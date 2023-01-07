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В Рождество украинские раскольники из ПЦУ с подачи киевского режима захватили главный храм Киево-Печерской лавры

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В Рождество украинские раскольники из ПЦУ с подачи киевского режима захватили главный храм Киево-Печерской лавры

В четверг, 5 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре официально забрали из пользования Украинской православной церкви (УПЦ). Действия киевских властей чиновник обосновал тем, что эти культовые сооружения были переданы в аренду Украинской православной церкви в 2016 году. Согласно договору временного пользования, срок аренды истек 31 декабря 2022 года и здания возвращены государству. Просьба представителей УПЦ о продлении срока аренды была отклонена.


Сегодня с утра Киево-Печерская лавра была оцеплена полицией и нацгвардией Украины. Силовики проверяют документы у тех, кто хочет попасть на рождественское богослужение ПЦУ в главном храме монастыря — Успенском. В девять утра по киевскому времени самопровозглашенный глава раскольнической ПЦУ Епифаний начал проводить рождественскую литургию. Подробности происходящего в храме описывают украинские паблики.

По сути, раскольники так называемой православной церкви Украины при помощи киевского режима произвели захват главного храма Киево-Печерской лавры, приурочив его к одному из важнейших христианских праздников — Рождеству.

В канонической Украинской Православной церкви заявили, что раскольники из ПЦУ намерены захватить всю Киево-Печерскую лавру и создать на её территории собственный мужской монастырь. При этом в УПЦ напомнили, что согласно украинскому законодательству, каноническая Церковь сохраняет право на пользование храмами.

По сути, затеянный западными спецслужбами раскол православного мира на Украине, продолжается и усугубляется. Запад хочет полностью оторвать Украину от её исторических корней. И киевский режим сам делает для этого многое.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Собор_Успенський
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31 комментарий
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:13
    +7
    Что и следовало ожидать, как только дом покидает хозяин, власть на кухне пытаются захватить тараканы.
  2. iouris
    iouris Сегодня, 12:14
    +8
    Снявши голову, по волосам не плачут.
    Всю Украину захватили. И это не раскольники, а нацики.
    1. Sergio_7
      Sergio_7 Сегодня, 12:21
      +5
      Всё верно! Только полное очищение окраины от нацистов будет спасением.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: iouris
      Всю Украину захватили. И это не раскольники, а нацики.

      Эх, если бы только нацик захватили.
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: iouris
      Снявши голову, по волосам не плачут.
      Всю Украину захватили. И это не раскольники, а нацики.

      Нацики находятся под неусыпным контролем рептилоидов ротшильдов , соросов , рокфеллеров и их марионеток иудейского происхождения зеленского , порошенко и иже с ними . под руководством рептилоидных евреев
  3. DenD
    DenD Сегодня, 12:19
    +3
    Всё что нужно знать, о киевских властях. Если кто то и лелеял надежды, что все закончится только законами "о языках и памятниках", ловите теперь и изгнание церкви. Дело Порошенко живёт.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      +1
      Это просто результат бесхребетности..Политики "абы что и абы куда".Теперь уже поздно ,что то сожалеть.Теперь только-"огнем и мечом"наводить там порядок,или соолашаться с тем что есть.Привет "зурабовым и Ко"и тем,кто этих персонажей там насаждал
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:50
        0
        При чём тут бесхребетность? От самой РПЦ многие не то чтобы отвернулись, ну скажем так, ходят в церковь по праздникам, и то на Пасху можно посмотреть сколько народу до крёстного хода собирается, и сколько остаётся на всенощную.
        Если при предыдущем патриархе какая-то работа с населением проводилась, вспомнить того же Андрея Кураева, да прочие мероприятия, то с этим у РПЦ все должны просто к ним прийти. Нет не должны надо работать с приходами, кто-то это делает, а кто-то забивает болт.
        Простой пример, заехали мы семьёй, ну в общем большой толпой, хотел показать жене и детям монастырь, к нам тут же прибежали с предложением провести экскурсию, естественно за деньги. Отвечаю что спасибо, мы люди сами много читающие, я просто хочу показать своим как он выглядит. Эта милая тётечка в храме стала шипеть чтобы мы её не проморозили, ну наверное дай ей денег она бы разговаривала иначе.
        Посмотрите фильм Непослушник. как тупой блогер стал проводить работу с массами, в чём он собственно соображает. Приди туда тысяч 5 киевлян, что для Киева не много, наверное бы можно было отстоять. И в 2014 году ряд киевских священников отказывался отпевать атошников, если это прихожанин, то отпевать твоя обязанность за грехи он не перед тобой отвечает.
  4. Комментарий был удален.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:23
    -4
    Это хорошо, в вере должны быть стойкие люди а не праститутки, время покажет кто там на Украине истинный верующий или кому пофиг куда ходить для проформы. Хотя вера давно изжила себя, что в Европе, где даже на мечатях глумятся радужные, что у нас, хотя всегда так было, в 17 году вообще веру отменили, единицы вышли на защиту, как в Польше где 99% католиков, а тюрьмы забиты этими "верующими".
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:58
      +2
      С Рождеством Вас Православные !

      алексей_444 (алексей)
      Это хорошо, в вере должны быть стойкие люди а не праститутки

      Праститутки тоже могут быть верующими , Вы же не знаете от какой жизни они туда попали .
      С большой душевной теплотой вспоминаю посещение Киево - Печёрской лавры и подземные хранилища мощей святых Руси . Надо обязательно всё забирать назад .
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:57
        +2
        В том что забирать надо мало кто сомневается, да, извините, с Праздником конечно же. Вопрос в том что киевляне не вышли на защиту. А то что отбирать будут у меня сомнений не было как только Порох стал возиться с томасом.
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 13:55
      +1
      Так точно, Алексей, плюсую. Когда в армии в ПМВ отменили обязательную молитву, треть тут же перестала её посещать. Выше я сказал что церкви тоже нужно работать, ведь народ то в целом изначально лоялен православию, но отношение что вы должны церкви неправильное Например апостолы так не считали. И когда уже покойный отец Смирнов эфире ляпает женщине что она должна весь доход отдавать церкви, это телеканал Спас, там аж ведущий рот раскрыл, как это на имидже церкви то отражается? Те же протестанты разного пошиба как появились? Значит кто-то где-то недоработал.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:27
    -2
    А что собственно попы делят? Бога- он един и его не поделишь.
    Или недвижимость?
    Церковь -храм божий, а не того попа, который к ней приписан для ведения таинств
    Почему я должен убивать этих еретиков-гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски псалмы, которые мы поём по-латыни"...
    (Портос, А.Дюма)
  7. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 12:31
    +3
    В Египте коптские церкви вообще сносят почему про них не пишут
  8. Uno
    Uno Сегодня, 12:35
    -1
    Так в чем состоит захват? Если я сдаю квартиру в аренду и срок аренды закончился, то снимающий недвижимость может заявить что я захватил свою собственную квартиру?
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 14:03
      0
      В том что договор аренды - разводилово. У нас 5 лавр имеется, 3 из них на Украине, моего сына крестик например из Почаева, и, допустим, он очень религиозен, на самом деле это не так, он верит но не шибко религиозный, но мы предположили. Да он туда съездить не сможет даже когда всё устаканется. Вы про религиозные войны почитайте, во что это выливается.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:37
    -1
    В Рождество украинские раскольники из ПЦУ с подачи киевского режима захватили главный храм Киево-Печерской лавры
    . Вот и ответ на всякие "перемирия" и "жесты доброй воли".
    Если рассуждать логично и объективно... фэйсром об тэйбл повозили всяких "голубей соглашателей, голубков мира", т. с., которые под купола и кремля угнездились.
    1. for
      for Сегодня, 12:57
      -1
      Цитата: rocket757
      Вот и ответ на всякие "перемирия" и "жесты доброй воли".
      Если рассуждать логично и объективно... фэйсром об тэйбл повозили всяких "голубей соглашателей, голубков мира", т. с., которые под купола и кремля угнездились.

      Ну если наша верхушка не хочет слушать глас народа, может украина их научит. Хотя врятли.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:48
    +4
    По сути, затеянный западными спецслужбами раскол православного мира на Украине, продолжается и усугубляется.

    1000 лет храм был православным, даже Гитлер не сподобился, отобрать его у православных, а еврей Зеленский за один день превратил его в раскольничий.
    Послание ребе Менахема Менделя Шнеерсона сбываются.
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 13:00
      -3
      Цитата: tihonmarine
      еврей Зеленский за один день превратил его в раскольничий

      Справедливости ради, нужно вспомнить, что в России уже был один раскол. Так называемая "никоновская реформа" в 1650-х. И кстати, тоже инициировалась из Киева. Так что, и нынешнюю Русскую православную церковь Московского патриархата, можно называть канонической, с большой натяжкой. Получается, что истинное историческое православие сохранилось только в среде староверов, которые не прогнулись и остались верны своей вере, вплоть до принятия мученической смерти. Нет этого у священников УПЦ,. Да и Пётр первый, попов "лечил" по государственному, но ему позволительно, он всё таки официально был "помазанник божий". Чего совсем не наблюдается у Зеленского. История повторяется. Только когда в виде трагедии, а когда в виде фарса, потом посмотрим.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 13:56
        -1
        Читайте историю уважаемый, orionvitt (Виталий). Раскол в русской православной церкви в XVII в. - действительно большое горе для нашего православия. Но сама церковная реформа XVII в. это - не киевское мероприятие. Реформа была инициирована Москвой, и патриарший престол и патриарх Никон находился в Москве.
        1. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 14:08
          0
          Цитата: Правдодел
          Читайте историю уважаемый, orionvitt

          Чего и вам желаю. "При активном содействии Патриарха Никона в 1654 г. состоялось историческое воссоединение "Украины" с Россией. Земли Киевской Руси, некогда отторгнутые польско-литовскими магнатами, вошли в состав Московского государства." . Что и послужило одним из катализаторов раскола. А главные участники смуты, были в первую очередь выпускники Киево-Могилянской академии, хлынувшие в Россию после возвращения Русских земель..
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 14:09
        0
        И он е один, раскол ВИзантийской церкви до крещения Руси, иконоборцы и иконопочитатели., когд, казалось, христианская вера была едина, не было ещё никаких католиков и православных, все были христианами. Только почему староверы более правильны? Тем что массово совершали смертный грех - самоубийство?
        То что Пётр вертел попов, так и иконоборчество от того что монастыри зажрались откровенно в Византии в 8-м веке, а иконы - это предлог конечно. Так Пётр по сути сделал РПЦ министерством пропаганды, а ещё он наехал на тайну исповеди. Но на самом деле этот наезд понятен, когда речь идёт о государственных преступлениях.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:13
          0
          Я как бы со стороны.
          Не верующий то бишь.
          Но когда возникают конфессиональные споры, - возникает и вопрос:
          а так ли важны термины? Может суть важнее?
          Атеисты - по сути -" верующие иначе". И что? Суть то одна.
          Термины, да, разные. Но суть-то ведь одна, спорить, собственно, и не о чем.
        2. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 15:47
          0
          Цитата: Александр Саленко
          Тем что массово совершали смертный грех - самоубийство?

          Самоубийство, это просто уйти из жизни, так сказать от проблем. А принять смерть за веру, или за отечество, или за семью, всегда считалось достойным поступком. Тут как не крути и не важно, верующий ты или нет, есть вещи которые не вызывают порицания, а как раз наоборот.
  11. usr01
    usr01 Сегодня, 13:05
    +2
    в душе наболело...
    " Изя! и шо??
    - а я шо? виноват? !! шо вокруг моей! Одессы! украину строят......."
  12. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 13:13
    +1
    вспомнилось почему-то
    — А то делается, что и родились и крестились, еще не видали такого.

    — Да говори нам, что делается, собачий сын! — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение.

    — Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши. — Как не наши?

    — Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. — Что ты толкуешь?

    — И если рассобачий еврей не положит значка нечистою своею рукою на святой пасхе, то и святить пасхи нельзя.

    — Врет он, паны браты, не может быть того, чтобы нечистый еврей клал значок на святой пасхе!
  13. Комментарий был удален.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 13:50
      +1
      Все эти забугорные православные церкви - на содержании у Госдепа. Толку не было по ним мотаться.
  14. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:49
    0
    раскольники из ПЦУ ... захватили главный храм Киево-Печерской лавры

    Ничего, вышибем гадов с Украины и вернем нашу святыню...
  15. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 15:08
    0
    Чем хороша Римская империя - она ассимилировала все религии от народов которые они захватили. Это история.
    Чем хороша Россия - она ассимилировала все религии, которые есть у народов входящих в Россию.
    Чем плоха Европа - она не хочет ассимилировать другие народы и национальности, НО им очень сильно мешают матрасники (Верхняя, нижняя и Байден ПАЛАТЫ), прямо как на закате Римской империи.
  16. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 16:13
    0
    не "СВО", а ВОЙНА ЗА НАШУ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ и НАШУ КУЛЬТУРУ.
    Лаже предыдущие фашисты не покушались на Киево-Печерскую Лавру...