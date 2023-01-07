Помощник главы МВД ЛНР: Поступают сообщения о том, что противник получил приказ оставить Соледар

Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные посёлки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление.

После отражения целого ряда атак противника в Соледаре российские подразделения закрепляют успех в кварталах этого города. К настоящему моменту подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои в нескольких городских кварталах, штурмуя позиции ВСУ и иностранных наёмников в том числе в районе железнодорожной станции Соль. Это крайняя западная точка Соледара.Продвижение российских подразделений идёт с нескольких направлений. Украинские войска потеряли контроль над несколькими ключевыми опорными пунктами, расположенными на юге, востоке, а также в центре и в северной части города.Напомним, что потери ВСУ кварталов и опорных пунктов в Соледаре стали происходить буквально одно за другим после того, как противник понёс поражение в селе Бахмутское, которое примыкает к городу с юго-востока. Там располагался крупный укрепрайон, который выстраивался врагом в течение несколько месяцев.В связи с этим обращает на себя внимание заявление помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва. Он в своём ТГ-канале пишет о том, что украинские источники сообщают о получении ВСУ приказа на отступление из Соледара.Из публикации:По словам Виталия Киселёва, если это произойдёт, то это для российских войск станет успехом, которые сопоставим с освобождением Лисичанска и Северодонецка в Луганской Народной Республике.Однако пока известий о том, что противник полностью выбит из Соледара, не поступало. Хотя сам факт того, что бои идут уже на западных окраинах города – в районе станции Соль – свидетельствуют о том, что город действительно близок к освобождению российскими войсками.