Военное обозрение
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Американский обозреватель назвал правильными решениями удары по энергообъектам Украины и частичную мобилизацию в России

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Американский обозреватель назвал правильными решениями удары по энергообъектам Украины и частичную мобилизацию в России

Российские вооруженные силы смогли добиться неплохих результатов в процессе специальной военной операции на Украине, используя при этом ограниченное количество своих вооружений. Об этом пишет аналитик издания Foreign Affairs Барри Позен – профессор политологии и международных отношений Массачусетского технологического института (MIT).


Как отмечает обозреватель, российские вооруженные силы своими высокоточными ударами выводят из строя объекты энергетической инфраструктуры Украины. Следствием этого становится снижение возможности украинской армии эффективно использовать свои системы противовоздушной обороны, управления и сбора разведывательных данных.

По мнению Позена, российские вооруженные силы с осени 2022 года стали демонстрировать куда более разумный подход к ведению специальной военной операции, чем прежде. Этому способствовали частичная военная мобилизация, укрепившая силы на фронте, и кампания авиационных ударов по энергетическим объектам Украины.

Сейчас киевский режим вынужден отвлекать все свои силы противовоздушной обороны на защиту ключевых городов страны и объектов энергетической инфраструктуры. Отключения электричества зимой крайне негативно влияют не только на жизнь рядовых украинцев, но и на промышленность страны, на функционирование государственных институтов и ее обороноспособность.

Как утверждает американский аналитик, его предыдущие прогнозы относительно украинского конфликта, которые он давал летом 2022 года, уже не работают. Тогда Позен говорил, что боевые действия зашли в тупик, но сейчас ситуация изменилась. Он называет «горькой правдой» то, что ВСУ несут очень большие потери. Конфликт превратился в «войну на истощение», которая очень дорого обходится киевскому режиму. Ни одна из сторон конфликта, при этом, не демонстрирует готовность начать переговоры.

Позен подчеркивает, что Россия вряд ли согласится прекратить боевые действия. Экономика российского государства демонстрирует устойчивость, что снижает вероятность внутриполитических проблем для действующей российской власти.

Сейчас российские вооруженные силы находятся, по мнению американского аналитика, в куда лучшем положении, чем летом 2022 года. Это препятствует возможному переходу к мирному урегулированию конфликта, поскольку отводить свои войска с занятых территорий России просто незачем, считает Позен.

Отдельное внимание аналитик уделяет вопросу частичной мобилизации. Хотя многие западные авторы считают, что она не сильно помогла российскому военному командованию, Позен придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что появление 300 тысяч обученных военнообязанных россиян на фронте значительно усилило возможности российских вооруженных сил на всех направлениях.

Также аналитик отмечает, что вывод российских войск из Херсона имеет определенный смысл, поскольку он помог российскому командованию сосредоточить внимание на других направлениях. Таким образом, можно сделать вывод, что удары по энергетической инфраструктуре Украины и частичная военная мобилизация в России рассматриваются американским обозревателем как правильные в стратегическом плане решения.
Автор:
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37 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:17
    +5

    Позен подчеркивает, что Россия вряд ли согласится прекратить боевые действия. Экономика российского государства демонстрирует устойчивость, что снижает вероятность внутриполитических проблем для действующей российской власти.
    Конечно же, он тут прав. Задачи СВО ещё не выполнены.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:24
      +4
      Цитата: a.s.zzz888
      он тут прав

      Чтой-то хвалить нас начали....Явно подлянку готовят ! feel
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
        +5

        Uncle Lee (Владимир)
        Сегодня, 11:24
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        он тут прав

        Чтой-то хвалить нас начали....Явно подлянку готовят ! feel
        Есть такая примета. wink Но, тут высказывание политолога, и конечно никакого влияния оно не сыграет). С Рождеством Христовым!
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 11:53
          +1
          Я не религиозен, но поздравления с благодарностью принимаю. И присоединяюсь...

          К тому же, у меня в предках, по одной линии именно, владимирские православные Боговы...

          А по другой, - "переселенцы" православные (возможно, впрочем, и старообрядцы...) село Никольское, в советское время Луначарское, Тташкентской области.

          Ну, а по третьей линии, жили, несколько "позападнее"...

          Так что, всех россиян православных и старообрядцев, тоже с их праздником Рождество Христово...
          1. Александр Саленко
            Александр Саленко Сегодня, 14:35
            0
            А у меня моего партийного деда всё пытались приструнить, ну родился он 7 января, что поделаешь?
            Всех с праздником, кто отмечает.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:07
        +1
        А они "подлянки" России, как минимум, ещё со времён Смуты готовят. И пока существуют, готовить будут...

        Это просто их "естественное состояние". И в отношениях с ними, России надо исходить именно из этого...
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:34
      0
      Бог даст, скоро он - АМЕРИКАНЕЦ, начнёт называть "неправильным" и ДЕСЯТИМЕСЯЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ российских регулярных, целенаправленных и массированных ударов по центрам принятия решений киевских нациков и обитателям этих крысятников...

      Надо полагать, что хоть ТОГДА, кремлёвские обитатели, "услышат" то, что УЖЕ "становится понятным" врагам России, АЖ "за океаном"...
  2. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 11:20
    -1
    Отключения электричества зимой крайне негативно влияют не только на жизнь рядовых украинцев, но и на промышленность страны, на функционирование государственных институтов и ее обороноспособность.

    Минус 15 в Белгородской области. Посмотрел температуру на Украине. Чем западнее тем выше, очень жаль... crying
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:29
      0
      Чем западнее тем выше
      В Лондоне +12 сейчас belay .
      1. Михаил0221
        Михаил0221 Сегодня, 11:33
        0
        В Лондоне +12 сейчас belay
        ну видите как вам хорошо съэкономите на отоплении hi
        1. Oleg Ogorod
          Oleg Ogorod Сегодня, 11:38
          +2
          В Калиниграде сейчас говорят полно немцев, которые туда приехали на зиму. Снимать там жилье выгодней, чем платить за отопление в своей стране. Прагматики.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 11:42
            +2
            сейчас говорят полно немцев
            Этот миф уже развеяли- риэлтор дал интервью, и заявил, что немцев больше не стало. Да и визу в РФ получить не так-то просто и довольно дорого.
            1. Сергей250455
              Сергей250455 Сегодня, 13:32
              +1
              Приезжают те, кто имеет двойное гражданство. Очень много немецких пенсионеров живёт в Калининградской области. Легче прожить в России
        2. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:44
          0
          съэкономите на отоплении
          В лютые британские морозы -2 по цельсию месячный счет за газ+свет был 110 фунтов smile .
          1. Михаил0221
            Михаил0221 Сегодня, 11:49
            +1
            В лютые британские морозы -2 по цельсию месячный счет за газ+свет был 110 фунтов smile .

            В 2015 году в минус 20 в квартире 40 кв м, счёт за газ был 800 рублей, котёл газовый настенный очень выгодно. Сейчас там не живу не могу сказать сколько сейчас вышло бы
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 11:57
              0
              В 2015 году
              У меня было бы фунтов 40 за те же 40 квм. Да и сегодняшние 110 вполне сьедобны- средняя зарплата "на руки" за смену.
              1. Михаил0221
                Михаил0221 Сегодня, 12:07
                +1
                У меня было бы фунтов 40 за те же 40 квм. Да и сегодняшние 110 вполне сьедобны- средняя зарплата "на руки" за смену.
                Сейчас живу в другой квартире 1900 рублей плачу за 40 квадратов (отопление централизованное) 15 смен в месяце 3600 рублей "чистыми" в среднем за смену. Вот так и живём и не только хлеб жуём.
                1. Болторез
                  Болторез Сегодня, 12:10
                  0
                  3600 рублей "чистыми"
                  И хватает belay Это же 41 фунт, при сравнимых ценах на все кроме подакцизных товаров.
                  1. Михаил0221
                    Михаил0221 Сегодня, 12:16
                    +1
                    И хватает belay Это же 41 фунт, при сравнимых ценах на все кроме подакцизных товаров.

                    На путешествия как вы мне тут писали (о Японии) нет не хватит конечно. А на то чтобы кушать (что хочешь) и одеваться конечно хватает. Так мы ещё и откладываем. lol так я ещё и ипотеку плачу правда платёж маленький
                    1. Болторез
                      Болторез Сегодня, 12:27
                      0
                      что хочешь
                      По совместным с форумчанами расчетам стоит в Англии процентов на 15 дороже. За одежду- бывшая- матерая тряпочница- говорила, что в России дороже.
                      1. Михаил0221
                        Михаил0221 Сегодня, 12:38
                        +1
                        За одежду- бывшая- матерая тряпочница- говорила, что в России дороже.
                        брендовая наверное да. А у "братьев - армян" свитер 1000 рублей. laughing да и джинсы где - то столько же.
                  2. Михаил0221
                    Михаил0221 Сегодня, 12:46
                    0
                    3600 рублей "чистыми"
                    И хватает belay Это же 41 фунт, при сравнимых ценах на все кроме подакцизных товаров.

                    Ну это в смену 3600 чистыми не в месяц. Так много работы в России, где и меньше платят.
                    1. Болторез
                      Болторез Сегодня, 13:10
                      0
                      в смену 3600 чистыми не в месяц
                      Понятно что в смену. В Англии 9.5 фунта в час- минималка. На руки при стандартной неделе- 1335 в месяц.
                      у "братьев - армян"
                      Здесь такие цены на одежду практикует сеть Primark.
                2. Александр Саленко
                  Александр Саленко Сегодня, 14:39
                  +1
                  У нас в Крыму под полтос считается нормальным, при том что цены у нас высокие, на уровне столиц., а так работяга приносит примерно 30 тыс в месяц
                  1. Михаил0221
                    Михаил0221 Сегодня, 14:50
                    0
                    У нас в Крыму под полтос считается нормальным, при том что цены у нас высокие, на уровне столиц., а так работяга приносит примерно 30 тыс в месяц

                    Вот в кризисный год перешагнул за 50тыс. рабочий чёрная металлургия. Подросла немного.
  3. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 11:23
    +3
    Также аналитик отмечает, что вывод российских войск из Херсона имеет определенный смысл, поскольку он помог российскому командованию сосредоточить внимание на других направлениях.

    Абсолютно верно. Там были кадровые военные в большинстве своём, элита десантники... Потеряв Херсон (на время) мы сохранили армию.
    С потерей Херсона не потеряна Россия...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:02
      +1
      Вы правы...

      Но шапкозакидателям - "планировщикам" СВО, надо бы было об этом соображать ещё в её начальной фазе. А не на ДЕЕСЯТЫЙ МЕСЯЦ...

      В начальной фазе. Когда ВС России блестящие успехи имея, силами ВДВ Гостомель взяли и удерживали. Чеченский спецназ пригороды Киева зачищал, а "посланцы" врагов России, стадом своим, В СРАХЕ, ноги из Киева в Лемберг уносили...

      Но, зачем-то, БУКВАЛЬНО СРАЗУ ЖЕ, всё достигнутое кремлёвские обитатели "обнулили" приснопамятными и бездарными "жестами доброй воли"...

      Теперь, перед достижением главной цели СВО и решением ей главных задач, сначала Россию спасать приходится...
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 14:42
        +1
        Мне кажется что до последнего хотели порешать, договориться, мол, мы страшные, но договороспособные.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:33
    +1
    Ракетные удары по энергообьектам заставили ВСУ рассредоточить расчёты с ПЗРК по всей Украине.Хорошая связь у них ,даёт свои результаты.По крайней мере меньше их будет на передовой.А пзрк у них до хрена и больше.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 11:41
    -1
    Если твои шаги хвалит твой противник, это разве не повод задуматься, все ли правильно ты делаешь?
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:25
      +1
      Не повод...

      Особенно, с учётом того, что сам противник, ЭТИ ЖЕ "шаги", на пути "к своим победам", непрерывно практикует...

      Югославия, Ирак, Сербия... Мосты, телецентры, линии электропередачи. Посольства даже...

      Российская "ответка" по энергетике выкормышей нашего противника, покруче вышла?.. Дык так и должно быть. Разве это не повод для противника порадоваться?..

      Ведь "настоящий учитель", как говорят на Востоке, всегда рад, когда успехи ученика, взявшего с него пример, начинают превосходить его собственные достижения.

      Правда, в данном случае, способный ученик пришел из "другой школы". Но Создатель поможет, он и другие ваши примеры, на пользу делу СВОЕМУ правому и на "лечение" самого учителя реализует...
  6. синоби
    синоби Сегодня, 12:14
    +3
    Бои на передовой ведутся ровно тем же колличеством войск что и весной.Мобилизованные,это оккупационные силы,дрг ловить.После ухода из Херсона,линия фрона ужалась и как предсказывали западные аналитики,ВСУ стало невозможно вести их практику прорывов по стыкам наступающих частей в их тылы.Пошла позиционная война по науке,к которой выученик НАТО ВСУ (вот сюрприз-то!) оказался неготов.Совсем.Хотя готовился 8 лет,основательно так готовился.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 14:43
      0
      Есть в телеге ролики как мобилизованные артиллеристы с гиацинтов стреляют, явно не по ДРГ
  7. МДП
    МДП Сегодня, 12:19
    +2
    При всем цинизме, но вывод войск с Херсона позволил сократить фронт. Да, при этом плотность украинских войск увеличилась, но и плотность концентрации нашей артиллерии тоже увеличилось. Именно тогда при активной расходе нашими артиллерийских боеприпасов и дифиците у ВСУ, это было оправдано. С военной точки зрения конечно. Ведь если плотность живой силы со стороны ВСУ увеличить в 2 раза, а плотность нашего огня увелить в 2 раза, то жертв среди ВСУ будет намногг больше. Хотя с точки зрения имиджа оставлять Херсон не надо было
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:47
    0
    Чтоже это за АНАЛИТИК если сначала одно а потом прямо противоположное вангует. Это уже не аналитикой а подругому зовется.
  9. iouris
    iouris Сегодня, 13:46
    0
    По инфраструктуре наносятся не "авиационные", а воздушные беспилотные удары. Авиация работать не может. Надо готовиться к переносу ударов на Польшу, Румынию и всю "Прибалтику" (включая Швецию и Финляндию). Оттуда вскоре пойдёт наступление и жалеть "немецкий пролетариат" не надо. А бандеровцы используются для прикрытия спецопераций против инфраструктуры в любом месте: хоть в Москве, хоть на Дальнем Востоке (хотя, какой же он "дальний", если там Китай?)
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:45
    -1
    Для америкосов вопрос не за нас, или против нас, а создать телодвижение в избирательном пуле. Итог будет один - Россия враг америки. Они нам срали в душу, серут и будут долго и нудно серить