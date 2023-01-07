Американский обозреватель назвал правильными решениями удары по энергообъектам Украины и частичную мобилизацию в России

Российские вооруженные силы смогли добиться неплохих результатов в процессе специальной военной операции на Украине, используя при этом ограниченное количество своих вооружений. Об этом пишет аналитик издания Foreign Affairs Барри Позен – профессор политологии и международных отношений Массачусетского технологического института (MIT).
Как отмечает обозреватель, российские вооруженные силы своими высокоточными ударами выводят из строя объекты энергетической инфраструктуры Украины. Следствием этого становится снижение возможности украинской армии эффективно использовать свои системы противовоздушной обороны, управления и сбора разведывательных данных.
По мнению Позена, российские вооруженные силы с осени 2022 года стали демонстрировать куда более разумный подход к ведению специальной военной операции, чем прежде. Этому способствовали частичная военная мобилизация, укрепившая силы на фронте, и кампания авиационных ударов по энергетическим объектам Украины.
Сейчас киевский режим вынужден отвлекать все свои силы противовоздушной обороны на защиту ключевых городов страны и объектов энергетической инфраструктуры. Отключения электричества зимой крайне негативно влияют не только на жизнь рядовых украинцев, но и на промышленность страны, на функционирование государственных институтов и ее обороноспособность.
Как утверждает американский аналитик, его предыдущие прогнозы относительно украинского конфликта, которые он давал летом 2022 года, уже не работают. Тогда Позен говорил, что боевые действия зашли в тупик, но сейчас ситуация изменилась. Он называет «горькой правдой» то, что ВСУ несут очень большие потери. Конфликт превратился в «войну на истощение», которая очень дорого обходится киевскому режиму. Ни одна из сторон конфликта, при этом, не демонстрирует готовность начать переговоры.
Позен подчеркивает, что Россия вряд ли согласится прекратить боевые действия. Экономика российского государства демонстрирует устойчивость, что снижает вероятность внутриполитических проблем для действующей российской власти.
Сейчас российские вооруженные силы находятся, по мнению американского аналитика, в куда лучшем положении, чем летом 2022 года. Это препятствует возможному переходу к мирному урегулированию конфликта, поскольку отводить свои войска с занятых территорий России просто незачем, считает Позен.
Отдельное внимание аналитик уделяет вопросу частичной мобилизации. Хотя многие западные авторы считают, что она не сильно помогла российскому военному командованию, Позен придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что появление 300 тысяч обученных военнообязанных россиян на фронте значительно усилило возможности российских вооруженных сил на всех направлениях.
Также аналитик отмечает, что вывод российских войск из Херсона имеет определенный смысл, поскольку он помог российскому командованию сосредоточить внимание на других направлениях. Таким образом, можно сделать вывод, что удары по энергетической инфраструктуре Украины и частичная военная мобилизация в России рассматриваются американским обозревателем как правильные в стратегическом плане решения.