Контролировавшееся оппозицией посольство Венесуэлы в США прекратило свою работу

5 января посольство Венесуэлы в США сообщило о полном прекращении своей работы. Такое решение было принято из-за объявленной ликвидации так называемого «временного правительства» страны, которое возглавлял оппозиционный политический деятель Хуан Гуаидо.Получивший известность благодаря своим выступлениям против действующего легитимного президента республики Николаса Мадуро, Хуан Гуаидо возглавил самозваное «временное правительство» Венесуэлы и ее «Национальную ассамблею».Однако в самом начале нового 2023 года оппозиция Венесуэлы объявила о прекращении работы ассамблеи и правительства под руководством Гуаидо. Поскольку посольство в Венесуэле контролировалось оппозиционными деятелями, это решение привело и к прекращению работы дипломатической миссии.Отметим, что в 2019 году группа дипломатов Венесуэлы, представлявших интересы страны в США, приняла сторону оппозиции во главе с Гуаидо. Венесуэльские власти, разумеется, более не рассматривали эту группу дипломатических работников в качестве посольства страны в США. Затем президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал официальные дипломатические отношения страны с США.Но в Вашингтоне разрыв дипломатических отношений признавать отказались, поскольку американские власти не признают действующее руководство Венесуэлы легитимным, соответственно и считают все его решения не имеющими юридической силы.Отметим, что так называемое «временное правительство» под руководством Гуаидо было расформировано после того, как венесуэльская оппозиция 30 декабря 2022 года проголосовала за его ликвидацию. В оппозиционных кругах это объясняют тем, что отставка правительства давно назрела, поскольку оно не выполняло свои обязанности.