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Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве за описание событий в Афганистане

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Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве за описание событий в Афганистане

Военнослужащие британской королевской армии остались очень недовольны недавним интервью принца Гарри. Отпрыск королевской семьи рассказал о совершенных солдатами британской короны убийствах в то время, когда он проходил службу в Афганистане. Об этом сообщает издание The Times.


Как отмечается в публикации, полковник Тим Коллинс, участвовавший в иракской операции НАТО в 2003 году, назвал принца Гарри «очень наивным» после публикации воспоминаний.

Генерал-майор Джонатан Шоу, служивший в должности помощника начальника штаба обороны Великобритании, тоже выступил с осуждением откровений британского принца. Он отметил, что комментарии Гарри нарушили некое «неписаное правило». По словам генерала, солдаты не зря не говорят об убийствах людей. В интервью The Daily Mail генерал отметил, что принц якобы мог руководствоваться стремлением к наживе, когда публиковал свои воспоминания.

Менее высокопоставленные британские военные позволяют себе еще более резкие высказывания в адрес представителя королевской фамилии. Они обвиняют принца Гарри в «предательстве», негодуя раскрытой им правдой о поведении солдат и офицеров королевских войск в Афганистане.

Напомним, что мемуары принца Гарри вызвали скандал в британском королевском семействе. Но принц и ранее не отличался особым пиететом по отношению к своим титулованным родственникам. Британская пресса отмечает, что еще во время правления королевы Елизаветы II регулярные интервью принца Гарри не лучшим образом сказывались на ее имидже. Теперь, после смерти королевы, под удар критики попадает уже сам отец Гарри король Карл III.

Напомним, что принц Гарри проходил службу в составе британского военного контингента войск НАТО на афганской территории, за что был награжден медалью «За участие в военной кампании в Афганистане». В настоящее время 38-летний принц имеет звание майора британской королевской армии.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Celticwarrior3551
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21 комментарий
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:29
    0
    Предатель? На их страну напали? Англия в осаде? С чего это он тогда предатель? Если не захотел человек грабить чужие страны, то он не предатель, а имеет свою точку зрения. В афган поехал наверное по старой традиции. Крестовые походы сейчас по другому проходят. Одним словом он не такой как все
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:33
      +8
      Цитата: Аргон
      Предатель? На их страну напали? Англия в осаде? С чего это он тогда предатель? Если не захотел человек грабить чужие страны, то он не предатель, а имеет свою точку зрения. В афган поехал наверное по старой традиции. Крестовые походы сейчас по другому проходят. Одним словом он не такой как все

      Когда преступную банду сдают, то какие у них эмоции? Правильно, такие же, как и у британских военнослужащих уличенных в военных преступлениях. Вы зачем, мрази, расстреливали мирных граждан Афганистана?
      1. стар
        стар Сегодня, 11:37
        +1
        Когда преступную банду сдают, то какие у них эмоции?

        А что такого? Нынешний премьер Англии сдал своего босса - бывшего премьера Англии, выложив в сеть видео с Джонсоном, который в разгар пандемии пил пиво в кабинете Сунака. В результате Бориса снесли, а Сунака назначили.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 14:23
          0
          Цитата: Теренин
          Когда преступную банду сдают, то какие у них эмоции? Правильно, такие же, как и у британских военнослужащих уличенных в военных преступлениях

          У них не столько возмущения от выдачи правды, сколько от того, КТО выдал эту правду.
          В Англии традиционно к королевской семье огромное уважение. В ответ королевская семья не вытаскивает "грязное бельё", и вообще старается избегать скандалов. То есть создаёт только положительный имидж. Особенно хорошо это у почившей королевы получалось.
          И вдруг такое. Принц не промолчал, а сказал правду.
          В политике Запада простить могут многое. Любое преступление, ошибки. Но правду не прощают. Это теперь ему "пятно на репутацию" на всю жизнь.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:09
      -1
      "В афган поехал наверное по старой традиции"///
      ---
      В британской королевской семье все принцы служат в армии. И направляются в горячие точки наравне со всеми. Это многосотлетняя традиция. Их за это уважают.
      Поэтому, вероятно, Англия до сих пор не республика yes fellow
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:51
        0
        Большого ума принц,нарядился в нацистскую форму по совету брата.Так типа прикольное будет!
    3. iouris
      iouris Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: Аргон
      С чего это он тогда предатель? Если не захотел человек грабить чужие страны, то он не предатель, а имеет свою точку зрения.

      Гарри не "человек", а британский прЫнц! Королевская кровь. Британия не просто грабит "чужие страны", она ТАК устроена, это её "вечные интересы".
      Гарри не предатель, а просто претендент на работу в качестве короля.
      Не вмешивайтесь!
  2. Комментарий был удален.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:36
    0
    Напомним, что принц Гарри проходил службу в составе британского военного контингента войск НАТО на афганской территории, за что был награжден медалью «За участие в военной кампании в Афганистане». В настоящее время 38-летний принц имеет звание майора британской королевской армии.
    АВТОР:
    Илья Полонский

    Хочу спросить у Ильи - Вот зачем нам этот принц и его звание? Бритты воюют и убивают наших парней из своего оружия, а на ВО, пожалте, прчитайте про принца и их генералов! fool
  4. comradChe
    comradChe Сегодня, 10:40
    -4
    Принц - переросток мог бы поучиться этому самому пиетету к королевской «камарилье» у нашего президента и его окружения, которые заискивали перед королевской шоблой (и матерью её сукой) так, что рвали тельник до ширинки.
    1. comradChe
      comradChe Сегодня, 12:22
      0
      «Минусаторы» для меня, как бальзам на душу. А колючек под их хвост я ещё насыплю.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:49
    +1
    Прынц Гарри станет королём Англии намного быстрее чем его папа.Лет 10 и получите нового короля.
    1. Above_name
      Above_name Сегодня, 14:30
      0
      Дану!! Неужто его старший брательник взял самоотвод от "нового короля"?
  6. Галина Мыльникова
    Галина Мыльникова Сегодня, 10:59
    0
    Принц, как всякий порядочный джентльмен, скаут, сказал чистую правду...
  7. МДП
    МДП Сегодня, 11:17
    +1
    Так ведь нацизм зародился как раз под крылом Британии. И выращен британцами на заморских территориях. Наивно было полагать, что такое сильное и мощное движение как нацизм появился вдруг и развился за пару лет становления Гитлера. Нет, нацизм фундаментально встал как раз на основе западноевропейской колониальной экспансии. И был принят Германией задолго до Гитлера. Сбитый ефрейтор просто добавил немецкую обертку
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 11:19
    0
    Ахах, маньяки, убийцы и грабители - строят из себя благородных лордов с высокоморальными ориентирами......

    Пущай едут в Афганистан, там местные жители сразу отблагодарят солдат мелкабритании за их доброту
  9. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:58
    +1
    Англосаксы ..когда по их правилам выигрывают сразу эти правила отменяют и говорят что это зло \ предательство и т.п.. Для врагов и лохов в мире это демократия и свобода слова...а для себя ..если это вредит кровавому режиму...это предательство.
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:03
    0
    Британские военнослужащие обвинили принца Гарри в предательстве за описание событий в Афганистане

    Не за описание событий. а за раскрытие преступлений совершенных британскими военнослужащими.
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:27
    0
    Ой, да ладно, англичане и Афганистан история, продолжающаяся вторую сотню лет. И раньше что-то не было замечено британцев с пальмовыми ветвями на территории Афганистана.
    У Англии там СВОЙ интерес - для них Афган это английская маковая плантация, а следовательно и направление их мыслей все то же, неизменное - наркотики-бабло-мировая власть!
    А на этом пути они никогда не останавливались.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Романенко
      И раньше что-то не было замечено британцев с пальмовыми ветвями на территории Афганистана.

      А где они были замечены "с пальмовыми ветвями" в принципе? В Африке? В Индии? В Австралии? В Китае? В Америках? У нас в России? Везде только гадят.
  12. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:55
    0
    обвиняют принца Гарри в «предательстве», негодуя раскрытой им правдой о поведении солдат и офицеров королевских войск в Афганистане.

    Сноуден ныкается, Ассанж в тюряге, а Гарри денежку заработает на «предательстве». Цитирую Ш.Холмса: "Два башмака, а какие разные судьбы..." ©
  13. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 15:07
    0
    Не вытворяли бы всякого, не о чем было бы рассказать, а ещё говорят на правду не обижаются. На неё как раз и обижаются.