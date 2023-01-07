Bloomberg: США отказываются восполнять нефтяные резервы

Как пишет американское издание Bloomberg, власти Соединённых Штатов решили отказаться от восполнения стратегического нефтяного резерва.
Издание основывает свои выводы на данных о том, что Министерство энергетики страны уже отклонило ряд предложений по закупке черного золота. При этом отмечается, что отказы происходят по причине слишком высоких цен на нефть или несоответствия спецификациям.
В Министерстве энергетики США заявили, что отбор предложений на февральский период проводиться уже не будет.
Напомним, что в прошлом месяце Минэнерго заявляло, что готовится пополнить стратегические нефтяные запасы, закупив до трёх миллионов баррелей нефти.
Проблема пополнения стратегических запасов нефти в США возникла после того, как президент Байден принял решение для стабилизации цены на топливо в стране продать 15 миллионов баррелей нефти из государственных запасов.
Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1975 году, после нефтяного кризиса, вызванного отказом арабских стран продавать нефть союзникам Израиля в войне 1973 года. В 1991 году этот резерв впервые был использован на фоне войны с Ираком.
На протяжении 2022 года стратегический резерв нефти в США постоянно сокращается и если в начале года он составлял около 600 миллионов баррелей, то к концу года сократился до 375 миллионов баррелей.