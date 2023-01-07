Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве за описание событий в Афганистане

Военнослужащие британской королевской армии остались очень недовольны недавним интервью принца Гарри. Отпрыск королевской семьи рассказал о совершенных солдатами британской короны убийствах в то время, когда он проходил службу в Афганистане. Об этом сообщает издание The Times.Как отмечается в публикации, полковник Тим Коллинс, участвовавший в иракской операции НАТО в 2003 году, назвал принца Гарри «очень наивным» после публикации воспоминаний.Генерал-майор Джонатан Шоу, служивший в должности помощника начальника штаба обороны Великобритании, тоже выступил с осуждением откровений британского принца. Он отметил, что комментарии Гарри нарушили некое «неписаное правило». По словам генерала, солдаты не зря не говорят об убийствах людей. В интервью The Daily Mail генерал отметил, что принц якобы мог руководствоваться стремлением к наживе, когда публиковал свои воспоминания.Менее высокопоставленные британские военные позволяют себе еще более резкие высказывания в адрес представителя королевской фамилии. Они обвиняют принца Гарри в «предательстве», негодуя раскрытой им правдой о поведении солдат и офицеров королевских войск в Афганистане.Напомним, что мемуары принца Гарри вызвали скандал в британском королевском семействе. Но принц и ранее не отличался особым пиететом по отношению к своим титулованным родственникам. Британская пресса отмечает, что еще во время правления королевы Елизаветы II регулярные интервью принца Гарри не лучшим образом сказывались на ее имидже. Теперь, после смерти королевы, под удар критики попадает уже сам отец Гарри король Карл III.Напомним, что принц Гарри проходил службу в составе британского военного контингента войск НАТО на афганской территории, за что был награжден медалью «За участие в военной кампании в Афганистане». В настоящее время 38-летний принц имеет звание майора британской королевской армии.