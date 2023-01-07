В Рождество украинские раскольники из ПЦУ с подачи киевского режима захватили главный храм Киево-Печерской лавры

В четверг, 5 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре официально забрали из пользования Украинской православной церкви (УПЦ). Действия киевских властей чиновник обосновал тем, что эти культовые сооружения были переданы в аренду Украинской православной церкви в 2016 году. Согласно договору временного пользования, срок аренды истек 31 декабря 2022 года и здания возвращены государству. Просьба представителей УПЦ о продлении срока аренды была отклонена.
Сегодня с утра Киево-Печерская лавра была оцеплена полицией и нацгвардией Украины. Силовики проверяют документы у тех, кто хочет попасть на рождественское богослужение ПЦУ в главном храме монастыря — Успенском. В девять утра по киевскому времени самопровозглашенный глава раскольнической ПЦУ Епифаний начал проводить рождественскую литургию. Подробности происходящего в храме описывают украинские паблики.
По сути, раскольники так называемой православной церкви Украины при помощи киевского режима произвели захват главного храма Киево-Печерской лавры, приурочив его к одному из важнейших христианских праздников — Рождеству.
В канонической Украинской Православной церкви заявили, что раскольники из ПЦУ намерены захватить всю Киево-Печерскую лавру и создать на её территории собственный мужской монастырь. При этом в УПЦ напомнили, что согласно украинскому законодательству, каноническая Церковь сохраняет право на пользование храмами.
По сути, затеянный западными спецслужбами раскол православного мира на Украине, продолжается и усугубляется. Запад хочет полностью оторвать Украину от её исторических корней. И киевский режим сам делает для этого многое.