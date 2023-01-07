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Лукашенко: Тысячи украинцев бежали от войны в Белоруссию

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Лукашенко: Тысячи украинцев бежали от войны в Белоруссию

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, поддерживая Россию, Минск не забывает и о гражданах Украины.


Лукашенко прокомментировал недавние нападки на Свято-Елисаветинский женский монастырь за их сборы в поддержку российских военных. Президент Белоруссии сделал это во время посещения этого монастыря.

Белорусский лидер призвал меньше обращать внимание на мнения пары десятков проплаченных людей и больше смотреть на реальные действия властей страны. Лукашенко отметил, что он никогда не скрывал свою поддержку российских братьев, но при этом белорусы помогают и украинцам.

Около 10 тысяч, сбежавших от войны (украинцев) нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране

- сказал президент Беларуси.

Он также добавил, что каждому, кто нуждается в помощи, нужно протянуть руку.

Напомним, что лидера Белоруссии официальный Киев и его западные партнёры считают главным союзником Москвы в конфликте на Украине. И хотя вооруженные силы Беларуси напрямую не участвуют в российской СВО, власти страны пытаются всячески содействовать российским союзникам.

Не стоит забывать, что Минск с самого начала конфликта пытался играть также посредническую роль между Москвой и Киевом. Именно на территории Белоруссии 28 февраля 2022 года прошёл первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
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Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:55
    +5
    Лукашенко: Тысячи украинцев бежали от войны в Белоруссию


    Это ещё что.Вон как другие страны пострадали.
    Вот он какой п.... гнойный.Ну то есть прыщ гнойный.

    Группа польских гастролирующих художников рисует Зеленского на асфальте центральных площадей Испании, Польши, Берлина в образе большого гнойного прыща социальные сети

    В ООН подсчитали, сколько в Европу прибыло украинских беженцев - число уже превысило 7,9 миллиона человек. Среди лидеров, принявших украинцев - Россия, Польша и Германия. При чем Россия стала безоговорочным лидером. Наша страна приняла, обогрела и трудоустроила более 2,85 миллионов беженцев с Украины.

    А вот соседка - Польша - рискнула принять к себе всего 1,5 миллиона украинцев. И тех уже начинает выдавливать обратно в украинскую армию. «Взаимная любовь» дошла уже до того, что группа польских гастролирующих художников рисует Зеленского на асфальте центральных площадей городов Испании, Польши, в Берлине в образе большого гнойного прыща, который вот-вот вскроется. Лицо Зеленского всем своим видом призывает поскорее выдавить себя с территории Европы.

    https://dzen.ru/a/Y7i3d6q_PRqaahaM
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 13:58
    +10
    главное не переставать мониторить этот контингент на предмет наличия националистических убеждений и связей с СБУ ... а так же контролировать их перемещения (граница с Россией открыта) ... угроза террористической опасности высока ... а шумеры воспитали несколько поколений упоротых
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 15:08
      -1
      На Drive2 зайдите, там через одного, причём нет машины, в блоге нет записей, а на него подписано по 50 и более человек.
      Ощущение, что ресурс используется для тёмных дел, тем более, что личные сообщения модераторы просматривать не могут.
  3. Михаил0221
    Михаил0221 Сегодня, 13:59
    -2
    Около 10 тысяч, сбежавших от войны (украинцев) нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране

    А вот про этих я забыл. Вон откуда могут ещё на форуме подхрюкивать.
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:01
    +4
    Бацька Троянского коня к себе запустил.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:04
      +7
      Цитата: mag nit
      Бацька Троянского коня к себе запустил.


      Троянского кабана.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:20
        +2
        Дуже не добре да козливо могуть троянские "гости" поступить в Белоруси.
        У нас в Ека-бурге уже два раза спымали хряков-террористов, бо не успели напакостить - за руку успели взять. В Н.Тагиле тож один раз взяли свидомита. В Челябе взяли - железку рвануть хотели на ЮжноУральской Сортировочной....Но это то, о чем написали открыто.
      2. Динго
        Динго Сегодня, 14:49
        -1
        [quoteТроянского кабана.][/quote]
        Хуже... Много хуже... Да и зачем животных обижать сравнением с этими...
  5. Динго
    Динго Сегодня, 14:45
    -2
    Он также добавил, что каждому, кто нуждается в помощи, нужно протянуть руку.

    ...Пока в нее не плюнут эти "бешенцы" (так их в ЕС называют - потому что поняли, что они из себя представляют) - так и будет считать... Эх, батька...
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:48
    0
    А вот про этих я забыл. Вон откуда могут ещё на форуме подхрюкивать.

    На форуме из "ургантов-патриотов"полно подхрюкивателей,а Батька не ,ни гражданство ни халяву как пряники не раздаёт,сначала нужно заслужить.А на счёт агентов,то кому положено - работают как положено.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:06
    0
    А теперь строчат на форумах свои агитки в поддержку режима Зелёного с нацистами.
  8. Andobor
    Andobor Сегодня, 15:10
    -1
    Ладно, Белоруссия меньше и беднее, но на фоне Польши - 1,5 млн, России - 2,8 млн,
    10 тысяч - вообще ни о чем, - как он их разгоняет?
  9. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 15:20
    0
    Как бы эти беженцы из Украины не стали-бы 5-й колонной в Белоруссии.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    0
    Лукашенко: Тысячи украинцев бежали от войны в Белоруссию
    . Так то правильно, по человечески... лишь бы беШенцев среди них не было, а то жди от них беды.