Политическое шоу завершилось: в США с 15-й попытки выбрали спикера палаты представителей

Рекордное в новейшей истории США число попыток понадобилось американским законодателям, чтобы избрать спикера палаты представителей. По итогам 15-го по счёту голосования спикером палаты всё-таки был избран Кевин Маккарти, который ранее в ней был лидером республиканского меньшинства.
Внутренние выборы спикера палаты представителей превратились в самый настоящий политический марафон. И, учитывая тот факт, что главой палаты стал именно тот человек, который по всем прогнозам и должен был таковым стать, всё это выглядит как очередное американское политическое шоу для привлечения внимания – из той же серии, что и итоговые результаты на выборах в раскладе 50,1% против 49,9% поданных голосов за кандидатов. Для чего? Для сохранения иллюзии демократии, к которой американская система, как стало понятно, никакого реального отношения не имеет – вся система политической власти давно узурпирована, по факту, одной силой.
Кевин Маккарти стал 55-м спикером палаты представителей, сменив на этом посту представительницу Демпартии США Нэнси Пелоси. В системе американской иерархии спикер палаты представителей является третьим лицом в государстве после президента и вице-президента. Таким образом, верховная тройка в США теперь «разбавлена» одним республиканцем.
Напомним, что Маккарти выступал за проведение аудита оказываемой Украине военной помощи. Но это было до его избрания. Какой будет его риторика теперь – покажут уже первые заседания палаты, с 15-й попытки выбравшей себе спикера.