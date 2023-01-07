Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди, у них были семьи, которые ждали их возвращения

Наши невинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических лидеров. Тем не менее вы потерпели поражение в этой игре белых и черных квадратов

Во время службы в Королевских вооруженных силах Великобритании принц Гарри лично ликвидировал 25 участников движения «Талибан»*, о чем упомянул в своих недавно опубликованных мемуарах. По мнению талибов, поэтому его следует судить за военные преступления.Об этом один из лидеров движения написал в своих соцсетях.Высокопоставленные представители «Талибана»*, которые на данный момент выполняют в Кабуле функции официального руководства страны, прокомментировали признание британского принца Гарри в ликвидации граждан Афганистана.Хотя официально мемуары внука королевы Елизаветы II, который также носит титул герцога Сассекского, должны официально выйти только 10 января, книга случайно уже поступила в продажу в Испании. Там принц признается, что лично убил 25 членов движения «Талибан»*. Он упомянул, что воспринимал их не как людей, а как шахматные фигуры, которые убирал с доски.- прокомментировал воспоминания герцога Сассекского помощник главы МВД Афганистана Анас Хаккани на своей странице в соцсети.Он заявил, что далеко не каждый из тех, кто убивал афганцев, решился признаться в своих военных преступлениях, как это сделал принц Гарри.- отметил Хаккани.«Талибан»* –запрещенная в России экстремистская организация.