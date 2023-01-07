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Новейшие танки Т-90М «Прорыв» активно работают на передовой украинского фронта

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Новейшие танки Т-90М «Прорыв» активно работают на передовой украинского фронта

Пока западные спонсоры киевского режима отправляют на Украину сотни единиц устаревшей военной техники, российский военпром оснащает боевые подразделения ВС РФ новейшими бронемашинами. В российских пабликах распространяются сообщения, что новейшие танки Т-90М «Прорыв» активно работают на передовой украинского фронта.


Еще в сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв-3» получил боевое крещение и отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Позже военкоры неоднократно сообщали, что эти бронемашины в количестве нескольких сотен единиц колоннами движутся к границам Украины.

Глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв» производства нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения «Реликт» и элементами комплекса «Афганит», которые также установлены на самом современном российском танке Т-14 «Армата». Бронемашины в бою выдерживает удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.

Благодаря системе управления огнем «Калина» с панорамным прицелом командир машины способен оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором и самостоятельно дистанционно вести огонь по живой силе противника как с места, так и в движении. «Калина» интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена, что позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя в режиме реального времени.
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
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74 комментария
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  1. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 11:27
    +27
    Глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв» производства нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения «Реликт» и элементами комплекса «Афганит», которые также установлены на самом современном российском танке Т-14 «Армата». Бронемашины в бою выдерживает удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.

    Прекрасно огневая мощь и защита экипажа. Ну что ж ребята готовьтесь встречать западные танки.
    Вы как и ваши деды и прадеды будите сражаться с очередным фашистким "зверинцем", леопарды всякие, "потомки" тигров и пантер.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:44
      +18
      Цитата: Михаил0221
      Прекрасно огневая мощь и защита экипажа. Ну что ж ребята готовьтесь встречать западные танки.
      Вы как и ваши деды и прадеды будите сражаться с очередным фашистким "зверинцем", леопарды всякие, "потомки" тигров и пантер.

      Присоединяюсь к вам ..! Удачи танковым экипажам ..
      Уралвагонозавод работает в три смены для страны и многие другие ..
      Мы должны сломать шею очередной гидре возомнившей себя исключительными ..Такова миссия России !
      1. skeptikk2
        skeptikk2 Сегодня, 12:55
        -2
        Цитата: LukaNord
        Присоединяюсь к вам ..!

        И я бы присоединился. Да только некоторые неточности смущают.
        Военкоры, военкоры...
        Скоро этот статус будет вызывать только смех. Вот как без улыбки можно читать такое - "эти бронемашины в количестве нескольких сотен единиц колоннами движутся к границам Украины"? Подчеркнем, что речь идет именно об изделии Т-90М «Прорыв-3».
        Эти г-да военкоры хотя бы в Вики заглядывали, прежде чем озвучивать подобную чепуху? Они знают, какая скромная цифирка красуется напротив Т-90М в графе "Количество выпущенных, шт"?
        Спецом для военкоров - символ ~ перед цифрой означает наречие "примерно". Но никак не наречие "более".
        1. р_у_с_с_к_и_й
          р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 13:33
          -7
          Поддерживаю! Это называется в своем глазу бревна не вижу. Скоро как год воюем, а танки новые только добрались. Про БМП с картонной защитой чего-то ничего не пишут) Я понимаю если бы там уже сейчас были бумеранги, Армата, нормальная связь последнего поколения, чтобы решения принимались в режиме онлайн, а не с задержкой по полчаса. Но все это у нас есть только на парадах, да в военной приёмке)
          1. 16112014nk
            16112014nk Сегодня, 14:23
            -1
            Цитата: р_у_с_с_к_и_й
            нормальная связь последнего поколения... у нас есть только на парадах

            Вот как раз на парадах связи особо то и нет. Она там особо и не нужна. Поэтому начальники с большими звёздами о ней и не задумывались. Вот и нет нормальной связи в войсках.
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 13:59
          +1
          Цитата: skeptikk2
          Эти г-да военкоры хотя бы в Вики заглядывали, прежде чем озвучивать подобную чепуху

          Ваша вики это помойка ,в которой ценной информации почти нет, а та что есть всё как правило ложь. Особенно сейчас и особенно все что касается Российского оружия. Там практически все ложь.
          1. skeptikk2
            skeptikk2 Сегодня, 14:31
            -4
            Принимается.
            Но озвучьте тогда ваши данные о количестве выпущенных и поставленных в войска танках Т-90М. Как я понимаю, они будут взяты из сугубо специализированных и авторитетных источников? Или даже (боюсь это сказать) секретных? Очень хочу с ними ознакомится. Особенно в той части, где говорится о нескольких сотнях произведенных Т-90М.
            И к сведению. Эта так называемая "помойка" (российская версия Вики) находится под полным контролем Роскомнадзора. И ни единого факта, который может очернить ВС РФ, РКН не пропустит. У вас есть претензии к Роскомнадзору? Какие?
            Вики же я упомянул только потому, что некоторым так называемым военкорам только этот источник информации удастся осилить, судя по той ерунде, которую они пишут.
        3. Петровск
          Петровск Сегодня, 15:14
          0
          Вики - если раньше были более менее достоверные данные, то сейчас там всё откорректировано в сторону в России всё плохо, украина вперде.
          1. skeptikk2
            skeptikk2 Сегодня, 15:53
            -1
            Цитата: Петровск
            Вики - если раньше были более менее достоверные данные, то сейчас там всё откорректировано в сторону в России всё плохо, украина вперде.

            А вы, я извиняюсь, где живете? Если в России, то зачем ищете информацию на ресурсе https://uk.wikipedia.org/?
            Кто или что мешает зайти на сайт https://ru.wikipedia.org/? Который, еще раз повторяю, находится под контролем РКН. И никакую инфу, принижающую возможности ВС РФ, РКН не пропустит. Или у вас есть сомнения в компетентности Роскомнадзора? Государственного органа Российской Федерации?
            К слову, украинцам, даже если бы ситуация трактовалась в их пользу, подобная инфа вообще до лампочки. Ибо любой сайт в доменной зоне ru там официально запрещен к показу. Он просто не будет виден. Ну, конечно, если не использовать VPN или прокси.
        4. Герман 4223
          Герман 4223 Сегодня, 15:50
          -1
          Не сильно давно по центральным телеканалам была озвучена цифра в 200 едениц. А Википедия это не наш проект. Там всё что угодно может быть.
          1. skeptikk2
            skeptikk2 Сегодня, 15:59
            -1
            Цитата: Герман 4223
            Не сильно давно по центральным телеканалам была озвучена цифра в 200 едениц. А Википедия это не наш проект. Там всё что угодно может быть.

            Ага! Т.е. единственным достоверным и авторитетным источником информации по-вашему нужно считать телевидение? Вам самому не смешно?
            Да, и будьте любезны данные о выпущенных 200 танках Т-90М подкрепить ссылкой. Не на телевидение. Я не сомневаюсь, что г-жа Скабеева, возможно, является лучшим военным экспертом в России, но хотелось бы тем не менее получить пруф на источник информации, заслуживающий большего доверия.
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 11:55
      +4
      готовьтесь встречать западные танки...леопарды всякие, "потомки" тигров и пантер

      Запарные зверинцы опять попадут под наших зверобоев как во время ВОВ - ИС-1, ИС-2.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 12:13
        0
        Цитата: Правдодел
        готовьтесь встречать западные танки...леопарды всякие, "потомки" тигров и пантер

        Запарные зверинцы опять попадут под наших зверобоев как во время ВОВ - ИС-1, ИС-2.

        Будем выжигать натовскую броню всеми доступными средаствами,вплоть до коктеле Молотова ..Другого выхода у нас нет мужики soldier
        Удачи вам экипажи танков и бейте чертей ..Это святая война за Россию уже и конкретно ! За наших детей и внуков если не хотите ,чтобы их не превратили в тупых потребителей и развратили лгбт и т.д.
        Ну за танкистов стоя drinks soldier

        Прорвемся мужики !
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 12:37
        -2
        Как вы уже задрали! Зайдите на телегу и посмотрите видео реальных боев, вот его разбор! Жаль не знаю как само видео здесь выложить!
        "Из того, что видно и слышно на видео, хочу обратить внимание на следующее.

        Наши парни ведут контактный бой очевидно где-то на подступах к опорнику, т.е. штурма как такового пока ещё нет, бой идёт не на ближних дистанциях. Однако артиллерийское обеспечение штурма отсутствует, парни работают фактически только своей собственной стрелковкой и пытаются продвигаться без огневой поддержки.

        Связь у парней в принципе есть. Они и сами в основном в курсе обстановки, и на связи со своим командованием. И это хорошо. А вот конкретно с танкистами у них связи нет. И это плохо. А ещё хуже другое. Из вопроса Орла и ответа Горца можно понять, что группу должны были прикрывать танки, но где сейчас эти танки - хрен его знает.

        И ещё один момент, который проходит фоном в переговорах по рации. Требуется усилить нажим, а людей элементарно не хватает. Белгород запрашивает Феникса, сколько бойцов у него осталось и может ли он выйти. Феникс отвечает, что выйти не может, потому что активных штыков у него осталось... ноль. Ноль, !

        Из того, что парней на видео не кроют артой или миномётами, и противник отбивается по большому счёту тоже стрелковкой, даже без группового тяжеляка, можно сделать вывод, что дела здесь у противника тоже так себе. Но это лишь нерадостный показатель взаимной мясорубки.

        Вся херня в том, что всё это - вполне типичная ситуация. А парни на видео - наша обычная русская народная пехота. Которая регулярно вынуждена делать то, что по нормальной военной логике делать не надо. Но это вопрос не к нашим парням. Вот так и воюем..."
      3. NAF-NAF
        NAF-NAF Сегодня, 13:39
        +1
        вот прежде чем сверкать красивыми словечками, полезно сначала в справочные материалы заглянуть что ли... "Зверобоями" величали СУ-152, ИСУ-152. (мизерную же партию ИС-1 можно было вообще не упоминать, а знаменитый ИС-2 появился гораздо позже того, как научились бить зверинец...)
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:13
      +4
      Цитата: Михаил0221
      Вы как и ваши деды и прадеды будите сражаться с очередным фашистким "зверинцем", леопарды всякие, "потомки" тигров и пантер.

      Ну , не только зверинец, но и "демократические" Абрамсы, Чифтены, "Челленджер", АМХ-ы....
    4. Михаил Казаков
      Михаил Казаков Сегодня, 12:16
      +1
      Хех, ну пока то что "поедет" - даже обычный Т72Б3 отлично встретит ). Что там Бидон наобещал - Бредли (с пушкой которая не пробивает броню танка) и M113 - тут я думаю вообще комментарии излишни.
    5. GOR_XVII
      GOR_XVII Сегодня, 14:02
      -1
      Прекрасно огневая мощь и защита экипажа. Ну что ж ребята готовьтесь встречать западные танки.
      Вы как и ваши деды и прадеды будите сражаться с очередным фашистким "зверинцем", леопарды всякие, "потомки" тигров и пантер.

      Я конечно не против таких ура-патриотических статей для поднятия боевого духа. Но все подобные статьи очень далеки от реальности.
      Недавно все интернет ресурсы были завалены тем, что Арматы где то "там" уже воюют, что "Прорывов" там уже сотни. И где они? Хотя бы одно замыленное видео, хотя бы упоминание от непосредственно воюющих на передовой? Ноль.
      За 10 месяцев боевых действий вообще нет ни одного видео, чтобы наши танки вступали в прямое противостояние с танками врага, чтобы "Прорывы" реально шли на прорыв. Ноль. Максимум, что заключается в словах "активное использование", это стрельбы с закрытых позиций на максимальную дальность, использование танка в качестве самоходной гаубицы или, хуже того, миномёта. Разве это можно назвать нормальной работой танка? Так что не мечтайте даже, что наши танки встретятся с "Тиграми" или "Пантерами". Никакого перелома в боевых действиях танки не принесут. Всё достаётся Вагнеровцам, десантникам и героическим подразделениям ЛДНР. Всё. Конечно я могу ошибаться, тогда прошу прощения и поправьте меня.
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 14:24
        +2
        За 10 месяцев боевых действий вообще нет ни одного видео, чтобы наши танки вступали в прямое противостояние с танками врага,

        Я в целом поддерживаю Ваш пост, но если не брать Прорыв, есть видео с танковыми боями, просто они Вам не попались.
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 16:00
        0
        Ну положим Я видел несколько видео где танки лупят по танкам. С прорывом видел видео,где танкист рассказывает о своих впечатлениях. То что таких видео мало,так это вопрос к военкорам.
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:28
    +5
    Глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв» производства нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения «Реликт» и элементами комплекса «Афганит», которые также установлены на самом современном российском танке Т-14 «Армата». Бронемашины в бою выдерживает удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.

    Благодаря системе управления огнем «Калина» с панорамным прицелом командир машины способен оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором и самостоятельно дистанционно вести огонь по живой силе противника как с места, так и в движении. «Калина» интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена, что позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя в режиме реального времени.
    Не могу выразить насколько приятно это читать. Вот этого всего и в том же духе и побольше. Неужели наконец оборонка возрождается.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 11:46
      +5
      Классный танк! С таким и насчёт "Арматы-125 мм" можно не сильно заморачиваться, пока по крайней мере.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:06
        +1
        Цитата: Владимир_2У
        Классный танк! С таким и насчёт "Арматы-125 мм" можно не сильно заморачиваться, пока по крайней мере.

        Но и не помешает ! Тем более испытать на Абрамсах, Пантерах Чифтены, "Челленджерах", АМХ... Испытание боем лучший экзамен для наших Армат и Т-90 -х .
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:49
      +1
      Цитата: ИВЗ
      Не могу выразить насколько приятно это читать. Вот этого всего и в том же духе и побольше. Неужели наконец оборонка возрождается.

      РОССИЯ возрождается и два наших главных союзников ..Только об этом не принято у нас хвастаться ,все делаем молча !!!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:59
        +2
        Цитата: LukaNord
        Только об этом не принято у нас хвастаться ,все делаем молча !!!

        Вот именно. А, то как бы этим "ура" не расслабить наших танкистов на передовой.
        Т-34 повоевал некоторое время, когда именно ВРАГИ признали его удачным танком.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 12:04
          +13
          Цитата: Теренин
          Цитата: LukaNord
          Только об этом не принято у нас хвастаться ,все делаем молча !!!

          Вот именно. А, то как бы этим "ура" не расслабить наших танкистов на передовой.
          Т-34 повоевал некоторое время, когда именно ВРАГИ признали его удачным танком.

          Все так Генадий ..Ура кричать рано ,враг серьезен и очень Тут уже угроза России ,как государству и вообще Русскому миру ..Выдюжим ли не знаю ,но знаю точно ,что если проиграем ,то эти каратели начнут вырезать в буквальном смысле всех и все что связано с Россие и русскими Нужно стоять насмерть и особенно пятую колонну вычищать из страны Они самые опасные !
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 12:25
            +3
            Цитата: LukaNord
            Нужно стоять насмерть и особенно пятую колонну вычищать из страны Они самые опасные !

            Вот и получается, что одни, на своем участке битвы, стоят намертво, а другие на своем, кайфуют.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 12:45
        -1
        В чем конкретно возрождается, есть какие нить аргументы?
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 15:35
          0
          Цитата: Умник
          В чем конкретно возрождается, есть какие нить аргументы?

          Много разбегаются из России в страхе ..И наше ВПК работает на полную мощность ..А еще всех бегунков и олигархов на западе гнобят и грабят ,ьокируя их счета и т.д. Вот это очень радует !!!
          А то раньше помнится украл и в Лондон или Израиль Типо жертва путинского режима и т.д. laughing
          Сейчас ворье в страхе и наши чиновники детишек назад забирают ..))))
  3. 28-й регион
    28-й регион Сегодня, 11:28
    +3
    Чуток не в тему, но все же по теме.
    Наши доблестные правые силы в лице Хакамады о мобилизованных

    https://ok.ru/video/4283735214720

    Как к таким относится?
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 11:33
      +15
      Как к таким относится?
      К ним лучше не относиться. Грязно там.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:51
        +8
        Цитата: ИВЗ
        Как к таким относится?
        К ним лучше не относиться. Грязно там.

        И воняет жутко ..Не стоит их тут упоминать и пиарить ЗАБВЕНИЕ и презрение ..Вот их удел ! Они этого жутко боятся ..
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:00
      +4
      Цитата: 28-й регион
      силы в лице Хакамады

      А, кто это?
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:54
        +1
        Гена! hi
        А, кто это?

        То ли мотоцикл, то ли видеомагнитофон
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 14:08
          0
          Цитата: роман66
          То ли мотоцикл, то ли видеомагнитофон

          А по моему,это презерватив женский... с "привкусом" протухшей рыбы... то есть , рыбного соуса ! yes На любителя,в общем !
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 15:10
            0
            Цитата: Nikolaevich I
            Цитата: роман66
            То ли мотоцикл, то ли видеомагнитофон

            А по моему,это презерватив женский... с "привкусом" протухшей рыбы... то есть , рыбного соуса ! yes На любителя,в общем !

            Ну , блин , а если в это время человек кушает и читает ВО ? am Чуть не стошнило ... sad
        2. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:09
          0
          Цитата: роман66
          Гена! hi
          А, кто это?

          То ли мотоцикл, то ли видеомагнитофон

          Может это посудомоечная машинка ? drinks
        3. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 15:38
          0
          Цитата: роман66
          Гена! hi
          А, кто это?

          То ли мотоцикл, то ли видеомагнитофон

          По моему унитаз такой фирмы есть wink
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:27
      +2
      Цитата: 28-й регион
      Наши доблестные правые силы в лице Хакамады о мобилизованных

      https://ok.ru/video/4283735214720
      Как к таким относится?

      Кастрировать, потом лишать гражданства. request
    4. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 14:28
      +1
      Как к женщинам с пониженной социальной ответственностью, у меня одноклассник был весь такой пионер, а потом вдруг укропатриот, и эта с теми же задатками. А вспомним Фарион или Грибаускайте, две комсомолки и одна ещё стукачка КГБ.
  4. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 11:29
    -3
    Несколько сотен единиц движутся колоннами к границе с Украиной? Прорывов?
    Это действительно прорыв.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:02
      +7
      Цитата: Oleg Ogorod
      Несколько сотен единиц движутся колоннами к границе с Украиной? Прорывов?
      Это действительно прорыв.

      Когда прорвем, тогда и будет прорыв. Пока накапливаем силы и отработатываем боевое слаживание.
  5. GREG68
    GREG68 Сегодня, 11:30
    +4
    Отличная новость! Т-90 Прорыв очень хорошая и эффективная машина! Считаю, по совокупности всех его боевых и эксплуатационных качеств, лучшим танком в мире.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 11:34
      -6
      Я вас умоляю. Один из лучших - да. Но точно не лучший.
      1. Роман Ефремов
        Роман Ефремов Сегодня, 11:40
        +7
        Поддержу. Не надо раздавать медали до начала соревнований. Вот когда (не дай Бог, но может быть и такое) встретятся они в бою с Абрамсами и Леопардами - вот тогда можно будет о чём-то говорить.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 12:07
          +8
          Цитата: Роман Ефремов
          Поддержу. Не надо раздавать медали до начала соревнований. Вот когда (не дай Бог, но может быть и такое) встретятся они в бою с Абрамсами и Леопардами - вот тогда можно будет о чём-то говорить.

          Минимум 50% эффективности машины определяется профессионализмом ее экипажа.
        2. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:41
          +2
          встретятся они в бою с Абрамсами и Леопардами -
          ....а какая удельная нагрузка на грунт у этих западных обт...ты хоть знаешь...я уже умолчу про могущество осколочно-фугасного боеприпаса а об танковом КУВ вообще можно и не упоминать....давай соображай
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:37
        +1
        . Но точно не лучший.
        ...а какой тогда по твоему ..лучший...давай жги ..а я с тебя поору
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 11:39
      -3
      Отказ от развития своих передовых конструкций-уже провал.
      У них есть свои - автопром и авиация, у нас танки, артиллерия, рвсн.
      Вот так на газ нефть купили, развели на мир во всем мире.
      Должно быть уже т2010 и потом армата.
      Т90 верх совершенства? И опережает свое время как 55,64,72? А количество т90?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:14
        +4
        Цитата: антивирус
        Вот так на газ нефть купили, развели на мир во всем мире.

        Да, уж Россия, как коммерческий проект прозападников у власти икнется нам ещё не раз.
  6. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 11:35
    +4
    Несколько сотен? Может все же десятков? А то как то черезчур фантастично звучит.
    1. frei67
      frei67 Сегодня, 12:14
      0
      их всего два вроде потеряли. один вообще целый достался. так где в гугле с оторванными башнями?
  7. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 11:43
    +4
    Т-90М - будущее наших танковых войск, и его нужно испытать в настоящей большой войне (Сирия не в счёт). Армат много не будет - это уже ясно, Т-72Б3 - временное решение с учётом большого количества старых Т-72.
  8. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 11:43
    +5
    Бронемашины в бою выдерживает удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.

    Интересно, за счёт чего? нельзя ли поподробнее?
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 11:48
      -6
      Явно кто то гуглом пользоваться не умеет, а именно автор статьи. А может просто лукавит. Подбитые и с оторванными башнями т-90м не видел только ленивый.
      1. егерь650
        егерь650 Сегодня, 12:02
        -5
        Недавно видосик смотрел, как с коптера камулютивчик на башенку падает и детонирует бз у девяностика. Урапатриотам не нравиться плохое, им только глянец подавай. Стрелкова слушайте, он правду молвит!
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:59
          +5
          на башенку падает и детонирует бз у девяностика.
          ...да ты член от пальца не отличишь ..каким образом тебе отличить Т-72 от Т-90....не фони
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:21
        +5
        Цитата: Nesvoy
        Явно кто то гуглом пользоваться не умеет, а именно автор статьи. А может просто лукавит. Подбитые и с оторванными башнями т-90м не видел только ленивый.

        Между прочим, восхваление своего оружия до реальной оценке в боях, занимаются все страны. Вон Пэтриот с утра до ночи восхваляют, чем убедили его покупать .., а это и есть развитие военпрома.
        1. Васян1971
          Васян1971 Сегодня, 14:14
          +2
          Цитата: Теренин
          Вон Пэтриот с утра до ночи восхваляют, чем убедили его покупать ..,

          А мне почему-то кажется, что "восхваления" играют роль в последнюю очередь, да и то в роли "хорошей мине при плохой игре" покупателя, которому продавец выкрутил руки и на шею наступил. request
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 12:07
      +2
      Военная тайна. Пусть противник ломает над этим голову. Хочется верить, что не блеф.
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 15:16
        -1
        Противник не лох педальный, как автор, он прекрасно осведомлен о количестве боевой техники РА на украинском фронте.
        Все эти диванные ура-патриоты завтра вмиг переобуются, и будут слезы размазывать по грязным жирным щекам, доказывая, как они боролись против кровавого режима Путина, который напал на мирную Ураину. Эти животные не лучше пана Херащенко и Ко. Насквозь продажные. Без всякой совести и чести, которых они считают пережитком прошлого.
        И сейчас, одни борются за свою страну в окопах или на трудовом фронте ВПК, а вот такие на диване. И думают, что они сейчас главные на этой войне. Вернее в этой спецоперации. Мол так пристроится могут только главные в этой жизни.
  9. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 12:01
    +2
    Важно ещё и правильно применить в условиях современного боя. Полагаю, что опыт уже имеется по сравнению с первым этапом СВО.
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:11
    +2
    На фото машина с боковыми текстильными элементами защиты, или как их где-то назвали "мешками".
    Вроде как мелькала информация, что они себя не оправдывают, и тут смотрю, на снимке они по бортам у 90-го.
    Интересно, их довели до ума, или просто пока оставили, за неимением замены?
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:15
    -1
    Боевой опыт бесценен, поэтому у нас сильная ПВО, всегда отбивается от супостатов, а не авианосцы. Самое главное наши противники бояться такой опыт приобрести из-за антирекламмы. Это всяким Финам, с итальяшками можно втюхать ф-35, независимые страны, а они оказываются ещё есть выбирают по характеристикам.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:33
    +2
    глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв-3»
    Как всегда в заголовке, в превосходной форме...
    Всё таки новейшим, можно называть Армату, а Т 90, модернизированный, принятый на вооружение танк.
    Это никак не умоляет его достоинств...
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:23
      0
      Арматы не будет, нет ни двигателя, нет ни пушки, нет и много остального. Которые мы можем производить или обслуживать. Ее втюхивали президенту. Как когда-то олег сиенко втюхивал инновационный футуристический трамвай. Нет теперь ни того эффективного менеджера сиенко, нет и трамвая того. Где-то сейчас ржавеет в ангаре.
      Что наша жизнь сейчас? На сказочных парадах проходит. А в реалии оказалась совсем иной.
      В России постсоветской не нужны были талантливые инженеры-конструкторы. России нужны были нужны эффективные менеджеры для частного бизнеса, юристы и квалифицированные специалисты, которые могли обслуживать купленное импортное оборудование. Да вот такие нанятые ура-патриоты. В большом количестве. Как без них.
      И сейчас мы пожинаем плоды этого. Как пожинали в 1991 плод коммунистического чиновничества.
      Впереди будут ещё более непростые годы. Мрачные. И это сейчас уже не исправить.
      Не 37ой, и не 41ый. Времена и нравы совсем иные.
  13. spirit
    spirit Сегодня, 12:48
    +1
    элементами комплекса «Афганит

    По цене-качество 90прорыв один из лучших ОБП но по статье вопрос....
    Это как?Так на нем есть КАЗ или нет?
    Бронемашины в бою выдерживает удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.
    Это вообще без комментариев, тот кто так утверждает нужно на полигон в танк посадить и обстреливать из вот этих ПТРК, думаю мнение автора этих строк(а так же штаны) поменялось бы ещё при подъезде к полигону hi
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 14:08
      +1
      Цитата: spirit
      тот кто так утверждает нужно на полигон в танк посадить и обстреливать из вот этих ПТРК

      А чего мелочиться? Сразу - в бой.
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:37
      0
      Какие вопросы могут быть к автору статейки, где сотни прорывов уже на фронте?
  14. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 14:05
    0
    Танки это хорошо, но надо увеличмвать количество штурмовой авиации и ударных вертолетов с "длинной рукой". Без их поддержки танки легкая мишень.
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 15:40
      0
      Да забыли уже про штурмовую авиацию и вертолеты с длинной рукой.
      Она хороша против папуасов. Е если есть системы ПВО, то все становится скучным.
      Репортажи по телевизору посмотрите.
  15. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 14:07
    0
    Благодаря системе управления огнем «Калина» с панорамным прицелом командир машины способен оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором и самостоятельно дистанционно вести огонь по живой силе противника как с места, так и в движении.

    Не понял! Командир наравне с наводчиком и это - достижение? А до "Калины", значит был не наравне? А зачем он тогда был?
    И на стандартных Т-72 и Т-90 такой радости для командира нет, получается? what
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:16
      0
      Не понял! Командир наравне с наводчиком и это - достижение? А до "Калины", значит был не наравне?
      ...не..не был...кратность не позволяла...была Сосна но она была на двоих..по этому танкистов Т-72 называют "кривошеями"...при чём Т-90 наконец то изъян исправили....оптика открывается из внутри, и пулемёт наружный сделали дистанционным....в Т-72Б3 командиру приходилось высовываться из башни для стрельбы из НСВТ а наводчику нужна была отвёртка что б высунувшись из башни открутить 4 болта защитной пластины оптики Сосна
  16. Altmann
    Altmann Сегодня, 14:47
    0
    Танк, о котором солдат может только мечтать. Мы, наконец, получили это. Хорошо, что мы показываем свои мускулы о танке, я внимательно прочитаю, что я придумаю. Основа – обученный экипаж. Я думаю, что в сотрудничестве с рэкетами генерала Суровикина вы, танкисты, будете стартовать и останавливаться только в Париже. Это вашим дедам удалось, и 14 марта 1814 года казаки появились в Париже. Вы останавливаетесь в Киеве. am