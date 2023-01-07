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СМИ Венгрии: Пришедшие к власти в Киеве потомки фашистов «вонзили нож» в спину венгров

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СМИ Венгрии: Пришедшие к власти в Киеве потомки фашистов «вонзили нож» в спину венгров

Пришедшие к власти в Киеве потомки фашистов «вонзили нож» в спину венгров. Теперь Украина придерживается недружественной позиции в отношении своего западного соседа.

Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель венгерской газеты Magyar Hirlap Петер Фехер.

Он считает, что киевские власти фактически предали Будапешт, который ранее поддерживал Украину во всех начинаниях и старался проводить в ее отношении дружественную политику. Венгрия даже стала третьей страной в мире, признавшей в 1991 году независимость украинского государства. И в дальнейшем Будапешт вел себя по отношению к Киеву крайне лояльно.

Многое начало меняться в 2004 году после первого Майдана, который также называли «Оранжевой революцией». Получивший тогда должность президента Виктор Ющенко повел политику реабилитации бандеровщины. Именно при нем из Канады, Австралии и других стран на Украину стали возвращаться пособники немецких нацистов из числа украинских националистов, а также их потомки. Тогда Киев стал вести себя по-другому по отношению к некоторым своим соседям, в том числе и к Венгрии.


А в 2017 году киевские власти приняли закон, одной из целей которого стало вытеснение венгерского языка из закарпатского региона, где проживает немало этнических венгров. Именно тогда в ответ на антивенгерскую политику министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Украина «вонзила нож» в спину его соотечественников.
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23 комментария
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  1. FreamiL
    FreamiL Сегодня, 11:20
    -5
    На ВО теперь новости из прошлого, стоит ли ожидать в скором времени новостей из будущего?)
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:54
      +1
      Это не новость, автор прям мистер очевидность. Пусть готовятся когда бендеровщина к ним в европу побежит, на фронте большинство серых не в первых рядах. А то что в 2004 они слегка приоткрыли глаза ничего не поменяло, хозяин им дал другую команду.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:20
    +5
    Украина в нынешнем виде нацисткое государство... наконец то и до венгров это стало доходить.
  3. МДП
    МДП Сегодня, 11:20
    +11
    Венгры просто прагматики. Они не пророссийские. Они провенгерские. Единственная страна, которая отстаивает интересы своих граждан
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:21
    +2
    Украина «вонзила нож» в спину его соотечественников.
    Нацики, оуновцы и бандеровцы!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:24
      -1
      Так венгры были одни из самых ярых сторонников фюрера, так что пёс с ними!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Нацики, оуновцы и бандеровцы!

      Забыли упомянуть хабадовцев.
  5. Alex242
    Alex242 Сегодня, 11:22
    0
    А в 2017 году киевские власти приняли закон, одной из целей которого стало вытеснение венгерского языка из закарпатского региона, где проживает немало этнических венгров. Именно тогда в ответ на антивенгерскую политику министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Украина «вонзила нож» в спину его соотечественников.

    - вот к чему приводит возрождение нацизма, ( вовремя не задавили на корню, теперь пожинаем взошедшее )....
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:29
      +4
      в 2014-м об этом говорили...но в ответ кричали,что у нас ХПП,что Украина нужна целая,она замёрзнет и сама приползёт...единственной страной,которая могла остановить то безумие была РФ...но вместо действий у нас назвали Порошенко лучшим выбором украинского народа...

      и второе,пусть меня заминусят,но скажу...нам самое главное сейчас в России подобные всходы не пропустить...ибо кто забыл,Иван Ильин и Степан Бандера,равно как и нынешний армянский кумир Гарегин Нжде в 1941-м году были по одну сторону баррикад...и сторона та была не советская...ну это если Ильина изучать полностью,а не по надёрганным цитаткам...и наивно думать,что только немецкий или украинский нацизм плохой,а русский будет весь патриотичный и духоскрепный...
  6. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:23
    0
    Нашли чему удивляться, В западном мире к власти привели людей которые точно знают кому и что надо вылизывать, а с кого потребовать репарации и другие плюшки или за что-то наказать.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:25
    -1
    Но сказано это было в Венгрии, когда одни уже придумали Минские соглашения, а другие им свято верили.
    И святоверовавшие в магию минских соглашений, этих слов из Венгрии не читали. Или не хотели верить "сплетням про доброе соседское государство".
    1. стар
      стар Сегодня, 11:57
      +1
      Но сказано это было в Венгрии, когда одни уже придумали Минские соглашения, а другие им свято верили.

      Не только придумали, а сначала придумали, а потом ввели против России санкции, за неисполнение соглашений, которые сами исполнять не собирались. Красиво правда?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:27
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Украина в нынешнем виде нацисткое государство... наконец то и до венгров это стало доходить.


    Немного не так...
    "Нож в спину" в 2017 было написано.
    До них, получается, дошло раньше.
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:30
    0
    СМИ Венгрии: Пришедшие к власти в Киеве потомки фашистов «вонзили нож» в спину венгров
    Вот кто бы подумал, что венгры так будут против ненужной! Или действительно им там, венграм, также угрожают!? как и русским!?.
  10. максим1987
    максим1987 Сегодня, 11:47
    +1
    ну так не счелкайте клювом и тоже им вилы в бок(Закарпатье) всадите
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:03
    -2
    Многое начало меняться в 2004 году после первого Майдана,

    Памятник Николаю Кузнецову во Львове снесли в 1992 году. Уже тогда звоночек прозвенел.

    Нобелевский лауреат Жолио Кюри о советском разведчике Николае Кузнецове: "Если бы меня спросили, кого я считаю самой сильной и привлекательной личностью среди плеяды борцов против фашизма, я бы без колебаний ответил: Николая Ивановича Кузнецова, великого гуманиста, уничтожавшего тех, кто хотел уничтожить человечество."

    Но наши власти как бы не заметели этого.
  12. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:04
    0
    Западные шавки не видят укронацизма по отношению к России и сразу же визжат об этом когда касается себя любимых. Это норма ...для врагов России....
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 12:06
    -1
    вытеснение венгерского языка из закарпатского региона, где проживает немало этнических венгров.


    В Украине проживает 156тыс венгров. Больше всего их в Закарпатье, где они составляют 11% населения области.
  14. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:17
    -1
    На первом этапе Венгрия разглядела таки нож в своей спине с жовто-блакитной рукояткой, такие-же ножи с надписью made in USA укаропина щедро навтыкала всем, кто нэ скачэ.
    Ну что-же, первое впечатление получено, теперь интересна дальнейшая реакция, и не только Венгрии.
    Надеесь, что само пройдет?
    Или ждете пока ЛДНР и Россия восстановят вас в равных правах?
    А может есть какие-то варианты?
    Кажется приходит время собирать камни.
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:20
    0
    Цитата: МДП
    Венгры просто прагматики. Они не пророссийские. Они провенгерские. Единственная страна, которая отстаивает интересы своих граждан

    Прагматизм - прагматизмом, но нацизм больше из области человеческой морали.
  16. РусинРусин
    РусинРусин Сегодня, 13:48
    0
    Венграм не особенно сладко в последнее время.Прагматизм - прагматизмом. Но всё же интересно, кто влияет на Венгрию больше? С 2014 года в Венгрии не показали ни одного обстрела Донбасса, проводимого со стороны ВСУ. Об этом не появилось ни одного сообщения в СМИ, только сообщения американской и украинской прессы. Но многие венгры когда-то учили русский язык в школе, и они могли получать правдивую информацию, так как оставался ещё доступ к российскому телеканалу, по которому можно было узнавать реальное положение о ситуации на Донбассе. Можно было смотреть воскресные новости с Дмитрием Киселёвым, передачи Соловьёва. Но вот летом 2022 года в прессе появились первые сообщения о пре предстоящем прекращении трансляции передач единственного российского канала, РТР-Планета. Однако в июле союз журналистов Венгрии отстоял право на получение объективной российской информации. Однако 2 августа трансляция передач РТР-Планета прекратилась безо всякого объяснения причин. И только в октябре в газетах появились сообщения мелким шрифтом о том, что "мнение союза венгерских журналистов на сей раз было проигнорировано". Вместо российского канала сейчас транслируют.. украинский. На акции протеста "против российской агрессии", которые проводятся у посольства РФ, приходят украинцы-беженцы, которых в Венгрии сейчас насчитывается ок. 1 млн. чел, да работники украинского посольства. Когда по ТВ камеры транслируют очередную "Акцию протеста"венгерского народа", то в момент показа крупным планом всегда отчётливо слышна только чистая украинская речь! Маловероятно, что венгры смогли так быстро выучить украинский язык,чтобы разговаривать на нём без акцента и совершенно свободно. Просмотр абсолютно всех русскоязычных программ по Ютубу невозможен, будь то кулинарные рецепты или классическая музыка, или юмор, картины природы. ("В вашей местности просмотр данного материала заблокирован"). Так кто же Главный кукловод, если даже власти не в силах прекратить это безобразие? А народ безмолвствует. Все эти годы он не получает информацию о Донбассе. И не только. Потому что информация ведь только от "Евроньюс" и США. И прагматизм ли это или что-то иное? Когда же будет свобода доступа к информации?
  17. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:20
    0
    Пришедшие к власти в Киеве потомки фашистов «вонзили нож» в спину венгров... Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель венгерской газеты Magyar Hirlap Петер Фехер.

    То ли ещё будет, Петя!
  18. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 14:56
    0
    Ну Орбан, уже от рук брюссельского режима отбился!
    Как это так перечить Брюсселю!
    Явно он не хранит свои кровно заработанные сбережения в швейцарских (американских) банках.
    Свою страну из брюссельского гафна (пардон забанят) вытаскивает.