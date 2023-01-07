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ВСУ продолжают цинично «отмечать» Рождество обстрелами ДНР

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ВСУ продолжают цинично «отмечать» Рождество обстрелами ДНР

Украинские военные продолжают демонстративно показывать своё пренебрежение к объявленному Россией рождественскому перемирию, обстреливая территорию российских регионов.


За прошедшие сутки украинская сторона выпустила более 100 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, под основные удары попали три населённых пункта – Донецк, Ясиноватая и Гольмовский. Также упоминается и Горловка. При этом отмечается, что эти населённые пункты по несколько раз попали под огонь ВСУ.

Удары были нанесены из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня натовского калибра 152 и 155 мм.

Следует отметить, что вся эта масса снарядов привела к тому, что повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Обстрелы территории ДНР не прекращались и ранее. Республика практически каждый день находится под обстрелами ВСУ.

Ранее по поручению президента РФ было объявлено одностороннее перемирие по всей линии соприкосновения в зоне СВО в связи с православным Рождеством. Однако ни Киев, ни его западные покровители не поддержали эту инициативу. Поэтому боевые действия продолжаются.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт ДНР
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33 комментария
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  1. сайгон
    сайгон Сегодня, 12:26
    +3
    Ну и на кой вся эта канитель была затеяна ? У нациков или католики или раскольники или просто сатанисты смысл в чем ?
    1. Sergio_7
      Sergio_7 Сегодня, 12:28
      0
      Вся эта канитель была затеяна для восточных стран....что бы показать в очередной раз неадекватность и недоговороспособность нацистского режима!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: Sergio_7
        Вся эта канитель была затеяна для восточных стран....что бы показать в очередной раз неадекватность и недоговороспособность нацистского режима!

        Совершенно верно. Политика... туды её winked
      2. ЕФИМ ЛЮБИН
        ЕФИМ ЛЮБИН Сегодня, 13:22
        -1
        Это ещё раз показало что в России неадекватные правители, которым плевать на народ! Главное - красиво выглядеть в глазах западных "партнёров"? А вдруг всё простят и пустят обратно в свой клуб русофобов!
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:28
      +6
      Миллион первая попытка жеста доброй воли не прошла.Но мы видимо будем и дальше отчаянно продолжать ту же никому не понятную политику широких жестов.

      Украинские военные продолжают демонстративно показывать своё пренебрежение к объявленному Россией рождественскому перемирию, обстреливая территорию российских регионов.


      Ранее по поручению президента РФ было объявлено одностороннее перемирие по всей линии соприкосновения в зоне СВО в связи с православным Рождеством. Однако ни Киев, ни его западные покровители не поддержали эту инициативу. Поэтому боевые действия продолжаются.


      Кто то наивно полагал что будет как то иначе?
      1. Andron78
        Andron78 Сегодня, 12:35
        +4
        Кто-то полагал, что будет именно так, а не иначе. А вот кто-то другой уже наивно полагал, что кому-то действительно нужно перемирие.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 12:47
          +2
          Цитата: Andron78
          Кто-то полагал, что будет именно так, а не иначе. А вот кто-то другой уже наивно полагал, что кому-то действительно нужно перемирие.


          Президент объявлял о перемирии на украине, а за территорию России, чпстью которой является и Донбасс, речи не было.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 12:49
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Кто то наивно полагал что будет как то иначе?

        Эти "кто-то" называются - определенные департаменты МИД. Заявления Патриарха и Президента, это и есть их предварительная проработка вопроса о целесообразности таких заявлений.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:29
      -2
      смысл в чем
      БиБиСы отметили, что инициированное и поддержанное Россией перемирие провалилось. Еще одна подсказка Западу, что воинственно настроена как раз украина.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 12:37
        0
        Алекс , скорее это подсказка сомневающему Востоку . Запад упёртый в своей " правоте " и во всём виновата Россия /
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:40
          +1
          Запад упёртый в своей " правоте "
          Здесь довольно сильна оппозиция дальнейшей конфронтации с Россией, за которой стоят промышленники.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 12:51
            0
            Цитата: Болторез
            за которой стоят промышленники.

            yes стоят и богатеют промышленники
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 13:03
              0
              и богатеют
              С такими ценами на сырье особо не побогатеешь.
        2. Кронос
          Кронос Сегодня, 12:41
          +3
          Восток как и любые другие страны поддержать сильного.
  2. kot711
    kot711 Сегодня, 12:28
    +6
    А кто-то сомневался, что так и будет. За период с 14 по 22 года, укропы НИ РАЗУ не выполняли условия по перемириям
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:45
      +3
      Обстрелы территории ДНР не прекращались и ранее.
      Разговаривал по Скайпу со своим однокурсником. Он радовался началу СВО, ждал мира....А теперь, после увеличения обстрелов его Горловки, оптимизма явно поубавилось....Говорит, что лучше не стало. И видна усталость и какая-то безнадега. Вот такие дела....
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 15:50
        0
        Ну он наверно думал что от Горловки всушников отодвинут на тысячу км, а оказалось что они примерно где были там и остались, только стрелять стали сильнее
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:30
    +5
    Бурные дискуссии прошли по данному ,,указу,, Как всегда все остались при своём мнении. Одно не понятно, краина то ничего не обещала,сразу послали.
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 12:31
    -4
    ВСУ продолжают цинично «отмечать» Рождество обстрелами ДНР
    Проблема в том, что когда СВО закончится, окажется, что все эти вояки служили поварами, музыкантами и ездовыми. Они сразу забудут украинский язык и будут балакать только на русском. Я к тому, что некоторая часть комментаторов считает что после победы украинцы снова станут братским народом. Мне кажется, им долго надо будет искупать свою вину перед Донбассом и Россией, примерно, как немцам после 1945-го.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:49
      +5
      Цитата: pyagomail.ru
      как немцам после 1945-го

      Немцы народ дисциплинированный и там денацификация прошла быстро и успешно. А на Украине это не прокатит - не тот менталитет и майдан головного мозга почти неизлечим.....
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:33
        +1
        Денацификация там прошла только в ГДР, которая по-настоящему стала антифашистской страной, а бундесвер создавался в том числе Манштейном, он сильно денацифицировался? ЕГо войска чудовищные вещи творили в Крыму, сам он использовал газы для борьбы с бойцами Аджимушкайских каменоломен и 30-й батареи береговой обороны.
    2. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 13:00
      0
      Я к тому, что некоторая часть комментаторов считает что после победы украинцы снова станут братским народом. Мне кажется, им долго надо будет искупать свою вину перед Донбассом и Россией, примерно, как немцам после 1945-го.
      Вы правы. Наделали делов свинобандеровцы. На кого руку подняли??? На Россию руку подняли!!!! Мало умылись кровью? Умоетесь ещё...
      P. S. Некоторые постоянные комментаторы Во из России так же живут в подобных иллюзиях...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:16
        -2
        Тут я соглащусь с Вами..Только насчет "умывания"их возниксют сомнения.Для этого сейчас нужна мобилизация всей страны.Не хочу ванговать,но то что сейчас происходит в Нашей Стране..Да,мы взяли на себя ответственность и приняли к себе часть этого раздербаненного общества и территории в той же Херсонской и Запорожской области(даже там,мы ожидаем ударв в спину).Корче,это-цветочки.Грядет большая война.
        1. Михаил0221
          Михаил0221 Сегодня, 13:25
          -1
          Только насчет "умывания"их возниксют сомнения.Для этого сейчас нужна мобилизация всей страны.
          Почему вы поддерживаете Ципсо, когда они здесь пытаются разгонять панику лучше ответьте? Я вам писал и с прошлого и с этого профиля. Зачем вы всё время говорите о новых мобилизациях (я не про экономику, я про людей), зачем людей волнуете?
          P. S. Насчёт "умывания" если потери только убитыми 100 тыс., (по западным данным), а по некоторым гум. организациям около 300тыс. Мало????
    3. NAF-NAF
      NAF-NAF Сегодня, 13:49
      -1
      ой, и как же это немцы искупали свою вину перед Россией (СССР) после 1945 года? Ну вывезли кое-что из промышленно-ценного от них к нам (что даже частично не возместило ущерб их тактики "выжженной земли" и тотальных разрушений советской промышленности), а дальше что? Как немцы ответили, например, за геноцид на оккупированных территориях? За сотни и тысячи сожженных вместе с жителями населённых пунктов? Массовые казни, истребление гражданского населения? За угнанных в третий рейх подростков, убитых голодом и издевательствами? за все свои зверства?
      Немцев тупо простили. И через десяток лет они уже майданить начали, в Берлине! (что в 1945 было невозможно даже представить...)
      1. Михаил0221
        Михаил0221 Сегодня, 14:06
        0
        Немцев тупо простили. И через десяток лет они уже майданить начали, в Берлине

        Опереться надо было на кого - то. Ситуация сразу после войны была опять критическая. Угроза новой войны. Вот и опёрлись на страны Восточной Европы. Да и страна наша в руинах (Европейская часть), выхода другого не было.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:31
    +3
    Да хватит уже их сравнивать со своими, не нужно, от этого мы только теряем людей.
    Вот кого реально жалко!
    Там, в тех окопах, только враги, и никого больше.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:00
      +4
      Цитата: Романенко
      Да хватит уже их сравнивать со своими, не нужно, от этого мы только теряем людей.
      Вот кого реально жалко!
      Там, в тех окопах, только враги, и никого больше.

      Наши в окопах это давно поняли.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:08
      +1
      И к великой беде,те люди,которых мы считали друзьями,соседями,братьями и сестрами превращены в яростных врагов.Причины искать не будем.Приходится поступать,как с врагами.Иначе уничтожат нас
      1. Михаил0221
        Михаил0221 Сегодня, 13:20
        0
        Причины искать не будем.Приходится поступать,как с врагами.Иначе уничтожат нас

        Ёлки - палки вы уж определитесь. То с уважением к бандеровцам надо относиться (два дня назад писали), с пониманием... А тут уже уничтожить belay "... я не узнаю вас в гримме, кто Вы..." lol
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:43
    -3
    Цитата: Sergio_7
    Вся эта канитель была затеяна для восточных стран....что бы показать в очередной раз неадекватность и недоговороспособность нацистского режима!

    Вообще-то первый Эрдоган заявил, что Россия должна объявить перемирие, даже в одностороннем порядке. А уж потом выпустили "в телевизор" Гундяя с таким предложением. Что то последнее время все хотелки Эрдогана исполняются слишком резво.
    1. Комментарий был удален.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:02
    +2
    Мы сами себе объявили перемирие, поэтому не вижу никакой логики обвинять противника что он не соблюдает. Надеется на человечность их, так они с начала сво показывают что в них ничего нет человечного.
  8. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 13:53
    -1
    Враг есть враг. Нечего ждать от него благородства и нечего самим его проявлять