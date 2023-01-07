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Противник на нашем участке «вдруг взбесился»: Комбриг «Востока» о том, как ВСУ встретили рождественское перемирие

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Противник на нашем участке «вдруг взбесился»: Комбриг «Востока» о том, как ВСУ встретили рождественское перемирие

Киевский режим, отказавшись принять предложение Москвы о прекращении огня на Рождество, тем самым «позволил» российским военным продолжить активные боевые действия на фронте. Согласно сведениям из соцсетей, армия России сохраняет позиции и отбивает атаки противника на рубежах обороны и не ослабляет натиск на тех участках, где ранее ВС РФ уже имели успех.


О том, как встретили рождественское перемирие украинские военные на передовой рассказал в своем телеграм-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.

Комбриг рассказал, что вечером 6 января на его участке фронта противник «вдруг взбесился» и начал массовый обстрел наших позиций из всех видов оружия. Однако канонада очень быстро стихла, далее никаких действий со стороны ВСУ не последовало, но по ту линию фронта еще «долго стояли на ушах».

Такое хаотичное поведение всушников Ходаковский объясняет тем, что таким образом украинские боевики на передовой отрабатывают команду киевских властей ответить на объявленное Россией прекращение огня активным обстрелом наших позиций. Правда, вышло как-то не очень убедительно, но зато приказ Зеленского был формально выполнен.

Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность

— прокомментировал поведение бойцов ВСУ комбриг.

Примечательно, что в сегодняшней сводке украинского Генштаба сделан особый упор на то, что ВС РФ вчера днем и минувшей ночью продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по позициям ВСУ. Киевские пропагандисты таким образом открыто намекают, что, мол, как мы и предупреждали, «русским верить нельзя». Хотя, согласись Зеленский на предложение Путина о прекращении огня, наверняка все было бы немного иначе.

Очень расстроился тем, что ВС РФ не выполняют собственные обещания так называемый глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции — так они и остаются

— пожаловался ставленник киевского режима в своем паблике.

В таких случаях здравомыслящие люди обычно советуют своему оппоненту «подойти к зеркалу», прежде чем высказывать претензии. Но здравомыслие нынешним украинским властям точно несвойственно.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Генштаба ВСУ
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:35
    +5
    Потому что на территории бывшей украины, установилась бесовская власть .Вся эта клоунада 95-го квартала , все это клиповое мышление и карнавальная яркость. вся эта толерантность к ЛГБТ это признаки расчеловечивания.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:23
      0
      Это был ответ на предложение о прекращении огня на праздники.
      Это их выбор.
      Теперь ход за нами
  2. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 14:35
    -1
    Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность

    Ну что тут сказать... Тьфу на них, бисовы отродья... laughing черти из всех ушей лезут в праздник.
  3. poquello
    poquello Сегодня, 14:37
    +4
    дык укропы решили ,что как обычно, подойдут под тишину поближе, ну в балке их и окучили. Укропы! В балке храма нет!
  4. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 14:38
    +6
    В этой фашиствующей хунте сплошь черти и демоны! Такова реальность. Сатанинские у них подходы, особенно в церковный праздник штурмовать храмы...

    Ну а нас всех - с Рождеством! В очередной раз перед Россией стоит священная задача чистить мир от всякой мерзости.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:40
    +4
    По моему, реакция противника была предсказуема.
  6. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 14:45
    +2
    Сложилось такое впечатление, что кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность

    То есть они отвергают Рождество Христово . Изыди Бесы . В Рождество Христово даже заповедь " Не убий " выглядит по другому - " Убей фашиста " , сделай праздник светлее .
  7. Донбасс Россия
    Донбасс Россия Сегодня, 14:47
    0
    Хотелось бы точности в описании. Бывший командир бригады которая называлась "Восток" - как то так, наверное. Сейчас там, вроде бы, батальон МВД "Восток".
  8. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 15:05
    +1
    Полагаю, теперь ни у кого из российских военнослужащих, участвующих в СВО, не осталось никаких сомнений в адекватности верховного главнокомандующего РФ
  9. sent26
    sent26 Сегодня, 15:19
    0
    Произошло именно то, чего и следовало ожидать.
    К счастью, российские войска не используют смиренное "не убий" и отвечают на агрессию.
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:21
    0
    Вот неожиданно то!"""""
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:21
    +1
    Может они с этого взбесились? Их под вечер знатно нагнули.
  12. никникник
    никникник Сегодня, 15:29
    0
    как я прокомментировал под статьей об объявлении перемирии так и получилось. ВСУ продолжили обстрелы, обвинили Россию о несоблюдении перемирия. Все эт изначально было понятно. Однако, мы все наступаем на одни и те же грабли, типа вот такие мы вот хорошие, тем самым давая дополнительные основания для провокаций ВСУ в отношении России, ее демонизации. Зато оставляем без воды и света граждан Украины, которые ни в чем повинны и среди которых енсть те, кто симпатизируют России, но в силу политических интриг не могут проявлять свою солидарность. Тянем кота за хвост и даем гибнуть мирным и военным с обоих сторон. Когда все это давно можно было бы завершить на западных границах Украины, если бы было слово "разрешаю, давайте" и дали бы военным делать свое дело, а так политика есть политика. История повторяется, тактика такая уже была в ходе КТО в СКР
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:32
    0
    Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции — так они и остаются
    Ну так, где то должно присутствовать здравомыслие и правильная оценка ситуации... не сверху, так снизу.
    Никаких "жестов доброй воли"... надо это показать как тат, так и тут, шоб иллюзий своей значимости, важности, больше ни у кого не было!!! soldier
  14. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 15:45
    0
    Цитата: никникник
    Зато оставляем без воды и света граждан Украины, которые ни в чем повинны и среди которых есть те, кто симпатизируют России

    Ой-ой-ой, я прям рыдаю....