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Bloomberg: Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара

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Bloomberg: Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара

Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара. Процесс дедолларизации идет медленно, но уверенно.


О мерах предпринимаемых Пекином для укрепления позиций своей национальной валюты, рассуждает обозреватель агентства Bloomberg.

Китайские власти предпринимают максимум усилий для увеличения привлекательности и популярности юаня на мировом рынке. Таким образом, Пекин бросает вызов Вашингтону, подвергая сомнению постулат о том, что миром правит доллар.

Последней мерой, предпринятой китайским правительством, является продление времени, в течение которого на валютных рынках проводятся сделки с юанем. Теперь их можно совершать не до 23.30 по пекинскому времени, а до трех часов утра следующего дня. Этот на первый взгляд малозначительный шаг способствует дальнейшему распространению в мире национальной валюты Китая в качестве международного платежного средства. Вводя новое правило, Пекин стимулирует использование юаня во взаиморасчетах между контрагентами из разных стран. Особенно это касается энергоресурсов и других сырьевых товаров.

Собственно, решение о продлении торговых часов является не только стимулом для участников рынка, но и реакцией на постепенное расширение доли китайской валюты в мировом товарообороте.



Как отмечает ряд трейдеров и аналитиков, правительство КНР старается влиять на рынок, чтобы усилить на нем позиции юаня. В реализации стратегии китайских властей участвует не только Народный банк Китая, но и многие финансовые учреждения страны.
Автор:
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42 комментария
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  1. Sergio_7
    Sergio_7 Сегодня, 12:47
    +6
    Молодцы, верной дорогой идёте товарищи!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:03
      +6
      Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара. Процесс дедолларизации идет медленно, но уверенно.

      Понятно, что Китай играет в долгую, но хотелось бы и мне winked пожить в "эту пору прекрасную..."
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:51
        +1
        В ближайшие пол века Китай не сможет СОВСЕМ отказаться от доллара.
        США одна из богатейших стран мира, важный потребитель китайских товаров и главный должник чудовищных китайских займов.
        Вот в торговле со многими странами перейти на свою валюту - это вполне реально. Но не со всеми, со всеми - сейчас нереально.
        Если, конечно, не удастся развалить США.

        Вот процентное содержание госдолга США

        1. poquello
          poquello Сегодня, 14:24
          +1
          Цитата: Shurik70
          В ближайшие пол века Китай не сможет СОВСЕМ отказаться от доллара.

          ))))))))))))) а почему не ближайшие тысячу лет?
          Цитата: Shurik70
          США одна из богатейших стран мира

          а что у неё за богатства?
          Цитата: Shurik70
          важный потребитель китайских товаров

          газетой подтираться будут, ежели чего
          Цитата: Shurik70
          главный должник чудовищных китайских займов

          это не чудовищные китайские займы, это американские займы у Китая, не надо переворачивать с ног на голову
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 13:17
      +2
      По данным Минфина США, в мае китайский портфель инвестиций в американский госдолг составил 980,8 миллиарда долларов — меньше на 23 в сравнении с предыдущим месяцем и почти на 100 — с прошлым годом. Рекомендации минфина КНР свелись к тому, что нужно диверсифицировать номинированные в долларах активы, ускорить международное признание китайской валюты, расширить использование цифрового юаня в трансграничных платежах и вообще всячески разрушать финансовую гегемонию США.Триллион, хранимый КНР в американских казначейских облигациях, постепенно "растворяется". Китайцы активно диверсифицируют инвестиционный портфель. В частности, создают валютный резерв в юанях, чтобы конкурировать с долларом и поддерживать другие экономики, сталкивающиеся с нестабильностью.

      Китай давит по тихому США экономически , нам же приходится военным путём перемалывать вооружение США и их сателитов . Китай это прекрасно понимает .
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:50
    +2
    Китай всё правильно делает. Мелкими шажками, без наскока, тихой сапой. Главное, знает чего хочет. И нам пример, кстати.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:06
      -6
      Цитата: Pharmacist
      И нам пример, кстати.

      Хватит нам европейского примера "...бродит по Европе призрак коммунизма". И сейчас от него не отправимся. Можно идти только своим путём!?
      1. Михаил0221
        Михаил0221 Сегодня, 13:12
        +3
        .бродит по Европе призрак коммунизма". И сейчас от него не отправимся. Можно идти только своим путём!?

        А какой у нас свой путь? Сформулируйте кратенько если есть время? hi
        1. poquello
          poquello Сегодня, 14:07
          +1
          Цитата: Михаил0221
          .бродит по Европе призрак коммунизма". И сейчас от него не отправимся. Можно идти только своим путём!?

          А какой у нас свой путь? Сформулируйте кратенько если есть время? hi

          "Славься, Отечество наше свободное"
          ну если кратенько
      2. Rustic
        Rustic Сегодня, 13:17
        -2
        бродит по Европе призрак коммунизма". И сейчас от него не отправимся. Можно идти только своим путём!?
        Что мыкола, от комунизма к фашизму и от полудурков до полных свиней еще не совсем дошли что ли?
        1. Михаил0221
          Михаил0221 Сегодня, 13:29
          -4
          Что мыкола, от комунизма к фашизму и от полудурков до полных свиней еще не совсем дошли что ли?
          А что Теренин с Украины???? request
      3. Rustic
        Rustic Сегодня, 13:34
        -4
        бродит по Европе призрак коммунизма". И сейчас от него не отправимся. Можно идти только своим путём!?
        А что тарасик, вы еще от комунистов до фашистов, и от полудурков до конченых свиней еще не полностью перешли?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:53
    +4
    Китай начали прижимать в области производства микроэлектроники.Деваться некуда,доллар-на свалку
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:59
    0
    Только Китай до сих пор является вторым после Японии держателем американских облигаций, что то более 1 трюля $.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:09
      +5
      Цитата: PVV66
      Только Китай до сих пор является вторым после Японии держателем американских облигаций, что то более 1 трюля $.

      Кстати, в Китае прозападное лобби не слабее российского. Вон, только одного со съезда КПК вывели силой под руки. Бодается Син с ними не на шутку.
      1. Олаф Уксимае
        Олаф Уксимае Сегодня, 14:03
        +1
        С каким умыслом превращаете товарища Си в Какой то Син ?
  5. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 12:59
    +2
    Серьезно?!Смешно!!Сказочники.Доллар еще долго будет доминировать по всей планете.Так просто соскочить с него,еще долго не получится,как бы тут кто не пел.Вся мировая экономика ими ,,запружена,,Что касаемо Китая,так при всех спорах,между Китаем и США,еще много китайских активов находятся в американских бумагах.И еще долго будут находиться.Ибо несмотря на свой ,,красный цвет,,Китай является буржуазной страной,страной олигархов.И как вы думаете,в какой валюте они держат свои активы??
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:14
      +2
      Цитата: ДЕНЕБ
      Серьезно?!Смешно!!Сказочники.Доллар еще долго будет доминировать по всей планете.Так просто соскочить с него,еще долго не получится,как бы тут кто не пел.Вся мировая экономика ими ,,запружена,,Что касаемо Китая,так при всех спорах,между Китаем и США,еще много китайских активов находятся в американских бумагах.И еще долго будут находиться.Ибо несмотря на свой ,,красный цвет,,Китай является буржуазной страной,страной олигархов.И как вы думаете,в какой валюте они держат свои активы??

      А, чего Вы так возбудилась? Никто сказки не рассказывает о скорой кончине доллара, но и факты
      . стимулирования использования юаня во взаиморасчетах между контрагентами из разных стран. Особенно это касается энергоресурсов и других сырьевых товаров.
      тоже отрицать глупо.
      Тут, главное - пошатнуть веру в единственную и незаменимую winked
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:43
        -1
        Цитата: Теренин
        Тут, главное - пошатнуть веру в единственную и незаменимую

        Да разве в вере дело?
        Когда кто-то займет место США, тогда и будет новая мировая валюта. Если это сделает КНР - значит вместо доллара будет юань. Только когда это будет?
        1. poquello
          poquello Сегодня, 14:18
          0
          Цитата: Doccor18
          Да разве в вере дело?

          в ней самой и дело, доллар не обеспечен ни чем, и как выяснилось даже законом, тч пока страны верят что их минет чаша сия - они пользуются, но это не надолго - в США ставка ФРС сегодня 4,5% а была ?
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:59
      +2
      еще много китайских активов находятся в американских бумагах

      Дались вам всем эти активы.. Почему-то многими - они воспринимаются как типа кубышка с заначкой, которые страны держат в долларах на чёрный день. Не смущает, что у КНР самого внешний долг под 18 трюликов? Ещё раз - то, что называется ЗВР это в значительной части покрытие валютных долгов своих корпораций. К заначке - никакого отношения не имеющее.. А в долларах - оно потому, что в них кредит и брали. В чём же тогда иначе держать - в нгултрумах что ли?

      И арест Западом этих активов означает одно - он просто досрочно взыскал долги. Вот и всё.
  6. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:05
    0
    Китай делает очередной шаг к полному отказу от доллара.
    Онкологический больной сделал очередной шаг к полному выздоровлению: выпил стакан минеральной воды.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:14
    +2
    За рубль ратовать надо, китайцы и без нас через чур дельные.
    1. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 13:21
      0
      Не та весовая категория. Пока что.

      Если китайцы перегрызутся с матрасами - нам только в плюс.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:45
      +2
      Цитата: Alien From
      За рубль ратовать надо..

      За рубль отечественная экономика ратует...
  8. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 13:35
    -1
    Вот только как согласуется, якобы отказ от $, с увеличением Китайских вложений в Амерские ценные бумаги? Уже почти под триллион $$.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:08
      +3
      Опять старая песня. Давайте по полочкам. Вот корпорация дядюшки Чжао взяла в долг лимон баксов на западе. Но дядюшке-то нужны юани, а не доллары! Он же собирается на них построить сеть закусочных в Китае. Значит - дядюшка идёт и меняет в ЦБ доллары на юани, получая семь лямов. А на счету ЦБ - образуется миллион баксов. Но принадлежат ли они ему? Конечно нет - ведь через год дядюшка Чжао придёт покупать их обратно, долг-то ему надо отдавать?

      А где ЦБ должен хранить этот лимон баксов в течении года? Ясен пень - в долларах же. Ибо это глупо - поменять их сначала на йены а потом опять в зад. А где хранить надёжно эти доллары? Да в трежерях же!! Или вы предлагаете купить на них акций на бирже а потом прогореть? А кто тогда будет Чжао обратно юани менять? Примерно так всё и образуется..

      Настоящая заначка - уверю, хранится совсем по другому.. И судя по вою западных буржуев - скажем до российской они так добраться и не сумели. Не думаю, что китайцы тупее нас..
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:18
      0
      Это сейчас для Китая проблема и решения для неё однозначного пока нет. Банкротить США-Европу для Китая тоже плохо- это клиенты.
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 13:46
    -2
    Китаю проще. Китаец сразу видит где европеец, а где китаец. У на с этим проблема. Мы с европейцами практически не различимы (одна раса бледнолицых), по крайней мере до тех пор, пока закрыт рот.

    "... всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие, и нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже применительно к финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной, и, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира..." В.В.Путин: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69695
    1. Михаил0221
      Михаил0221 Сегодня, 13:50
      +2
      Мы с европейцами практически не различимы (одна раса бледнолицых), по крайней мере до тех пор, пока закрыт рот.

      Вы правы. А с hohlami так просто беда, вообще не отличить от русских recourse
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:50
    +6
    Чему радуетесь , остолопы ? Замене "шила на мыло" ? Доллара на юань ? Надеетесь ,что хрен слаще редьки окажется ? fool
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:54
      -1
      Радуемся по принципу "у соседа дача сгорела - мелочь, а приятно! ". Увеличение расчётов в национальных валютах влечёт уменьшение их же в долларах и евро. Наши экономики будут в меньшей степени поддерживать западные валюты. Вдобавок они не смогут контролировать наши финансовые системы. Не сразу, не быстро, но" всей их Америке - кирдык". Мы по привычке последние 70-80 лет ждём краха мирового империализма))) и тут звоночки появились, что он в принципе возможен. Не судите строго
    2. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:17
      0
      Ник то не радуется. РФ экспортёр биржевых продуктов. Нам за это платят €$..и РФ за эту валюту не может приобрести товары. Проблема. Вопрос к знатокам: за что продавать наш экспорт? Что бы на эти деньги приобрести то, что нужно?
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:58
    +1
    Можно ли сделать рубль одной из резервных валют ? Теоритически можно. Но наш финансово-экономический блок в пр-ве от таких предложений шарахается, как чёрт от ладана. Его ( блок ) как магнитом, тянет к доллару.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:23
      +1
      Есть от чего, денежки то в долларах. Теперь массово через юань пытаются сохранить и работать вообще со своими долларовыми счетами. А в рублях родину любить гарварды и йели не учили.
    2. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 16:09
      0
      Даже теоретически не можему нас населения не хватает для суверенного существования(200,000,000-250,000,000 чел) а для резервной валюты ,суверенность обязательное условие
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:22
    +1
    Этот шаг со временем работы есть простое следствие. Их биржа просто не успевает обработать все платежи в юанях, ибо много кто видимо перешел на юань( обна рф очень много юаней гоняет туда сюда). Вот и увеличили время.В общем автор не лошадь позади телеги в статье описал.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:29
    -1
    Лишь бы не было так быстро, как строительство в Китае коммунизма.
  14. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 14:42
    +3
    Ангажированая статья .
    Выдернуть цитату из Блумберга и снабдить её не совсем корректными выводами.
    Для справки , действия Китая по расширению коридора торговли юанем это вынужденный шаг , потому что положение экономики не самое лучшее .
    "Глобальные фонды сбрасывали государственные облигации, номинированные в юанях, в течение 10 месяцев подряд в 2022 году и что страна находилась на пути к первому чистому оттоку с тех пор, как такие рекорды начались в 2013 году."
    Блумберг https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-04/china-s-latest-fx-trading-move-syncs-with-geopolitical-ambitions
  15. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 15:17
    0
    Я рад за товарищей китайцев!
    Самое главное, чтобы у нас с Китаем был паритет в обмене Рубля и Юаня.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 16:13
      0
      С ЕС, к примеру, в хорошие времена, был профицит торгового баланса.... Но теперь мы за € ничего не можем купить.
  16. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:11
    0
    Есть альтернативная СКВ и есть полный набор товаров от туда же. Конкуренция- это всегда хорошо