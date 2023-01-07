Киевский режим, отказавшись принять предложение Москвы о прекращении огня на Рождество, тем самым «позволил» российским военным продолжить активные боевые действия на фронте. Согласно сведениям из соцсетей, армия России сохраняет позиции и отбивает атаки противника на рубежах обороны и не ослабляет натиск на тех участках, где ранее ВС РФ уже имели успех.
О том, как встретили рождественское перемирие украинские военные на передовой рассказал в своем телеграм-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
Комбриг рассказал, что вечером 6 января на его участке фронта противник «вдруг взбесился» и начал массовый обстрел наших позиций из всех видов оружия. Однако канонада очень быстро стихла, далее никаких действий со стороны ВСУ не последовало, но по ту линию фронта еще «долго стояли на ушах».
Такое хаотичное поведение всушников Ходаковский объясняет тем, что таким образом украинские боевики на передовой отрабатывают команду киевских властей ответить на объявленное Россией прекращение огня активным обстрелом наших позиций. Правда, вышло как-то не очень убедительно, но зато приказ Зеленского был формально выполнен.
Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность
— прокомментировал поведение бойцов ВСУ комбриг.
Примечательно, что в сегодняшней сводке украинского Генштаба сделан особый упор на то, что ВС РФ вчера днем и минувшей ночью продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям ВСУ. Киевские пропагандисты таким образом открыто намекают, что, мол, как мы и предупреждали, «русским верить нельзя». Хотя, согласись Зеленский на предложение Путина о прекращении огня, наверняка все было бы немного иначе.
Очень расстроился тем, что ВС РФ не выполняют собственные обещания так называемый глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции — так они и остаются
— пожаловался ставленник киевского режима в своем паблике.
В таких случаях здравомыслящие люди обычно советуют своему оппоненту «подойти к зеркалу», прежде чем высказывать претензии. Но здравомыслие нынешним украинским властям точно несвойственно.