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В ночное время суток противник безуспешно для себя пытался отбить центр Соледара у российских войск

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В ночное время суток противник безуспешно для себя пытался отбить центр Соледара у российских войск

Из Соледара приходит информация о боях в городской черте. Напомним, что накануне российским подразделениям удалось выбить противника из центральной части этого города, входящего в стратегически важный узел обороны ВСУ.


Сегодня стало известно о том, что противник пытался контратаковать в Соледаре, стараясь отбросить наши войска к улице Дачной на востоке города, а также к югу от железнодорожного полотна. При этом ВСУ и иностранные наёмники действовали небольшими группами в составе которых обязательно был гранатомётчик и пулемётчик. Одновременно с этим противник рассредоточил по центральной, северной и южной частям Соледара снайперов, среди которых и женщины, о чём сообщают наши бойцы с места событий.

В течение ночи было несколько попыток противника отбить центр Соледара у наших войск. Однако все они оказались провальными. В итоге, понеся потери, ВСУ вновь сосредоточились на обороне западной части города, пытаясь удержать под своим контролем дороги на Северск и Славянск. Противник понимает, что в случае потери контроля над этими дорогами, группировка в Соледаре окажется практически полностью отрезанной от снабжения.

После ночных боёв боевики оставили в центральной части Соледара десятки своих «двухсотых», эвакуировать которых пока явно не собираются.
Мало сомнений в том, что попытки контратак ВСУ в Соледаре будут продолжены сегодня и в дневное время.

На данный момент в Соледаре температура воздуха составляет около -11 градусов по Цельсию. В ночь на 8 января ожидается -15-16.
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26 комментариев
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 12:19
    +19
    В течение ночи было несколько попыток противника отбить центр Соледара у наших войск. Однако все они оказались провальными. В итоге, понеся потери, ВСУ вновь сосредоточились на обороне западной части города, пытаясь удержать под своим контролем дороги на Северск и Славянск.

    Молимся за наших ребят! Берегите себя!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:30
      +4
      Сегодня стало известно о том, что противник пытался контратаковать в Соледаре, стараясь отбросить наши войска

      Пригожин ещё летом говорил, что "...мы объявляем освобожденным нас.пункт после того, как отразили, после взятия, две - три контратаки врага."
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:37
        0
        И ещё он добавлял про Опытное, когда шибко прыткие поспешили его объявить освобождённым.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:23
    +8
    Даст Бог удержатся и выбьют эту нечисть из города. Удачи бойцам. Мы верим в победу!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:29
    +3
    Утром ,Пригожин:Вагнер в районе соляных шахт 1-3,которые находятся в центре Соледара.Если ВСУ залезло в шахты,как их оттуда выкурить?
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 12:33
      +13
      Цитата: tralflot1832
      как их оттуда выкурить?

      Зачем? Отключить электричество, чтобы подъемники не работали, и пусть сидят там вечно.
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 13:37
        +2
        Цитата: pyagomail.ru
        Отключить электричество, чтобы подъемники не работали, и пусть сидят там вечно

        Могут быть резервные ,не известные российской разведке "ходы-выходы" !
        Вот..."почитайте" на досуге,когда скучно станет !
      2. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:38
        +3
        В подобном духе хотел ответить, но другими словами, закрыть их на фиг, к Пасхе открыть.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:34
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Утром ,Пригожин:Вагнер в районе соляных шахт 1-3,которые находятся в центре Соледара.Если ВСУ залезло в шахты,как их оттуда выкурить?


      Да они сами оттуда убегут как только поймут что могут быть заперты в этом подземелье при дальнейшем продвижении наших войск в Соледаре.Никто не захочет повторить судьбу узников Азовстали,тем более там не элитные азовцы стоят и за них сильно никто переживать не будет.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:39
        0
        Сейчас почитал про соляные шахты Соледара,раньше туристов доставляли шахтными лифтами,как доставлялась соль на поверхность,тоже лифтами или наклонными транспортёрами?В шахте им сидеть комфортно + 15 температура постоянная.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:57
          +2
          это если сверху периодически гранаты не кидают
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:37
      +7
      как их оттуда выкурить?
      Автопокрышки у вентшахт yes
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:39
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Если ВСУ залезло в шахты,как их оттуда выкурить?

      Это Вы от себя добавили или Пригожин так сказал?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:00
        0
        Пока от себя,ранее писалось что всу пытаются приспособить соляные выработки под оборону.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:17
        0
        Нашёл одекватную статью о шахтах соледара,шахты ВСУ используются.
    5. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 12:43
      +6
      Может попробовать туда водички налить , чтобы рассол покруче был ну и законсервировать как экспонаты для потомков .
      1. Михаил0221
        Михаил0221 Сегодня, 13:07
        +1
        Может попробовать туда водички налить , чтобы рассол покруче был ну и законсервировать как экспонаты для потомков .

        lol Хорошая идея поддерживаю good
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:59
          +1
          водички, потом карбида, потом спичку бросить....этак, шаловливо, по-детски
    6. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 13:39
      +2
      Как, немцы в Крымских и Одесских катакомбах- газом, цинично, но верно!!!
    7. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 13:53
      +2
      Подвезти пару цистерн хлора и выкурить.
      1. Трус
        Трус Сегодня, 14:06
        +1
        Дешевле, экологичнее и, самое главное не обвинят в применении хим. оружии это углекислоту пустить. Углекислый газ в отличии от хлора не ощущается.
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 14:13
          0
          углекислоту пустить.
          Дешевле, незаметнее и "гуманнее" просто азот. Помрут незаметно и без мучений, и проветрить потом проще.
          1. Трус
            Трус Сегодня, 14:29
            0
            Если азот дешевле и эффективней, то почему В системах пожаротушения используют углекислоту?
        2. Ded60
          Ded60 Сегодня, 14:25
          0
          На самом деле всё просто. Есть масса способов угробить людей в замкнутых пространствах. Другое дело, что все они совсем не гуманные и кто-то готов их применить, а кто-то нет.
          1. Трус
            Трус Сегодня, 14:32
            0
            После личного «знакомства», а так же будучи сторонним наблюдателем последствий несанкционированного применения системы углекислотного тушения, считаю это самым эффективным способом.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 13:45
    0
    Полное занятие Соледара - дело не часов, и не одного дня. ВСУ приняло к применению тактику " ни шагу назад!", со всеми плюсами и минусами. Сейчас они подтягивают имеющиеся резервы, будут их сжигать - лишь бы не допустить дальнейшего продвижения.