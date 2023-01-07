В Госдепе США дали понять, что на переговоры с Россией по Украине готовы только после отказа Москвы от новых территорий

Мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь

В Соединённых Штатах хотят, чтобы Россия отказалась от признания её новых регионов в качестве условия для начала переговоров по урегулированию на Украине.Такие выводы можно сделать из выступления главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса. По словам Прайса, заявление российских властей о том, что диалог на Украине возможен лишь при признании новых территорий России, говорит о нежелании Москвы идти на диалог. Таким образом в Вашингтоне дают понять, что подобное условие является неприемлемым и если Россия хочет переговариваться, она должна отказаться от такой позиции. При этом в Вашингтоне никак не могут понять, что Россия никому ничего не должна, тем более Соединённым Штатам.Глава пресс-службы Госдепа также отметил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы изменить подобную позицию Москвы. При этом Прайс сказал, что они собираются добиться изменения позиции России, продолжая поддерживать Киев поставками вооружений.— сказал глава пресс-службы Госдепа.Напомним, что 30 сентября 2022 года субъектами Российской Федерации стали четыре бывшие области Украины – Донецкая (ДНР), Луганская (ЛНР), Запорожская и Херсонская. На Западе эти новые приобретения России не признают, как не признают российским и Крымский полуостров. Россия же акцентирует внимание на том, что переговоры возможны лишь на основании учёта Западом новой реальности - с вошедшими в состав РФ новыми территориями.