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В Кабуле прокомментировали признание британского принца Гарри в ликвидации граждан Афганистана

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В Кабуле прокомментировали признание британского принца Гарри в ликвидации граждан Афганистана

Во время службы в Королевских вооруженных силах Великобритании принц Гарри лично ликвидировал 25 участников движения «Талибан»*, о чем упомянул в своих недавно опубликованных мемуарах. По мнению талибов, поэтому его следует судить за военные преступления.

Об этом один из лидеров движения написал в своих соцсетях.

Высокопоставленные представители «Талибана»*, которые на данный момент выполняют в Кабуле функции официального руководства страны, прокомментировали признание британского принца Гарри в ликвидации граждан Афганистана.

Хотя официально мемуары внука королевы Елизаветы II, который также носит титул герцога Сассекского, должны официально выйти только 10 января, книга случайно уже поступила в продажу в Испании. Там принц признается, что лично убил 25 членов движения «Талибан»*. Он упомянул, что воспринимал их не как людей, а как шахматные фигуры, которые убирал с доски.

Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди, у них были семьи, которые ждали их возвращения

- прокомментировал воспоминания герцога Сассекского помощник главы МВД Афганистана Анас Хаккани на своей странице в соцсети.

Он заявил, что далеко не каждый из тех, кто убивал афганцев, решился признаться в своих военных преступлениях, как это сделал принц Гарри.

Наши невинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических лидеров. Тем не менее вы потерпели поражение в этой игре белых и черных квадратов

- отметил Хаккани.


«Талибан»* –запрещенная в России экстремистская организация.
Использованы фотографии:
Правительство Новой Зеландии
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32 комментария
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  1. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:09
    +8
    Принц с мировоззрением убийцы, даже в мемуарах не испытывающий неловкости. Достойно презрения.
    Почему-то не могу вставить ссылку из ютуба https://youtu.be/3WgnHg9svpE - но вспомните
    фильм Троя с Бредом Питтом, где он говорит, что вспоминает всех убитых им.
    1. Динго
      Динго Сегодня, 15:17
      +4
      Принц с мировоззрением убийцы, даже в мемуарах не испытывающий неловкости. Достойно презрения.

      Рыжий мальчик просто туп. Достойно сожаления.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 16:00
        +1
        Да и не мудрено. Достаточно взглянуть на его папашу. Старые дома, старая мебель, сырой климат - у них грибок с детства в мозгах
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:17
      +5
      Забавно то, что он получит презрение от всех.
      От нормальных людей - за своё отношение к убийствам.
      От Талибана - за убийство талибов.
      От британских военных - за то, что вынес "грязное бельё" на всеобщее осмотрение.
      От западных политиков - за то, что сказал правду там, где ему надо было молчать.
      От восточных политиков - за свои преступления.
      Короче, пустая голова нашла приключения на свою зaдницy
      1. Серёга64
        Серёга64 Сегодня, 15:24
        +3
        Цитата: Shurik70
        Короче, пустая голова нашла приключения на свою зaдницy

        ну пока не нашла. но упорно ищет
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:18
      +4
      Принц с мировоззрением убийцы
      Он должен был осознать бесчеловечность войны и сдаться талибам(мирным yes )?
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 15:34
        +2
        И принять Ислам со всеми ритуалами...
        И его сюпруга так-же...
        И переехать в Баграм или Кундуз или...
        В глинобитный "кэмпинг" и заняться разведением овец, коз, выращиванием салата "Айсберг"...
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 15:39
          0
          заняться разведением овец, коз
          И не только разведением wassat
      2. hohol95
        hohol95 Сегодня, 15:40
        -2
        "«Путь герои́на» (англ. Traffik; 1986) — британский телевизионный художественный сериал о незаконном обороте наркотиков. Состоит из шести серий."
        Британский серьял о Британо - Пакистанских теневых отношениях...
      3. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:03
        0
        Цитата: Болторез
        Принц с мировоззрением убийцы
        Он должен был осознать бесчеловечность войны и сдаться талибам(мирным yes )?

        Зачем? Любой политик потенциальный убийца, это издержки профессии, но давно прошли те времена, когда перечислением количества убитых врагов или оппонентов старались повышать свой политический рейтинг.
        Хотя видимо скоро снова придут те времена, когда столовое серебро снова станут разбавлять кубками из черепов своих оппонентов.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:08
          0
          Любой политик потенциальный убийца, это издержки профессии
          На тот момент он был не политиком, а военнослужащим.
    4. RoTTor
      RoTTor Сегодня, 16:04
      +2
      Он не убийца, а настоящий офмцер, реальный участник боевых действий.
      То, что наследные принцы в Великобритании участвовали в боевых действиях, летали на истребителях и вертолётах, где им никакая бабуля-королева не поможет, достойно и очень напоминает наши СТАЛИНСКИЕ ВРЕМЕНА, когда все дети членов Политбюро - были в армии и на фронте, и в основном - лётчиками.
      Нынешним горе-правителям не стыдно?
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:16
    0
    Там принц признается, что лично убил 25 членов движения «Талибан»*

    Интересно почитать в каком контексте это было произнесено . Но всё равно , принца Гарри можно поздравить , он стал ещё одним " кровником " Афганистана ." Язык мой - враг мой " - это как раз тот случай .
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 15:24
      +3
      По данному поводу принц Гарри сказал следующее:""Для меня это число [убитых] - 25. Эта цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - пишет принц." Так что автор несколько исказил ситуацию.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: AlexGa
        .....цифра не заставляет меня наполняться гордостью, но и не смущает", - пишет принц." Так что автор несколько исказил ситуацию.

        И возникает вопрос? Почему не гордится? Скромный по воспитанию wassat или считает, что недостаточно? negative Переживает?
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:37
      -1
      Цитата: Vyacheslav57
      ...... он стал ещё одним " кровником " Афганистана ." Язык мой - враг мой " - это как раз тот случай .

      О чём принц думал, интересно, когда писал?
      Ежели сравнить, Саудовский принц гораздо умнее.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 15:43
        -3
        Саудовский принц гораздо умнее.
        Он книг писать не умеет просто.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 15:22
    +2
    Сам себе на лбу место для дырки пометил.
    Как теперь кричать о гуманизме,если в королевской семье не считающие других за людей.
    Можно было бы понять:я убивал врага,но убирал шахматные фигуры..?
    Колониальное мышление в них сидит генетически.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 15:30
      0
      ,но убирал шахматные фигуры..

      Этот термин употреблял не Гарри, а помощник главы МВД Афганистана Анас Хаккани.
      1. AlexVas44
        AlexVas44 Сегодня, 15:37
        0
        Анас Хаккани комментирует сказанное принцем:
        ...принц признается, что лично убил 25 членов движения «Талибан»*. Он упомянул, что воспринимал их не как людей, а как шахматные фигуры, которые убирал с доски.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:25
    +3
    Не буду сожалеть если из Афганистана прилетит ему в лоб ответка.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 15:26
    +3
    За его рыжую голову уже назначили награду или пока определяются в цене?
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:33
    0
    Цитата: al3x
    За его рыжую голову уже назначили награду или пока определяются в цене?

    Ему теперь стоит оглядываться всю жизнь, за свои преступления придется отвечать перед Всевышним.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:37
      0
      за свои преступления придется отвечать перед Всевышним.
      Он- военный. Его бабуся начала войну. Он отправился воевать за интересы Короны и убивать тех кто пытается убить его. Он должен был вместо этого тусить в Сен-Тропе и пить шампанское за тыщу бутылка? Уехать из своей страны в Англию и поливать ее оттуда помоями у него не получилось бы laughing
      Так за что он должен отвечать? За выполнение воинского долга?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 15:47
        -1
        Что он потерял в Афганистане за тысячи миль от Британии?
        Я видел как убивали афганских крестьян, подростков подобные британские военные...просто так потому казался подозрительным.
        Не в бою...это военное преступление.
        А если афганский военный вот так же как этот принц приедете в Британию и убьет во имя своих ценностей английского гражданина то как это уже будет смотреться?
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 15:58
          0
          афганских крестьян, подростков
          Огромную опасность для британцев представляли эти самые dickers-наводчики-осведомители талибов. Когда их стали отстреливать- количество нападений на солдат резко снизилось. Заслышав британские машины, местные просто прятались- и все были довольны и болмен целы. Это мне кореш рассказывал.
          Что он потерял в Афганистане за тысячи миль от Британии?
          Воевал с религиозными фанатиками из "талибан" По сравнению с ними "Азов"- со своими наци-закидонами- просто детсад.
          Я видел
          Вы были в составе британского контингента или американского? wassat
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:37
    +2
    Принц Гарри еще раз напомнил, что он нацист.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:38
    0
    В Кабуле прокомментировали признание британского принца Гарри в ликвидации граждан Афганистана
    . Ну да, какая неожиданность.
    И что дальше? Бунт в "благородно семействе"?
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 15:41
    0
    Надеюсь он хоть детей не расстреливал. Сильно сомневаюсь в подвигах этого человека,если на нём действительно столько крови то наверняка потом окажется что с автоматом из них было пару человек.
  10. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 15:43
    0
    Какой же он принц. Он же сын конюха с которым принцесса Диана шашни крутила.
  11. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 16:06
    0
    А почему наш МИД не хочет начать диалог с талибами? Хватит "подмахивать" Западу с санкциями против КНДР, Ирана, Афганистана!
  12. hohol95
    hohol95 Сегодня, 16:08
    +1
    Но напрашивается закономерный вопрос к "талибам".
    Их "родоночальники" из различных группировок, как "видели" советских военнослужащих и гражданских специалистов?
    Как "шахматных пешек" или ещё хуже?