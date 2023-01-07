В ночное время суток противник безуспешно для себя пытался отбить центр Соледара у российских войск

Из Соледара приходит информация о боях в городской черте. Напомним, что накануне российским подразделениям удалось выбить противника из центральной части этого города, входящего в стратегически важный узел обороны ВСУ.Сегодня стало известно о том, что противник пытался контратаковать в Соледаре, стараясь отбросить наши войска к улице Дачной на востоке города, а также к югу от железнодорожного полотна. При этом ВСУ и иностранные наёмники действовали небольшими группами в составе которых обязательно был гранатомётчик и пулемётчик. Одновременно с этим противник рассредоточил по центральной, северной и южной частям Соледара снайперов, среди которых и женщины, о чём сообщают наши бойцы с места событий.В течение ночи было несколько попыток противника отбить центр Соледара у наших войск. Однако все они оказались провальными. В итоге, понеся потери, ВСУ вновь сосредоточились на обороне западной части города, пытаясь удержать под своим контролем дороги на Северск и Славянск. Противник понимает, что в случае потери контроля над этими дорогами, группировка в Соледаре окажется практически полностью отрезанной от снабжения.После ночных боёв боевики оставили в центральной части Соледара десятки своих «двухсотых», эвакуировать которых пока явно не собираются.Мало сомнений в том, что попытки контратак ВСУ в Соледаре будут продолжены сегодня и в дневное время.На данный момент в Соледаре температура воздуха составляет около -11 градусов по Цельсию. В ночь на 8 января ожидается -15-16.