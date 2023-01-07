Пока западные спонсоры киевского режима отправляют на Украину сотни единиц устаревшей военной техники, российский военпром оснащает боевые подразделения ВС РФ новейшими бронемашинами. В российских пабликах распространяются сообщения, что новейшие танки Т-90М «Прорыв» активно работают на передовой украинского фронта.
Еще в сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв-3» получил боевое крещение и отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Позже военкоры неоднократно сообщали, что эти бронемашины в количестве нескольких сотен единиц колоннами движутся к границам Украины.
Глубоко модернизированный танк Т-90М «Прорыв» производства нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» оснащен комплексом динамической защиты третьего поколения «Реликт» и элементами комплекса «Афганит», которые также установлены на самом современном российском танке Т-14 «Армата». Бронемашины в бою выдерживает удары из всех видов ПТРК, в том числе американского Javelin.
Благодаря системе управления огнем «Калина» с панорамным прицелом командир машины способен оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором и самостоятельно дистанционно вести огонь по живой силе противника как с места, так и в движении. «Калина» интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена, что позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя в режиме реального времени.