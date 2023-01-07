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Помощник главы МВД ЛНР: Поступают сообщения о том, что противник получил приказ оставить Соледар

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Помощник главы МВД ЛНР: Поступают сообщения о том, что противник получил приказ оставить Соледар

После отражения целого ряда атак противника в Соледаре российские подразделения закрепляют успех в кварталах этого города. К настоящему моменту подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои в нескольких городских кварталах, штурмуя позиции ВСУ и иностранных наёмников в том числе в районе железнодорожной станции Соль. Это крайняя западная точка Соледара.


Продвижение российских подразделений идёт с нескольких направлений. Украинские войска потеряли контроль над несколькими ключевыми опорными пунктами, расположенными на юге, востоке, а также в центре и в северной части города.



Напомним, что потери ВСУ кварталов и опорных пунктов в Соледаре стали происходить буквально одно за другим после того, как противник понёс поражение в селе Бахмутское, которое примыкает к городу с юго-востока. Там располагался крупный укрепрайон, который выстраивался врагом в течение несколько месяцев.

В связи с этим обращает на себя внимание заявление помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва. Он в своём ТГ-канале пишет о том, что украинские источники сообщают о получении ВСУ приказа на отступление из Соледара.

Из публикации:

Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные посёлки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление.

По словам Виталия Киселёва, если это произойдёт, то это для российских войск станет успехом, которые сопоставим с освобождением Лисичанска и Северодонецка в Луганской Народной Республике.

Однако пока известий о том, что противник полностью выбит из Соледара, не поступало. Хотя сам факт того, что бои идут уже на западных окраинах города – в районе станции Соль – свидетельствуют о том, что город действительно близок к освобождению российскими войсками.
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14 комментариев
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  1. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:20
    +14
    Неужели додавили? Очень тяжело было. Но успех нужно развивать.
    Дай Бог!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:29
      -1
      Было бы хорошо.Но посмотрим.Марочко очень многое говорит,может и этот туда же..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:37
        +1
        Захисники незалежностi сообщают о срочной подготовке новой линии обороны по трассе на Северск. Это районы солевой шахты № 7 и ж/д станция Соль.Проблема в том, что за ними изгибается речка Бахмутка, которая образует «кишку». Много сил в ней не оставишь, поскольку не получится организовать нормальное снабжение, жалуются укро-военкоры. .... Как пишет ISW в своей сводке за 5 января, «видеозапись с геолокацией, размещенная между 4 и 5 января, показывает, что российские войска добились успехов к югу от Бахмута в районе Опытного (3 км к югу от Бахмута) и Курдюмовки».Ситуация интересна тем, что наши бойцы, если верить источникам ISW, развивают наступление вдоль канала «Северский Донец-Донбасс», что позволит Русской Армии охватить Клещеевку с юга. В пользу этой версии говорит факт отсутствия застройки аж до Часов Яра, тогда как уже указанная водная преграда худо-бедно защищает наших бойцов от удара в бок.


        Отдельно уточняется, что «на юге Бахмута из Опытного и Клещеевки „оркестрантами“ практически полностью выбиты три батальона 30-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, а также части 109-го батальона территориальной обороны, батальоны „Шейха Мансура“ и „Грузинского легиона“. С 25 декабря большие потери также фиксируются в 63-й механизированной бригаде и 71-й егерской бригаде ВСУ».Можно также добавить, что тема «твердыни Бахмута» уходит из жовто-блакитного медиапространства. В частности, «Українська правда», рупор Зе-команды, уже не публикует репортажи-«перемоги», зато рассказывает громадянам, что город полностью уничтожен. Типа, сейчас это груда развалин, значит, зачем его оборонять.

        https://svpressa.ru/war21/article/357903/

        Но ВСУ готовят удары на Херсонском направлении,а так же на Сватово и Кременную ,Мелитополь.Надо готовиться к отражению.
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 14:25
    -6
    Если бы каждый раз когда такие сообщения транслируются ВО мне ставили + , рейтинг у меня был бы выше чем у гансалеса,бахмут уже раза 3 оставляли
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:02
      0
      Про оставление Артемовска ни разу не слышал. А про Соледар впервые заговорили.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 14:25
    +1
    Надеюсь есть резерв на развитие успеха, не дожидаясь пока организуют опять плотную оборону.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:28
    +6
    Вагнеровцы герои! Настоящие мужики. Давили даже когда на других фронтах несладко было.
  5. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 14:33
    -1
    Ситуация в Соледаре с 6-го на 7-ое выглядит примерно так (по данным украинской стороны):
    1. arthh
      arthh Сегодня, 14:49
      -3
      Бред было даже видео как вчера вагнеровцы уже были в центре Соледара и примерная локация.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 15:05
      +2
      Никто реальной картины никогда не покажет. Во первых это стратегия, во вторых банально не владеют информацией. ну и всегда есть контратаки, которые могут менять ЛБС.
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:35
    -1
    А скрещу-ка я пальцы... на всякий случай :)
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 15:08
    0
    После освобождения - заводим спецслужбы и начинаем активно, с пристрастием выявлять местную вражескую агентуру и сочувствующих ждунов.
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:13
    -1
    Как вам перемирие, хвостоголовые?
  9. Олаф Уксимае
    Олаф Уксимае Сегодня, 15:53
    0
    Сколько раз уже говорилось , не надо праздновать и обсасывать раньше времени . Просили же , уже даже много кто просит , торопиться то некуда. Подтвердит МО когда посчитает нужным .