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Контролировавшееся оппозицией посольство Венесуэлы в США прекратило свою работу

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Контролировавшееся оппозицией посольство Венесуэлы в США прекратило свою работу

5 января посольство Венесуэлы в США сообщило о полном прекращении своей работы. Такое решение было принято из-за объявленной ликвидации так называемого «временного правительства» страны, которое возглавлял оппозиционный политический деятель Хуан Гуаидо.


Получивший известность благодаря своим выступлениям против действующего легитимного президента республики Николаса Мадуро, Хуан Гуаидо возглавил самозваное «временное правительство» Венесуэлы и ее «Национальную ассамблею».

Однако в самом начале нового 2023 года оппозиция Венесуэлы объявила о прекращении работы ассамблеи и правительства под руководством Гуаидо. Поскольку посольство в Венесуэле контролировалось оппозиционными деятелями, это решение привело и к прекращению работы дипломатической миссии.

Отметим, что в 2019 году группа дипломатов Венесуэлы, представлявших интересы страны в США, приняла сторону оппозиции во главе с Гуаидо. Венесуэльские власти, разумеется, более не рассматривали эту группу дипломатических работников в качестве посольства страны в США. Затем президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал официальные дипломатические отношения страны с США.

Но в Вашингтоне разрыв дипломатических отношений признавать отказались, поскольку американские власти не признают действующее руководство Венесуэлы легитимным, соответственно и считают все его решения не имеющими юридической силы.

Отметим, что так называемое «временное правительство» под руководством Гуаидо было расформировано после того, как венесуэльская оппозиция 30 декабря 2022 года проголосовала за его ликвидацию. В оппозиционных кругах это объясняют тем, что отставка правительства давно назрела, поскольку оно не выполняло свои обязанности.
Использованы фотографии:
Wikipedia / The White House from Washington
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8 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:51
    +5
    Мадуро, Хуан Гуаидо возглавил самозваное «временное правительство» Венесуэлы и ее «Национальную ассамблею».

    Ну распустили и распустили ..А вот ЗВР арестованные Венесуэллы куда делись то ??? Разграбили падлы
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:55
      +2
      Цитата: LukaNord
      А вот ЗВР арестованные Венесуэллы куда делись то

      Легким движением руки золото Венесуэлы стало золотом США. what
      Фокус - покус по американски.
  2. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:57
    0
    Контролировавшееся оппозицией посольство Венесуэлы в США прекратило свою работу

    Деньги закончились. Поддержки нет. Вот и все. request
    1. Vrotkompot
      Vrotkompot Сегодня, 11:07
      +1
      Совершенно не поэтому. Просто Мадуро кинул наших, которые спасли его от госпереворота и впустил на нефтерынок американцев. Другими словами кинул друзей, и откупился от врагов ))
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 13:21
        0
        Думаю, именно так. Зачем тратить деньги, время и другие ресурсы на поддержку и раскрутку оппозиции, если удалось нечто подобное сделать с руководством страны.
      2. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 14:44
        0
        Цитата: Vrotkompot
        Другими словами кинул друзей, и откупился от врагов ))

        Ну, а как иначе? Кенты кентами, а продукты́ продуктáми. Ну или если по "цЫвилильному", то - It's not personal. It's just business. Политика - грязное дело.
  3. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:38
    -1
    Затем президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал официальные дипломатические отношения страны с США.

    А у нас "уважаемые партнеры", "многоходовочки", "жесты доброй воли" в ответ на санкции и поставки оружия для убийства россиян (русских, чеченцев, бурятов, татар и т.д.).
  4. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:46
    0
    Хуанито теперь похудеет от бескормицы?