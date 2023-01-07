Bloomberg: Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара

Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара. Процесс дедолларизации идет медленно, но уверенно.О мерах предпринимаемых Пекином для укрепления позиций своей национальной валюты, рассуждает обозреватель агентства Bloomberg.Китайские власти предпринимают максимум усилий для увеличения привлекательности и популярности юаня на мировом рынке. Таким образом, Пекин бросает вызов Вашингтону, подвергая сомнению постулат о том, что миром правит доллар.Последней мерой, предпринятой китайским правительством, является продление времени, в течение которого на валютных рынках проводятся сделки с юанем. Теперь их можно совершать не до 23.30 по пекинскому времени, а до трех часов утра следующего дня. Этот на первый взгляд малозначительный шаг способствует дальнейшему распространению в мире национальной валюты Китая в качестве международного платежного средства. Вводя новое правило, Пекин стимулирует использование юаня во взаиморасчетах между контрагентами из разных стран. Особенно это касается энергоресурсов и других сырьевых товаров.Собственно, решение о продлении торговых часов является не только стимулом для участников рынка, но и реакцией на постепенное расширение доли китайской валюты в мировом товарообороте.Как отмечает ряд трейдеров и аналитиков, правительство КНР старается влиять на рынок, чтобы усилить на нем позиции юаня. В реализации стратегии китайских властей участвует не только Народный банк Китая, но и многие финансовые учреждения страны.