Пришедшие к власти в Киеве потомки фашистов «вонзили нож» в спину венгров. Теперь Украина придерживается недружественной позиции в отношении своего западного соседа.Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель венгерской газеты Magyar Hirlap Петер Фехер.Он считает, что киевские власти фактически предали Будапешт, который ранее поддерживал Украину во всех начинаниях и старался проводить в ее отношении дружественную политику. Венгрия даже стала третьей страной в мире, признавшей в 1991 году независимость украинского государства. И в дальнейшем Будапешт вел себя по отношению к Киеву крайне лояльно.Многое начало меняться в 2004 году после первого Майдана, который также называли «Оранжевой революцией». Получивший тогда должность президента Виктор Ющенко повел политику реабилитации бандеровщины. Именно при нем из Канады, Австралии и других стран на Украину стали возвращаться пособники немецких нацистов из числа украинских националистов, а также их потомки. Тогда Киев стал вести себя по-другому по отношению к некоторым своим соседям, в том числе и к Венгрии.А в 2017 году киевские власти приняли закон, одной из целей которого стало вытеснение венгерского языка из закарпатского региона, где проживает немало этнических венгров. Именно тогда в ответ на антивенгерскую политику министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Украина «вонзила нож» в спину его соотечественников.