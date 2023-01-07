ВСУ продолжают цинично «отмечать» Рождество обстрелами ДНР

Украинские военные продолжают демонстративно показывать своё пренебрежение к объявленному Россией рождественскому перемирию, обстреливая территорию российских регионов.За прошедшие сутки украинская сторона выпустила более 100 боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, под основные удары попали три населённых пункта – Донецк, Ясиноватая и Гольмовский. Также упоминается и Горловка. При этом отмечается, что эти населённые пункты по несколько раз попали под огонь ВСУ.Удары были нанесены из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня натовского калибра 152 и 155 мм.Следует отметить, что вся эта масса снарядов привела к тому, что повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.Обстрелы территории ДНР не прекращались и ранее. Республика практически каждый день находится под обстрелами ВСУ.Ранее по поручению президента РФ было объявлено одностороннее перемирие по всей линии соприкосновения в зоне СВО в связи с православным Рождеством. Однако ни Киев, ни его западные покровители не поддержали эту инициативу. Поэтому боевые действия продолжаются.