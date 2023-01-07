Bloomberg: США отказываются восполнять нефтяные резервы

Как пишет американское издание Bloomberg, власти Соединённых Штатов решили отказаться от восполнения стратегического нефтяного резерва.Издание основывает свои выводы на данных о том, что Министерство энергетики страны уже отклонило ряд предложений по закупке черного золота. При этом отмечается, что отказы происходят по причине слишком высоких цен на нефть или несоответствия спецификациям.В Министерстве энергетики США заявили, что отбор предложений на февральский период проводиться уже не будет.Напомним, что в прошлом месяце Минэнерго заявляло, что готовится пополнить стратегические нефтяные запасы, закупив до трёх миллионов баррелей нефти.Проблема пополнения стратегических запасов нефти в США возникла после того, как президент Байден принял решение для стабилизации цены на топливо в стране продать 15 миллионов баррелей нефти из государственных запасов.Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1975 году, после нефтяного кризиса, вызванного отказом арабских стран продавать нефть союзникам Израиля в войне 1973 года. В 1991 году этот резерв впервые был использован на фоне войны с Ираком.На протяжении 2022 года стратегический резерв нефти в США постоянно сокращается и если в начале года он составлял около 600 миллионов баррелей, то к концу года сократился до 375 миллионов баррелей.