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В Госдепе США дали понять, что на переговоры с Россией по Украине готовы только после отказа Москвы от новых территорий

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В Госдепе США дали понять, что на переговоры с Россией по Украине готовы только после отказа Москвы от новых территорий

В Соединённых Штатах хотят, чтобы Россия отказалась от признания её новых регионов в качестве условия для начала переговоров по урегулированию на Украине.


Такие выводы можно сделать из выступления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. По словам Прайса, заявление российских властей о том, что диалог на Украине возможен лишь при признании новых территорий России, говорит о нежелании Москвы идти на диалог. Таким образом в Вашингтоне дают понять, что подобное условие является неприемлемым и если Россия хочет переговариваться, она должна отказаться от такой позиции. При этом в Вашингтоне никак не могут понять, что Россия никому ничего не должна, тем более Соединённым Штатам.

Глава пресс-службы Госдепа также отметил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы изменить подобную позицию Москвы. При этом Прайс сказал, что они собираются добиться изменения позиции России, продолжая поддерживать Киев поставками вооружений.

Мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь

— сказал глава пресс-службы Госдепа.

Напомним, что 30 сентября 2022 года субъектами Российской Федерации стали четыре бывшие области Украины – Донецкая (ДНР), Луганская (ЛНР), Запорожская и Херсонская. На Западе эти новые приобретения России не признают, как не признают российским и Крымский полуостров. Россия же акцентирует внимание на том, что переговоры возможны лишь на основании учёта Западом новой реальности - с вошедшими в состав РФ новыми территориями.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Белого дома
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44 комментария
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  1. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 10:56
    +10
    А коренным народам северной Америки не желают исторические территории освободить "исключительные"?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:59
      +15
      В Госдепе США дали понять, что на переговоры с Россией по Украине готовы только после отказа Москвы от новых территорий


      Любые переговоры с ними бессмысленны!Обманут!И как можно себе представить то чтобы отдать новые территории ,а именно сухопутный коридор в Крым,что равносильно и тому что отдать сам Крым,ведь его невозможно будет оборонять без сухопутного коридора.А потеря Крыма это равнозначно смене власти в Кремле.То есть по факту американцы настаювают на том что переговоры с ними возможны только после смены власти в России,о чём Байден уже не раз кстати заявлял.То есть переговоры это утопия.Потому что это уже не переговоры,а по факту капитуляция со всеми вытекающими из этого для России последствиями, о которых даже думать не хочется.А последствия будут таковы что от России мало что останется в этом случае.Вон Зеленский уже "губернатора"Кубани назначил в лице Гончаренко.Так что о переговорах,а вернее от капитуляции с США надо напрочь забыть,так как это по факту будет конец для страны.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 11:08
        +3
        Цитата: Orange-Bigg
        Любые переговоры с ними бессмысленны!Обманут!

        Не понимаю вот этого - "обманут"! Любой такой обман - это повод расторгать подобные договоры, да ещё и с "штрафными санкциями". Просто когда нет желания наказывать за нарушения, тогда и "обманывают". "Обманывают" бесхребетных слюнтяев, раз за разом.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:54
          0
          Прайс сказал, что они (в госдепе США) собираются добиться изменения позиции России, продолжая поддерживать Киев поставками вооружений.

          Что можно хотеть от Неда Прайса, который является первым ОТКРЫТЫМ представителем гомосексуалистов в госдепартаменте США, а гомосексуализм в психиатрии является не просто сексуальной девиацией (отклонением от биологической нормы), а является именно биологическим вырождением.
          Однако сам Нед Прайс - это не просто биологический ВЫРОЖДЕНЕЦ рода человеческого! Дело в том, что и с психикой у биологических вырожденцев с сексуальной дивиацией тоже не всё в порядке. И это даже написано у Неда Прайса прямо его его сильно вытянутом лице!

          И такие биологическме ВЫРОЖДЕНЦЫ, как Нед Прайс, готовы активно и биологически беспощадно "переделать" - "перемалывать" - всех ЗДОРОВЫХ людей в мире под себя любимых!

          При этом 38-летний Нед Прайс - одно из многочисленных исторических назначений в администрации Байдена! И вероятнее всего именно с подачи госсекретаря Энтони Блинкина, венгерского еврея с украинскими корнями.

          И Нед Прайс, который является первым ОТКРЫТЫМ гомосексуалистом в Госдепартамента США, сразу же заявил, что для него: "Нет большей чести, чем эта работа!".

          См.подробно - https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a017aa30-63b93ba1-46ca2529-74722d776562/https/people.com/politics/meet-the-first-openly-...-state-department-spokesperson/
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 14:13
            +1
            По крайней мере в Госдепе прямо признали, что переговоры о мире надо вести с ними, а не с Киевом. Киев ничего не решает.
            А что до условий - да пофиг.
            Той же Японии Госдеп не позволил заключить мирные отношения с СССР, а после и с Россией. Но на тойотах люди всё равно ездят.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 15:18
              0
              Цитата: Shurik70
              По крайней мере в Госдепе прямо признали, что переговоры о мире надо вести с ними, а не с Киевом. Киев ничего не решает.
              А что до условий - да пофиг.

              Нет, не пофиг!
              Биологически ЗДОРОВЫМ людям исторически в принципе невозможно договориться с биологическими ВЫРОЖДЕНЦАМИ САТАНИНСКОГО толка. Либо победа, либо поражение!

              Более того. У биологических вырожденцев на Западе сложился свой агрессивный ВЫРОЖДЕНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ САТАНИНСКОГО толка под руководством США и "Вашингтонского обкома"!

              Этот биологический фронт как даполнительную проблему госпереворота на войне - как 2-ой фронт - необходимо сознавать и учитывать. А именно.

              Биологические вырожденцы как активное меньшинство несут миру точно такую же угрозу, как и нацизм, но в масштабах всего человечества!
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:42
            0
            Длинно.
            Очень.
            А не могли бы столь же подробно потоптаться на нашем Кириенко?
            Как - ни как, а зам АП по вопросам внутренней политики(!),
            да и ещё куратор политики в "Новороссии".
            И почему-то всё время "в тени".
            Стоило бы присмотреться. hi
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 14:47
        +1
        Плюсую, но мне не понятно откуда столько борзости, для Украины складывается всё не очень здорово и не видеть они этого не могут. Российская экономика от беспрецедентных санкций тоже не накрылась медным тазом и никакого внутреннего восстания не случилось.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:00
      +6
      Согласен с вами! Для переговоров с пиндами нужно ставить условие , пока не откажутся от территорий индейских племен - не будем с ними разговаривать. Хотя это и не аналогии. В отличии от конкистадоров мы не захватывали чужие территории, мы просто возвращаемся домой!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:11
        +2
        Россия никому ничего не должна, тем более Соединённым Штатам.
        Это они нам должны: и за Аляску, и за интервенцию в Гражданскую, и за "американскую помощь" и много еще за что !
    3. Комментарий был удален.
    4. ALARI
      ALARI Сегодня, 11:45
      +1
      А силенки у этих коренных есть? Или их марсиане поддержал в сих начинаниях?
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:58
    +8
    Россия без Крыма и Донбасса ,это уже не Россия ,а территория для обслуживания запада ..Мы это уже давно поняли к чему клонят англосаксы !
    Мы будем биться до конца вплоть да самых крайних мер ..
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:01
    +7
    А при чем здесь США? Пока не вернут земли индейцам и не вывезут оккупантов нечего говорить с этим нацистским государством.
  4. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 11:02
    -1
    Вот уже и Путин в своем последнем указе написал - на Украине. Это может быть описка, а может быть и отказ от новых регионов России
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 11:12
      0
      Никто от новых регионов не отвернётся. ЭТО РОССИЯ. Можем только добавить. А вести с ними переговоры всё равно будем но на наших условиях и после нашей победы. Они сами будут просить об этом. ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ,
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:02
    +3
    В Соединённых Штатах хотят, чтобы Россия отказалась от признания её новых регионов в качестве условия для начала переговоров по урегулированию на Украине.
    А у США хотелка не лопнет? Я понимаю, что образ капитана Америки стал для этих плутократов пассионарной доминантой, но пора их возвращать в реальный мир. И начать надо с того, чтобы Россия громко и внятно захотела, чтобы америка заткнула свою пасть и малость прижухла. А то ишь - хотят они. ПЕРЕХОТЯТ.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:50
      0
      Да, так.
      Вопрос лишь в том, чьи хотелки на сегодня мощънее и убедительнее.
  6. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 11:02
    +7
    Да хватит уже про переговоры. Не нужны они нам. Не должно быть страны Украины с таким правительством, по крайней мере.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:11
      +3
      иллюзии,что сменив правительство что-то кардинально изменится-ложные. Западная Украина никуда не денется...и её идеология так и будет из вне подпитываться радикальными антирусскими настроениями.

      напринимать законов можно будет любых,только гарантий их выполнения без военно-полицейской миссии в том регионе никто не даст. а эту миссию осуществить будет банально некому. жители остальной Украины после всех военных действий вряд ли массово захотят этим заниматься...а если вводить туда ограниченный контингент российских специалистов...опять же лучше тогда контролировать эту территорию считая своей,а не какой-то там независимой. куда более мощная советская машина наводила там порядок ещё 15 лет после ВОВ...

      поэтому выхода два,либо полный контроль над бывшей УССР,либо оставлять Украину независимую в таком виде,в котором она не сможет реально на что-то серьёзное претендовать...условно говоря в размере Галичины...есть,конечно,и третий выбор...тот самый,по рецептам американцев...но о нём не хочется думать,ибо это будет полное поражение.

      иными словами пока Россия не будет контролировать как минимум Житомир и Винницу,говорить о какой-то безопасности РФ не приходится...а рассчитывать на всех этих януковичей,царёвых и медведчуков,которые и вашим,и нашим за копейку спляшем-это историческая ошибка

      вопрос только хватит ли на это всё сил...если после Войны бандеровское подполье было только на Зап.Украине,то сейчас это может распространиться на всю Украину...

      Всё-таки для объединения наших народов нужен образ будущего...а с этим у России большие проблемы...
      1. for
        for Сегодня, 11:34
        +1
        Цитата: Николай310
        куда более мощная советская машина наводила там порядок ещё 15 лет после ВОВ...

        И то не навела (в головах), а как бы навела. Потушили, но не пролили. Это даже не пропаганда, а генетически.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:00
          0
          Цитата: for
          И то не навела (в головах), а как бы навела. Потушили, но не пролили. Это даже не пропаганда, а генетически.

          Так и не надо их трогать.
          Пусть западенцы отходят к полякам и там взаимно дрючат друг друга.
          "Любовь" у них давняя.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:07
        0
        Цитата: Николай310
        вопрос только хватит ли на это всё сил...если после Войны бандеровское подполье было только на Зап.Украине,то сейчас это может распространиться на всю Украину...

        Когда у официальной власти возможностей насильно распространять не будет, - не распространится. А западенские части укрии нам даром не нужны.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    +1

    Глава пресс-службы Госдепа также отметил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы изменить подобную позицию Москвы.
    laughing аха, счяс взяли, и согласились с мерикатосами! wassat
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    +3
    Прайс хочет наверно ,чтобы дело дошло у кого ядерная дубина мощнее у России или США?! wassatИдиотские требования,всё они прекрасно понимают.Вопрос стоит ,кто будет отступать с сохранением морды лица.
  9. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:10
    +3
    В Госдепе США дали понять, что на переговоры с Россией по Украине готовы только после отказа Москвы от новых территорий

    Ну что ж достаточно откровенно. Украина ничего не решает, как мы скажем так и будет.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: 28-й регион
      как мы скажем так и будет.

      Или, увы, как нам скажут, так и будет.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:12
    +4
    Вашингтон будет работать над тем, чтобы изменить подобную позицию Москвы.

    Нам надо бы тоже поработать над Вашингтоном чтобы НАТО вернулось в границы 1991 года... работы непочатый край.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вашингтон будет работать над тем, чтобы изменить подобную позицию Москвы.

      Нам надо бы тоже поработать над Вашингтоном чтобы НАТО вернулось в границы 1991 года... работы непочатый край.

      Каким образом поработать?
      Варианты есть? Ну, кроме остекловывания, разумеется. hi
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:14
    +2
    Цитата: LukaNord
    Мы будем биться до конца вплоть да самых крайних мер ..

    Надо не биться... надо бить по наглой, рыжей, ковбойской морде.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:21
    +1
    Придёться вразумлять Украину более мощными ударами, глядишь и до Нэда дойдёт.
  13. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 11:23
    +1
    Не надо обманываться - США остановятся только в условиях превращения России в ничто времён борьки-пьяницы. Других вариантов нет - англосаксы уничтожили население целого континента (!), а уж "коммуняк" (которыми мы для них до сих пор и являемся) вообще за людей не считают.
  14. синоби
    синоби Сегодня, 11:35
    -1
    Ну это и ежу понятно,у сша следующая стадия принятия реальности-торг.Правда они думают что опять обдурят и навяжут свои условия.Темнейший достаточно однозначно дал понять:С Байденом и его демократами разговора небудет,да и неочем говорить собственно.А требования они могут засунуть себе в известное место.Тоесть,для нас до 24 года ничего принципиально не изменится.А вот для них может изменится всё,радикально.
  15. iouris
    iouris Сегодня, 11:50
    +1
    "США готовы на переговоры России с Украиной..."(!)
    США воюют и переговариваются в нутре у себя?
  16. Толстый
    Толстый Сегодня, 11:58
    0
    В Соединённых Штатах хотят, чтобы Россия отказалась от признания её новых регионов в качестве условия для начала переговоров по урегулированию на Украине.
    Такие выводы можно сделать из выступления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса

    hi Бекхан. Вы хотите сказать, что судьбе Украины и мире на этой территории РФ предстоят переговоры с Госдепом США или я неправильно понял Ваш вывод?
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:54
      0
      Не знаю, чей это текст, но каждый волен понимать его, как он может.
      Выскажусь по существу так. Украина - это миф. Переговоры с Украиной - это ни о чём. Войну ведут США за сохранение своего доминирования. Верхняя планка цены для них не ограничена. Чтобы сохранить гегемонию им нужно, чтобы Евразия в целом деградировала. Для этого их агентура уничтожает торговых партнёров Китая ("Великий шёлковый путь" теперь ведёт в никуда). Китай сможет торговать с США только на условиях США (т.е. его будут грабить, как грабили всегда). Заодно им надо лишить Россию ядерного потенциала. А это значит, что никакой России не будет (а Украины, которая часть России, уже нет).
      В Европе не будет вообще ничего (ничего экономически значимого). Т.е. будет много игилов (запрещённых в РФ).
  17. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 12:09
    +1
    Сталин сказал - Я думал что демократия это власть народа, но это власть АМЕРИКАНСКОГО народа. Если штаты с натой и Европой разведут Россию на такую глупость то пропадет наша родимая...
    Дебилы,,, ядь. Я хочу! А я на луну хочу!
  18. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:24
    0
    Цитата: "В Госдепе США дали понять, что на переговоры с Россией по Украине готовы только после отказа Москвы от новых территорий"
    Давайте разменяемся на старые территории - вам укропину, а России Аляску, Калифорнию и Гавайи?
    Как обменчик?
    1. iouris
      iouris Сегодня, 14:00
      0
      Чтобы торговать с США взаимовыгодно, или производить размены, США нужно сначала победить. Победить США означает убрать военные базы США, понаделанные в каждой стратегически важной точке земного шара, обратно в США. Как минимум!
  19. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:32
    0
    Такая политика Америки, будет до тех пор, пока Мы не сломим хребет нынешней клики на Украине!!!
    С Ними, необходимо разговаривать с позиции силы, другой язык для ковбоев не понятен!
    1. iouris
      iouris Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Sergey39
      Такая политика Америки, будет до тех пор, пока Мы не сломим хребет нынешней клики на Украине!!!

      Нет, родной. "Украина - фсё!" Но это ничего не значит. Ломать хребет придётся нынешней клике в США. Да, прямо там. А другого варианта нет. Все остальные варианты не предполагают существования, даже и России, не говоря уже об остальных. Ибо Земля круглая и места для всех на ней уже давно нет (при том уровне потребления, который нужен для сохранения США).
  20. Altmann
    Altmann Сегодня, 13:36
    0
    возможно тогда США вернут завоеванные территории типа Техаса, купленных Луизианы и Аляски. Аламо, здесь он построил памятник bojw. В конце концов треть из этих 50 штатов исчезнет. Они неумные люди со своим мнением. am
    1. iouris
      iouris Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: Altmann
      тогда США вернут завоеванные территории

      Территории - не главное. Главное - природные ресурсы. Если смотреть трезво, что США - это уже давно не государство, а локация транснациональных корпораций (ТНК), которым нужны эти ресурсы. И они их имеют. А те, кто не работает ТНК (или не потребляют их продукцию), они не нужны, они лишние. Особенно те, кто пытается с ними конкурировать. Одних следует уничтожать, другие постепенно вымрут сами.
  21. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:35
    0
    В Соединённых Штатах хотят, чтобы Россия отказалась от признания её новых регионов в качестве условия для начала переговоров по урегулированию на Украине.

    Значит не договорились даже не начав договариваться...request
  22. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:47
    0
    Пока не будет перевеса на военном или экономическом фронте, переговоры невозможны.