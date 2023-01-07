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Bloomberg: США отказываются восполнять нефтяные резервы

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Bloomberg: США отказываются восполнять нефтяные резервы

Как пишет американское издание Bloomberg, власти Соединённых Штатов решили отказаться от восполнения стратегического нефтяного резерва.


Издание основывает свои выводы на данных о том, что Министерство энергетики страны уже отклонило ряд предложений по закупке черного золота. При этом отмечается, что отказы происходят по причине слишком высоких цен на нефть или несоответствия спецификациям.

В Министерстве энергетики США заявили, что отбор предложений на февральский период проводиться уже не будет.

Напомним, что в прошлом месяце Минэнерго заявляло, что готовится пополнить стратегические нефтяные запасы, закупив до трёх миллионов баррелей нефти.

Проблема пополнения стратегических запасов нефти в США возникла после того, как президент Байден принял решение для стабилизации цены на топливо в стране продать 15 миллионов баррелей нефти из государственных запасов.

Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1975 году, после нефтяного кризиса, вызванного отказом арабских стран продавать нефть союзникам Израиля в войне 1973 года. В 1991 году этот резерв впервые был использован на фоне войны с Ираком.

На протяжении 2022 года стратегический резерв нефти в США постоянно сокращается и если в начале года он составлял около 600 миллионов баррелей, то к концу года сократился до 375 миллионов баррелей.
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Использованы фотографии:
Википедия/ENERGY.GOV
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9 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:02
    -3
    Да не нужна им эта нефть. И машины не нужны. Они электричество прекрасно из велотренажеров будут получать.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 15:57
      +1
      Похоже среди пользователей ВО представителям USA не нравится крутить педали велотренажеров. laughing
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:12
    +4
    Прогнуть поставщиков хотят, не подобает гегемону нефть дорогую покупать, может отожмут у кого-нибудь.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: ASAD
      Прогнуть поставщиков хотят, не подобает гегемону нефть дорогую покупать, может отожмут у кого-нибудь.

      Правильно. Конфликт на Украине и вокруг неё сейчас и идет за это... Не зря же они, уже не рассчитывая на быструю победу над Россией начали подкатывать к Венесуэле
  3. topol717
    topol717 Сегодня, 15:13
    +3
    президент Байден принял решение для стабилизации цены на топливо в стране продать 15 миллионов баррелей нефти из государственных запасов.

    Что то не то.
    Ибо приняли решение продавать 1 млн баррелей в день в течении 180 дней. Но потом, кажется в октябре 22 года, решили продлить и продолжили продавать по 1 млн баррелей в день.
    Вот и получилось что из 600 млн осталось 360 млн.
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 15:34
    +1
    Информация гуляла в сети еще вчера.
    В принципе, на самом деле интересно. Ждут на фоне ожидаемой рецессии комфортной для себя цены и в нужный момент поддержат цены госзакупками с получением за это преференций от производителей?
    Для нашего бюджета это тревожный звоночек...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    -1
    Министерство энергетики страны уже отклонило ряд предложений по закупке черного золота. При этом отмечается, что отказы происходят по причине слишком высоких цен на нефть или несоответствия спецификациям.
    О как оно получается... "крокодил не ловится, не растёт кокос"!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:39
    -1
    Почему они отказываются пополнять,что не сраслось?
    laughing
  7. Andrea
    Andrea Сегодня, 16:09
    0
    Хитрые,однако. Хотя и прозрачные насквозь. Начни они закупать нефть в резерв,цены,как обычно попрут вверх,на бензин,естественно,тоже,а там и инфляция подскочит. А Байден на второй собрался.