствия мне,

Да мне глаза не солгали.

Лебедем белым скользя по волне,

Плавно навстречу идёт пароход.

«Пароход» Леонид Утесов



Федеральный броненосец «Галена» со следами боевых повреждений. На фото хорошо видно ядро, которое застряло у него в корпусе повыше ватерлинии



Первый бой «Арканзаса» с «Каронделетом». Вдали виднеется деревянная канонерская лодка «Тейлор». Интересно, что корабль южан в силу нехватки защитной краски был выкрашен… в розовый цвет, из-за чего его даже прозвали «красный таран Миссисипи»! Большим недостатком броненосца была его вертикальная броня, установленная таким образом в целях экономии металла



Бой речных броненосцев на Миссисипи. Особенно страдали в таких схватках «пароходы Тома Сойера», бронированные тюками хлопка. Им даже дали своё название «коттонклад» – то есть «хлопковый броненосец»



«Арканзас» идёт в бой!



Броненосец «Коронделет» – самый первый противник броненосца «Арканзаса»



А вот таким «Арканзас» изобразили на страницах газеты «Нью-Йорк Трибюн» 31 июля 1862 года



Броненосец северян «Кейро». Не могу отказать читателям ВО внимательно в удовольствии все эти тщательно прорисованные детали рассмотреть



Горящий броненосец «Арканзас»