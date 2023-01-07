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Политическое шоу завершилось: в США с 15-й попытки выбрали спикера палаты представителей

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Политическое шоу завершилось: в США с 15-й попытки выбрали спикера палаты представителей

Рекордное в новейшей истории США число попыток понадобилось американским законодателям, чтобы избрать спикера палаты представителей. По итогам 15-го по счёту голосования спикером палаты всё-таки был избран Кевин Маккарти, который ранее в ней был лидером республиканского меньшинства.


Внутренние выборы спикера палаты представителей превратились в самый настоящий политический марафон. И, учитывая тот факт, что главой палаты стал именно тот человек, который по всем прогнозам и должен был таковым стать, всё это выглядит как очередное американское политическое шоу для привлечения внимания – из той же серии, что и итоговые результаты на выборах в раскладе 50,1% против 49,9% поданных голосов за кандидатов. Для чего? Для сохранения иллюзии демократии, к которой американская система, как стало понятно, никакого реального отношения не имеет – вся система политической власти давно узурпирована, по факту, одной силой.

Кевин Маккарти стал 55-м спикером палаты представителей, сменив на этом посту представительницу Демпартии США Нэнси Пелоси. В системе американской иерархии спикер палаты представителей является третьим лицом в государстве после президента и вице-президента. Таким образом, верховная тройка в США теперь «разбавлена» одним республиканцем.

Напомним, что Маккарти выступал за проведение аудита оказываемой Украине военной помощи. Но это было до его избрания. Какой будет его риторика теперь – покажут уже первые заседания палаты, с 15-й попытки выбравшей себе спикера.

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18 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:31
    +4
    Напомним, что Маккарти выступал за проведение аудита оказываемой Украине военной помощи. Но это было до его избрания. Какой будет его риторика теперь – покажут уже первые заседания палаты, с 15-й попытки выбравшей себе спикера.

    Да там и смотреть нечего! Все эти республиканцы и демократы насквозь пропитаны русофобией!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:39
      +2
      Рекордное в новейшей истории США число попыток понадобилось американским законодателям, чтобы избрать спикера палаты представителей.

      Автору трудно было копнуть историю выборов США?
      во время Гражданской войны (1861-1865 гг.) в 1859 году - тогда потребовалось 44 голосования, чтобы утвердить кандидатуру Уильяма ПЕННИНГТОНА.
      Рекордсменом в числе голосований за всю историю конгресса США стал Натаниэль БАНКИ, члены палаты представителей согласились на его кандидатуру на должность спикера только с 133-го раза.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:41
      +3
      Цитата: ваш вср 66-67
      Да там и смотреть нечего! Все эти республиканцы и демократы насквозь пропитаны русофобией!

      И 80 % там одни евреи ...Так что все по прежнему будет и России стоит надеятся только на себя и своих двух союзников !
    3. frruc
      frruc Сегодня, 10:49
      +1
      в США с 15-й попытки выбрали спикера палаты представителей

      Очеь "важное событие", нам то что, как пятое колесо к телеге. Еще для полного счастья не хватает подробностей и сплетен от королевской семьи. fool
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:31
    +1
    " Шоу продолжается " ,..........................
    И вообще США это страна сплошного шоу. Правда часто качественное , но все же шоу!
  3. красноярск
    красноярск Сегодня, 10:36
    +1
    Напомним, что Маккарти выступал за проведение аудита оказываемой Украине военной помощи. Но это было до его избрания. Какой будет его риторика теперь – покажут уже первые заседания палаты, с 15-й попытки выбравшей себе спикера.[quote][/quote]
    Полагаю он благополучно забудет об этом аудите. Еще не было случая, чтобы внешняя государственная политика США менялась со сменой президента, а не то, чтобы третьего лица в иерархии.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:40
    +2
    В ночь на Рождество в мире постоянно происходят чудеса...
  5. Юрий Малышко
    Юрий Малышко Сегодня, 10:43
    +2
    Ну, явно слабый этот американский парламент. Не то, что украинская Рада. За 4 дня дебатов ни разу не подрались. Скучно...
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:51
      +1
      А не подрались, потому что у всех сейчас оружие при себе, десант ва раду отбивать
      1. Rustic
        Rustic Сегодня, 12:58
        0
        А не подрались, потому что у всех сейчас оружие при себе
        Да какое оружие. Там большинство такие древнии мумии, разок хорошенько стукни, так на части развалятся.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:44
    0
    В конгрессе США наконец выбрали директора.Я ожидал что ещё покочевряжутся.Один из пунктов Кевина Маккарти был,он не позволит быть конгрессменом на "удалёнке".Можно сидеть у себя в штате ,на яхте,вилле,всяких шоу и получать не хилую зарплату конгрессмена.Дежурные в конгрессе проголосуют.Зачем работать, если теже деньги можно получать не работая и не отказывать себе не в чём.
    1. Rustic
      Rustic Сегодня, 13:11
      0
      Можно сидеть у себя в штате ,на яхте,вилле,всяких шоу и получать не хилую зарплату конгрессмена.
      А смысл? Там 95% сделают у себя на яхте больничную палату и круглый год будут в ней лечится.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:49
    +1
    Пока НЕ избрали или ЭКС можно у них говорить и требовать что угодно. А вот когда на посту-то надо делать то что скажут, иначе быстренько заменят.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:23
    0
    Жаль ,до драки дело не дошло ,растащили.
  9. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:45
    +1
    Буш-старший, Клинтон, Буш-младший, Обама, Трамп, Байден. Все течет, все меняется, но независимо от того, кто у руководства США (демократы или республиканцы) их внешняя политика остается все также русофобской.
  10. iouris
    iouris Сегодня, 11:59
    0
    Трамп - наш, Маккарти - наш.
    Бывают же чЮдеса в США в православный сочельник!
  11. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:00
    0
    Ну наконец, разродилась, теперь мы знаем кто будет в следующие 4 года пилить бюджет сша.
    Необходимо поставить вопрос в ООН о введении санкций против Демократической партии сша из-за противодействия демократии и коррупции, пардон лоббизма.
    НЕПРОКАТИТ, НО это будет только начало, так сказать первый щелчок по носу. Необходимо на голословные обвинения против России, отвечать зеркально, причем с конкретными фактами.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: Fizik13
      Необходимо на голословные обвинения против России, отвечать зеркально, причем с конкретными фактами.

      Если факты не укладываются в политическую повестку, то тем хуже для фактов. Кушайте их сами.
      Идёт война в горячей фазе. Все "красно-буро-малиновые линии" (большей частью воображаемые) давно перейдены. На войне ты или побеждаешь врага, или он победит тебя. Главное понимать, как выглядит эта победа, иначе горе побеждённому.