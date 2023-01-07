Лукашенко: Тысячи украинцев бежали от войны в Белоруссию

Около 10 тысяч, сбежавших от войны (украинцев) нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, поддерживая Россию, Минск не забывает и о гражданах Украины.Лукашенко прокомментировал недавние нападки на Свято-Елисаветинский женский монастырь за их сборы в поддержку российских военных. Президент Белоруссии сделал это во время посещения этого монастыря.Белорусский лидер призвал меньше обращать внимание на мнения пары десятков проплаченных людей и больше смотреть на реальные действия властей страны. Лукашенко отметил, что он никогда не скрывал свою поддержку российских братьев, но при этом белорусы помогают и украинцам.- сказал президент Беларуси.Он также добавил, что каждому, кто нуждается в помощи, нужно протянуть руку.Напомним, что лидера Белоруссии официальный Киев и его западные партнёры считают главным союзником Москвы в конфликте на Украине. И хотя вооруженные силы Беларуси напрямую не участвуют в российской СВО, власти страны пытаются всячески содействовать российским союзникам.Не стоит забывать, что Минск с самого начала конфликта пытался играть также посредническую роль между Москвой и Киевом. Именно на территории Белоруссии 28 февраля 2022 года прошёл первый раунд переговоров между Россией и Украиной.