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Власти США запретили летчикам из Израиля с двойным гражданством пилотировать истребители F-35

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Власти США запретили летчикам из Израиля с двойным гражданством пилотировать истребители F-35

Военные летчики Израиля, обладающие помимо израильского гражданства, паспортами третьих стран, более не смогут выполнять функции по пилотированию новейших истребителей F-35. Такое решение было принято Министерством обороны США в целях защиты информации и технологий.


Отметим, что в Израиле достаточно большое количество граждан страны имеет второе гражданство, как правило – так называемых «стран исхода». Среди них может быть даже Россия, рассматриваемая сегодня США как противник. В американском военном ведомстве сомневаются относительно «надежности» таких израильских военнослужащих, поэтому и решили перестраховаться с вопросами защиты информационной безопасности.

Что интересно, в американском военном ведомстве обратили внимание и на то, что многие офицеры израильской армии, включая и военную авиацию, владеют автомобилями китайского производства. Чиновники Пентагона опасаются, что китайские автомобили с передовыми мультимедийными системами могут помечать конфиденциальную информацию с мобильных телефонов офицеров Армии обороны Израиля.

Военно-воздушные силы Израиля, как сообщает американская пресса, уже согласились с решением Пентагона и отказались от назначения летчиков с двойным гражданством на самолеты F-35 Adir. Напомним, что истребители F-35 Adir давно находятся на вооружении израильских военно-воздушных сил. В настоящее время ВВС Армии обороны Израиля располагают 50 такими самолетами, а в будущем хотят приобрести еще 25 истребителей.

Примечательно, что США, продав истребители Израилю, сохраняют возможность диктовать суверенному государству условия, на которых эти самолеты будут использоваться. Ведь, в конечном итоге, это Израиль, а не США, должен определять, какие офицеры смогут летать на истребителях его ВВС, а какие нет.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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70 комментариев
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  1. Krasnodar
    Krasnodar Сегодня, 10:59
    +7
    Направлено против российских израильтян
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:03
      +7

      Krasnodar
      Сегодня, 10:59
      НОВЫЙ
      0
      Направлено против российских израильтян
      Таки не все евреи, евреи?
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 11:07
        +6
        Цитата: a.s.zzz888
        Таки не все евреи, евреи?

        Евреи тут причём? Американцы боятся утечки. Примечательно, что в 2008-м они Россию вообще военной силой не считали, разрешая израильтянам продавать ей то, чего запрещали китайцам.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 11:12
          +2

          Krasnodar
          Сегодня, 11:07
          НОВЫЙ

          0
          Цитата: a.s.zzz888
          Таки не все евреи, евреи?

          Евреи тут причём? ...
          А что, пилотировали разве не евреи? просто мерикатосы верны)) себе и делят ДАЖЕ СВОИХ союзничков на людей нескольких сортов. минус не мой.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 11:16
            +5
            Цитата: a.s.zzz888
            А что, пилотировали разве не евреи? просто мерикатосы верны)) себе и делят ДАЖЕ СВОИХ союзничков на людей нескольких сортов

            У американцев нет и никогда не было союзников. Всегда юбыли интересы )).
            1. a.s.zzz888
              a.s.zzz888 Сегодня, 11:23
              0

              Krasnodar
              Сегодня, 11:16
              НОВЫЙ

              0
              Цитата: a.s.zzz888
              А что, пилотировали разве не евреи? просто мерикатосы верны)) себе и делят ДАЖЕ СВОИХ союзничков на людей нескольких сортов

              У американцев нет и никогда не было союзников. Всегда юбыли интересы )).
              И тут не соглашусь. Мерикатосы ОФИЦИАЛЬНО, в документах называют своих союзников, в том числе и Израиль.
              1. Krasnodar
                Krasnodar Сегодня, 11:25
                +5
                Цитата: a.s.zzz888
                Мерикатосы ОФИЦИАЛЬНО, в документах называют своих союзников, в том числе и Израиль.

                Называют laughing
                1. a.s.zzz888
                  a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
                  0

                  Krasnodar
                  Сегодня, 11:25
                  НОВЫЙ

                  +1
                  Цитата: a.s.zzz888
                  Мерикатосы ОФИЦИАЛЬНО, в документах называют своих союзников, в том числе и Израиль.

                  Называют laughing
                  "вояке" сказать надо бы. А то рвёт себя не жалеючи)) laughing за мерикатосов всё топит!
                  1. Krasnodar
                    Krasnodar Сегодня, 12:05
                    +4
                    Цитата: a.s.zzz888
                    за мерикатосов всё топит!

                    Не топит, просто на сайте есть тенденция принижать качество их оружия и т.д. На деле даже допотопные Хаймерсы показали себя довольно эффективными, причём управляют ими украинцы - жители самой нищей и одной из самых безграмотных по знанию английского стран Европы. Так Вовка и пишет, что оружие амероа норм, а мы должны относится к нему всерьёз.
                    1. Shurik70
                      Shurik70 Сегодня, 14:06
                      +1
                      Новость весёлая.
                      Ещё одна демонстрация диктата "Гегемона".
                      Ну и немножко абразива в смазку отношений Израиль-США. Это, конечно, их не рассорит, но вода камень точит.

                      А вот саму идею, что люди с несколькими гражданствами не должны иметь те же права, что люди с одним гражданством, это ОЧЕНЬ правильная мысль.
                      Надо бы в России закрепить законодательно, что люди, имеющие кроме российского ещё какое либо гражданство не должны допускаться до руководящих постов и стратегических секретов.
                      Ну и (это, конечно, фантастика, но помечтать-то хоть в Рождество можно?) не допускать до депутатства тех, кто имеет счета в иностранных банках.
                      1. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 14:27
                        +1
                        Цитата: Shurik70
                        люди, имеющие кроме российского ещё какое либо гражданство не должны допускаться до руководящих постов и стратегических секретов.

                        В государственных компаниях так оно и есть.
        2. kot423
          kot423 Сегодня, 11:14
          0
          Цитата: Krasnodar
          разрешая израильтянам

          Так таки - Израиль свободная страна, или прогнувшаяся под матрасов, как и вся Ната - шавка?
          1. Григорий Ремарк
            Григорий Ремарк Сегодня, 12:10
            -1
            Какая свободная! Посмотри у них на балконы на Ем ацмаут, День независимости. Там флагов израильских и матрасов висит в соотношении 60:40.
            1. Vitaly Gusin
              Vitaly Gusin Сегодня, 13:10
              +2
              Цитата: Григорий Ремарк
              Какая свободная!

              Может назовете какие санкции вёл Израиль совместно с США и Европой.
        3. Mitos
          Mitos Сегодня, 12:02
          -1
          За то сразу видно у кого рыло в пуху по самые уши:

          Чиновники Пентагона опасаются, что китайские автомобили с передовыми мультимедийными системами могут помечать конфиденциальную информацию с мобильных телефонов офицеров Армии обороны Израиля.

          Да и можно подумать что даже с одним гражданством израиля инфа не сольется куда надо)
          Вот если угонят один на запчасти вот визгу будет. При чем думается там и от этого защита стоит просто дистанционно вырубят птичку. А такие ВВС это "гвоздик" в суверенитет страны)
      2. Комментарий был удален.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:03
      -1
      Цитата: Krasnodar
      Направлено против российских израильтян

      Галкин очень расстроился с Мединским и собчак .. wassat
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 11:08
        +2
        Цитата: LukaNord
        Галкин очень расстроился с Мединским ..

        Зато Данилов с Будановым обрадуются, Громову добрую весть принесут yes
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 11:38
          -1
          Цитата: Krasnodar
          Цитата: LukaNord
          Галкин очень расстроился с Мединским ..

          Зато Данилов с Будановым обрадуются, Громову добрую весть принесут yes

          А это кто такие ? Буданова знаю по Чечне ,а остальных
          Вашу еврейскую логику не всегда понимаю и сарказм ))
          Вы же не Жванецкий или Галкин с Зеленским ?
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 12:12
            +2
            Цитата: LukaNord
            Буданова знаю по Чечне ,

            lol
            Буданоа
            Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
            Данилов - глава Службы национальной безопасности Украины.
            Громов - Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
            Вы же русский, но не один из них, нет? ))
            1. LukaNord
              LukaNord Сегодня, 14:58
              0
              Цитата: Krasnodar
              Цитата: LukaNord
              Буданова знаю по Чечне ,

              lol
              Буданоа
              Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
              Данилов - глава Службы национальной безопасности Украины.
              Громов - Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
              Вы же русский, но не один из них, нет? ))

              Уф пробился краснодар ..Два раза писал комент и все блокировали ..С 10 раза зашел на сайт
              Я сейчас коротко напишу Эти власовцы потомки тех кто вышел по указу Хруща ..Нам не братья !
              И вот главное ,когда тебя назначат модером Краснодар ..ты сообщи мужиков предупрежду ?
              Помнится был такой из Израиля ..Зачистил весь сайт bully
              Мужики уже боятся писать в статьях об израиле ,если только хвалебное Такие во дела на Урале
              Сообщи мне если что ,когда модером станешь .. wink
              Слава Израилю..Жду ответа !! lol
              Тестю привет !
    3. Григорий Ремарк
      Григорий Ремарк Сегодня, 12:06
      +2
      Лет 15 назад еще слышал от служивших в ЦААЛ офицеров, что у кого есть родственники в России никогда не будут военными летчиками. Тогда еще F-35 не было даже.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: Григорий Ремарк
        Лет 15 назад еще слышал от служивших в ЦААЛ офицеров, что у кого есть родственники в России никогда не будут военными летчиками.

        Было такое, меня на летные курсы не допустили по этой причине, хотя я конкурс прошел в десятке лучших из пары сотен претендентов. В итоге предложили альтернативу - курс морских офицеров или спецура.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
    +2
    Военно-воздушные силы Израиля, как сообщает американская пресса, уже согласились с решением Пентагона и отказались от назначения летчиков с двойным гражданством на самолеты F-35 Adir.
    Попробывали бы не согласиться. laughing
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Попробывали бы не согласиться.

      Они жеж свободные и гордые ! winked
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:21
      -1
      Цитата: a.s.zzz888
      Попробывали бы не согласиться

      Таки да шериф !!! Израиль существует ,только благодаря США У них там конгресс полностью под контролем
      1. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 11:30
        +1
        Цитата: LukaNord
        Таки да шериф !!! Израиль существует ,только благодаря США

        С учётом того, что в Шестидневную войну американцы очень активно помогали иорданцам, против которых Израиль воевал, а эмбарго на поставки наступательных вооружений евреям сняли годом позже, позвольте, хе хе, с Вами не согласиться )).
        Израиль существует благодаря тому, что во время войн граждане нерезеденты призывного возраста возвращаются в свои резервистские части, а местные туда несутся без всяких просьб. ))
        Странные они, израильтяне laughing
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:35
        0

        LukaNord (Z)
        Сегодня, 11:21
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        Попробывали бы не согласиться

        Таки да шериф !!! Израиль существует ,только благодаря США У них там конгресс полностью под контролем
        По крайней мере ничего без решения мерикатоса, ничего не делается. С Рождеством Христовым! hi
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 12:15
          +1
          Цитата: a.s.zzz888
          По крайней мере ничего без решения мерикатоса, ничего не делается.

          Ничего, что касается американского оружия или товаров, изготовленых с использованием американских денег / технологий. В остальном, если надо, задействуют лобби.
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 15:17
          0
          Цитата: a.s.zzz888
          По крайней мере ничего без решения мерикатоса, ничего не делается. С Рождеством Христовым!

          Все так Шериф дружище !
          И тебя с великим Православным праздником..! А евреи ,пусть болтают )))))
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 11:41
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Попробывали бы не согласиться.

      Проблема в другом.
      Чтобы спор был интересен автор не пишет все правду.
      В группы подготовки к управлению израильскими самолетами "Адир" не брали и не берут израильтян с двойным гражданствомת ни российскимת ни с ЕС, под вопросом остаются граждане США и ВБ.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 11:01
    +5
    А с тройным можно ? laughing Там весь Израиль с кучей паспортов разных стран ,это уже национальная традиция .. wink
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:01
    +3
    Американцы переборщили laughing
    Ф-35 на вооружение 12+ стран.
    Проследить, кто на них летает, уже невозможно.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Ф-35 на вооружение 12+ стран.

      Единственный из этих стран, кто не присоединился к антироссийсети санкциям и не поставляет оружие ВСУ,, это Израиль. Решили наказать из-за прихода к власти Биби )).
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:14
      0

      voyaka uh (Alexey)
      Сегодня, 11:01
      НОВЫЙ
      0
      Американцы переборщили laughing...
      это твое личное мнение-горе. А они приказали, и тут же последовало - "Есть!"

      Военно-воздушные силы Израиля, как сообщает американская пресса, уже согласились с решением Пентагона и отказались от назначения летчиков с двойным гражданством на самолеты F-35 Adir.
      Так что, твое мнение, они точно спрашивать не будут.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Американцы переборщили laughing
      Ф-35 на вооружение 12+ стран.
      Проследить, кто на них летает, уже невозможно.

      Ну ПО для истребителе Израиль разрабатывал Так что фейс контроль там заложен !!
  5. PPD
    PPD Сегодня, 11:05
    +3
    А пилоты там останутся после этого? lol
    А то глядишь и на эскадрилью наскрести некого будет.
    Да кто дружить мешает пилоту с двойным гражданством с пилотом без двойного.
    Да и техники ещё есть...
    laughing
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 12:52
      +3
      Цитата: PPD
      А пилоты там останутся после этого?

      Цитата: PPD
      Да и техники ещё есть...

      Так, для общего развития.
      Израильские ВВС
      34 000 человек личного состава, 55 000 человек резерва и 684 самолета.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:05
    +1
    А израильтяне лётчики есть с иранским гражданством?И вообще в Иране есть евреи.В афганистане были ,это точно.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 11:23
      +3
      Цитата: tralflot1832
      А израильтяне лётчики есть с иранским гражданством?

      Насчёт лётчиков не знаю, но был я как то субподрядчиком одной израильской охранной фирмы, взял на подработку моего друга - иранского еврея-репатрианта. Видон - араб-арабом. ))
      Охраняли гос. мероприятие. Местный безопасник посмотрел на него с подозрением, решил разузнать, шо за птица. Подходит и спрашивает:
      - Привет! Как тебя зовут?
      - Сефи (непонятно, еврей или араб)
      - А где служил?
      - В ВВС.
      - Очень хорошо. А на какой базе?
      - Под Тегераном.
      В этот момент надо было видеть лицо безопасника. ))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:27
        0
        Прикольно ,представляю что он про себя ,не в слух сказал,с Рождеством! hi
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 12:17
          +3
          Цитата: tralflot1832
          не в слух сказал,с Рождеством!

          С праздником Вас и всех православных сайта! hi
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 15:42
            0
            Цитата: Krasnodar
            Цитата: tralflot1832
            не в слух сказал,с Рождеством!

            С праздником Вас и всех православных сайта! hi

            Приянто ! hiСпасибо
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А израильтяне лётчики есть с иранским гражданством?И вообще в Иране есть евреи.В афганистане были ,это точно.

      Да они везде есть ,даже в китае ))) Они могут резко рассосаться по миру и потом тут же появится на определенной территории ,например Еврейская АО ..Давно их там ждем ))))
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 12:56
      +3
      Цитата: tralflot1832
      И вообще в Иране есть евреи

      До революции было порядка 100000 чел., на сегодняшний день порядка 8000 человек.
  7. pariarg
    pariarg Сегодня, 11:05
    -2
    Скоро погонят ссаными тряпками отовсюду этих мракобесов.
    Евреи должны жить в Израиле.
    Все евреи.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: pariarg
      Скоро погонят ссаными тряпками отовсюду этих мракобесов.
      Евреи должны жить в Израиле.
      Все евреи.

      Почему это ..? У нас в России ,еще Сталин создал Еврейскую АО с тремя евреями ..Вот ждем их до сих пор ! lol
      Арабов там нет от слова совсем ,ну если только китайцы ..Так что добро пожаловать на истребителях Ф-35 особенно аэродромы готовы ..)))) Ну все мне хана мужики за такие шутки
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:33
        +5
        .Вот ждем их до сих пор !
        Михан, проходи гиюр и айда в Биробиджан, сельское хозяйство поднимать laughing .
        1. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 12:18
          +1
          Цитата: Болторез
          Михан, проходи гиюр и айда в Биробиджан, сельское хозяйство поднимать .

          На фига там сельское хозяйство - Китай рядом laughing
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:24
            +1
            Женьшень выращивать- первый урожай через 50 лет yes .
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 12:48
              +2
              Цитата: Болторез
              Женьшень выращивать- первый урожай через 50 лет .

              lol
              В Израиле на 2022 год функционирует 21 компания-единорог (старт ап, за 10 лет капитализация в миллиард баков без IPO, 75% принадлежат учредителям). Там бы за счет Китайцев таких компаний стало бы вдвое больше laughing
              Уже не говорю о торговле - дворники б на GLS на работу ездили )).
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 12:54
                +1
                дворники б на GLS на работу ездили
                Кондовый УАЗик- наше все yes ! Кстати, о нем положительно отзывались финны- собутыльники.
                1. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 14:30
                  +1
                  Цитата: Болторез
                  Кондовый УАЗик- наше все !

                  Имея мозги и живя рядом с китайцами? )) Это вряд ли
        2. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 15:11
          0
          Цитата: Болторез
          .Вот ждем их до сих пор !
          Михан, проходи гиюр и айда в Биробиджан, сельское хозяйство поднимать laughing .

          С китаем пусть торгуют ...
          Цитата: Krasnodar
          На фига там сельское хозяйство - Китай рядом

          Вон еврей из Краснодара меня сразу понял ..))))
          Евреев заслать в КНР т через 10 лет они банкроты А еврейская АО Новый Банког !!! bully
      2. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 13:07
        +1
        Цитата: LukaNord

        Арабов там нет от слова совсем ,ну если только китайцы ..Так что добро пожаловать на истребителях Ф-35 особенно аэродромы готовы ..)))) Ну все мне хана мужики за такие шутки

        Как шутка это нормально
        В 1940 году было 60000 евреев
        Сегодня меньше 1000
        Так что F-35 останутся в Израиле, 4 января получили еще 6 шт. До конца года прибудет еще 14 и будет закрыт заказ на 50 шт. и продлен контракт еще на 25.
    2. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: pariarg
      Все евреи.

      Вы правы, но не все это понимают, надеюсь вы и такие как вы им объяснят, доходчиво.
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:29
    +5
    Как говорил В.С.Высоцский - " Ведь там на четверть бывший наш народ..."
  9. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 11:42
    +2
    Примечательно, что США, продав истребители Израилю, сохраняют возможность диктовать суверенному государству условия, на которых эти самолеты будут использоваться.

    Нашим бы поучиться ставить условия, а не продавать без условий, чтобы его потом перепродавали или передавали нашим же врагам.
  10. Machete
    Machete Сегодня, 11:46
    +1
    Не все евреи одинаково полезны для США. laughing
  11. Machete
    Machete Сегодня, 11:48
    +2
    Одно гражданство даёт полную гарантию от слива информации?
    Ну-ну...
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: Machete
      Одно гражданство даёт полную гарантию от слива информации?
      Ну-ну...

      США медленно но верно теряют рычаги влияния на Израиль, вот и истерят.
      Для примера, Мордехай Вануну сливший информацию про израильское ЯО - никакого двойного гражданства не имел.
  12. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 11:48
    +4
    в Израиле достаточно большое количество граждан страны имеет второе гражданство, как правило – так называемых «стран исхода». Среди них может быть даже Россия

    Русских евреев среди пилотов истребителей быть не может в принципе, на такие престижные должности их никто не продвинет.

    Однако интервью со 153 военнослужащими из этой социальной группы показали, что, как правило, им и в армии достаются должности с низким статусом. Большинство мужчин служили поварами или водителями, и лишь немногие оказались в боевых частях. Ни один из них не был продвинут на офицерские должности.

    Тимур, репатриант из Москвы, призвался в израильскую армию добровольцем, а свой опыт описывал в блоге. «Разница в отношении к репатриантам из России и, скажем, США или Франции огромна», — говорит он.

    Вспоминая свой опыт, Тимур отмечает, что репатрианты из западных стран пользуются в армии большими привилегиями. «Для продвижения — если, конечно, им это интересно — французам и американцам предоставляется больше возможностей. Им проще попасть на офицерские позиции, легче получить пропуски безопасности. Мелкие проступки, за которые „русских“ наказывали задержкой на выход в Шаббат или дисциплинарным судом, репатриантам из Европы и США могли сойти с рук. Не нужно забывать также и о том, что из западных стран идёт основной поток пожертвований на нужды ЦАХАЛа — поэтому кто платит, тот и танцует».

    Из русской газеты в Израиле. В принципе, это было ожидаемо. Выходцы с постсоветского пространства - голодранцы в поисках сытой жизни. И отношение к ним соответствующее

    Пилотировать F35 laughing
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:56
      +2
      Ага, таки у евреев есть сорта еврейства... laughing От оно чо - значит наши евреи самые низкосортные получаются по Израильской шкале.

      Везде Россию норовят зажать. Даже в таких вопросах - даже Сыны Израиливы у нас какие то не такие....
      1. HAM
        HAM Сегодня, 12:11
        -1
        Это не наши евреи-это безродные ....а к таким и отношение соответствующее
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 12:31
      +2
      Цитата: Santa Fe
      Русских евреев среди пилотов истребителей быть не может в принципе, на такие престижные должности их никто не продвинет.

      lol
      Да, на менее престижной должности министра обороны русский еврей был, а лётчик-истребитель - строжайший запрет fellow
      Цитата: Santa Fe
      Однако интервью со 153 военнослужащими из этой социальной группы показали, что, как правило, им и в армии достаются должности с низким статусом. Большинство мужчин служили поварами или водителями, и лишь немногие оказались в боевых частях. Ни один из них не был продвинут на офицерские должности.

      what
      В моё время (1997-2000) минимум четверть штурмовиков пехотных бригад были русскоговорящими, сейчас уже и офицеров спецназа полно. ))
      Цитата: Santa Fe
      Вспоминая свой опыт, Тимур отмечает

      Что он врун и лузер - в боевых частях интересно, что ты умеешь и как ты это делаешь, а не твоя религия, место рождения, цвет кожи и т.д. ))
      Ибо товарищи погибнут, если ты лох. Впрочем, где служил Тимур, непонятно.
      Цитата: Santa Fe
      Выходцы с постсоветского пространства - голодранцы в поисках сытой жизни

      Году так в 1995, когда мы, эмигранты с Союза, рассчитывали, что выгоднее - купить проездной или ездить на маршрутках, репатриантов с России интересовало, где выгодно купить жилье ради инвестиции laughing
      Работали в России, отдыхали на Лазурном Берегу Франции, в недвижку налом вкладывали в Израиль и не прогадали yes
      Голодранцы, поиски сытой жизни laughing laughing
    3. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 13:35
      +2
      Цитата: Santa Fe
      Русских евреев среди пилотов истребителей быть не может в принципе, на такие престижные должности их никто не продвинет.


      Вот они и управляют F-35, они репатриировались в Израиль детьми в то время когда еще о двойном гражданстве и не слыхали.
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Santa Fe
      им и в армии достаются должности с низким статусом

      Бред сивой кобылы. 99% большой алии давно отслужили, сегодня служат уже их дети, родившиеся тут и являющиеся 100% коренными израильтянами, да и двойное гражданство родителей почти никто из них не перенимает, оно им просто не интерестно.

      Цитата: Santa Fe
      Большинство мужчин служили поварами или водителями, и лишь немногие оказались в боевых частях.

      При мне, 20+ лет назад, боевые части были переполнены выходцами из СНГ, водители в основном были эфиопы и марроканцы, а 80% поваров были израильские бухарские и кавказкие евреи.

      Цитата: Santa Fe
      Тимур, репатриант из Москвы, призвался в израильскую армию добровольцем, а свой опыт описывал в блоге. «Разница в отношении к репатриантам из России и, скажем, США или Франции огромна»

      По одному субьективному случаю, выдавать обьективное суждение - верх идиотизма. То что один левый чел, в силу своего характера не прижился - это его проблема, а не системы.

      Цитата: Santa Fe
      что репатрианты из западных стран пользуются в армии большими привилегиями. Для продвижения — если, конечно, им это интересно — французам и американцам предоставляется больше возможностей.

      Брехня редкостная, репетриантов из Франции и США на 2 порядка меньше, чем из стран СНГ, служить они не рвутся, а на офицерских должностях их вообще единицы. За 20 лет службы и резерва я всего ОДНОГО видел, да и тот вырос в Израиле.

      Цитата: Santa Fe
      Им проще попасть на офицерские позиции, легче получить пропуски безопасности.

      Брехня.

      Цитата: Santa Fe
      Мелкие проступки, за которые „русских“ наказывали задержкой на выход в Шаббат или дисциплинарным судом, репатриантам из Европы и США могли сойти с рук.

      Брехня.

      Цитата: Santa Fe
      Тимур, репатриант из Москвы

      Похож на липового персонажа, для подачи левацкой заказухи для очернения АОИ в глазах зарубежных обывателей. Любому служившему в АОИ видно, что это все чушь и брехня.
  13. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:07
    0
    Никаких секретов по текущей версии самолёта давно нет, всю инфу мы уже сняли, от итальянских до японских, вот новые разработки получить это другое дело. Но строевых летчиков не сажают на новые разработки. Проблема у нас в разведке, когда советские хохлядские самолеты шастают на передке, а мы не в состоянии их сбить, но как говориться мы не волшебники, Еще только учимся.
  14. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 12:22
    0
    Цитата: a.s.zzz888
    Таки не все евреи, евреи?

    Вопрос верный , но для настоящего еврея не существует еврейского вопроса, для него существует лишь еврейский ответ. laughing
  15. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:22
    0
    Зря они так, израильтяне очень чувствительны к вопросам национальной политики, могут сильно обидеться, тут, несмотря на всю их прагматичность может встать вопрос - что важнее деньги, или еврейство?
    Интересно, будет ли развитие этого сюжета между США и Израилем?
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: Романенко
      Интересно, будет ли развитие этого сюжета между США и Израилем?

      Конечно, можете и не сомневаться еще будет закуплено 39 самолётов F-35I.